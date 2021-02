El Monzón sorprende al Teruel y asalta Pinilla

Partido de la jornada: TERUEL 0-1 AT. MONZÓN.

Un inoperante CD Teruel se vio superado en Pinilla por el trabajo y la disciplina mostrada por el Atlético Monzón. Un gol de Mesa en los primeros compases decidió la suerte de un choque en el que los locales lo intentaron con más corazón que cabeza y los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades. De esta manera, el conjunto oscense, que sacó tres puntos de oro en uno de los campos más complicados de la categoría, se acerca a los puestos de zona noble de la tabla clasificatoria, mientras que el Teruel, que sigue líder, pierde una buena oportunidad para aumentar su renta con sus más inmediatos perseguidores.

El choque comenzó en modo favorable para el conjunto oscense. Habían transcurrido poco más de dos minutos de juego cuando Mesa se aprovechó de un desajuste defensivo para sorprender a Monforte con un remate ajustado tras un recorte sobre Carlos Javier. Poco después la tuvo nuevamente Mesa en el único saque de esquina visitante de la primera mitad. Poco a poco los locales empezaron a meterse en el partido. Así, su primera oportunidad llegó en el 16' con un saque de falta de Jaime al que respondió Gori con una buena intervención. Poco más se puede contar hasta los compases previos al descanso. El conjunto local se mostraba impreciso en los pases y el Monzón defendía sin pasar por excesivos agobios. Las tuvieron Aparicio y nuevamente Jaime, casi con el tiempo cumplido, pero sus lanzamientos se marcharon ligeramente desviados.

En la segunda parte cada uno de los equipos erró una pena máxima

Tras el descanso y nada más comenzar el segundo periodo, el colegiado del partido señaló penalti favorable a los locales por un empujón de Carrasco sobre el recién incorporado Dani Rueda. Borja Romero ejecutó pero el guardameta visitante adivinó su intención. Pese al fallo, el Teruel continuó generando ocasiones de peligro para empatar. La tuvo de nuevo el centrocampista andaluz y nuevamente respondió el portero oscense. Todo antes de que el colegiado volviera a dirigirse al punto de penalti como consecuencia de un empujón de Monforte a Carrasco, esta vez favorable al conjunto oscense. Marcio se encargó del lanzamiento y el portero turolense Monforte desvió el disparo con una mano milagrosa. El último cuarto de hora se convirtió en un monólogo local. La entrada de Otín revitalizó su ataque y el ímpetu permitió que se produjeran varias llegadas consecutivas. El equipo local puso cerco a la meta rival y con centros laterales o a base de saques de esquina la tuvieron en varias ocasiones para igualar. La tuvo Roy y paró el portero, luego Rueda, con idéntico desenlace, de nuevo Roy y desvió un defensa. Pero la más clara estuvo en los pies de Adrián, aunque su remate se marchó desviado.

Ficha técnica

CD Teruel: Monforte, Kevin (Otín, 72), Carlos Javier, Cabetas, Julen, Ibra, Jaime (Roy, 46), Rami (Adrián, 62), Belenchón (Dani Rueda, 46), Aparicio y Borja Romero.

At. Monzón: Gori, Jesús, Fer, Pedro Ángel, Petro (Marcio, 56), Mesa, Carrasco, Pullers (Solanilla, 78), Rausel (Iago, 78), Lasús y Llopis.

Gol: 0-1, min. 3: Mesa.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Monforte, Carrasco y Llopis.

VALDEFIERRO 1-1 RZD ARAGÓN: El Valdefierro suma un punto de oro ante el RZD Aragón.

Valdefierro: Artero, Bernal, Serrano, Lorente (Isern, 89), Roncea, Sanz (Martínez, 72), Urquizo (García, 72), Sainz, Franco, Marín y Keinel.

RZD Aragón: Acín, Sola, Hernández, Arnau, Jiménez, Benedet (Castillo, 3) (Vela, 29), Puche (Sancho, 81), Escobar, Marín (Bernal, 45), Martín (Torres, 81) y López.

Goles: 0-1, min. 34: Jiménez. 0-2, min. 55: Roncea.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Serrano, Sanz y García. Expulsó a Roncea en el 64'.

Comentario: Comenzó muy fuerte el Deportivo Aragón, teniendo balón y buscando atacar los espacios de la férrea defensa del Valdefierro, que prefirió esperar su oportunidad a la contra. Pronto comenzaron a llegar los acercamientos peligrosos y pudo adelantarse el filial zaragocista en el 8' con una doble ocasión: Jiménez remató primero pero paró bien Artero y después Puche lo intentó pero su disparo se marchó desviado. Con el paso de los minutos el Valdefierro trató de dar un paso hacia adelante pero en el 33' se adelantaron los zaragocistas con un gran gol de Jiménez, que remató de cabeza un magnífico servicio de Marín. Apenas dos minutos después de nuevo Jiménez pudo poner tierra de por medio, pero su disparo se encontró con el palo. Desde ese momento y hasta el descanso continuó la lucha e intensidad por parte de ambos equipos pero sin ocasiones claras para ninguno. Tras el paso por vestuarios, el Valdefierro lavó su cara y mejoró notablemente. El equipo local dio un paso hacia adelante y comenzaron a tener más balón y pronto llegaron las ocasiones para empatar, hasta que en el 55' Roncea realizó un gran disparo desde fuera del área que sorprendió a Acín y puso la igualada con muchos minutos todavía por disputarse. Pocos minutos después, en el 63' fue expulsado el jugador local Roncea y el Deportivo Aragón se quedó con un jugador más con casi media hora de partido por delante, circunstancia que no pudieron aprovechar los hombres de Iván Martínez ya que no dispusieron de ninguna ocasión clara para llevarse la victoria en incluso vieron como Acín, guardameta visitante, tuvo que realizar una gran intervención para evitar el segundo tanto local.

