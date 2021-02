El Sariñena se queda con la miel en los labios ante el Cuarte

BARBASTRO 1-0 SABIÑÁNIGO

El gol de Conte y dos intervenciones providenciales de Hugo Gistau permitieron a los rojiblancos la segunda victoria de la temporada en el Campo Municipal con acceso de aficionados un año después del último encuentro con público, en marzo de 2020 ante el Teruel. El resultado deja al Barbastro en la quinta plaza entre los aspirantes a jugar el ascenso y refuerza la trayectoria de signo ascendente en los últimos partidos. El Sabiñánigo seguirá de colista pero estuvo cerca de dar la sorpresa en dos acciones aisladas y en todo caso, muy cerca de llevarse el empate. Al final, perdió el encuentro y dos jugadores por lesión para terminar diezmado sin posibilidad de más cambios. El Barbastro afrontó el encuentro con bajas que condicionaron la alineación inicial pero los cambios de la segunda parte mejoraron el juego ofensivo en busca de la victoria. En la primera parte no pasó nada en las áreas, sin ocasiones y con fútbol tedioso en algunos momentos. El Barbastro llevó la iniciativa desde el principio con mayor dominio y posesión frente al Sabiñánigo que no pasó apuros ni tampoco los generó en el área local donde el meta Hugo siguió el encuentro con tranquilidad porque hasta el minuto 24 ni siquiera blocó el primer balón. El Sabiñánigo jugó con cierta comodidad sin concesiones en defensa ni riesgos. En resumen, primera parte intensa pero cómoda con justo empate sin goles. En cambio, la segunda fue muy distinta en busca de una victoria necesaria para los dos equipos con objetivos diferentes. En el minuto 52 un derribo en el área visitante se protestó sin más repercusiones. Tres minutos después, Hugo Gistau evitó el primer gol del encuentro y cinco más tarde fue “providencial” ante Muñoz. La reacción del técnico local fue con tres cambios al mismo tiempo para dar entrada a Fumanal, Elbaile y Ruiz. En el minuto 69, Barrero estrelló el balón en el poste mientras el Sabiñánigo perdió a dos jugadores por lesiones casi seguidas, sin más cambios. De la ocasión de Muñoz, en el minuto 80, se pasó al derribo a Guille Alonso no señalado y dos minutos después, en plena ofensiva rojiblanca, al gol marcado por Conte tras una excelente intervención del meta Iván. En la última acción ofensiva visitante, Hugo Gista salvó el empate con una gran intervención a la salida del saque de esquina previo a un lanzamiento de Ángel Luis.

Barbastro: Hugo Gistau; Mendi (Fumanal, min. 70), Ballesteros, Borja, Alvarado; Ara (Elbaile, min.70); Ramos (Torres, min. 89), Conte, Guille Alonso; Gorka (Ruiz, min. 70) y Barrero.

Sabiñánigo: Iván; Toro, Echebarría (Ángel Luis, min.80), Alcoba, Villar, Muñoz, Grasa, Ciria, Blasco (Borja, min. 75), Gracia (Kenta, min. 64) Ferruz y Cabrero.

Árbitro: Cristian Lixandru. Tarjetas amarillas a Gorka, Ara y Guille Alonso del Barbastro.

Goles: 1-0 Min. 87: Conte.

BORJA 0-0 UTEBO: La Ley de mínimo riesgo

Borja: Albero, Sánchez, Pérez, Cirac, Rubio, Maldonado, Mainz (Terre, 58), Cano, Velasco (Gotor, 84), Bangoura (Lahuerta, 58) y Navarro.

Utebo: Aarón, Capapé, Alvira, Félez, Manau, Lafita, Magallón, Giménez (Marín, 74), Castelreanas, Baldrés y Osanz.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a los locales Lou, Lahuerta y Pérez.

