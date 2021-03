El Huesca se lleva por la mínima un tenso partido ante el Utebo

Partido disputado en el municipal de Santa Ana en el que desde el minuto uno se vio que iba a ser duro encuentro entre dos equipos que por el juego mostrado no están acordes al puesto que ocupan en la clasificación.

Empezó el Huesca mandando en el campo y en el electrónico gracias a una jugada bien trenzada por banda y a un centro de Sampériz que fue rematado por Ntiji de cabeza. Siguió el conjunto azulgrana jugando a lo que sabe ante un Utebo espeso en ideas. Los locales tuvieron las oportunidad de ampliar su ventaja en el marcador en dos córners seguidos rematados por Torguet que no fueron transformados.

A la efectividad del Huesca cara a puerta se le sumo su buen hacer defensivo

Tras el descanso el Utebo hizo tres cambios en busca de dar la vuelta al marcador, pero el Huesca ,bien plantado en el campo, no tubo problemas con las acciones del equipo local hasta que a falta de 20 minutos el choque cambió. Una presunta cesión del Utebo no pitada que el portero sacó en línea de gol dio paso a una expulsión rigurosa en el Huesca. El equipo local se lanzó a la desesperada. El Huesca tuvo dos oportunidades seguidas para sentenciar el partido, pero no fue así y a falta de diez minutos se queda con nueve por doble amarilla. El Utebo lo intentó, pero el Huesca supo defender todo lo que le llegaba, pudiendo haber aumentado su renta.

Ficha técnica:

Utebo: Font, Pardillos (Millán, 51), Samir (Rizo, 51), Luis (El Mansouri, 78), Solanas (Sanz, 62), Daniel, Salas, Latas, Mocanu, Pavel y Dellal (Lambán, 51).

Huesca : Lite, Sampériz (Bellón, 89), Torguet, Anglada, Calvo, Miral, Adai (López, 65), Monge (Ruiz, 75), Luna (Fernández, 89), Ntji (Hernández, 75) y Andrés.

Gol: 0-1, min. 26: Ntiji.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Luis, Daniel (2), expulsado en el 86', y El Mansouri; Torguet (2), expulsado en el 76', y López (2), expulsado en el 89'.

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-0 MARIANISTAS: El Marianistas se lleva un punto de uno de los feudo más complicados de la categoría.

Actur Pablo Iglesias: Daniel, Beamonte, Alhajas (Prados, 62), Nicolás, Sánchez (Aguiar, 85), Catalán, Herrero, Opoku (Larraga, 62), Román (Aitor, 78), Álvarez y Manuel (José Ignacio, 78).

Marianistas: Javier, Francho (Aísa, 63), Pablo (Alejandro, 50), Acedo, Mesa (Martí, 63), Usieto, Tenas (Urdiain, 80), Telmo (Joaquín, 63), Tajada, Labarta y Betés.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Catalán; Acedo y Betés.

Comentario: El Marianistas sumó un punto importante en el campo del Actur Pablo Iglesias, uno de los aspirantes a subir de categoría. En la primera parte, cuanto menos disputada y sin apenas ocasiones, se pudo ver mucho juego en el centro del campo, con los locales acaparando la posesión del balón mientras su rival esperaba replegado atrás. Ya en la segunda mitad, los dos conjuntos se atrevieron a deshacer el empate inicial, acumulando más acercamientos a portería. Sin embargo, los únicos goles que llegaron fueron anulados por el colegiado por fuera de juego, llegándose al tiempo final con tablas en el marcador.

PEÑAS OSCENSES 0-1 REAL ZARAGOZA: Chema guía al Real Zaragoza por al senda del triunfo ante el Peñas Oscenses.

Peñas Oscenses: Vidal, Ciprés (Bozas, 75), Vicente (Óscar, 56), Ena, Kevin (Víctor, 56), Aarón (Escartín, 80), Ventura, Eloy, Lorién, Ripalda y Juan.

Real Zaragoza: De Cea, Royo, Montesinos (Joel, 59), Tapias, Eloy, Fadel, Julia (Lahoz, 46), Marco (Usher, 59), Chema, Pau (Gracia, 59) y Sergio (De Roque, 78).

Goles: 0-1, min. 44: Chema.

Árbitro: De Ena Wolf. Amonestó a Ena, Ciprés, Bozas (2), expulsado en el 84'; Eloy, Usher y Royo.

Comentario: Partido igualado entre el Peñas Oscenses y el Real Zaragoza en el que ambos conjuntos trataron de generar ocasiones pero la única que acabó materializándose fue la que le dio el triunfo al conjunto maño. El premio del gol para los visitantes llegó al filo del descanso, después de Chema enviara un centro lateral al fondo de la red. Ya en la segunda mitad, el Peñas Oscenses hizo todo lo posible por devolver el empate al marcador, pero ninguno de sus acercamientos se convirtió en el tanto de la igualada.

