El Binéfar se exhibe ante el Huesca

BINÉFAR 5-0 HUESCA

Primera victoria de la temporada en Los Olmos del Binéfar y no pudo ser de mejor manera, con un triunfo contundente, incontestable, frente a un buen rival como el filial del Huesca, en un choque en el que los celestes, sobre todo en la segunda mitad, desarbolaron al equipo de Dani Aso. El partido comenzó con un Huesca B que quería tener el balón y que llevó la iniciativa en los primeros minutos, en los que su dominio fue total. Pero, en la primera combinación y llegada que tuvo el equipo local, la pelota golpeó en la mano de un defensor visitante y el colegiado señaló un penalti que Chicho se encargó de transformar. A partir de ahí, el guión del partido no cambió. Los azulgranas, ayer de amarillo, fueron los que dominaban, pero se encontraron con un rival muy serio, por lo que cuando llegaban a zona de tres cuartos les costaba encontrar espacios. En cambio, el Binéfar, a la contra, fue el que tuvo las mejores ocasiones para hacer el segundo. Sule, tras una buena acción individual y regatear a Rojas, estrelló el balón en e lateral de la red. Y otro contragolpe entre Fran y Chicho acabó con un disparo desviado por poco. Con el paso de los minutos, el Huesca B empezó a pisar el área de Nelson con más peligro. Dispuso de varios saques de esquina y en algunos de ellos creó sensación de peligro, como un remate de cabeza de Galán que obligó al portero local a rechazar el cuero. Los visitantes también avisaron con un tiro de Pujadas desde la frontal que despejó Nelson. Antes del descanso, tuvo otra opción el Binéfar en otra contra de Chicho y un gol anulado a Sule por claro fuera de juego.

Dani Aso movió el banquillo en el descanso y cambió el sistema de juego para ir a por el empate, pero, a los ocho minutos, en una gran acción de Monfort por la derecha, se incorporó al ataque, dejó atrás a sus rivales y, desde la frontal, coló el balón por toda la escuadra. El gol de la tarde. Este 2-0 dio mucha tranquilidad al equipo de David Giménez y fue un jarro de agua fría para los visitantes, que a raíz de este tanto se fueron del partido. El Binéfar, desde entonces, tuvo el partido controlado en todo momento y se hizo con la posesión de la bola. Los locales dejaron pasar los minutos en busca de poner la puntilla, que llegó en el minuto 73. En un córner, el balón quedó suelto dentro del área y Chipi hizo el tercero con un disparo ajustado al poste para sentenciar definitivamente el encuentro. Los jugadores celestes que entraron de refresco también aportaron y, en el 80, en una nueva jugada por la derecha, la pelota quedó suelta tras un centro e Imaz, muy atento, batió a Rojas con un tiro raso y colocado que suponía el cuarto. En los últimos minutos, el Binéfar, crecido y aprovechando que le salía todo de cara, puso la guinda con una acción individual de Álvaro, que terminó con un pase de la muerte a Genís a siete minutos del final.

Binéfar: Nelson, Joel, Amine, Franki, Cesc (Chipi, minuto 46), Julià (Imaz, minuto 77), Chicho (Genís, minuto 77), Fran Suárez (Álvaro, minuto 68), Monfort, Brunet y Sule (Valencia, minuto 69)

Huesca B: Rojas, Val (Fonte, minuto 46), Galán, Mora, Fernando Arnedillo (Tomeo, minuto 46), Rodrigo, Pujadas (Abizanda, minuto 71), Carlos Kevin, Ismael, Carrasco y Barba.

Goles: 1-0 min. 7: Chicho, de penalti. 2-0 min. 53: Monfort. 3-0 min. 73: Chipi. 4-0, min. 80: Imaz. 5-0 min. 83: Genís.

Árbitro: Héctor García Fernández. Amonestó al local Fran Suárez y al visitante Galán.

Incidencias: Se guardó un minuto de silencio y los jugadores lucieron brazaletes negros por el fallecimiento de Antonio Tobeña Almunia, gran colaborador del club binefarense y aficionado del equipo de toda la vida.

BELCHITE 0-0 ILLUECA: Fallos en el remate en cada equipo

Belchite: Cañón, López, Bolea, Rekrouk (Carbo, 89), Borbón (Ariño, 81), Blasco, Rey, Nieto (Casero, 83), Artigas, Álvarez y Rodrigo.

Illueca: Cerdán, Losín, López, Morales, Gracia (Ormad, 79), Pinto, Cavero (Sanz, 66), Marín, Merino, García y Gimeno (Seijo, 70).

Árbitro: Lara Ajona. Amarilla a Artigas, Rekrouk; Pinto y Marín.

Comentario: Partido marcado por los fallos en el remate, pese a que ambos conjuntos gozaron de claras oportunidades y llegadas al área contraria. En los primeros veinte minutos, tanto el Belchite como el Illueca fallaron un lanzamiento desde el punto de penalti. Merino provocó el penalti para los visitantes, pero el remate de Gracia se marchaba alto. Poco después, en un saque de esquina, el árbitro señaló una mano del Illueca que Sánchez desperdiciaba por encima del larguero. El partido entró en una fase de mucho juego directo y balón parado con más ocasiones del Illueca antes del descanso, pero ni Morales ni Gimeno conseguían abrir la lata antes del descanso. Tras la reanudación, el Belchite tomó la iniciativa y el Illueca se introdujo en cierta espiral de fallos e imprecisiones, con poca capacidad creativa. Álvarez lanzaba por encima del travesaño y un balón muerto en el área del Illueca, ningún jugador del Belchite fue capaz de introducirlo en la portería. Los últimos veinte minutos estuvieron marcados por ocasiones para ambos, con algo más de ímpetu por parte del Illueca que a través del juego aéreo y un saque de esquina puso en apuros al meta local.

