El Binéfar se crece ante el Valdefierro

BINÉFAR 3-0 VALDEFIERRO

El Binéfar prolonga su excelente racha de resultados sumando la cuarta victoria consecutiva. El equipo celeste, muy superior, dominó de principio a fin y que la falta de acierto evitó que el resultado fuera más abultado. El encuentro comenzó con un dominio total del balón por parte del equipo binefarense. El equipo visitante se encerró atrás y le cedió la iniciativa al equipo local. El Binéfar, a gusto con el balón, y en los primeros minutos ya tuvo ocasiones para adelantarse. Un remate de cabeza de Franki y otro de Brunet que se estrellaron al palo fueron las ocasiones más claras de los primeros veinte minutos. El dominio seguía siendo del equipo del conjunto de David Jiménez, aunque faltaba el acierto para superar el entramado defensivo del conjunto zaragozano. El equipo visitante no tuvo ocasiones ni acercamientos peligrosos ante un Nelson que fue un mero espectador. Cuando parecía que al descanso se iba a llegar sin goles, en el minuto 43, una buena jugada de Sule terminó con un buen centro al área y ahí apareció Amine, que se había incorporado al ataque, para batir por abajo a Rosado. Gol psicológico a las puertas del descanso.

En la reanudación, el Binéfar salió decidido a sentenciar el encuentro por la vía rápida y, a los dos minutos, en el 47, una acción individual de Valencia, con un buen pase a Sule, dejó a este delante del portero, quien encarriló el partido al superar con un disparo raso al portero visitante. Con el segundo gol, el Valdefierro bajó los brazos y el Binéfar jugó muy cómodo. En ese momento, llegó el tercer gol con una gran asistencia de Imaz, que dejaba a Chipi solo, otra vez delante del portero, y con un gran disparo cruzado marcaba el definitivo 3-0.

De ahí al final, el entrenador local también movió el banquillo y refrescó el equipo para dar descanso a jugadores importantes de cara al partido aplazado que se jugará el próximo miércoles contra el Cariñena que se disputará en Los Olmos. En los últimos minutos, el Binéfar tuvo ocasiones para haber ampliado el marcador, con una jugada de Sule que rechazó el portero y varias acciones por banda izquierda, con balones que se pasearon por el área pero que no encontraron a ningún rematador.

Binéfar: Nelson, Genís, Amine, Valencia (Julià, 64), Franki, Cesc, Chipi (Makan, 68), Brunet, Modest, Sule, Imaz (Bayona, 64).

Valdefierro: Rosado, Bernal, Serrano, Molina (Martínez, 46), Berrogaín (Urquizo, 74), Lorente (Isern, 72), Roldán, Jorge (Juan Antonio, 72), Franco, Refusta (Muñoz, 72) y Marín.

Goles: 1-0 min 43: Amine, 2-0 min. 47: Sule, 3-0 min. 58: Chipi.

Árbitro: Guillermo Gómez Mur. Amonestó a Lorente y a Refusta.

HUESCA 'B' 3-0 CARIÑENA: Los locales ponen fin a su mala racha

SD Huesca: Adrià, Biel (Cofrades, 77), Javi Morales, Carlos Mora, Barba (Darío, 86), Arnedillo, Carrasco, Tomeo (Ismael, 46), Gonzaga (Rodri, 77), Carlos Kevin y Gustavo Abizanda (Vivas, 86).

Cariñena: Ortiz, Utrilla, Marín, Ventura, López, Nilton, Alcántara (Castilla, 71), Barriendos (Leiva, 77), Abreu (Lázaro, 71), Marzo e Ibra.

Árbitro: Jorro. Amonestó a los visitantes López e Ibra.

Goles: 1-0 Minuto 60: Biel. 2-0 MInuto 66: Ismael. 3-0 MInuto 76: Biel.