HERNÁN CORTÉS 0-3 BALSAS: Jiménez y Gracia noquean al Hernán Cortés.

Hernán Cortés: Martos, Royo (Vicente, 33), Pérez, Afekir, Alcubierre (Conde, 70), Cardiel (Moreno, 70), Flores, Altelarrea, Fernández (Casans, 79), Lacosta y Gracia (Delgado, 70).

Balsas: Calles, Muñoz, Rica, Lobede, Fraile (Urrea, 67), Sáiz (Daniel, 67), Martín (Mayor, 75), Jiménez (Makoudi, 79), Clemente, Gracia (Oyarzabal, 79) y Hernández.

Goles: 0-1, min. 12: Jiménez, de penalti. 0-2, min. 53: Gracia. 0-3, min.72: Gracia.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Lacosta, Cardiel y Gracia; Rica, expulsado en el 63', y Jiménez.

Comentario: El Hernán Cortés no pudo con un Balsas que supo aprovechar sus oportunidades para bloquear a su rival. Pasados los primeros diez minutos de juego, los gualdinegros sacaron petróleo de su primera ocasión: penalti sobre Hernández y gol de Jiménez desde los once metros. Aunque el Hernán Cortés tuvo algunos acercamientos esporádicos, el Balsas llegó con más peligro durante la primera mitad. Tras el descanso el conjunto local se lanzó en busca del tanto de la igualada, pero cuando mejor estaban, Jiménez le sirvió un buen centro a Gracia para que este anotara el segundo gol visitante. Minutos más tarde parecía que volvía la reacción del Hernán Cortés, y de nuevo apareció Jiménez para asistir a Gracia y acabar de golpear a los del Pirulí.

SAN JOSÉ 0-4 MONTECARLO: El Montecarlo se hace más líder tras golear al San José.

San José: Azuara, Pagán, Monteagudo, Hernando, Cazaña, Cantalejo (Jied, 56), Aranda (Pintilei, 45), Mendoza, Pérez (Pellejero, 68), Kessas (Rakib, 68) y Escudero (Caicedo, 56).

Montecarlo: Miralles, Lóbez, Pérez, Velasco (Hugo, 78), García, López (Abadía, 63), Aznar (Gajón, 78), Gallego (Carreño, 45), Val, Rodríguez y Gracia.

Goles: 0-1, min. 12: Aznar.0-2, min. 37: García. 0-3, min. 53: Aznar. 0-4, min. 76: Pérez.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a los lcoales Azuara y Jied, expulsado en el 70'.

Comentario: El San José acabó sucumbiendo ante un Montecarlo que ejerció un control absoluto del tempo a lo largo del choque. Pasados los primeros diez minutos, los visitantes inauguraron el marcador después de que Aznar rematara un centro de Pérez. Los rojillos aún tuvieron tiempo para aumentar su renta antes del descanso con un disparo desde fuera del área de García que se coló por la escuadra de la portería de los locales. Una vez reanudado el choque, el San José salió más metido en el partido, pero sin generar ocasiones de peligro. Volvió a golpear el Montecarlo, que en el minuto 53 puso tierra de por medio repitiendo como goleador Aznar. Tras la expulsión de Jied en el minuto 70 y con el gol de Pérez, se llegó al final del partido con el resultado de cuatro a cero.

SAN GREGORIO 0-0 MONZÓN: El San Gregorio no pasa del empate en un partido en el que mereció más.

San Gregorio: Zapata, Tenorio, Algas, Pérez, Sucunza, Juberçias, Zazurca (Fernández, 55), Navarro, Escanero (Kuninaga, 80), Novillo (Anglés, 66), Celiméndiz (Alejandre, 80).

Monzón: Larraz, Abad, Morillo (Loncán, 88), Fumanal, Baringo, Rodríguez (Roc, 52), Samitier, Miñana, Fofana (Español, 52), Burgos (Romero, 62) y Pereira (Torres, 52).

Árbitro: Sánchez Sancho.

Comentario: Ni el San Gregorio ni el Monzón fueron capaces de deshacer el empate inicial en un choque igualado. Los visitantes dominaron la primera mitad generando peligro con desplazamientos por banda y saques lejanos, pero no llegó a ser una amenaza clara. Los locales, por su parte, se quedaron esperando salir a la contra, y en una de ellas Escanero, solo ante Larraz, erró su disparo marchándose por encima del meta del Monzón. Tras el paso por vestuarios el San Gregorio salió más centrado y apenas concedió ocasiones. Los visitantes fueron acumulando llegadas, pero la férrea defensa local les obligó a recurrir a tirar desde lejos. El San Gregorio vio como el tiempo se le echaba encima y con empuje y llegadas al área contrario trató de romper las tablas con un disparo de Celiméndiz que se marchó por encima del travesaño. Con el pitido final, ambos conjuntos se repartieron un punto cada uno.