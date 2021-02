El Huesca juvenil y el Ebro se conforman con el empate

Partido de la jornada: SD HUESCA JUVENIL 1-1 CD EBRO.

Reparto de puntos en el derbi aragonés de la máxima categoría juvenil que enfrentó al Huesca y al Ebro en territorio oscense. El partido comenzó con mucha intensidad por parte de ambos equipos. El Ebro trató de mantenerse ordenado durante los primeros minutos, en los que los oscenses disfrutaron de más posesión y control de balón. Al filo del 10', el conjunto local consiguió inaugurar el marcador por medio de Sola. El jugador oscense cazó un balón dentro del área y con un remate con pierna izquierda y una pizca de fortuna sorprendió a Cebollada con una vaselina que se coló por la escuadra de la portería. Se adelantó de esta manera el Huesca en el marcador, que mantuvo su idea inicial de salir jugando desde atrás pero el Ebro, que tras el gol encajado adelantó líneas en la presión, les dificultó la salida de balón en numerosas ocasiones. Los minutos fueron pasando con un Ebro que abusó del juego directo, con Moha y Peque llevando las riendas en ataque, pero no encontró oportunidades claras para hacer el empate en una primera parte que la zaga local estuvo a un nivel muy alto.

La segunda parte comenzó con la misma tónica que la primera, con una presión muy alta del Ebro para buscar el empate lo antes posible. A los pocos minutos del comienzo del segundo asalto, llegó la jugada que cambió el devenir del partido. Tras una indecisión defensiva de la zaga local, Mallén tuvo el segundo tanto en sus botas. Tras recuperar el balón, dribló al guardameta del Ebro y con la portería vacía disparó con la pierna izquierda, pero Coulibaly despejó el balón en boca de gol. Prácticamente la siguiente jugada, el Ebro logró empatar el choque tras un saque largo de Cebollada y un mal despeje de la zaga oscense. El balón le cayó a Pedrero que con un gran remate de volea y tras tocar en el larguero, batió a Hernández, anotando un gol de muy bella factura que significó la igualada. Con el paso de los minutos, ambos equipos fueron replegando líneas y preocupándose de no perder el punto conseguido, abusando para ello del juego directo y de poca elaboración. Sin ocasiones claras para ninguno, terminó el partido y el Huesca y el Ebro sumaron un punto con el que ambos se conformaron.

Ficha técnica

SD Huesca: Hernández, Periáñez (Incze, 65'), Ramos, Bernárdez, Jaime, Lajarín, Mallén (Mallor, 71), Gayán (Luna, 82), Sola, Rico y Cortés (Fernández, 65).

CD Ebro: Cebollada, Abenia, Pedrero (Rivas, 77), Coulibaly, Arizon, Pérez, Moha (Calvo, 88), Sastre, Franco, Peque (Slavov, 69) y Leiton.

Goles: 1-0, min. 9: Sola. 1-1, min. 55: Pedrero.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a Sastre y Arizon.

REAL ZARAGOZA JUVENIL 3-2 CERDANYOLA: El Real Zaragoza realiza una gran remontada en la última media hora del partido ante el Cerdanyola.

Real Zaragoza: Calavia, Sebastián, Jay, Fernández (Cortés, 58), Cortés, Juan, Nieto (Caicedo, 46), Vallejo, Cuenca, Conte y Kombe (Fadel, 84).

Cerdanyola: Camacho, Ramírez, García (Abed, 84), Escoto, Costa, Carmona (Rodríguez, 46), Tauste, Marruecos, Zapata (Martín, 65), Fernández (Volpi, 46) y Nfinaf (Salido, 87).

Goles: 0-1, min. 18: Nfinaf. 0-2, min. 53: Nfinaf. 1-2, min. 63: Escoto, en propia puerta. 2-2, min. 70: Cortés, de penalti. 3-2, min. 79: Conte.

Árbitro: Florin Gherghineau. Amonestó a Conte, Vallejo; García y Rodríguez.

Comentario: El partido comenzó bajo una intensa lluvia en la Ciudad Deportiva. Los zaragocistas presionaron desde el inicio buscando la ventaja en el marcador, pero fue el conjunto visitante el que logró adelantarse en el 18' con un remate de cabeza de Nfinaf. A pesar de los constantes intentos zaragocistas por empatar de nuevo el encuentro, los catalanes llegaron al descanso con una mínima ventaja en el marcador. Tras el reinicio del encuentro, sin lluvia pero con viento, el Cerdanyola azotó de nuevo al conjunto blanquillo con otro tanto de Nfinaf, acertado a puerta en la jornada de hoy. En un rápido contragolpe, Calavia se vio obligado a salir del área y el jugador catalán batió al portero sin que pudiese hacer nada, aumentando distancias en el marcador. El Real Zaragoza no bajó los brazos y continuó con su actitud de cara a la puerta rival. El esfuerzo se vio recompensado y el equipo local acortó distancias en el marcador a saque de córner. Cortés puso un balón que rebotó en el poste y acabo entrando, con gol en propia de Escoto en el 63'. Unos minutos más tarde, un jugador blanquillo cayó derribado en el área rival y el colegiado señaló la pena máxima. Cortés lanzó con aplomo y transformó el penalti para hacer el gol del empate. Los zaragocistas no estaban satisfechos con finalizar con reparto de puntos y siguieron asediando al rival. En el 79' Cortés colgó al área una falta en la frontal del área que despejó Camacho, el rebote lo cazó Conte para enviar el balón al fondo de la red y poner el definitivo 3-2 en el marcador, certificando una gran remontada.

