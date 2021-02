Gran lidera la victoria del Racing Zaragoza ante el Valdefierro con un doblete

RACING ZARAGOZA 3-0 VALDEFIERRO

El Racing Zaragoza prolongó este sábado su buen estado de forma ante un rival necesitado de victorias como es el Valdefierro. Esta victoria le consolida en la posición de bronce de la clasificación, tras encadenar seis jornadas sin conocer la derrota.

El cuadro azulón dominó el choque de principio a fin. El cuadro de David Roche se adelantó cuando se llegó a los diez minutos de juego. Gran, con un magistral lanzamiento de falta en la frontal del área, abrió el marcador. Sin embargo, el Valdefierro mantuvo la intensidad y el juego en bloque que venía desarrollando.

Campos cerró la goleada de los locales

Ya en la segunda mitad, Gran amplió la renta, logrando de esta forma el doblete, gracias a una brillante acción individual tras recortar al defensa y enviar el esférico al fondo de la red, tras golpear el larguero, con un potente disparo. El Valdefierro bajó el ritmo tras el duro golpe anímico ocasionado por el tanto. Campos cerró la goleada de los locales en la recta final del choque gracias a un rápido contraataque cuando el Valdefierro más estaba buscando recortar distancias para mantener vivo el choque.

La derrota del Valdefierro prolonga su delicada situación, colocándose en novena plaza con diez puntos. Por su parte, el Racing se coloca en tercera plaza con la vista puesta en los dos equipos de cabeza, pero sin descuidar a su perseguidor, el Juventud.

Racing: Miranda, Araguas, Roldán, Martínez, Bozal, Modrego, Gran (Ali, 68), Hernando, Campos (Enciso, 85), Hernández (Divasson, 62) y Badias.

Valdefierro: David, Skouri, Peralta (Bretos, 85), Lasheras, González, Benhaddou, Feringan (Jawara, 58), Redouane (Tiestos, 85), Sissoho (Sánchez, 78), Mena y Marín.

Goles: 1-0, min 11: Gran. 2-0, min 47: Gran. 3-0, min 82: Campos.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó a Mena y Sissoho.

ALCAÑIZ 4-1 BORJA: El Alcañiz vence al Borja en una segunda parte atípica.

Alcañiz: Popescu, Pueyo (Geacarel, 68), Mchich (Cebrián, 55), Andreu (Dobato, 68), Urrios (Tello, 72), Casado (González, 55), Herrero, Taboada, Ariño, Blasco y Llombart.

Borja: Aguilera, Gómez (Salvatierra, 69), Insa, Aznar, Sanjuan, Lahuerta (Sanmartín, 63), Ramón (Ferrández, 77), Espeleta, Yuste, De Pablo y Soro (Tejero, 77).

Goles: 1-0, min 50: Llombart. 1-1, min 67: Soro. 2-1, min 74: Taboada. 3-1, min 77: Cebrián. 4-1, min 85: Cebrián.

Árbitro: Haghiac Mihaita. Amonestó a Herrero Dobato, Blasco, González, Geacarel; e Insa.

Comentario: El partido comenzó con los equipos muy bien organizados en el campo y con la intención de ir a por la victoria. En la primera parte, el control del balón lo puso el equipo visitante y las ocasiones de gol, los locales. El Borja lo intentó en jugadas trenzadas, pero sin profundidad y los locales, sin realizar un juego brillante, se plantaron varias veces en la portería visitante. Sin embargo, unas veces por falta de precisión y otras por acierto del portero, el gol no subió al marcador.

La segunda parte continuó con el mismo guion y en el minuto 50 una falta lateral la remató de cabeza por Llombart para abrir el marcador. Los visitantes no cesaron en su empeño y buscaron el empate, hasta que en el 67 consiguieron el 1-1 al aprovechar un balón divido en el área después de un córner. Tras un intercambio de ataques, Taboada consiguió el 2-1 después de rematar de cabeza una falta lateral, esta vez desde la derecha. Los visitantes no bajaron los brazos y siguieron con buena iniciativa ofensiva hasta que una contra llevada a cabo por los locales, Cebrián puso el 3-1 en el marcador. Los visitantes bajaron el ritmo y en el 85 repitió Cebrián, aprovechando un rechace del portero para establecer el definitivo 4-1 en el marcador.

