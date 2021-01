El Calamocha le saca partido a sus ocasiones y logra hacerse con el triunfo

El Calamocha se reencontró con la victoria ante el Robres tras una serie de partidos en los que su juego no fue malo pero no acababa de materializarse en los tres puntos.

En la primera parte el Calamocha fue de menos a más. Las primeras ocasiones fueron para el Robres. Espiérrez firmó la primera y Uche la segunda, para estrellar el balón en el larguero. Pero a partir de ese momento, el Calamocha fue tomando el mando de las operaciones y se fue acercando con peligro hasta la portería de Dibaga. Rubí tuvo la primera ocasión clara de los calamochinos siguiéndole la de Jaraba quien, por partida doble, acecharía la portería visitante poniendo a prueba al portero del Robres.

Lo que perdonó el Calamocha en la primera mitad se vería compensado en la segunda

Si la primera mitad terminó sin goles, la segunda se cerró con tres del Calamocha. Pasada la primera hora de juego Aso aprovechó un error de la defensa del Robres para definir solo ante Dibaga y adelantar al conjunto local. A los 10 minutos, Motero puso tierra de por medio desde el punto de penalti cuando mejor estaba jugando el Robres. A medida que iba transcurriendo la segunda mitad, el contraataque colorado terminó siendo superior haciendo a los de Sergio lagunas mejores que el Robres, sobre todo en la última media hora, que hasta entonces había creado bastante peligro. Cuando el partido ya agonizaba, Aso repitió como goleador y anotó el tercer tanto de su equipo gracias a un robo de De la Fuente. A punto estuvo Pérez de acortar distancias en los últimos minutos de juego estrellando un balón de cabeza en el larguero de la portería Calamocha que no llegó a entrar con el tiempo prácticamente cumplido.

Calamocha: Salguero, Sánchez, De la Fuente, Jaraba (Gea, 70), Sancho, Puri (Ayneto, 61), Sebastián (Durán, 82), Motero, Rubi, Aso y García (Sánchez, 82).

Robres: Dibaga, Pérez, Barrio (Rodríguez, 61), Blay, Muñoz, Chárlez, Uche, García (Pumareta, 52), Algaba (Israel, 70), Espiérrez y Aísa (Gil, 46).

Goles: 1-0, min. 66: Aso. 2-0, min. 76: Motero de penalti. 3-0, min. 88: Aso.

Árbitro: Haghiac. Amonestó a Jaraba y Sancho; Uche, Muñoz y Rodríguez.

BARBASTRO 1-2 ÉPILA: El Épila vence en Barbastro con una gran dosis de efectividad.

Barbastro: Gistau, Mendi, Elbaile, Alonso, Borja (Ruíz, 82), Barrero, Ballesteros, Alvarado (Torres, 82), Ara, Ramos (Gorka, 56) y Agustín.

Épila: Fabre, Gil, Rupérez, Berdún, Falo (González, 89), Bouasri, Redondo, Turrubia (Sánchez, 89), Roncal, Valero y Ntutumu (García, 68).

Goles: 0-1, min. 33: Berdún. 0-2, min. 83: Berdún. 1-2, min. 87: Barrero.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Barrero, Ara y Gistau; Fabre, Gil y Ntutumu.

Comentario: Empezó bien el partido para los barbastrenses, que pudieron marcar en dos acciones de Ramos y Alonso. Ramos remató bien de cabeza y Fabre despejó el balón. En la segunda oportunidad, el balón llegó a Alonso, que disparó dentro del área y en una excelente intervención del guardameta visitante lo envió a córner. Fueron los mejores momentos de los rojiblancos, que no tuvieron fortuna en el remate. El Épila, en su primera llegada, se adelantó en el marcador en el minuto 33. Berdún aprovechó un error defensivo y marcó el 0-1. En la reanudación, el Barbastro, a pesar de dominar, no tuvo oportunidades para ver puerta. En la recta final del encuentro metió al Épila en su área, pero no pudo empatar. El equipo zaragozano estuvo ordenado en defensa e intentó salir al contragolpe. Sólo tuvo una llegada y fue la del segundo gol, en el minuto 83. Berdún recibió en el área y logró batir a Gistau, que no pudo hacer nada en el remate. Los rojiblancos bombearon balones sobre el área, pero la defensa del Épila estuvo contundente despejando el balón. Barrero, en el minuto 87, marcó el tanto del conjunto local al transformar una falta indirecta dentro del área, pero no fue suficiente y el Épila consiguió tres nuevos puntos.

