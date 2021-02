El Hernán Cortés no levanta el pie del acelerador tras ganar al Huesca

El Hernán Cortés prolongó su buen estado de forma remontando al Huesca y sumando así tres puntos muy importantes.

El partido no empezó bien para el conjunto local, que vio como los oscenses se adelantaban en el marcador en una jugada que se inició por banda derecha y que acabó en gol en propia puerta de Altelaerra. El Hernán Cortés consiguió recomponerse tras el tanto visitante y dio un paso adelante, empezando a ser dueño del balón y acumulando numerosas ocasiones de gol que requirieron del buen hacer de Lite. Mientras tanto, los azulgranas esperaban replegados atrás. Antes del descanso, Flores devolvió el equilibrio al electrónico con un potente disparo desde fuera del área que resultó imposible de parar para el meta del Huesca.

Al Hernán Cortés no le parecía suficiente un punto y se volcó para conseguir el triunfo

La segunda mitad se reanudó con el mismo guion, poniéndose el Hernán Cortés por delante en el minuto 58 después de que Fuertes peinara el balón para que Afekir, en una buena jugada individual, batiera al portero. Con el pitido final, el Hernán Cortés sumó tres puntos importantes que le sirvió para acomodarse en la zona media de la clasificación.

Ficha técnica:

Hernán Cortés: Martos, Pérez, Moreno (Ortiz, 65), Afekir, Cardiel, Flores (Delgado, 85), Altelaerra, Fernández, Fuertes (Alcubierre, 69), Lacosta y Benito.

Huesca: Lite, Marín, Mairal (López, 77), Ruiz, Calvo, Aznar (Alamañac, 77), Bardaji (Fernández, 46), Monge, Tounkara, Torguet y Bellón (Puente, 46).

Goles: 0-1, min. 4: Altelaerra en propia. 1-1, min. 36: Flores. 2-1, min. 58: Afekir.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a Afekir; Calvo.

BALSAS 3-0 MARIANISTAS: El Balsas gana con solvencia al Marianistas.

Balsas: Zueco, Muñoz (Daniel, 65), Rica (Mazas, 80), Mayor, Hernández (Oyarzabal, 65), Cañadas (Fraile, 56), Lobede (Martín, 80), Jiménez, Clemente, Gracia y Roy.

Marianistas: Andrés, Martí, Fernández, Usieto, Torres (Mesa, 54), Tenas (Montañés, 68) (Ruiz, 89), Solanas (Aísa, 54), Gutiérrez (Pérez, 54), Tajada, Labarta y Betes.

Goles: 1-0, min. 2: Jiménez. 2-0, min. 71: Gracia. 3-0, min. 92: Oyarzabal.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a Rica, Muñoz, Lobede y Oyarzabal; Solanas, Tajada y Fernández.

Comentario: El Balsas venció al Marianistas en un partido en el que no pasó muchos apuros y cuyo resultado se quedó corto teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones que tuvo el conjunto gualdinegro. Los locales llevaron la iniciativa a lo largo del encuentro, adelantándose en el minuto dos después de que Jiménez recibiera un pase al espacio de Hernández que el dejó solo ante Andrés. El Balsas siguió controlando el balón jugando desde atrás, mientras que el Marianistas dejaba demasiados espacios entre sus líneas, algo que los de Diego Pérez no aprovecharon mucho. Tras el paso por vestuarios la tónica fue la misma, con los locales encadenando cada vez más ocasiones de aumentar su renta, algo que no lograron hasta el minuto 71 por mediación de Gracia. El Balsas no bajó el listón y el Marinistas protagonizó alguna llegada de forma esporádica, pero Oyarzabal, ya en el descuento, acabó de sentenciar el partido anotando el definitivo tres a cero.

UTEBO 1-4 MONZÓN: Samitier y Miñana se llevan los tres puntos de Utebo.

Utebo: Font, Pardillos, Murati (Rodríguez, 77), Martos, Martín, Sanz (Solanas, 67), Lambán (Millán, 77), Latas, Yago (Dellal, 67), Lasierra y Gañarul (Salas, 57).

Monzón: Larraz, Abad, Torres (Gan, 79), Baringo, Morillo, Samitier, Miñana, Morillo, Roc (López, 85), Pereira y Rodríguez (Loncán, 67).

Goles: 0-1, min. 20: Samitier. 0-2, min. 32: Miñana. 0-3, min. 75: Samitier. 0-4, min. 78: Miñana. 1-4, min. 86: Morillo en propia.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Martos y Lambán; Abad. El local Latas fue expulsado por tarjeta roja directa en el minuto 65.

Comentario: El Utebo sumó su segunda derrota consecutiva tras perder contra el Monzón. Los visitantes se adelantaron en el marcador aprovechando un mal despeje en un saque de esquina que recogió Samitier para hacer el primer gol. Pasada la primera media hora, Miñana anotó el segundo gol del Monzón tras una mala salida del balón de los locales. El Utebo pudo haber reducido la diferencia antes del descanso, pero no tuvieron acierto. Ya en la segunda parte, y tras la expulsión de Latas en el minuto 65, Samitier repitió como goleador para acabar de poner tierra de por medio. Miñana no se quedó atrás y, en una buena jugada individual, hizo el cero a cuatro. Morillo metió gol en su propia portería, maquillando el resultado final.