BINÉFAR 2-1 CARIÑENA:

Binéfar: Fofana, Cases, Moha, Valencia, Carbonell, Cesc (Joel, 80), Albert (Bayona, 89), Sergi, Modest (Muñoz, 59), Souley y Óscar (Julia, 89).

Cariñena: Ortiz, Utrilla, Ventura, Monge, Nilton, Alcántara, Barriendos, Abreu, Castilla (Sidy, 72), Ibra y Cortés.

Goles: 1-0, min. 25: Valencia. 1-1, min. 28: Abreu. 2-1, min. 54: Monge, en propia puerta.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Xavi, Moha, Sergi, Valencia; Abreu, Monge e Ibra.

Comentario: Quinta victoria consecutiva del equipo celeste que le sitúa en las posiciones privilegiadas de la clasificación en un partido en el que el triunfo vale doble al ser ante un rival directo como lo es el Cariñena. El partido comenzó con el Binéfar llevando el dominio del balón frente a un equipo visitante más poderoso físicamente y dedicado a defender con orden y crear peligro a balón parado. Los de David Giménez tuvieron las mejores ocasiones en el inicio del partido, con un disparo de Cesc que se estrelló al lateral de la red, un remate de cabeza de Imaz que salió rozando el poste y un centro de Franki que se paseó por el área sin encontrar rematador. Estas ocasiones fueron la antesala del gol. Un tiro de Imaz rechazado por el portero le cayó a Valencia para, a placer, poner el 1-0. Pero la alegría duró poco en la parroquia local porque tres minutos después Abreu puso las tablas en un remate de cabeza a la salida de un córner. A la salida de los vestuarios, el encuentro siguió con el mismo guion: un Binéfar dominador. En una de las primeras aproximaciones de esta segunda parte, un centro de Cesc desde la banda izquierda lo remataba Valencia y, tras golpear en un defensor visitante, se coló en la portería. El Cariñena acusó el golpe y el Binéfar tuvo sus mejores minutos. Gozó de ocasiones el conjunto literano, entre ellas un penalti, pero la falta de acierto celeste permitió llegar con vida a su rival a los últimos minutos. El conjunto oscense se defendió en los instantes finales con uñas y dientes para defender la renta y confirmar su buen estado, que le permite colocarse en quinta posición.

SARIÑENA 4-1 VILLANUEVA: El Sariñena pasa por encima del Villanueva.

Sariñena: Ribas, Martínez, Cota (Vicente, 50), Tapia, López, Villalba, Almerge, Tolo (Huerva, 70), Ferrer (Mercadal, 65), Murillo y Albajara (Ambroj, 65).

Villanueva: Lázaro, Ballarín, Laguarta, Peralta, Zumeta, Orus (Lafuente, 59), Prat, González, Concha, Usón y Abad (Cebrián, 59).

Goles: 1-0, min. 20: Tapia. 2-0, min. 38: Cota. 3-0, min. 61: Ferrer. 4-0, min. 77: Tapia. 4-1, min. 83: Concha.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Tolo, Almerge; Peralta, Ballarín y Zumeta.

Comentario: El Sariñena superó con claridad al Villanueva en un partido en el que ambos equipos se mostraron muy ofensivos y que tuvo multitud de ocasiones de gol, demostrando más acierto de cara apuerta el conjunto local. Tras una primera fase de tanteo comenzaron a encontrarse más cómodos los locales, que pronto lo intentaron con sendas ocasiones de Tapia y Ferrer, sin acierto. No fue hasta el 28' cuando Tapia puso por delante a su equipo. Tras el gol que inauguraba el marcador continuó la ofensiva local y apenas 10 minutos más tarde Cota puso tierra de por medio con un gran disparo con pierna izquierda que se coló por la escuadra de la portería defendida por Lázaro. Con el tiempo cumplido, Laguarta pudo reducir distancias antes del descanso con un gran disparo de falta directa que se encontró con el larguero. Tras la ocasión visitante y un rápido saque de Ribas, Jordi pudo poner el tercero, que habría supuesto la sentencia, pero su disparo se encontró con la cruceta. Tras el paso por vestuarios el guión del partido no cambió y continuaron apretando los locales, que conseguían encontrar continuamente espacios en la zaga del Villanueva. En el 50' llegó el gol del ariete local, Jordi Ferrer, que puso el tercero en el electrónico y las cosas muy difíciles para los zaragozanos. El Villanueva pudo acortar distancias en el marcador poco después pero apareció Ribas. Ambos equipos bajaron la intensidad y Vicente, que ingresó desde el banquillo en la segunda parte, pudo hacer el cuarto pero se encontró con el palo. Si acertó Tapia, que firmó su doblete particular para poner el cuarto tras un gran pase de Murillo. El Villanueva acertó por fin en el 83' por medio de Concha, pero fue demasiado tarde para encontrar una reacción tras el poderío ofensivo mostrado por el Sariñena a lo largo del partido.