Comentario: Igualado partido entre Borja y Utebo. El encuentro comenzó con ambos conjuntos bien plantados sobre el tapete. Los dos sabían de la importancia de los tres puntos, por lo que los riesgos eran mínimos, lo que provocó que los primeros cuarenta y cinco minutos fueran una lucha constante por la medular. La reanudación, el partido comenzó a volverse un auténtico correcalles. Pudo anotar el Borja tras una falta lateral que remató fuera Cirac. El Utebo tardó dos minutos en responder con un preciso lanzamiento de falta de Nacho Lafita, que se encontró con un paradón antológico de Albero. El Utebo mejoró y volvió a tenerla con un disparo de Alvira que se marchó fuera por centímetros. Cano la tuvo en los últimos minutos para llevarse la victoria, pero su remate salió desviado por centímetros.

ÉPILA 0-0 BREA: Se imponen las defensas

Épila: Fabre, Álex, Rupérez, Gil, Chafiq, Pakolín, Puky, Valero, Luis Costa (Sima, 79), Marcos y Berdún (Iván Falo, 82).

Brea: Unai, Marco, Subías, Miki Guillén (Sola, 56), Sarvise (Dieste, 56), Jorge Pérez, Oli (Kike Navarro, 71), Juan González, Parada, Raúl Rubio y Veintemilla (Diego Puig, 86).

Árbitro: García Fernández. Amonestó a los locales Rupérez, Valero, Álex e Iván Garrido y a los visitantes Juan González, Sola y Diego Puig.

Comentario: El Épila supo contrarrestar al Brea, primer clasificado, en un partido en el que ninguno de los dos conjuntos fue capaz de deshacer el empate inicial. Mientras que los locales se mantuvieron esperando salir a la contra, los de la comarca del Aranda se encargaron de llevar la iniciativa, aunque su rival no les dejó jugar cómodamente. Poco a poco empezaron a producirse las primeras ocasiones, Raúl Rubio tuvo la primera para adelantar a los visitantes, pero falló su mano a mano ante Fabre. Chafiq tuvo su oportunidad por parte del Épila en una salida a la contra que hubiera acabado en gol de no haber sido por la madera. Una vez reanudado el juego, se consolidó el dominio de los locales. Puky tuvo en sus botas el gol de la victoria en un disparo desde fuera del área que Unai se encargó de detener. El Brea contraatacó con un remate de Parada que se marchó al lateral de la red. El Épila tuvo la última oportunidad de romper el empate, pero el pase de Luis Costa no encontró rematador.

VILLANUEVA 0-0 ROBRES: El Villanueva perdona

Villanueva: Joel, Vidal, Laguarta, Arturo, Ligorred, Lafuente (Abad, 25), Alcaine, Orús, Marc Prat, Miki y Ros Concha (Cebrián, 75).

Robres: Musa, Carcasona (Javier, 66), Pol Blay, Muñoz, Luis Jiménez (Cabrero, 46), Charlez, Antonio, Israel, Willy, Espiérrez y Fidel (Barrio, 85).

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Marc Prat y Vidal y a los visitantes Fidel, Carcasona, Javier y Willy.

Comentario: El Villanueva y el Robres se reparten los puntos en un choque donde ninguno de los dos conjuntos logró ver portería. El Robres saltó al terreno de juego con mayor posesión que su rival, quien se mantuvo replegado. En el minuto 22 llegó la ocasión más clara de la primera mitad para los visitantes, en una transición rápida que pudo acabar en gol. En el segundo tiempo, el Villanueva mejoró su juego y acumuló más posesión. González tuvo una de las ocasiones más claras para los azulgranas, en un mano a mano con el guardameta que se fue desviado. El Robres pudo anotar en el descuento en una falta que sacaron rápida, mientras que el Villanueva la tuvo en una acción de Cebrián cuyo centro no encontró rematador.

ALMUDÉVAR 0-0 CALAMOCHA: El Almudévar se topa con el larguero

Almudévar: Siro; Gumiel, Luisja, Alex, Ainoza, Bailo (Pablo Moreno, 84), Nacho (Salcedo, 62), Marqués (Tambo, 69), Aldair, Noah y Puente.

Calamocha: Iván, Ruano (Yerai, 78), José Manuel, David Sánchez, Sancho, Sebastián (Gea, 90), Motero, Ayneto, Rubí, Sorbe y Aso (Gassama, 73).