SAN GREGORIO 0-3 MONTECARLO: El Montecarlo se acomoda en el liderato.

San Gregorio: Zapata, Tenorio (Estévez, 89), Algas, Pérez, Sucunza (Rouba, 65), Juberías (Liso, 89), Navarro (Kuninaga, 89), Escanero, Fernández, Joven y Celiméndiz (Novillo, 69).

Montecarlo: Miralles, Martínez, Lóbez, Pérez (García, 86), Velasco, Aznar, Val (Gajón, 89), Marcos, Rodríguez, Gotor y Gracia.

Goles: 0-1, min. 48: Rodríguez. 0-2, min. 85: Val de penalti. 0-3, min. 89: Joven en propia.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Tenorio, Fernández, Pérez, Juberías y Zapata; Pérez y Val.

Comentario: El Montecarlo demuestra que sigue en buena forma tras ganar al San Gregorio. En una primera parte igualada en la que predominó el desplazamiento en largo, ni Zapata ni Miralles tuvieron apenas trabajo. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, el Montecarlo se adelantó por mediación de Rodríguez en un saque de esquina. El San Gregorio adelantó líneas fue generando ocasiones, como un mano a mano protagonizado por Escanero pero cuyo remate se marchó fuera. Los de La Paz aprovecharon una contra que acabó en penalti para que Val dejara prácticamente sentenciado el encuentro en el minuto 85. En otra salida a la contra de los visitantes, Joven se marcó gol en propia subiendo al marcador el definitivo cero a tres.

PEÑAS OSCENSES 1-1 SAN JOSÉ: El Peñas Oscenses consigue rescatar un punto ante el San José.

Peñas Oscenses: Fernández, Bozas (Ciprés, 61), Escartín, Lores, Bielsa, Canudas, Cano, Ripalda (Garuz, 61), López (García, 46), Martín y Juan (Ena, 78).

San José: Azuara, Pagán, Monteaguado, Hernando, Seta, Cazaña (Jied, 76), Mendoza (Luca, 62), Cuen (Pellejero, 55), Rakib (Cantalejo, 76), Kessas y Pérez (Rebozo, 55).

Goles: 0-1, min. 7: Seta. 1-1, min. 86: Martín.

Árbitro: Gimeno Otal.

Comentario: El Peñas Oscenses y el San José se repartieron un punto cada uno en un partido en el que el conjunto azulón consiguió adelantarse en una falta lateral botada por Seta que, gracias a la fortuna del viento, entró directamente a puerta. El conjunto oscense intentó crear ocasiones de peligro, pero no consiguió empatar el encuentro. El Peñas Oscenses fue muy superior en la segunda mitad, generando ocasiones hasta que, tras una recuperación en el centro del campo, consiguió empatar por mediación de Martín en el minuto 86. Tras el gol de la igualada ambos equipos se mostraron inconformes con el punto y buscaron el triunfo, pero el gol de la victoria no llegó para ninguno de los dos conjuntos.

ACTUR PABLO IGLESIAS 1-0 REAL ZARAGOZA: El Actur Pablo Iglesias gana por la mínima un intenso duelo ante el Real Zaragoza.

Actur Pablo Iglesias: Flores, Beamonte, Pérez, Sánchez, Catalán, Herrero (Ara, 89), Larraga, Marcelo, Álvarez, Villarroya (Echevarria, 69) y Sanjuan (Opoku, 83).

Real Zaragoza: De Cea, Cardiel, Andrés, Izquierdo, Esteban, Fadel, Royo (Lobede, 77), Serrano (Montesinos, 69), Sans (Gracia, 62), Julia y Gutiérrez.

Gol: 1-0, min. 79: Pérez.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Sanjuan, Catalán, Sánchez y Opoku; Montesinos y Esteban. El local Marcelo fue expulsado por tarjeta roja directa en el minuto 65. El visitante Cardiel fue expulsado por tarjeta roja directa en el minuto 89.

Comentario: El Actur Pablo Iglesias se sumó a la lucha por el liderato tras ganar al Real Zaragoza en un duro partido condicionado por el viento. En la primera mitad, fueron superiores los visitantes, creando peligro a través de centros laterales desde la banda izquierda. Los del Actur, por su parte, tuvieron una ocasión de gol muy clara, pero la defensa del Real Zaragoza acabó sacando el balón bajo palos. La segunda parte fue donde se concentró una mayor intensidad. En el minuto 79, Pérez puso por delante al Actur Pablo Iglesias con un disparo lejano que De Cea no pudo atajar. En los últimos compases, el banquillo visitante protestó un supuesto gol fantasma que el colegiado no consideró como tal, quedándose los tres puntos en el Actur.