Comentario: El Huesca 'B' se reencontró con la victoria después de cinco jornadas en la que sólo había sumado dos puntos. Resolvió bien la papeleta el filial azulgrana, aunque tuvo que esperar al segundo tiempo para que el Cariñena cayera como fruta madura. El lateral derecho Biel fue uno de los protagonistas al firmar un doblete goleador en el encuentro de su regreso al equipo después de varias semanas ausente por lesión. No era el único que estaba de vuelta en la formación de Dani Aso. El técnico recuperaba esta vez desde el inicio a su goleador, Gonzaga -que jugó los minutos finales ante el Teruel- y debutó en el eje de la defensa Javi Morales, central que aporta veteranía y seguridad como exhibió en su puesta en escena. El Huesca ejerció el dominio del balón y del territorio durante casi todo el encuentro. Delante, un Cariñena replegado, con el imponente medio centro Ibra con dotes de mando y esperando el momento de alguna pérdida o lanzamientos largos para la velocidad de su punta. El Huesca trató de explotar las bandas con el reaparecido Biel por la derecha y Barba-Abizanda por la izquierda, que forman una pareja bien avenida en ese menester. En realidad sí que hubo llegadas y momentos de acoso, pero al Huesca 'B' le faltó dar ese golpe definitivo cuando tuvo al Cariñena contra las cuerdas, con lo cual le permitió que se sintiera con relativa comodidad. Barba, desde la izquierda, fue el primero en poner un buen balón al corazón del área al que no llegó por poco Gonzaga, que entró al remate en plancha. El mismo Barba puso dos córners seguidos muy cerrados al primer palo, salvados con algún apuro, y otras dos acciones de peligro, la primera en un centro de Gonzaga desde la izquierda en el que el portero se adelantó al remate de Carlos Kevin y la segunda, tras un saque de esquina con barullo en el área que Tomeo finiquitó con un tiro alto. Por medio, una falta lejana para el Cariñena que Nilton lanzó por encima de la portería. El Cariñena quiso dar un paso al frente tras el descanso y en esa presión adelantada encontró la mejor ocasión con un tiro que se fue al palo. Allí ahogó sus posibilidades porque el Huesca se mostró letal en las que tuvo. Al filo del cuarto de hora, Carlos Kevin orientó el balón desde la izquierda a la derecha y Barba, en el área, en la línea de fondo y sin ángulo, acertó a llevar el balón a la red. El Huesca intensificó el ritmo mientras el Cariñena empezaba a sangrar. No se hizo esperar mucho el 2-0. Ismael, incorporado al juego tras el descanso, lanzó un zurdazo desde muy fuera del área y clavó el cuero por toda la escuadra. Con el partido resuelto y con el Cariñena desordenado, Biel daba la puntilla.

BELCHITE 3-0 TAMARITE: Inicio pletórico del Belchite

Belchite: Gracia, López, Bolea, Sánchez, Casero, Borbón (Artigas, 51), Rey, Nieto (Blasco, 86), Álvarez (Rekrouk, 81), Ariño y Rodrigo.

Tamarite: Salas, Cervera (Berbegal, 66), Ars (Ciruela, 83), Varilla, Vales (Casals, 46), Espinosa, Romero (Ramuy, 83), Sales, Porta (Cons, 46), Trota y Felis.

Goles: 1-0 min. 11: Borbón, 2-0 min. 30: Nieto, 3-0 min. 87: Blasco.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amarilla a Artigas y Rodrigo; Felis, Meler, Cervera, Ars, Trota y Casals.

Comentario: Sólido partido del Belchite que no permitió sentirse cómodo en ningún momento al Tamarite, por medio de una intensa presión en campo contrario. El entramado de hombres como Borbón, Rey o Nieto cortocircuitaron la salida de balón de los visitantes, que se veían obligados a utilizar el balón en largo para quitarse el agobio de encima. El encuentro se puso muy de cara para los locales a los diez minutos con el tanto de Alfonso Borbón después de una rápida recuperación del Belchite. El equipo de Juan Ignacio González siguió aplicando un alto ritmo y tuvo las mejores ocasiones de la primera parte, obligando a Salas a realizar dos buenas intervenciones y algún despeje de puños en balones colgados al área. Sin embargo, de tanto ir el cántaro a la fuente se termina rompiendo y es lo que sucedió a la media hora de juego. Martín Nieto se posicionó de forma correcta hacia el centro y lanzó un misil desde fuera del área ante el que poco pudo hacer Salas. De esta forma, se llegaba con el 2-0 al descanso. En la segunda parte, el Tamarite buscó abrirse algo más y llegó a tutear al Belchite por momentos. Conscientes de que tenían poco que perder, asumieron más riesgos y estuvieron cerca de acortar distancias. Un balón se marchó rozando el palo, y en otra acción a balón parado, el cabezazo de los visitantes se marchó desviado. El Belchite no se amedrentó y el partido entró en una fase de ida y vuelta, en la que cualquiera de los dos equipos pudo anotar un nuevo gol. Diego Blasco era quien tuvo la fortuna de ver puerta en el primer balón que tocó nada más entrar al campo, de manera que sentenciaba el duelo para un Belchite que se muestra como un bloque más compacto conforme transcurren las jornadas.

