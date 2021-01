El RZD Aragón supera al Cariñena gracias a un doblete de Javi Bernal

RZD ARAGÓN 2-0 CARIÑENA

Victoria muy importante del Deportivo Aragón por dos goles a cero frente al Club Deportivo Cariñena en la Ciudad Deportiva. El encuentro, correspondiente a la cuarta jornada liguera, se inclinó para el filial zaragocista gracias a los dos tantos de Javi Bernal, que certificaron la victoria.

El choque comenzó con los dos equipos tuteándose. El tempranero gol de Bernal en el minuto 10 del choque hizo que el balón pasase a ser de los locales, que crecieron con el paso del tiempo y con la confianza de ir por delante en el marcador. Tras una gran asistencia de Luis Carbonell, Bernal se quedó solo ante Ortiz y lo batió con un tiro raso con su pierna izquierda, adelantando así a su equipo. Poco después el cuadro blanquillo pudo ampliar distancias por medio de Bernal, pero Ortiz, portero visitante, realizó una gran parada para desbaratar la gran contra local.

En el inicio de la segunda mitad el filial zaragocista estuvo cerca de ampliar distancias tras un centro de Bernal que no encontró rematador y un defensor evitó la diana de Miguel Puche cuando ya se cantaba el gol. Sin embargo, la sentencia llegó en el minuto 65, después de que, de nuevo en un mano a mano, Bernal no perdonase y superase por bajo, con un disparo raso y colocado, al cancerbero visitante. Desde ese momento hasta el final, el Aragón no sufrió, y controló el encuentro, teniendo en los instantes finales varias opciones para incluso aumentar la renta: un cabezazo alto de Bernal, un disparo de Castillo y un casi gol olímpico de Benedet que se estrelló en el poste. El marcador no se movió finalmente, y el Deportivo Aragón sumó tres puntos vitales para mantenerse en la pelea y recuperar las buenas sensaciones sobre el terreno de juego.

RZD Aragón: Acín, Sebastián (Ángel López, 45), Arnau, Álvaro, Sola, Marc, Vela (Andreu, 68), Puche, (Sancho, 68) Marín (Castillo, 45), Carbonell (Benedet, 88) y Bernal.

Cariñena: Ortiz, Marín, López, Pedro, Nilton, Barri (Leiva, 79), Sidy (Ibáñez, 50), Rubén (Castilla, 65), Diego (Alcántara, 46), Modou (Patrick, 65) y Cortés.

Goles: 1-0, min. 10: Bernal. 2-0, min. 65: Bernal.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Sebastián, Sola y Martín; Nilton, Castilla y López.

BELCHITE 1-1 HUESCA 'B': El Belchite saca un punto muy trabajado en su recibimiento al Huesca

Belchite: Gracia, López, vera, Bolea, Sánchez, Martínez (Rekrouk, 80), López (Nieto, 79), Fernández, Álvarez (Val, 74), Ariño y Rodrigo.

Huesca: Rojas, Galán, Mara, Arnedillo, Pujadas (Tomeo, 68), Omoruyi, Abizanda, Rodríguez (Hernando, 68), Carrasco, Barba y Delage (Cofrades, 68).

Goles: 1-0, min 18: Álvarez. 1-1, min 28: Delage.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Jorge, Pablo, Martínez, Ariño; Carrasco, Omoruyi, Arnedillo y Mora

Comentario: El Belchite y el Huesca B se reparten los puntos en un encuentro dominado por el cuadro oscense y donde el viento fue el claro protagonista. El conjunto de Juan Ignacio González sorprendió al Huesca en una acción en la que Jorge Álvarez se quedó sólo delante del portero para poner el primero en el electrónico. La reacción visitante fue inmediata e igualó la contienda diez minutos después, gracias a un penalti por una mano local que no desaprovechó Delage. En la segunda mitad, los jugadores de Daniel Aso tuvieron alguna oportunidad para haberse puesto por delante, como una acción entre Abizanda y Rodríguez que no logró ver portería. El Belchite mantuvo el mismo guion todo el choque, se mantuvo replegado y trató de no dejar huecos a los visitantes.

