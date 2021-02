El Huesca B asalta el Papa Luna y sigue el ritmo del líder

El Huesca no falla y derrota al Illueca a domicilio. Partido entre dos auténticas potencias de esta Tercera División. Los hombres de Dani Aso comenzaron el choque mandando sobre el verde del Papa Luna. Prueba de ello fue el primer gol, que llegó a los seis minutos tras una buena jugada combinativa que acabó con un remate de Arjona a la red. El tanto mejoró a los rojiblancos, que dieron un paso adelante y comenzaron a tener el control en el centro del campo. Los de Luis Romero buscaron el gol antes del descanso, y pudo llegar en dos ocasiones, pero Rojas se mostró muy seguro y dio al traste con las acometidas del conjunto zapatero. El Huesca le vio las orejas al lobo y comenzó a equilibrar la balanza hasta que llegó el ecuador del choque.

El Huesca se llevó un igualado partido

Tras el paso por vestuarios, el partido siguió por los mismos derroteros, pue ambos conjuntos se dejaban todo en el terreno de juego. La tensión se hacía palpable, pues los locales buscaban el empate a toda costa. Pese a ello, los oscenses se defendían e intentaban salir a la contra. En una desafortunada jugada, el árbitro señaló penalti tras una mano de Gracia Peña, que además fue expulsado por doble amonestación tras las protestas. Carrasco asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros, ampliando la renta de los azulgranas, La inferioridad numérica comenzó a pesarle al Illueca. Carrasco sentenciar el choque en una clarísima ocasión, pero su disparo se marchó fuera. No hubo tiempo para más y los tres puntos se fueron al casillero de un Huesca B que sigue la estela del Teruel.

Ficha técnica:

Illueca: Cerdán, Pinto, Losín (Cavero, 76), López, Suárez (Seijo, 76), Morales, Ormad, Gracia Peña, Marín, Merino y García (Sanz, 64).

Huesca: Rojas, Galán, Mora, Arnedillo, Carlos Kevin (Val, 80), Arjona, Rodríguez (Hernando, 80) , Álvarez (Abizanda, 36), Carrasco (Tomeo, 87), Barba y Javier.

Goles: 0-1, min. 6: Arjona; 0-2, min. 69: Carrasco.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó al local Losín y a los visitantes Galán, Arnedillo, Barba y Tomeo. Expulsó al local Gracia Peña por doble amonestación (70’).

VALDEFIERRO 0 - 1 TERUEL: Victoria por la mínima del líder.

Valdefierro: Artero, Bernal, Serrano, Lorente (Molina, 62), Sainz (Pablo, 74), Urquizo (Roldán, 62), Sainz, Gazzoni, García (Muñoz, 62), Marín y Keinel (Martínez, 74).

Teruel: Taliby, Hualde, Cabetas, Romero, Ibra, Barrero, Aparicio (Belenchón, 74), Otín (Redolar, 70), Carlos Javier, Lacruz y Ribelles (Lanzuela, 57).

Gol: 0-1, min. 38: Aparicio.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a los locales Urquizo, Gazzoni, Roldán; y a los visitantes Carlos Javier, Otín y Belenchón.

El Teruel sigue en cabeza tras superar al Valdefierro. El balón echó a rodar en Valdefierro con un conjunto turolense mejor plantado sobre el verde, aunque sin inquietar demasiado a los azulones. Corría el minuto veinte cuando llegó la primera del choque: Barrero golpeó arriba tras recoger un balón suelto en el área. La ocasión mejoró a los rojillos, que volvieron a gozar de otra clara oportunidad a los cinco minutos, pero el remate de Borja Romero se marchó a escasos centímetros de la madera. Y tanto fue el cantaro a la fuente que al final se rompió: Aparicio colocó en la escuadra una falta desde la frontal del área, haciendo inútil la estirada de Artero. El golazo visitante enfrió el choque, que se marchó al descanso sin más ocasiones.