TERRASSA 3-0 STADIUM CASABLANCA: Un triplete de Mauri fulmina al Stadium Casablanca en su visita al Terrassa.

Terrassa: Celaya, Pérez, Calvo, Carrasco, Romoleroux, Gómez (Gómez, 46), Estruch (Mateos, 66), Garrido, Mauri, Solari (Cartaña, 66) y Guitart (Hidalgo, 87).

Stadium Casablanca: Rodríguez, Guillén, Sanz (Baciero, 76), Cortés, Caro (Larhlid, 62), Escós, Trullén (Gonzalvo, 76), Pelegrín, Aznar, Horno (Fernández, 78) y Briz.

Goles: 1-0, min. 56: Mauri. 2-0, min. 77: Mauri. 3-0, min. 88: Mauri.

Árbitro: Curiel Riera. Amonestó a Mauri, Hidalgo; Cortés y Trullén.

Comentario: El Stadium Casablanca cayó derrotado con claridad en su visita al Terrassa. El conjunto verderol compitió bien la primera parte pero en la segunda sucumbió ante un rival que tuvo en Mauri, que anotó un triplete, como su hombre decisivo. El partido comenzó con mucha igualdad y con el Stadium Casablanca replegado en campo propio ante la posesión rival. La primera ocasión fue para los locales con un chut que se marchó fuera rozando el palo. El Stadium Casablanca tuvo acercamientos peligrosos por medio de balón parado pero no acertaron. Al filo del descanso, llegó la ocasión más clara para el conjunto catalán, tras un centro que remató Estruch y que salvó Nico Rodríguez en boca de gol. La segunda parte comenzó con el mismo guión que terminó la primera. El conjunto verderol tuvo una clara ocasión al principio de la segunda parte pero no lograron acertar. A partir de ahí, llegó el festival goleador de los locales. Mauri puso el primero con un gran remate, y los zaragozanos apretaron en busca del empate los siguientes minutos. La mala fortuna y una gran actuación de Celaya, guardameta catalán, evitaron que el Casablanca pudiera empatar el choque. De ahí al final, el Terrassa hizo sangre por medio de Mauri y amplió distancias hasta en dos ocasiones, para poner el marcador final de tres goles a cero.

NÁSTIC DE TARRAGONA 4-1 EL OLIVAR: El Olivar cae derrotado con honores en su visita a Tarragona.

Nástic de Tarragona: Martínez, Quiros, Samper, Munells, Cespedes, Montalvo, Querol (Bes, 67), De Las Heras, Romero, Lorca (Loreto, 82) y Guzmán (Fabregas, 72).

El Olivar: Montorio, Losfablos, Gómez, Castán, Montaño (Candau, 69), García, Duque (Martínez, 56), Martínez (Láinez, 46), Sebastián, Caparrós y Camañes (Baena, 56).

Goles: 1-0, min. 55: Romero, de penalti. 1-1, min. 67: Montaño. 2-1, min. 69: Bes. 3-1, min. 86: Romero. 4-1, min. 89: Romero.

Árbitro: Núñez Ruiz. Amonestó a Montalvo, Bes; Duque. Expulsó al visitante Castán en el minuto 62.

Comentario: El Olivar compitió muy bien contra el líder de la categoría, el Nástic de Tarragona, en su propio campo. El conjunto visitante le plantó cara a su rival y estuvo cerca en el marcador hasta los últimos 20 minutos, cuando acusaron el desgaste físico de tener un jugador menos desde el 62'. El Olivar, replegado en campo propio, tuvo la primera ocasión clara del partido. El Nástic tuvo más porcentaje de posesión que los zaragozanos pero se encontró con una defensa ordenada y con muy pocos espacios. Se llegó al descanso con empate sin goles tras un gran nivel defensivo de todo el conjunto zaragozano. La segunda parte el cuadro catalán dio un paso hacia adelante en busca de la victoria pero de nuevo la primera ocasión fue para los de Víctor Chaure, pero no acertaron. Poco después, el colegiado del encuentro señaló pena máxima en contra de los zaragozanos, muy protestada por los visitantes. Romero no falló desde los 11 metros y adelantó a su equipo en el marcador. Castán fue expulsado por roja directa en el 62' y el partido se puso cuesta arriba para El Olivar. Sin embargo, Montaño puso el empate en el marcador, metiendo de nuevo a los aragoneses en el partido. Poco duró la alegría para los visitantes que vieron como Bes puso el segundo y volvió a poner por delante a su equipo. Tras adelantar líneas y buscar el empate, Romero aprovechó los espacios defensivos para anotar dos goles más y maquillar un resultado que no refleja lo que se vio sobre el césped.