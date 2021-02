El Fraga rasca un punto en su visita a Huesca

Partido destacado: Huesca 0 - 0 Fraga

El Huesca, al igual que le sucedió el domingo con el Belchite, se volvió a quedar atascado. Frente a él se encontró con un Fraga que se mostró muy lejos de esa condición de estar en el furgón de cola de la tabla clasificatoria. Peleón a más no poder, muy ordenado, con sus líneas juntas y con la disposición suficiente para dar pasos adelante y tener mejores oportunidades que los de Dani Aso.

El Fraga se mostró seguro en defensa durante todo el choque

En conjunto, el choque fue poco vistoso. Los dos equipos se aplicaron con mucho ritmo e intensidad pero escasamente productivo. En esa ausencia de malicia en el Huesca, o de gol, tiene también que ver la lesión de su artillero, Gonzaga, al que ayer se sumó por sanción Carlos Kevin. En el primer tiempo, con más empuje azulgrana pero sin mordiente, la opción la tuvo Tomeo en un remate de cabeza que se fue alto. En los fragatinos, un balón al que no llegó Alexis por los pelos ante Adrià.

El segundo tiempo fue todavía más pobre en ataque. El Fraga probó fortuna en un par de ocasiones por medio de Alexis. Y luego entró César, pero el Huesca estuvo al quite para cerrarle espacios. Lo mismo que hizo el Fraga al cortocircuitar a Carrasco, el motor del filial. Los azulgranas lo intentaron en lo últimos compases del choque, pero la zaga fragatina se mostró muy solvente y no dio opción al cambio de signo.

Cariñena 0 - 0 Belchite 97: Reparto de puntos en un insípido partido

Cariñena: Ortiz, Utrilla, Marín, Ventura, Monge, Nilton, Alcántara, Barriendos, Lázaro (Sidy, 73), Castilla y Cortés .

Belchite 97: Saúl, Pablo, Bolea, Iñigo (Carbó, 78), Casero, Alfonso (Radu, 84), Diego, Rey, Nieto (Artigas, 84), Álvarez y Marco (Diego, 89).

Árbitro: Cenís Martínez. Amonestó a Alcántara; Ariño y Carbó.

Empate sin goles en La Platera. La igualdad fue tónica dominante durante todo el encuentro y los primeros compases no eran una excepción. Los locales se limitaban a no perder el sitio e intentar llevar peligro con balones al área o jugadas de estrategia. Por su parte, el Belchite, agazapado en su campo, buscaba los espacios para salir con rápidas contras. La más clara iba a ser para López, que tras una buena acción individual puso a prueba a Ortiz. Tras la reanudación, los visitantes no cambiaron su plan de partido, pues no sufrían demasiado y llevaban peligro. Los belchitanos pudieron llevarse el partido con una clara ocasión de Álvarez, pero su disparo no encontró portería y el marcador no se movió hasta el final.

Tamarite 2 - 1 Valdefierro: el Tamarite toma oxígeno

Tamarite: Salas, Ars, Varilla, Eric, Alexis, Pol (Porta, 81), Romero (Jorge, 81), Sales (Joel, 81), Gerard, Felis y Bernado (Ciru, 61).

Valdefierro: Artero, Bernal (Refusta, 80), Lorente, Roldán (Urquizo, 75), Roncea (Berrogain, 75), Cardiel (Sanz, 46), Jorge, Gazzoni, Marín, Diego (Marcos, 75) y Keinel.

Goles: 1-0, min. 7: Sales. 2-0, min. 44: Felis. 2-1, min. 56: Jorge.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Sales, Berbegal; Cardiel y Roncea.

Comenzó el partido con un Tamarite bien posicionado desde los primeros compases. Adrià, delantero tamaritano que reaparecía después de sanción, colgó un balón a Sales, que con un preciso remate de cabeza envió el esférico al fondo de las redes. Con el marcador ya favorable a los locales, el Valdefierro lo intentaba, pero apenas inquieta la meta defendida por Salas. Los literanos querían más y lo buscaron por mediación de Romero, Espinosa y Alexis, pero ninguno fue capaz de anotar el segundo de la tarde. Al filo del descanso, Alexis puso un balón perfecto para Adrià, que no perdonó para poner la ventaja de dos goles para los de la Litera. Tras el paso por vestuarios, el Valdefierro saltó al tapete con otra cara. Prueba de ello fue el tanto de Sainz, que aprovechó un balón suelto en el área para recortar distancias. El Valdefierro ponía en apuros tras el gol al Tamarite, llegando con mucho peligro y desgastando físicamente a los tamaritanos. Sin embargo, los azulones no supieron encontrar el tanto de la igualada y los literanos se quedaron con tres puntos muy valiosos.