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió, pues seguían siendo los hombres de Víctor Bravo los que llevaban peligro a la meta rival. Pudo ampliar distancias el Teruel con un mano a mano de Otín, pero su vaselina se marchó arriba. Los de Yvo Serrano esperaban su oportunidad, pero esta no llegaba y no lograban poner en apuros a Taliby. Lanzuela pudo sentenciar el partido en dos ocasiones, pero en ambas se encontró con un inspirado Artero. Los locales lo intentaron a la desesperada en los últimos compases, pero el marcador no se movió y los puntos se quedaron en el zurrón de un Teruel más líder.

DEPORTIVO ARAGÓN 0 - 1 BELCHITE: El Belchite sorprende al filial en la Ciudad Deportiva.

Deportivo Aragón: Hernández, Arnau (Sola, 46), Castillo, Jiménez (Puche, 56), Torres (Vela, 22), Acín, Escobar, Bernal, Marín (Sancho, 56), Martín (Marvin, 77), Sebastián.

Belchite 97: Saúl, Pablo, Daniel, Íñigo, Casero, Joaquín (Nieto, 32), Blasco, Rey (Vera, 74), Jorge (Gonzalo, 56), Ariño, Rodrigo.

Goles: 0-1, min. 11: Daniel

Árbitro: Fernández Gonzalez. Amonestó a los locales Martín, Hernández y Vela: y a los visitantes Ariño y Rodrigo.

Un correoso Belchite asalta la Ciudad Deportiva. El filial zaragocista arrancó el partido con la posesión y queriendo hacer daño al rival encerrándolo en su área. A los cinco minutos ya avisó el cuadro de Martínez con un cabezazo de Hernández que se marchó alto. Minutos más tarde, en una jugada aislada, el Belchite lograba llegar al área zaragocista y tras un primer lanzamiento que repelió el larguero, el segundo intento de Daniel entró por la escuadra. El gol no cambió los planes de los blanquillos, pues su idea de partido seguía siendo la misma, abastecer a los delanteros de buenos centros para lograr marcar con juego aéreo. Hernández y Castillo fueron los protagonistas de los testarazos que a punto estuvieron de encontrar portería. Finalmente el Deportivo Aragón se acercó al gol, pero no logró meter el balón entre los tres palos al término de los primeros cuarenta y cinco minutos.

En el segundo tiempo las acometidas del conjunto local fueron mayores y el partido se volvió loco, con ataques constantes de los blanquillos, mientras que el conjunto visitante esperaba su oportunidad para salir al contragolpe y cazar alguna ocasión de gol. El Deportivo Aragón lo intentó con balones aéreos, con jugadas a balón parado, disparos desde fuera del área, pero ninguno de los métodos resultó ser efectivo ante un equipo que se defendió con uñas y dientes para conservar el resultado. Finalmente no se consiguió el empate y el partido se cerró con un solitario gol del combinado visitante.

FRAGA 1 - 0 AT. MONZÓN: El Fraga toma oxígeno tras superar al Monzón.

Fraga: Puigvert, Sergio, Castilla, Ormo, Genís, Nico, Sasha, Alexis (Lamín, 59’), Leo (Taberner, 59’), Jorge (Manu, 73’ (Cabistañ, 88’)) y César.

At. Monzón: Gorczyca, Ramón, Ramírez, Domingo (Hernández, 15’), Campo, Christian (Iago, 80’), Marcio (Puyer, 64’), Llopis (Patsiavouras, 46’), Rausell, Mesa y Sellán (Carrasco, 64’).

Árbitro: Nadal Avellanas. Expulsó a Ramón (83’), del Monzón. Amonestó a Marcio y Ramírez, del Monzón, y a Genís, Alexis, Jorge, Leo y Castilla, del Fraga.

Gol: 1 - 0, min. 74: Lamín.