CUARTE 1-0 SABIÑÁNIGO: Un gol tempranero del Cuarte le vale los tres puntos contra el Sabiñánigo.

Cuarte: Buetas, Limbeck, Solbes, Roldán (Íñigo, 89), Valdés (Moreno, 64), Leciñena (Múzquiz, 69), Rosell (Guillén, 89), Ibáñez (Lagos, 64), Pérez, Molina y De Sus.

Sabiñánigo: Navarro, Toro, Gorgas, Alcoba (Berrendo, 60), Villar, Muñoz, Zamora, Ortiz, Goez (Ferruz, 86), Mohamed (Villalba, 73) y Herranz (Echevarría, 60).

Gol: 1-0, min. 4: De Sus.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Limbeck, Ibáñez, Leciñena y Lagos; Herranz, Goez y Echevarría.

Comentario: Victoria sufrida por la mínima del Cuarte ante el Sabiñánigo en un partido que no fue brillante en lo que a juego se refiere pero sí en intensidad. A los pocos minutos de iniciarse el juego, De Sus adelantó a los verderoles tras una buena jugada de Limbeck por banda. Pese a las bajas de los visitantes y la posición que ocupan en la tabla, el Sabiñánigo demostró el buen criterio que tiene para jugar el balón llegando a poner en peligro la ventaja local. Por parte de los locales, fue Roldán quien tuvo las oportunidades más claras, pero no consiguió aumentar la renta del Cuarte antes del descanso. Ya en la segunda mitad, el partido se mantuvo muy igualado, pero en la recta final el Sabiñánigo se volcó en busca del gol de la igualada. El Cuarte pudo haber dejado sentenciado el partido con varias salidas a la contra, pero su falta de decisión en los últimos metros provocó que en el descuento los visitantes tuvieran la oportunidad de igualar el electrónico en un córner, pero el uno a cero fue definitivo.

BORJA 0-0 ALMUDÉVAR: El Borja y el Almudévar no consiguen ver portería.

Borja: Albero, Lou, Sánchez, Cirac, Maldonado, Mainz (Lahuerta, 81), Rubio, Rekrouk (Pérez, 65), Gotor, Velasco (Terre, 65) y Cano

Almudévar: Arbe, Gumiel, Lizarbe, García, Ainoza, Bailo (Hernández, 67), Martínez, Marqués, Avellanas (Vila, 84), Kamé y Puente.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Cirac, Rubio, Terre, Maldonado, Gabasa; Lizarbe, Puente y Gumiel.

Comentario: En los primeros minutos del choque, el Borja se hizo dueño del balón mientras que el Almudévar aguantó bien replegado en su campo. Sin embargo, el cuadro local no generó ocasiones en estos primeros compases. En el minuto 26, los de Moisés Gutiérrez tuvieron una peligrosa llegada por banda obra de Maldonado, aunque la defensa despejó el esférico. Respondió el cuadro visitante con un disparo de Marqués que acabó en saque de esquina. La acción más clara para el Borja llegó en el 39, con un paradón del meta visitante que evitó el primero del choque. En la segunda mitad, el Almudévar adelantó sus líneas y mejoró su juego, aunque el Borja no permitió a los visitantes disfrutar de ocasiones claras. Con el paso de los minutos, la tendencia cambió y el Borja generó cada vez un mayor peligro. Pese a ello, la última del partido fue para los de José Carlos Gallego con un disparo de Nacho que detuvo el meta.

