El Barbastro escala hasta la cuarta posición tras superar al Calamocha

Severo contratiempo el que sufrió el Calamocha durante la visita del Barbastro a Jumaya. Un gol del veterano Perso, con el tiempo ya cumplido, decantó la balanza del lado oscense en un partido donde los de Dani Martínez fueron superiores hasta el descanso, pero que los locales igualaron en gran parte de la segunda mitad.

Perso dio los tres puntos a los suyos con un lanzamiento de falta magistral

El Calamocha tuvo su primera ocasión en los primeros compases cuando una buena triangulación por la izquierda permitió un disparo de Pablo Sebastián que se marchó ligeramente desviado. A partir de ahí el cuadro oscense comenzó a monopolizar la posesión de la pelota. los visitantes empezaron a generar peligro. Álvaro botó un saque de falta que acabó estrellándose contra el larguero, advirtiendo también al cuadro local. En el minuto 29 Álvaro se dispuso nuevamente a buscar la portería de Iván Villanueva. En este caso además encontró el fondo de la red con un lanzamiento que botó justo delante del cancerbero andaluz. Poco a poco el partido comenzó a equilibrarse y el Calamocha dispuso de un par de acciones para lograr la igualada.

El Calamocha recobró energías en el paso por vestuarios. El equipo por momentos dio un paso al frente apostando por dotar a su fútbol de una mayor intensidad. Dela cedió un balón al borde del área para el remate de Dani Sancho, pero el portero oscense desbarató la acción con una buena intervención. Ya en el minuto 61, Juan Motero botó también una falta lateral. Su disparo acabó en el larguero, pero Gassama atento aprovechó para poner el 1-1 en el marcador. Con los cambios el Barbastro dio un paso al frente. El conjunto oscense volvió a merodear el área con mayor intensidad, aunque sin llegar a crear excesivo peligro.

Todo parecía encaminado hacia el empate, pero con el tiempo cumplido el Barbastro gozó de un lanzamiento de falta al borde del área. En este caso Perso se encargó del lanzamiento llevando el balón al fondo de las mallas. Un tanto que reabría las opciones rojiblancas de luchar por estar en la próxima promoción de ascenso a la nueva Segunda División de la RFEF, mientras que los locales se dejaban buena parte de sus opciones ya que además deben de hacer frente a un complicado final de la primera fase.

Ficha Técnica:

Calamocha: Villanueva, Ruano, Mele, Sorbe, Manu Rubi, Motero, Dani Sancho, Mariano Ayneto (Puri, 58), Dela (Gea, 71), Gassama (Yerai, 89) y Pablo Sebastián.

Barbastro: Hugo, Mendi, Guille, Gorka (Perso, 89), Borja Peña, Álvaro, Conte, Ballesteros, Alvarado, Ramos (Lucas Elbaile, 82) y Agustín

Goles: 0-1, min. 29: Álvaro. 1-1, min. 61: Gassama. 1-2, min. 89: Perso.

Árbitro: David Ferrer. Amonestó a Gassama y Dela; Alvarado y Guille

Cuarte 1 - 0 Villanueva: El Cuarte asegura el playoff tras vencer al Villanueva.

Cuarte: Buetas, Limbeck, Muzquiz, Solbes, Roldán (Ibáñez, 67), Valdés (Eloy, 90), Leciñena (Andreu, 67), Iñigo (Argente, 67), Ginovés, Molina y De Sus.

Villanueva: Lázaro, Ballarín, Corellano (Abad, 55), Vidal, Laguarta, Arturo, Ligorred, Zumeta, Alcaine (Cebrián, 65), Orús (Lafuente, 84) y Miki.

Gol: 1-0, min. 23: Leciñena.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a los locales Solbes y Valdés; y a los visitantes Laguarta, González, Vidal, Corellano, Alcaine, Peralta, Ligorred y Zumeta.

