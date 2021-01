El Calamocha se acerca a puestos de ascenso tras superar al Épila

Partido destacado: Calamocha 1 - 0 Épila

Ambos equipos trataron de imponer el fútbol combinativo, con pequeños acercamientos en los que las defensa se imponían a los ataques. Pablo Sebastián asumió galones en el conjunto local y fue quien más se ofreció para recibir, con buenos movimientos entre líneas y también lo intentó con un lanzamiento desde fuera del área que se marchó desviado. El Épila tuvo un par de faltas botadas a unos treinta metros del área, pero Villanueva se mostró muy activo a la hora de despejar de puños y su zaga no permitió mayores problemas. Poco antes del descanso, llegaba la jugada que decantó el duelo: una pérdida en el centro del campo del Épila fue aprovechada por Jona Aso, que con una sólida conducción y su posterior remate logró enviar el balón al fondo de las mallas sin que nada pudiera hacer el guardameta Borja.

El Calamocha recorta puntos en la lucha por los puestos de ascenso

Los azulones subieron intensidad en la segunda parte, con más corazón que cabeza ante un Calamocha que supo gestionar su ventaja e incluso tuvo un mano a mano para anotar el segundo. El Épila fue de menos a más y Villanueva salvaba el tanto de Marcos sacando una mano arriba para despejar a córner. Un par de minutos después, de nuevo Villanueva se erigió como el héroe salvando un cabezazo de Chafiq. El Épila clamó reclamando un posible penalti en una caída de Falo dentro del área, pero el árbitro dictaminó que no había nada. Los últimos diez minutos fueron un correcalles de ida y vuelta en los que pudo pasar de todo, tanto el 2-0 como el 1-1, pero finalmente no se movió el marcador.

Calamocha: Villanueva; Yeray, Méle, Rubí, Motero; Sancho, Dela; Gassama (Durán, 92), Puri (Rute, 85), Pablo Sebastián (Ruano, 75); Jona Aso.

Épila: Borja, Berdún, Chafiq (Molina, 85), Costa (Hamza, 60), Falo (Pacolín, 77), Gil, Obere, Roncal, Rupérez, Marcos, Garrido (Esteire, 60).

Goles: 1-0 min. 45: Jona.

Árbitro: Cristian Lixandru. Amonestó a Jona; Chafiq, Rupérez y Pacolín. Amonestó a los dos técnicos, Sergio Lagunas y Luis Leal.

Más información Un gol de Casi sobre la bocina da la victoria al Tarazona frente al Izarra

Brea 1 - 2 Sariñena: El Sariñena asalta el Piedrabuena a ritmo de Jordi Ferrer

Brea: Calavia, Sola, Adán, Subías, Rotellar (Guillén, 74), Sarvisé, Juanjo, González, Parada, Veintemilla (Puig, 80) y Dieste.

Sariñena: Ribas, Mercadal, Navarro, Martínez, Villellas (Víctor, 56), Ambroj, Rodrigo (Vicente, 81), López, Almerge, Bueno (Tolo, 70) y Ferrer.

Goles: 0-1, min. 16: Ferrer; 1-1, min. 36: Rotellar; 1-2, min. 45: Ferrer.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a los locales Sarvisé y Puig; y a los visitantes Rodrigo, Martínez y Gómez.

El Sariñena asalta el Piedrabuena a ritmo de Jordi Ferrer. El partido comenzó vibrante, con ambos conjuntos tratando de llevar el peso del partido. Los visitantes avisaron a los ocho minutos con un disparo de Mercadal, pero Calavia se mostró seguro y desvió a córner. A los pocos minutos llegó el primer tanto del choque: Jordi Ferrer finalizó gran combinación de Rodri y Cotoño. El gol cayó como un jarro de agua fría en los locales, que no podían parar las acometidas de los sariñenense. El Sariñena pidió penalti tras una caída de Navarro en el área, pero el colegiado no vio contacto suficiente para señalar la pena máxima. Los locales lograron la igualada con un auténtico golazo de Rotellar, que superó a Ribas con un preciso lanzamiento de falta. Cuando todos firmaban el empate al descanso llegó el segundo del Sariñena, obra, una vez más, de Jordi Ferrer que remató a gol una jugada de estrategia. La reanudación trajo consigo una nueva cara del Brea, que comenzó a imponer su ley en el centro del campo y a asediar a los visitantes. Pudo igualar la contienda, pero el tanto del empate fue anulado por fuera de juego. Lo intentaron los celestes hasta el final, pero el Sariñena se hizo fuerte y consiguió asegurar tres puntos vitales.

