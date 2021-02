El Tarazona no puede con el Calahorra y cae derrotado tras un partido disputado

El Tarazona cayó derrotado en su feudo frente al Calahorra, líder del grupo y equipo más en forma, que encadenó su tercera victoria consecutiva. El conjunto de David Navarro, que ya acumula cinco jornadas sin conocer la victoria, se acerca de manera peligrosa a posiciones de fase de permanencia.

El partido comenzó con los locales más enchufados, conscientes de la necesidad de sumar puntos lo antes posible. Ballarín tuvo la primera ocasión del partido en el 1' en un uno contra uno pero Roberto, guardameta visitante, envió a corner. Poco después, de nuevo Ballarín pudo inaugurar el marcador pero no acertó. El primer acercamiento peligroso por parte visitante llegó en el 11', pero Company despejó sin problemas el disparo de Martínez. A partir de ese momento el partido entró en una fase de continua disputa y ambos equipos permanecieron muy ordenados sobre el césped y no dejaron espacios a su rival. El Tarazona dispuso de numerosos saques de esquina pero no lograron generar ocasiones claras. Sin grandes sobresaltos se llegó al descanso del partido sin goles en el marcador.

La segunda parte no varió el guión pero los visitantes tuvieron el acierto que le faltó al Tarazona

La segunda parte siguió el mismo guión de la primera. Pocas ocasiones y muchos balones disputados. El Calahorra llegó primero pero despejó Company sin problema. Después, Abreu pudo adelantar al Tarazona pero su disparo se marchó alto. La alta intensidad por parte de ambos equipos no cesó y pocos minutos después se adelantaron los visitantes con un gol de Amorrortu en el 67', obligando al Tarazona a dar un paso hacia adelante a partir de ese momento. David Navarro movió su banquillo en busca de jugadores de refresco que pudieran agitar el partido y lograr el empate. El Tarazona se encontró con un gran entramado defensivo que dificultó sus ataques combinativos y los jugadores locales comenzaron a buscar el empate con juego directo y balón parado. Pelón tuvo una gran ocasión en el descuento para empatar pero Roberto intervino para atrapar el balón. El tiempo y las opciones de puntuar se le iban acabando al Tarazona con el paso de los minutos, y se esfumaron completamente cuando en el 93' Soto puso el segundo y definitivo tanto en el marcador, dejando al conjunto turiasonense en una complicada situación clasificatoria.

Más información El Ebro empata ante el Haro Deportivo y suma un punto que sabe a poco

Ficha técnica

SD Tarazona: Company, Campins (Dela, 44), Joe, Chus Herrero, Lucho (Flórez, 70), Pelón, Pepo (Jiménez, 70), Leo Ramírez (Iñaki, 70), Abreu (Casi, 86), Rodri y Ballarín.

CD Calahorra: Roberto, Santamaria, Fernández (Amorrortu, 58), Sota (García, 82), Vicent, Ramón, Martínez (Marc, 82), Álvarez, Aguado (Andrés, 75), El Haddadi (Soto, 58) y Carrique.

Goles: 0-1, min. 67: Amorrortu. 0-2, min. 93: Soto.

Árbitro: Mazo Maruri. Amonestó a Rodri y Abreu.