HELIOS 0-4 AMISTAD: Un buen arranque de partido del Amistad acaba con las opciones del Helios.

Helios: Sancho, Bartolomé (Navarro, 24), Sinusia, Madrid, Royo (Urdániz, 57) (Aznar, 66), Sadat, Belenguer (González, 57), Egea, Gay, Daniel y Panlo.

Amistad: García, Vallespín, Moreno, García, Gil (Rico, 62), Vela, Romanos, Cortés, Petrisor (Antero, 68), Ruíz y Marcos (Álvarez, 46)

Goles: 0-1, min 10: García. 0-2, min 17: Romanos. 0-3, min 21: García, de penalti. 0-4, min 59: Ruíz.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Bartolomé y Sinusia.

Comentario: El Amistad vuelve a la senda de la victoria tras doblegar al colista, el Helios, en un choque que mantuvieron bajo control los rojillos y donde dispusieron de un gran número de ocasiones. Los visitantes arrancaron el choque con gran intensidad y generaron ocasiones desde el pitido inicial. La recompensa a dicha intensidad no tardó en llegar. García a los diez minutos abrió el marcador en una brillante intervención donde superó al meta local con un sutil remate gracias a un envío largo a la espalda de la defensa de su propio portero. Pero lejos de bajar el ritmo, los rojillos ampliaron distancias en los minutos 17 y 21 con los tantos de Romanos, de falta directa, y de García, que lograba de esta forma el doblete desde el punto de penalti. Tras el tercer tanto anotado, la intensidad de los visitantes no se redujo y se llegó al descanso con (0-3) y la sensación de que el choque estaba ya sentenciado, aunque pudieron ampliar la renta en dos ocasiones de Ruíz. En la segunda mitad, el Helios saltó con mayor intensidad, pero Petrisor, tras una jugada por banda, amplió la renta hasta el cuarto gol para los visitantes, que encararon la recta final de la contienda con el choque más que resuelto.

Más información El Real Zaragoza rompe su mala racha a costa del Utebo

EJEA 1-2 GINER TORRERO: El Ejea cae ante un Giner al que le bastó la primera mitad.

Ejea: Valero (Acin, 46), Forcén, Gracia, Montañés, Aragues, Sentis (Marcellán, 46), Martínez, Pérez (Iguaz, 55), García, Arellano (Salcedo, 62) y Ruíz (Pérez, 59).

Giner Torero: Casorrán, Cantarero, Vaquerizo (Correas, 61), Bouras, Lavilla (Calvo, 74), Rodrigo, Bermúdez (Barrul, 74), Gabarre (Fernández, 61), Domínguez, Benito (Aznar, 67) y Burgos.

Goles: 0-1, min 16: Bermúdez. 0-2, min 36: Gabarre. 1-2, min 81: Marcellán

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Valero, Arellano, Gracia, Martínez, Aragues; Domínguez, Bermúdez, Lavilla, Barrul y Fernández.

Comentario: El Ejea cae en casa en un partido de gran intensidad y que se mantuvo abierto hasta que el colegiado señaló el final del choque. Los zaragozanos saltaron replegados al terreno de juego y buscando acciones rápidas al contragolpe. El Ejea generó peligro gracias a largas posesiones de balón y con jugadas trenzadas por ambas bandas. Sin embargo, en un córner, Bermúdez adelantó a los visitantes con un lanzamiento directo. El gol supuso un duro golpe para los locales. Gabarre amplió la renta en un balón a la espalda de la defensa, donde esta no se mostró acertada y Gabarre amplió las diferencias. En la segunda mitad, la tónica del choque cambió. Los visitantes saltaron mejor al césped, aunque no lograron trasformar la intensidad en goles hasta llegado el minuto 81, en buena medida por la gran actuación del meta rival. Marcellán recortó distancias e hizo que los locales buscasen por medio de centros laterales y el balón parado el gol del empate que, finalmente, no llegó.

