El IPC la Escuela prolonga su buena racha con una trabajada victoria ante el Amistad

AMISTAD 0-1 IPC LA ESCUELA

El IPC la Escuela continúa, una jornada más, en lo alto de la clasificación tras vencer, con sufrimiento, al Amistad en San Pantaleón por (0-1) gracias a un tanto de Bautista a los doce minutos de partido. Los locales tuvieron oportunidades para hacer el empate, pero, finalmente, no lo lograron.

El Amistad saltó mejor al terreno de juego, aunque con una diferencia de dominio mínima en los primeros minutos. Orga tuvo la primera ocasión del partido en un disparo que se fue ligeramente desviado. La presión de los rojillos dificultó la salida de balón de los oscenses, que no lograron encadenar jugadas. Pero, en el minuto 12, los visitantes se adelantaron en un saque de esquina que remató Bautista en el segundo palo. El Amistad sufrió tras el gol y el IPC se apoderó del balón. Bernués pudo hacer el segundo tanto para los de Urrea, pero su remate de cabeza se fue desviado. El Amistad trató de generar peligro por acciones a balón parado, aunque la defensa visitante no permitió a los de Bríngola generar peligro.

El Amistad generó acciones de peligro en la segunda mitad

En la segunda mitad, el guion del encuentro se mantuvo y el IPC la Escuela generó peligro desde los primeros minutos. Bernués, de nuevo, la tuvo para ampliar distancias, pero no lo logró. Vela y Orga dispusieron de las acciones más claras de los para haber podido empatar el choque. En la recta final del partido, los visitantes enfriaron el juego y manejaron muy bien la posesión para asegurarse los tres puntos.

Con este resultado, el IPC la Escuela se coloca con 25 puntos en lo más alto, seguido del Ebro, que sigue segundo tras su victoria de esta jornada. Por su parte, al Amistad se le escapa su racha de tres victorias consecutivas.

Amistad: García, Gil, Orga, Vela, Romanos, Cortés, Antero, Navarro, Petrisor, Ruíz (Montañés, 68) y Marcos (Álvarez, 76).

IPC la Escuela: Sorinas, Hugo, Benedet, Iker, Torres, Sam, Diallo, Bernués (Fuller, 78), Escario, El Hamdi (Maunsell, 73) y Vargas.

Goles: 0-1, min 12: Bautista.

Árbitro: Baiges Dones. Amonestó a Antero, Orga, Ruíz y Cortés.

VALDEFIERRO 3-1 ST. CASABLANCA: El Valdefierro tumba a un Casablanca que se aleja del liderato.

Valdefierro: David, Lasheras, Benhaddou, Gálverz, Carazo, Redouane (Bretos, 85), Jawara (Feringan, 70), Sissoho, Morlanes, Mena y Marín (González, 89).

ST. Casablanca: Abadia, Delgado, Aliaga, Rivas (Cortés, 54), Teresa (Ramírez, 67), Jiménez (Artazos, 78), Nosellas (Briz, 54), Andújar, Lozano (Gelabert, 78), Mene y Glera.

Goles: 1-0, min 31: Gálvez, de penalti. 2-0, min 53: Redouane, 2-1, min 67: Briz. 3-1, min 88: Sissoho.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Morales y Nosellas.

Comentario: El Valdefierro vuelve a la senda de la victoria tumbando al Stadium Casablanca, que se aleja de la pelea por el liderato. A la media hora de juego, Nosellas cometió el penalti con el que Gálvez adelantó al cuadro local. A los verdes les costó recuperarse del golpe anímico que supuso el gol y los de Fernando Valenzuela pudieron ampliar su renta. En la segunda mitad, el guion del choque se mantuvo y Redouane amplió distancias en el minuto 53. Briz recortó distancias en el 67, lo que llevó a los visitantes a ir en busca del gol, si bien no lo lograron. Cuando se rozaba el 90 de partido, Sissoho certificó la victoria de los azulones.

Más información El Tarazona sucumbe ante un gran Tudelano

GINER TORRERO 0-5 EBRO: Slavov lidera al Ebro frente al Giner Torrero con un triplete.

Giner: Cebolla, Cantarero, Vaquerizo, Cabrera, Lavilla, Rodrigo (Calvo, 72), Jover (Reinoso, 46), Bermúdez (Pacheco, 55), Gabarre (Benito, 46), Domínguez y Burgos (Pérez, 64).

Ebro: Antón, Pérez, Fuentes (Sancho, 46), González, Laborda, Salvov (Cebrián, 74), Mari, Calvo (Pardos, 56), Villanueva (Cortés, 64), Nalda (Nivela, 56) y Porroche.

Goles: 0-1, min 5: Villanueva. 0-2, min 9: Slavov. 0-3, min 30: Calvo. 0-4, min 37: Slavov. 0-5, min 60: Slavov.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Vaquerizo, Domínguez, Cantarero, Pacheco; y Porroche.

