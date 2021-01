El Ebro supera al líder con sufrimiento para volver a la senda de la victoria

El Club Deportivo Ebro vuelve a sonreir. El cuadro de La Almozara logró su primera victoria de 2021, nada menos que contra el líder, un Calahorra que no puso las cosas fáciles. Un tanto de Carri desde los once metros valió los tres puntos, que permiten a los aragoneses mantenerse en la zona noble de la tabla, a la vez que mantener su condición de invicto como local.

La igualdad fue la nota predominante durante el primer cuarto de hora. Ambos equipos mantuvieron las distancias y comenzaron a probar tímidamente la fiabilidad de las defensas contrarias, lideradas por unos seguros Espín y Fernández. La primera ocasión clara llegó del lado visitante, con un cabezazo de Losa desde el punto de penalti que se marchó rozando el palo derecho de Loscos. Esta ocasión hizo reaccionar al Ebro, que poco a poco fue adueñándose de la posesión y del peligro, comenzando a llegar con asiduidad a la meta de Roberto. Espín llegó incluso a anotar el primero, pero su gol fue anulado por una falta al guardameta, que antes había detenido sobre la línea un centro lateral en el que la suerte no se alió con los arlequinados. Volvió a probar suerte poco después el capitán de los zaragozanos, muy activo en labores ofensivas, pero su disparo se estrelló en un defensor. Los de Manolo Sanlúcar se sentían cómodos ante un Calahorra que, aunque menos activo en ataque, daba muestras de su potencial con el balón. Sin embargo, el conjunto de La Almozara no cejaba en su empeño por conseguir el gol, siendo Carlos López y Carri los siguientes en probar suerte. Finalmente, el premio ante tanta insistencia local llegaría a cinco minutos del descanso, cuando Blas fue derribado en el área, señalando el colegiado la pena máxima. Carri no falló en una de sus especialidades y con un potente disparo raso puso el 1-0. Así se llegó al descanso.

La segunda parte tuvo menos ritmo que la primera y el Calahorra buscó el empate desde el inicio

La segunda parte trascurrió con menos ritmo de inicio y con un Calahorra dispuesto a sacar el balón jugado en busca de más opciones de ataque. El Ebro fue poco a poco replegando líneas, quedando Jairo, que había entrado en sustitución de Álvaro Sánchez, como principal referencia ofensiva. Así trascurrieron 20 minutos hasta que los rojillos lograron encontrar la llave para acceder a las inmediaciones de Loscos, que hizo gala de su seguridad en dos ocasiones prácticamente consecutivas. Rayco, recién entrado en el terreno de juego, ganó la espalda a la defensa local, pero el meta zaragozano supo tapar los huecos en su salida. Poco después, ante el mismo protagonista, sacó un meritorio pie a bocajarro para evitar el empate y completar así una notable actuación. Con un cuarto de hora todavía por delante, los visitantes adelantaron todas sus líneas en busca del empate, pero la sobriedad de la defensa local y el enorme despliegue físico de los arlequinados evitaron males mayores. De este modo, el Ebro se reencontró con una victoria tan necesitada como sufrida, lo que permite a los de Manolo Sanlúcar continuar en el vagón delantero de la clasificación.

Ficha técnica

CD Ebro: Loscos, Palomares, Espín, Juan Gutiérrez, Uche, Carlos López (Israel, 75), Parejo, Carri, Blas, Sebas Moyano (Jonxa, 65) y Álvaro Sánchez (Jairo, 47).

CD Calahorra: Roberto, Fran (Cristian, 86), Fernández, Víctor Andrés, Amorrortu (Rayco, 58), Sota, Ramón (Vicent, 78), Losa (El Haddadi, 58), Álvarez, Tarsi (Marcén, 78) y Marc Nierga.

Goles: 1-0, min. 41: Carri, de penalti.

Árbitro: Pozueta Rodríguez. Amonestó a Espín, Parejo, y Carri; Víctor Andrés, Tarsi y Roberto.