JUVENTUD 0-2 ST CASABLANCA: Victoria esencial del Casablanca en el Joaquín González.

SD. Juventud: Hernández, Pérez, Pardo, Moreno (Posa, 58), Bravo, Giménez (Galán, 76), Plaza (Mballo, 76), Hernández (Abella, 61), Gómez, Gumiel y Lizáldez.

St. Casablanca: Fernández, Hernández, Aliaga, Fernández, Jiménez (Ramírez, 61), Andújar (Rivas, 74), Lozano, Mene (Ankudinov, 84), Cortés, Ramírez (Lera, 61) y Glera (Delgado, 84).

Goles: 0-1, min 15: Cortés. 0-2, min 52: Mene.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a Bravo, Plaza; Andújar, Hernández, Hernández, Cortés y Mene.

Comentario: El Stadium Casablanca se impuso al Santo Domingo Juventud por dos goles a cero en un choque donde ambos equipos alternaron fases de dominio. El Casablanca logró la efectividad de cara a gol y mantuvo la portería a cero para encarar la próxima jornada con su mala racha ya acabada. El conjunto verde saltó al terreno de juego con gran intensidad hasta que en el minuto quince logró el primer tanto del choque en un libre directo desde la frontal del área. El Juventud trató de reaccionar al tanto encajado, aunque no logró igualar la contienda antes del descanso. En la segunda mitad, la tónica general del choque se mantuvo, si bien el tanto de Mene en el minuto 52 gracias a una buena jugada colectiva supuso un duro golpe para los naranjas, aunque se lanzaron al ataque con el objetivo de recortar diferencias y mantener el partido abierto. La defensa de los visitantes se mantuvo bien y logró no encajar.

IPC LA ESCUELA 3-0 EBRO: El IPC la Escuela logra una victoria trascendental en la lucha por el liderato de la liga.

IPC la Escuela: Sorinas, Bautista, Benedet, Torres, Sam (Bernués, 55), Diallo, Escario (Maunsell, 59), El Hamdi (Villagrasa, 83), Tella (Estrada, 83), Vargas y Fuller (Vargas, 83).

Ebro: Foronda, Pérez, Fuentes, Cebrián, Asensio, González, Castro (Calvo, 59), Porroche, Nalda (Rodríguez, 58), Nivela y Laborda (Pardos, 59).

Goles: 1-0, min 56: Fuller. 2-0, min 60: El Hamdi. 3-0, min 63: El Hamdi.

Árbitro: Pérez Navarro. Amonestó a Torres, El Hamdi, Maunsell, Fuentes, Nalda y Porroche.

Comentario: El IPC la Escuela da un golpe a la liga con su victoria ante el Ebro en esta jornada, que le coloca a seis puntos de los blanquiazules, aunque con un partido más. En la primera mitad, el Ebro planteó una elevada presión a la salida del balón de los locales, mientras que estos mantuvieron la paciencia para generar las ocasiones. En la segunda mitad, el ritmo del partido cambió y el IPC se hizo con el control. A la salida de un córner, Fuller remató en el segundo palo un centro magistral. Tan solo cinco minutos después, El Hamdi anotó su primer gol en una jugada por banda. El Hamdi, de nuevo, y para lograr el doblete, cerró la victoria local con un tanto tras una jugada por banda izquierda en el minuto 65. En la recta final del partido, el IPC pudo ampliar su renta, pero no se mostró acertado. Victoria esencial de los oscenses.

Más información El Biescas supera a domicilio a la Peña Ferranca en la vuelta a la competición

Más información del deporte aragonés en la web de Afición