TERUEL 1-1 CARIÑENA: El Cariñena resiste en Pinilla

CD Teruel: Taliby, Kevin, Redolar (Jaime Romero, 78), Carlos Javier, Julen, Ibra, Borja Romero, Roy, Aparicio, Dani Rueda (Lanzuela, 56), Adrián (Torcal, 70).

Cariñena: Ortiz, Utrilla, Ventura, Pedro, Nilton, Alcántara (Sidi, 81), Barri, Patric (Marín, 77), Castilla, Ibra (Dirgo, 88) y Cortés.

Goles: 1-0 m. 16 Borja Romero. 1-1 m. 67 Abreu

Árbitro: Alrmacegui Bozal. Amonestó a Utrilla. Expulsó a Víctor Bravo, entrenador del CD Teruel (min. 74).

Comentario: El CD Teruel no consigue encontrar con claridad el camino que conduce a la portería rival. La primera ocasión llegó a los ocho minutos en un balón en profundidad sobre un desmarque de Adrián Hernández, pero el canterano no acertó a embocar en el fondo de la red. Muy poco después llegó el turno de David Aparicio pero su disparo lo despejó un defensa cuando llevaba camino del marco rival. A la tercera oportunidad llegó el gol. Una combinación por la derecha culminó con un servicio a Borja Romero. El andaluz acertó con un remate ajustado donde Ortiz quizá no estuvo excesivamente afortunado. Reaccionó tímidamente el Cariñena. Sus futbolistas parecieron despertar con un par de remates sin excesiva puntería. Borja Romero fue quién más lo intentaba. Sin embargo uno de sus mejores remates, minuto 26, se encontró en su camino con la oposición de un defensa visitante. Tres después repitió lanzamiento, tras un pase de Kevin Lacruz. En este caso su zurdazo se marchó ligeramente desviado. Casi acabando la primera parte Ortiz respondió con una excelente intervención a un cabezazo picado de Adrián. El CD Teruel insistió sobremanera en el inicio de la segunda parte. No obstante a medida que no conseguían sentenciar empezaron a aparecer los nervios, incentivados también por algunas decisiones del colegiado Iker Almarcegui que no acertaban a interpretar.

La tuvo en el 48 Dani Rueda, pero su cabezazo a saque de falta de Aparicio se marchó por encima del larguero. Ya en el 63 llegó el turno para Roy, al que de nuevo Ortiz consiguió atrapar su remate. La desconexión final se produjo en el 67. Diego Redolar se mostró confiado a la hora de proteger un balón que parecía perderse por la línea de fondo. Sin embargo la fe de Patric le ayudó a recuperar la posesión y a llevar el 1-1 en el marcador ante la sorpresa de todos. Primera llegada visitante con cierto peligro y gol.

A partir de ese momento el choque entró en una fase de auténtico caos. Ya no se volvió a jugar. Los nervios eran evidentes y el Cariñena se aprovechó de la situación para proteger su área sin excesivos agobios. No obstante el recién llegado Dani Torcal tuvo la última oportunidad del partido. Un remate suyo a servicio de Lanzuela acabó ligeramente desviado.

MONZÓN 3-0 VALDEFIERRO: Mayor diferencia de lo visto sobre el césped

Atlético Monzón: Gory, Jesús Campo, Ramírez, Marcio, Samitier (Carrasco, minuto 63), Miguel, Rausell (Puyer, minuto 81), Domi, Ramón (Malo, minuto 51), Lasus (Iago Díaz, minuto 85) y Llopis (Mesa, minuto 63).

Valdefierro: Artero, Martínez (Serrano, minuto 71), Berrogain, Lorente (Isern, minuto 71), Cardiel, Sanz, Sainz, Gazzoni, Marín, Sánchez (Roldán, minuto 80) y Jose (Refusta, minuto 14) (Urquizo, minuto 71).

Goles: 1-0 Minuto 50: Miguel. 2-0 Minuto 79: Marcio, de penalti. 3-0 Minuto 89: Malo.

Árbitro: Haghiac. Amonestó a Lasus, Ramón, Rausell y Miguel, del Atlético Monzón, y a Refusta, Cardiel y Gazzoni, por el Valdefierro.

Comentario: El Atlético Monzón goleó al Valdefierro en un partido en el que los zaragozanos no se lo pusieron nada fácil a los rojiblancos, ya que ejercieron una gran labor defensiva y crearon cierto peligro en la portería montisonense, especialmente en el primer tiempo. Los de Cristian Abad fueron de menos a más y, si bien en la primera parte tuvieron alguna ocasión de gol, también el Valdefierro generó incertidumbre a base de disputa de balones, faltas y saques de esquina. Pese a todo, al descanso se llegó con 0-0 en el marcador. Ya en la segunda parte, desde el principio hubo un claro dominio del Monzón, hasta que en el minuto 50, en una jugada de estrategia, Miguel abrió el marcador dando más confianza y temple a los locales. Marcio, en el 78, no falló la pena máxima pitada por el colegiado tras una falta sobre Mesa en el área visitante que supuso el tanto de la tranquilidad definitiva y, en el 90, Malo estableció el 3-0 definitivo. Ya en el tiempo añadido pudo marcar el Valdefierro, pero Gory sorprendió con un paradón que permitía dejar la portería a cero. Con estos tres puntos y un muy buen sabor de boca, el Monzón afronta este miércoles el derbi aplazado contra el Binéfar. Es la segunda victoria de los montisonenses en diez días frente al Valdefierro.

FRAGA - RZD ARAGÓN: Aplazado

SAN JUAN 0-3 TAMARITE (abandono de la competición)