UTEBO 2-1 SARIÑENA: El Utebo sufre para hacerse con el triunfo tras la reacción del Sariñena.

Utebo: Abad, Capape, Alvira, Félez, Manau (Aznar, 74), Lafita, Magallón, Giménez (Cardo, 74), Cavero (Marín, 61), Castelreanas y Osanz.

Sariñena: Ribas, Mercadal (Bueno, 60), Martínez, Villellas, Cota, Ambroj, Tapia, López, Vicente, Tolo (Villalba, 46) y Ferrer.

Goles: 1-0, min. 21: Lafita de penalti. 2-0, min. 44: Cavero. 2-1, min. 65: Tapia.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a Manau, Alvira y Marín; Ribas y Tapia.

Comentario: Partido igualado entre el Utebo y el Sariñena que se decantó en la primera mitad a favor de los locales, quienes acabaron sufriendo para dejar los tres puntos en el Santa Ana. Los azulones salieron mejor al terreno de juego presionando a los visitantes e incomodándoles cuando tenían el balón, lo que provocó que apenas gozaran de ocasiones claras de gol. Pasados los primeros 20 minutos, Ribas cometió penalti y Lafita aprovechó para inaugurar el marcador. El Sariñena reaccionó y empezó a poner en apuros a su rival, pero justo cuando mejor estaban, Cavero recibió un rechace tras un disparo previo de Lafita para poner tierra de por medio. Tras el paso por vestuarios los visitantes cambiaron a una defensa de tres y pusieron en peligro la ventaja de los de Utebo. En el minuto 65, Tapia recibió un centro desde la banda derecha y con un buen cabezazo recortó distancias. El Sariñena siguió generando peligro llegando a encontrarse en los minutos finales con el larguero, pero no tuvieron tiempo para rescatar el punto.

BREA 4-0 VILLANUEVA: El Brea sentencia al Villanueva en un cuarto de hora.

Brea: Calavia, Sola, Adán, Marco (Sarvise, 53), Subías, Navarro (Guillén, 65), Rotellar, Puig, Pérez, Rubio y Veintemilla.

Villanueva: Lázaro, Corellano, Lahuarta, Lafuente (Ballarín, 46), Zumeta (Concha, 58), Alcaine, Orús, Prat (Lafuente, 84), González, Chaib (Berrogán, 70) y Abad (Peralta, 46).

Goles: 1-0 min. 12: Rubio, 2-0 min. 16: Puig, 3-0 min. 55: Rotellar, 4-0 min. 87: Rubio.

Árbitro: Cristian Lixandru. Amonestó con cartulina amarilla al local Subías y al visitante Ballarín.

Comentario: Goleada del Brea ante el Villanueva por 4 goles a 0 que le permiten seguir asentando su liderato en el subgrupo B de la Tercera División aragonesa. El equipo de Raúl Jardiel se mostró un rodillo desde el inicio, con una alta presión que cortocircuitó la salida de presión del Villanueva. Rubio adelantaba a los suyos de penalti. Un tanto que dejaba tocados al Villanueva que no terminaron de despertar. El Brea aprovechó el letargo de los visitantes para culminar con el segundo tanto apenas tres minutos después, con una gran definición de Puig tras aprovechar una pérdida de balón de los visitantes. Subías, Rotellar y Puig continuaban generando peligro y dispusieron de más oportunidades para ampliar la renta. No hubo más goles en la primera parte, fruto de las buenas intervenciones de Lázaro. En la segunda parte, la inercia ofensiva de los locales terminó derivando en el tercer gol del Brea, obra de Rotellar, culminando una gran jugada colectiva. Con el 3-0, el partido bajó considerablemente de intensidad. El Brea se limitó a no asumir riesgos y el Villanueva buscó el gol del honor, con escasa fortuna en sus balones en largo y las jugadas a balón parado. Rubio volvía a marcar, para culminar el doblete en su cuenta personal, en una gran acción de calidad individual.