El balón echó a rodar con el Cuarte muy concentrado, intentando llevar el peso del partido e imponiendo el ritmo marcado por Íñigo Pérez. No tardó mucho en adelantarse en el marcador, pues en el minuto 23 Leciñena cazó un mal despeje para poner en ventaja a los suyos. Los de Richi Gil seguían gozando de las ocasiones más claras, prueba de ello fueron los dos manos a manos que tuvieron, primero Leciñena y luego Ginovés, que se encontraron con un inspirado Lázaro. No hubo tiempo para más en los primeros cuarenta y cinco minutos y el choque se marchó al ecuador. El paso por vestuarios no cambió la dinámica, pues Valdés pudo sentenciar el partido, pero de nuevo Lázaro se hizo gigante. El conjunto verderol no conseguía matar el partido y el Villanueva se creció. Ligorred pudo igualar la contienda, pero su remate se topó con la madera. Lo intentaron a la desesperada los hombres de Héctor Cotado, pero el Cuarte se defendió bien y cerró su portería a cal y canto.

Épila 1 – 0 Sariñena: Hamza da los tres puntos al Épila sobre la bocina.

Épila: Fabre, González, Gil, Rupérez, Berdún (Obere, 70), Costa (Sima, 77), Chafiq (Roncal, 46), Redondo (Falo, 70), Turrubia, Marcos (Hamza, 70) y Valero.

Sariñena: Ribas, Martínez, Villellas (Ambroj, 46), Cota, Tapia, López, Villalba (Navarro, 75), Almberge, Ferrer, Murillo (Vicente, 75) y Albajara.

Gol: 1-0, min. 89: Hamza.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a los locales Costa, Gil y Hamza; y al visitante Ribas.

Partido igualadísimo el disputado entre dos conjuntos que no acaban de encontrar la regularidad. Los visitantes comenzaron mejor el encuentro, teniendo más posesión y poniendo en apuros a la zaga local con los buenos desmarques de Jordi Ferrer. Pudo inaugurar el marcador Rodrigo Tapia, pero su disparo se marchó desviado. El Épila no tardó en devolver el susto con un disparo de Luis Costa que no se coló por centímetros. El marcador no se movió y el juego se fue al descanso con el resultado inicial todavía en el marcador. La reanudación no cambió la dinámica, pues era el Sariñena el que seguía amasando largas posesiones de balón. Jordi Ferrer volvió a gozar de una clara ocasión, pero su remate se marchó alto. El Épila despertó y se encontró con un lanzamiento de penalti para abrir la lata, pero Ribas atajó y desató la locura en el banquillo visitante. Sin embargo, el partido aún estaba en el alambre y fue Hamza el que decantó la balanza para los suyos con un gol que permite al Épila alejarse de la quema.

Sabiñánigo 3 - 0 Borja: El Sabiñánigo cree en la salvación tras golear al Borja

Sabiñánigo: Iván, Toro, Ferruz, Cabrero, Alcoba, Villar, Muñoz (Goez, 84), Grasa, Ángel Luis, Dani (Ortiz, 76) y Blasco.

Borja: Alberto, Machote, Rubio, Gotor, Maldonado (Chico, 80), Cano (Juan, 88), Emilio (Terré, 68), Bangoura (Lahuerta, 68), Marcos, Pérez y Mainz (Rekrouk, 69).

Goles: 1-0, min. 42: Muñoz. 2-0, min. 78: Muñoz. 3-0, min. 90: Alcoba.

Árbitro: Gimeno. Amonestó a Cabrero y Dani, del Sabiñánigo, y a Rubio, del Borja.

Por fin el fútbol premió al esfuerzo y sacrificio del Sabiñánigo. No jugó mejor que otros partidos, pero la suerte estuvo de su lado. El equipo local aguantó muy bien la presión visitante y aprovechó los espacios para desmarcar y ganar con justicia al Borja. Un larguero del equipo visitante que no entró acabó significando el uno a cero para los locales, tras una contra que Muñoz aprovechó para disparar raso y batir al meta visitante antes del descanso. Ya en la segunda parte, el mismo Muñoz, en una jugada individual en la que nadie pudo pararle, disparó con una espléndida parábola desde la frontal del área al segundo palo y el esférico se coló por la escuadra de la portería del Borja, dejando el encuentro prácticamente sentenciado. Ya en el minuto 90, Alcoba remató en solitario después de que un balón quedara suelto dentro del área zaragozana para hacer el tres a cero definitivo. Con el pitido final, el Sabiñánigo volvió puntuar tres semanas después, mientras que el Borja vio como se cortaba su racha de 6 jornadas seguidas sumando.

Utebo 1 - 0 Brea: El Utebo vence al líder desde los once metros.