MONZÓN 0-0 RZ DEPORTIVO ARAGÓN: El fuerte viento impide generar fútbol

Monzón: Gorcyca, Campo, Carrera, Malo (Patsiavouras, 66), Vieira (Puyer, 71), Sellán (Carrasco, 71), Mesa (Llopis, 80), Rausell (Hernández, 80), García Fabre y García Lasús.

Deportivo Aragón: Acín, Martín, Arnau, Hernández, Sebastián, Marc Esteban, Andreu Torres (Marín, 66), Jaime Sancho (Jiménez, 85), Vela y Javi Bernal (Toquero, 66).

Árbitro: Cenis Martínez. Amarilla a Sellán, Rausell, Puerto, Patsiavouras; Castillo y Jiménez. Roja directa a Domingo.

Comentario: Empate entre el Monzón y Deportivo Aragón en un igualado encuentro en el que ninguno de los dos conjuntos se ha sentido cómodo sobre el césped, en un partido marcado por el fuerte viento. En la primera parte, el conjunto de Iván Martínez se mostró firme sobre el terreno de juego, sin que se produjeran claras ocasiones en ninguna de las dos áreas. El partido cambió de tono tras el descanso, cuando los zaragocistas incrementaron su dominio y ocasiones. El Deportivo Aragón realizó un disparo al poste en un lanzamiento de falta, en la que había supuesto la tarjeta roja a Domingo, tras frenar a Jaime Sancho. En el último minuto, Guillermo Acín salvó a los blanquillos de la derrota con una magistral intervención.

TERUEL 1-0 ILLUECA: La intensidad del Teruel le permite superar al Illueca

Teruel: Taliby, Kevin (Redolar, 88) Carlos Javier, Edu Cabetas, Julen, Ibra, Jaime, Roy (Aparicio, 58), Belenchón (Rami, 81), Borja Romero y Torcal (Adrián, 58).

Illueca: Cerdán, Pinto, Losín, López, Suárez (Morales, 61), Sanz (Seijo, 61), Ormad, Gracia, Gimeno (García, 77), Marín y Merino.

Goles: 1-0 min. 44: Belenchón.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amarilla a Carlos Javier; Merino, Suárez, Ormad y Pinto.

Comentario: El Teruel ofreció una de sus mejores versiones de la temporada para derrotar por la mínima a un rival que defendió con mucho orden y en algunas fases inquietó la portería de Taliby. Los jugadores rojillos quisieron agradecer la vuelta de los aficionados a Pinilla y gozaron de más ocasiones que su rival. El Teruel se armó de paciencia para mover el balón de lado a lado. La idea era encontrar a sus extremos y por ahí generar oportunidades para hacer gol. Julen, en el 33 puso un buen servicio al que no llegó Torcal. Por la otra banda también lo consiguió Kevin y el cabezazo de Borja fue a manos del guardameta. Poco después de nuevo la tuvo el mediocampista andaluz pero Pinto se interpuso en su remate. El gol llegó justo antes del descanso. Borja Romero intentó una conducción en diagonal para conectar un disparo que Roberto despejó en corto para que Belenchón se anticipara a todos y conseguir el 1-0. Pudo empatar el Illueca en el 47. Sin embargo, fue Taliby quien respondió a la perfección a un cabezazo de Karol. El Illueca dio un paso al frente para revertir la situación. Sus jugadores pasaron a tener el control, aunque en contadas situaciones llegaron a dar sensación de poder lograr la igualada. La defensa de los turolenses no dejó resquicios a sus rivales.

SAN JUAN 0-3 FRAGA (abandono de la competición del San Juan)