El Fraga salió muy metido en el partido. Defensa adelantada y presión arriba que dificultó mucho la salida del balón del Monzón, que no encontraba espacios más allá del doble pivote Marcio-Christian. En uno de los robos del Fraga en campo visitante, Jorge tuvo la primera ocasión clara del partido, con una incursión por el carril del 10 que culminó con un remate raso, cruzado, que desvió Groczyca con una buena mano. Siguió amenazando el Fraga, con Alexis y Jorge por ambas bandas, y con balones profundos a la espalda de los centrales a César y Leo. César la tuvo de cabeza tras buen centro de Genís, pero se le fue desviado. El Monzón no dio señales de vida más allá del medio campo hasta pasados los primeros veinte minutos, pero no llegó con peligro en todo el primer tiempo. Tras una fase equilibrada, el Fraga volvió a amenazar con dos remates seguidos en el punto de penalti, rechazados por la defensa y luego en una muy clara de César que recibió un pase medido de Leo, pero su intento de vaselina sobre Gorczyca se fue alto. La segunda mitad fue algo más igualada. El Monzón ganó en presencia en el centro del campo y el Fraga empezó a notar el físico en su presión. Llegaron los cambios, tanto los obligados por molestias, como los de la partida de ajedrez en que se convertía un partido cada vez más condenado a decidirse en una acción aislada.

Se tambaleaba un equipo demasiado castigado por el infortunio esta temporada, pero hubo giro del destino y el Fraga salió del lío de la mejor manera posible, con una contra de libro que acabó en gol. La jugada la inició Ormo, capaz de recuperar en banda un balón que había perdido. No solo lo recuperó, sino que lo prolongó para Lamín que encontró la carrera de César a la espalda de la zaga visitante. César corrió el lateral, entró en el área y Lamín, que había seguido la jugada, apareció en el punto de penalti para recibir el pase de la muerte de César y rematar a la red. Lamín no tuvo bastante protagonismo con el gol. Diez minutos después le sacó la roja a Ramón y el Monzón, pese a estar con uno menos, gestionó mejor el “no tengo nada que perder y me voy arriba” que el ataque de terror que le entró al Fraga que no pudo defenderse con el balón. El Monzón no llegó a rematar a puerta y salvo un par de sustos, con centros rechazados in extremis, el Fraga aguantó el resultado y respiró al final.

TAMARITE 0 - 0 BINÉFAR: Empate sin goles en el derbi.

Tamarite: Salas, Cervera, Varilla, Espinosa (Berbegal, 55), Raluy (Porta, 55), Romero, Sales, Trota (Vales, 19), Adrián (Balue, 67), Ricky y Flo.

Binéfar: Nelson, Genís, Valencia, Franki, Cesc, Julià (Bayona, 89), Álvaro, Chicho (Sule, 46), Chipi (Joel, 83), Brunet e Imaz (Modest, 89).

Árbitro: Gherghiceaanu. Expulsó a Sales en el minuto 89 por roja directa. Amonestó a Vales y Ricky, del Tamarite, y a Álvaro, Julià y Brunet, del Binéfar.

Día de derbi en La Colomina y alegría en sus gradas por la presencia de público. Daba comienzo el encuentro donde los tamaritanos se sentían más cómodos sobre el terreno de juego. Ya en los primeros minutos Adri ponía un gran centro a Sales que estrellaba el balón por encima del larguero. En el minuto 14, de nuevo era Sales quien envió un balón fuera tras un disparo cruzado. El Tamarite lo intentaba por medio de sus delanteros pero el gol se les resistía. Llegaban malas noticias para los locales, Trota se tuvo que retirar tras recibir un fuerte golpe en la cara y entraba en su lugar Vales.

Los binefarenses no creaban peligro ante la portería de Salas pero evitaban el tanto tamaritano tras estar muy bien situados y centrados en lo que se temía. El colegiado mandó a los vestuarios a los jugadores con un empate en el marcador.

Rodaba el balón de nuevo en La Colomina y era el Binéfar quien remaba para conseguir un gol. En el minuto 60, Salas se lucía tras un disparo del Binéfar que llegaba con peligro. Poco después, la oportunidad fue para los blanquiazules que tras una falta lateral botada, Balue cabeceó y la pelota tocó al larguero y salió de la portería. Ocasión de oro que desaprovecharon los tamaritanos para poder adelantarse en el marcador.

Los visitantes también tuvieron el gol en las botas de Álvaro. En los últimos instantes Romero pudo hacer saltar las gradas de La Colomina con un disparo que salió desviado fuera de la portería.

Sales fue expulsado en los últimos minutos tras una tangana que se formó entre los dos dos equipos. Reparto de puntos en el derbi literano tras un partido donde ambos equipos gozaron de sus ocasiones para adelantarse.