Utebo: Aarón, Capapé, Alvira, Felez, Manau, Lafita, Magallón, Giménez (Sánchez, 80), Castelreanas, Baldrés (Cardo, 55) y Osanz.

Brea: Unai, Sola (Subías, 80), Adán, Marco (Rotellar, 80), Navarro (Sarvisé, 88), Guillén, Pérez, Oliver (Puig, 72), Parada, Rubio (Veintemilla, 72) y Dieste.

Gol: 1-0, min. 59: Giménez.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a los locales Lafita, Félez, Cardo y Osanz; y a los visitantes Marco, Pérez y Unai.

El Utebo sigue con su escalada tras superar al Brea. El conjunto azulón recibía al líder en Santa Ana con la intención de dejar los tres puntos en casa y mantener el tercer puesto en la tabla clasificatoria. La igualdad fue la tónica dominante en los primeros cuarenta y cinco minutos. Lafita pudo romper la igualada al filo del descanso, pero su disparo se marchó a la madera. Tras la reanudación, ambos equipos mantenían el pulso en la medular. Sin embargo, la igualdad se iba a romper desde los once metros tras un penalti cometido sobre Giménez. Él mismo asumió la responsabilidad y no falló desde el punto fatídico. El Brea se estiró y comenzó a inquietar a la zaga azulona con balones colgados al área. Pese a ello, los locales pudieron sentenciar en dos contras muy claras, pero la falta de puntería dejó abierto el encuentro. Los de Raúl Jardiel tuvieron la última en el añadido, pero se encontraron con un parada antológica de Aarón que permitió a los suyos llevarse los tres puntos.

Robres 1 - 0 Almudévar: Un golazo de Jiménez en el descuento deja los puntos en casa

Robres: Musa, Javier (Carcasona, 86), Espiérrez, Pol Blay, Fidel, Muñoz, Israel, Cabrero (Jiménez, 62), Herrero (Algaba, 46), Chárlez y Pumareta (Willy, 46).

Almudévar: Siro, Luisja, Gumiel, Álex, Ainoza, Bailo (Moreno, 73), Noah, Puente (Montaño, 78), Marqués (Latorre, minuto 78), Héctor (Martínez, 62), Aldair y Jabato.

Goles: 1-0 Minuto 93: Jiménez.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a Siro y Aldair, del Almudévar. Expulsó a Chárlez, del Robres, y a Álex y Juan, del Almudévar.

El Robres se llevó el derbi ante el Almudevar en un encuentro muy disputado que se resolvió en el tiempo de la propina y en el que el guardameta visitante Siro brilló con luz propia. La primera parte fue monótona, con poco fútbol y mucho centrocampismo por ambos. El Almudévar dejaba arriba en la brega a Aldair, que dispuso de un tiro cruzado junto al palo en el 15. El Robres jugaba más en la ayuda y en busca de la segunda jugada con ocasiones no demasiado claras para Charles y Muñoz y un cabezazo de Herrero a la media hora.

Tras el paso por vestuarios, el técnico local introdujo varios cambios y el equipo notó mejoría, aunque el Almudévar dispuso de un disparo lejano, fuerte y centrado, que puso en aprietos al meta local. Los visitantes dieron un paso atrás por la dinámica del juego, arropando a un espectacular Siro. El Robres empezó a apurar al Almudévar. En el 60 Puente tapó en boca de gol el disparo de Jiménez y dos minutos más tarde Siro volvió a lucirse en disparo de Jiménez.

El Robres embotellaba y disponía de jugadas que inexplicablemente no acababan en la red. Siro volvía a ser salvador tras un cabezazo de Jiménez. La pareja se repetía. Esta vez el portero sacaba la manopla junto al palo derecho a disparo del ariete local. Tras perder a un jugador por doble amarilla, los visitantes lo dejaron todo en manos de una contra ganadora de Aldair. El Robres era como un martillo pilón sobre la defensa de su oponente. Ya en el añadido y en saque de banda sacado por Espiérrez el balón le cayó en la frontal al navarro Luis Jiménez, que le quitó las telarañas a la escuadra. Siro volvió a volar, pero era imposible llegar. Fue un golazo que desató la alegría en la parroquia monegrina y dio tres puntos de oro al Robres.