Comentario: El Ebro golea con comodidad al Giner Torrero en un encuentro que dominó de principio a fin. Villanueva adelantó a los locales cuando se llegaba al minuto 5 con un remate de cabeza y, pocos minutos después, Slavov amplió distancias en una jugada a balón parado. El Giner se mantuvo replegado e intentó generar peligro al contragolpe. Cuando se llegaba a la media hora de juego, el cuadro blanquiazul anotó el tercero, en un mano a mano que culminó Calvo. Poco antes del descanso, en una jugada colectiva, Slavov puso el cuarto. En la segunda mitad, el Giner saltó al terreno de juego con una mayor intensidad, lo que no evitó que los de Alejandro Puyo anotasen el quinto y definitivo gol. Con este resultado, el Ebro mantiene la distancia con el líder, el IPC la Escuela.

BORJA EFB 0-4 SANTO DOMINGO JUVENTUD: El Borja no puede con la superioridad ofensiva del Juventud.

Borja: Puyod, Gómez, Insa (Asier, 79), Aznar, Sanjuan, Lashuerta (Serrano, 67), Ferrández (Ramón, 46), Espeleta (Balaga, 67), Yuste, de Pablo (Pérez, 79) y Soro.

Santo Domingo Juventud: Navarrete, Pérez, Pardo, Moreno (Insusquiza, 78), Bravo, Posa, Giménez (Hernández, 63), Laínez (Ciria, 13) (Charneca, 78), Plaza, Abella (Mballo, 78) y Gumiel.

Goles: 0-1, min 20: Ciria. 0-2, min 25: Posa. 0-3, min 75: Bravo. 0-4, min 78: Hernández.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Soro y Gumiel.

Comentario: El Borja no pudo con el Juventud y cae goleado, encadenando siete jornadas sin conocer la victoria. El Juventud saltó mejor al terreno de juego, con control de balón y generando acciones de peligro sobre la meta de Puyod. Ciria abrió el marcador a los 20 minutos y, tras el gol, los naranjas buscaron ampliar su renta, lográndolo en el minuto 25 de partido en una acción culminada por Sergio Posa. El choque se mantuvo abierto, puesto que los locales generaron alguna acción de peligro, mientras que los de José Antonio Blasco no sentenciaron hasta el minuto 75, en una jugada culminada por Bravo. Hernández cerró la goleada tan solo tres minutos después.

Más información El Teruel asalta el liderato sobre la bocina

HELIOS 0-5 RACING ZARAGOZA: El Racing Zaragoza vuelve a la senda de la victoria con una goleada a domicilio ante el Helios.

Helios: Sancho, Bartolomé (Abad, 46), Sinusia, Cedano (Navarro, 46), Sadat, Burillo (Casas, 66), Belenguer, Egea, Valencia (Royo, 66), Aznar y Urdániz.

Racing Zaragoza: Miranada, Araguas. Roldán, Martínez, Gran, Hernando (Enciso, 89), Gómez, Campos (Enseñat, 76), Hernández, Tabuenca y Badias.

Goles: 0-1, min 8: Gran. 0-2, min 11: Gran. 0-3, min 49: Campos. 0-4, min 52: Gran. 0-5, min 83. Enseñat.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Bartolomé y Valencia.

Comentario: El Helios cae goleado en su recibimiento al Racing Zaragoza por (0-5), con un triplete de Gran que lideró a los locales a la victoria. Sus dos tantos en los primeros diez minutos gracias a varias buenas acciones colectivas pusieron la ventaja necesaria. En la segunda mitad, con más espacios y descontrol, los visitantes pudieron ampliar su renta más de lo que ya lograron. Campos, en una falta directa, y Gran, en un mano a mano, pusieron tierra de por medio. Enseñat, en su debut, redondeó la goleada en otro mano a mano con el guardameta que resolvió con una gran acción.

EFB EJEA 2-2 ALCAÑIZ: Ejea y Alcañiz se reparten los puntos en un igualado choque.

Ejea: Valero, García, Gracia, Aragues, Cortias (Pérez, 75), Mayayo (Pérez, 61), Martínez, Sentis (Ruíz, 85), García, Arellano (Mateo, 85) e Iguaz (Marcellán, 61).

Alcañiz: Popescu, Pueyo, Mchich (González, 67), Escruche, Urrios (Casado, 58), Tello (Geacarel, 81), Dobato (Cebrián, 58), Taboada (Andreu, 81), Ariño, Blasco y Llombart.

Goles: 1-0, min 5. Arellano. 1-1, min 34: Llombart. 1-2, min 65: Mchich. 2-2, min 84: García.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a Valero y Escriche.

Comentario: El Ejea y el Alcañiz se reparten los puntos en un intenso choque, que no tuvo un dominador claro y que se resolvió en los últimos minutos. El partido comenzó de forma inmejorable para el Ejea tras una salida de vestuario muy intensa. Arellano abrió el marcador a los cinco minutos tras un rechace fruto de un centro lateral. Iguaz pudo ampliar diferencias en un remate de cabeza que no acabó, por poco, en el fondo de la red. Los locales no lograban culminar correctamente las jugadas de ataque en los últimos metros. Los turolenses buscaron generar peligro al contragolpe, en acciones lideradas por Llombart, que igualó el choque en un error defensivo. En la segunda mitad, el guion del encuentro fue similar y con el paso de los minutos, los contragolpes de los visitantes fueron más peligrosos. En el minuto 65, Mchich, desde el punto de penalti, puso por delante a los visitantes. García anotó el empate desde los once metros cuando restaban poco más de cinco minutos.

Más información El Ejea y el Ebro no encuentran la fórmula del gol

Más información del deporte aragonés en la web de Afición