Utebo 1 - 1 Cuarte: Cavero rescata un punto para el Utebo en el añadido

Utebo: Aarón, Capapé, Alvira, Pomareta, Manau (Aznar, 77), Lafita, Magallón (Cavero, 63), Giménez, Cardo (Marín, 77), Osanz y Sánchez (Castelreanas, 55).

Cuarte: Buetas, Múzquiz, Esteban, Solbes (Andreu, 74), Roldán (De Sus, 74), Leciñena, Rosell (Limbeck, 66), Íñigo (Guillén, 81), Ginovés, Pérez (Valdés, 66) y Moreno.

Goles: 0-1, min. 31: Rosell; 1-1, min. 90: Cavero.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó al local Magallón y a los visitantes Solbes, Ginovés y Valdés.

El Utebo rescata un punto ante el Cuarte el tiempo añadido. El balón echó a rodar en Santa Ana con un Cuarte que saltó con una marcha más que los locales, consiguiendo de este modo amasar la posesión del esférico y someter a un Utebo que no conseguía meterse en el partido. Tras unos primeros minutos sin generar demasiado peligro, el Cuarte comenzó a crear ocasiones gracias al balón parado y a centros laterales. Sin embargo, el Utebo defendía bien y no parecía incómodo con la situación. El cuadro verderol se iba a adelantar a la media hora de juego: Rosell recibió en banda, dribló a su par y soltó un disparo seco al palo largo ante el que nada pudo hacer Aarón. El gol no cambió la dinámica del choque, pues el Cuarte seguía insistiendo buscando ampliar su renta antes del ecuador, pero las ocasiones no llegaban y el encuentro se marchó al intermedio con victoria por la mínima del cuadro verderol. La reanudación cambió la dinámica de los primeros cuarenta y cinco minutos de manera drástica, pues el Utebo comenzó a ser el conjunto dominante y a llegar con peligro a la meta defendida por Buetas. Los centros laterales de los azulones los despejaba como podía la zaga visitante, pero los de Rubén Zapater no se rendían. Pudo igualar la contienda Cardo con un testarazo inapelable, pero el cuero lo escupió la madera. Los cambios del Cuarte surgieron efecto y los visitantes se estiraron en busca de un gol que sentenciase el partido. Sin embargo, el tanto no llegó y el Utebo se lanzó a la desesperada en busca del empate, que llegó en la última jugada del partido: Nacho Lafita se marchó de su par por banda, centró al segundo palo y Cavero remató a la red desatando el júbilo en el banquillo local. No hubo tiempo para más y el empate fue una realidad.

Sabiñánigo 0-0 Robres: El Sabiñánigo y el Robres no encuentran la fórmula del gol.

Sabiñánigo: Iván Pérez, Toro, Toñin, Villar, Muñoz, Grasa, Ortiz (Zamora, 89), Goez (Ángel Luis, 61), Kenta (Borja, 61), Aitor Villalba (Gorgas, 71) y Cabrero (Dani Gracia, 71).

Robres: Musa, Javi Pérez, Carcasona (Cabrero, 74), Pol Blay, Muñoz, Gil (Aísa, 34), Chárlez, Pumareta (Fran Barrio, 74), Herrero (Patri, 63), Espiérrez y Javi Rodríguez.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a Cabrero, Toro y Borja; Fran Barrio y Chárlez.

Derbi provincial entre la AD Sabiñánigo y el CD Robres, con la disputa de unos puntos muy necesarios para ambos equipos para seguir aspirando a estar en la segunda fase en la parte alta. Empezó mejor el equipo visitante, que tuvo más la pelota en los primeros diez minutos, pero sin llegar a la portería de Iván Pérez. El Robres llegó hasta su área en los primeros diez minutos, pero la defensa local fue expeditiva y no dejó que el cuadro visitante rematara. A partir del 15', el conjunto serrablés comenzó a dominar un poco más, igualó el dominio sobre el terreno de juego y tuvo alguna ocasión, sobre todo una de Muñoz, que se quedó solo ante Musa, pero el meta amarillo, con unos reflejos tremendos, sacó la pelota con el pie. Tras esa acción, la defensas estuvieron mucho más encima de los delanteros. La intensidad no bajó en ningún momento del encuentro, que fue emocionante y de un muy buen juego. Con pocas ocasiones se llegó al descanso, con un 0-0 muy ajustado, pero un empate justo a tenor de lo visto. En la segunda parte el juego siguió por la misma tónica: dominio alterno y llegadas a las áreas, pero las defensas no dejaban rematar a los delanteros. El resto del partido se desarrolló más en el centro del campo. Ambos equipos hicieron casi todos los cambios, el Sabiñánigo para intentar defender un poco mejor y el Robres para buscar ganar el partido. No hubiera sido justo que ninguno hubiera conseguido el gol, ya que el juego desplegado en el terreno de juego hace que el punto fuera merecido para ambos.