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a Nacho y Salcedo por el Almudévar y a Aso, Sánchez y Gassama del Calamocha.

Comentario: Partido igualado, con un tiempo para cada equipo. El Calamocha sin figuras demostró ser un equipo compacto. El día en el que se permitió la entrada de público, se jugó el partido menos vistoso de la temporada, el encuentro con menos remates entre los 3 palos. Las defensa pudieron con las delanteras contrarias y hubo mucho centrocampismo. En la primera mitad fue mejor el Calamocha y en el 10 el primer tiro a puerta, que marchó fuera lo realizó el equipo turolense. En el 18, tuvieron los visitantes una ocasión en un tiro cruzado de Sebastián que se marchó rozando el palo. Lo mejor del Almudévar en esta primera mitad fueron dos llegadas de Bailo, una en el 28 que culminó con un tiro alto y otra en el 45 tras una buena jugada local, con un remate mordido que sacó un defensa. Entre medias de estas dos ocasiones locales, la más clara de la primera parte la tuvieron los del Jiloca, con un tiro que se va al larguero, bota en línea de gol y el balón vuelve al campo. En la segunda mitad el Almudévar fue mejor. En el 55, una buena combinación de Nacho y Ainoza en la frontal del área que no puede finalizar el jugador "amarillo". Desde el minuto 70, el dominio local se hizo cada vez más intenso, el Calamocha se defendió bien. La ocasión más clara la tuvo el Almudévar cuando un rebote les cayó a Aldair y a Salcedo y este último remató fuerte y raso, pero el meta Iván realizó un paradón evitando el gol. El Almudévar encerró al Calamocha en su campo pero no generó ocasiones claras de gol. En el 87, un córner lo remató Alex de cabeza alto. La última ocasión para llevarse los 3 puntos la tuvo el Almudévar en el 90, fue un falta botada por Gumiel que la envió al larguero.

SARIÑENA 1-1 CUARTE: De Sus salva un punto para el Cuarte

Sariñena: Ribas, David Martínez, David Villellas, Cota, Rodri (Navarro, minuto 71), Fonsi, Villalba (Edu Vicente, minuto 71), Almerge, Ferrer, Murillo y Albajara.

Cuarte: Buetas, Limbeck, Múzquiz, Solbes, Rosell (Ibáñez, minuto 76), Íñigo Pérez (Roldán, minuto 76), Ginovés, Andreu (Valdés, minuto 61), Molina, de Sus y Moreno (Leciñena, minuto 61).

Goles: 1-0 min 64: Murillo. 1-1 min. 86: De Sus.

Árbitro: Hernández Andrés. Amarillas a Rodrigo y Murillo; Andreu, de Sus, Val (segundo entrenador), Molina y Roldán.

Comentario: Una jugada aislada del Cuarte en la recta final del encuentro privó al Sariñena de empatar a puntos con el tercer clasificado, y se mantiene séptimo en una clasificación muy apretada. El partido lo dominó con claridad el conjunto de Diego Gómez. Ya en la primera mitad, un tiro de Rodri fue repelido por Buetas y se estrelló en el larguero. Esa fue la ocasión más clara del encuentro para poner a los monegrinos por delante, aunque también gozaron de otras buenas acciones capitaneadas por Murillo y Jordi Ferrer. En la segunda mitad las fuerzas se igualaron y el dominio local dejó de ser tan claro como el de la primera mitad. No obstante, el Sariñena siguió sin conceder ocasiones al Cuarte. En el minuto 64, una buena jugada en solitario de Murillo por la banda, quien entregó el balón a su compañero en el ataque Jordi Ferrer, finalizó con el gol del propio Murillo a pase del pichichi de la liga Jordi Ferrer. El partido se rompió en el minuto 86. Un contraataque que no pudo finalizar el Sariñena se convirtió en otro contraataque del Cuarte, que no desaprovechó su ocasión más clara del encuentro para igualar la contienda. Jordi Ferrer tuvo la última ocasión para deshacer el empate tras una asistencia de Murillo, pero el balón salió rozando el poste y el Sariñena tuvo que conformarse con un punto que sabe a poco.