Borja 1-1 Villanueva: Mainz rasca un punto para el Borja

Borja: Albero, Lou, Sánchez, Adán, Maldonado, Mainz, Cano (Lahuerta, 71), Rekrouk (Bangoura, 46), Gotor, Velasco (Terre, 46) y Garde (Navarro, 46).

Villanueva: Lázaro, Ballarín, Laguarta, Peralta, Ligorred (Chaib, 82), Alcaine (Keinel, 89), Orús, Prat (Berrogaín, 75), González, Concha y Abad.

Goles: 0-1, min. 8: Laguarta. 1-1, min. 88: Mainz.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Garde, Mainz, Cano, Lou, Sánchez, Lahuerta; a Prat, Ligorred, Lázaro.

Primera parte de dominio alterno, con un Villanueva que estuvo bien organizado atrás y salió al contraataque con criterio; mientras que el Borja trató de combinar por medio de Gotor y Velasco, que se impusieron su mayor despliegue físico. En una de las salidas a la contra del Villanueva, el Borja cometió penalti. Albero brillaba con una gran estirada deteniendo el lanzamiento de la pena máxima y despejó a córner. Sin embargo, en la siguiente acción, Laguarta anotó de cabeza en el lanzamiento de ese saque de esquina. Antes del descanso, Mainz tuvo una clarísima ocasión en la que un jugador del Villanueva salvó el tanto en la misma línea de gol. La segunda parte estuvo marcada con el dominio de los locales con mayor juego por banda y una notable cantidad de centros al área. Los cambios del Borja les otorgaron una dimensión ofensiva a la par que asumieron riesgos que los visitantes no supieron aprovechar. Parecía que tarde o temprano iba a llegar el tanto del empate ante un Villanueva que se encerró atrás y al que se le hicieron muy largos los minutos. En uno de los últimos balones colgados, el Villanueva no acertó a rechazar y Mainz irrumpió para lograr el tanto del empate en el minuto 89.

Barbastro 0 - 0 Almudévar: Reparto de puntos entre dos conjuntos con la polvora mojada

UD Barbastro: Otín, Perso, Mendinueta, Elbaile, Gorka ( Saravia, minuto 53), Borja, Barrero ( Fumanal, minuto 84), Ballesteros, Ara, Ramón ( Alonso, minuto 53) y Agustín.

Almudévar: Siro, Gumiel, Luisja, Alex, Ainoza, Bailo ( Junior, minuto 63), Nacho ( Tambo, minuto 92), Marques, Jabato ( Moreno, minuto 63), Noah y Puente ( Aldair, minuto 49)

Árbitro: Martínez Castillo. Bien. Tarjetas amarillas para el Barbastro a Borja y para el Almudévar a Jabato.

Los dos equipos iniciaron el partido con juego rápido e intenso. El Barbastro llevó la iniciativa e intentó llegar al área de Siro con las internadas de Barrero por la banda derecha. El Almudévar estuvo seguro en defensa, sobre todo en el juego aéreo con Luisja y Alex y buscó el contragolpe. Ambos conjuntos combinaron bien en el centro del campo. En el Barbastro, Borja y Ramos buscaron a los delanteros Barrero y Perso aunque con escasas llegadas de peligro, mientras que el Almudévar intentó llegar al área de Otín en acciones de Bailo, Marques y Jabato. Una ocasión para cada equipo en la primera mitad. Nacho disparó con fuerza y detuvo el guardameta barbastrense Otín y para los rojiblancos Barrero remató desde fuera del área y un defensa envío el balón a corner.

En la segunda parte, el Barbastro ejerció un dominio más intenso, mientras que el Almudévar acumuló jugadores en defensa. Los barbastrenses fueron superiores durante muchos minutos pero no encontraron huecos en la defensa rival. El entrenador barbastrense dio entrada a Saravia y Alonso con el fin de buscar mayor velocidad en el centro del campo y más presencia en ataque. Perso y Borja remataron con peligro pero despejó el guardameta Siro. Saravia también lo intentó pero el disparo salió desviado. En los últimos minutos los dos equipos tuvieron opciones para sumar los tres puntos. El Almudévar en dos contragolpes de Junior y un remate de Moreno. Para el Barbastro, Perso tuvo la mejor opción en el lanzamiento de una falta al borde del área que despejó Siro.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.