MONZÓN 1-1 ILLUECA: El Monzón empata al Illueca en la recta final

Monzón: Claver, Campo, Carrera, Claver (Puyer, 62), Vieira, Sellan (Samitier, 71), Solanilla, Carrasco (Mesa, 71), Domingo, García y Llopis.

Illueca: Cerdán, Pinto, Escolar, Losín, Simón (López, 46), Suárez (Pérez, 86), Morales, Ormad (Pérez, 76), Gracia (Seijo, 69), Merino y Gimeno (García, 86).

Goles: 0-1, min 47: Gimeno. 1-1, min 76: Samitier.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Claver, Carrera; Losín, Suárez y Escolar.

Comentario: El Atlético Monzón se llevó un punto en el primer partido del año frente al Illueca. Pese a que la primera parte comenzó bastante igualada y con predominio del medio campo, los de Christian Abad realizaron una muy buena media hora, generando grandes llegadas y llevando la iniciativa. Sin embargo, el marcador no se movió en este primer periodo. Tras el paso por vestuarios, el Illueca anotaba el 0-1 en un saque de esquina a los dos minutos de la reanudación. Un gol tempranero que desestabilizó al Monzón, propiciando un juego muy trabado y sin grandes ocasiones en busca del tanto de la igualada, hasta que, en el minuto 75, el juvenil Samitier logró el empate para los locales. A partir de ahí, se produjo alguna llegada más, pero todas las aproximaciones se quedaron en leves oportunidades.

FRAGA 1-0 TAMARITE: El Fraga sufre para lograr la victoria frente al Tamarite

Fraga: Puigvert, García, Pirla, Sanjuan, Castilla, Puch, Quibus, Cabistañ (Taberner, 71), Aldabo (Chine, 71), Litwin (Serra, 18) y Rodríguez (Quibus, 84).

Tamarite: Salas, Cervera, Delgado (Balue, 46), Ars, Vales (Raluy, 65), Casals (Espinosa, 62), Sales, Trota (Bernardo, 84), Felis, Cons y Ciruela.

Goles: 1-0, min 79: Puch.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Sanjuan; Trota, Felis y Balue.

Comentario: El Fraga se lleva tres puntos trabajados y con sufrimiento ante el Tamarite. El cuadro visitante generó varias acciones de peligro en las que pudo haberse adelantado. Sales y Casals tuvieron las más claras, aunque el meta local evitó el tanto. El cuadro de Miguel Ángel Rubio tuvo algún acercamiento, pero no eran llegadas claras sobre la portería de Salas. Tras el descanso, los locales aprovecharon una de las pocas ocasiones claras que tuvieron para poner el único tanto del electrónico en un rechace. El Tamarite trató de lograr, al menos, un punto. Pero, ni primero Casals ni luego Felis estuvieron acertados en los últimos metros.

BINÉFAR 1-2 TERUEL: Javier Lanzuela da el triunfo 'in extremis' al Teruel ante un Binéfar que mereció más

Binéfar: Nelson, Cases, Porte (Gómez, 62), Laghrissi, Carbonell, Jou, Brunet, Bayona (Barreda, 74), Notario (Gandara, 74), Tounkara (Suárez, 74) y Sidibe.

Teruel: Konate, Hualde, Cabetas, Redolar, Romero (Torres, 89), Hernández (Barrero, 57), Otín (Lanzuela, 78), Lacruz, Rami, Belenchón (Ribelles, 46) y Roy (Aparicio, 46).

Goles: 1-0 min. 62: Jou de penalti, 1-1 min. 69: Aparicio, 1-2 min. 91: Lanzuela.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a los locales Bayona, Brunet y Ballarín; y a los visitantes Rami, Cabetas y Ribelles.

Comentario: El Teruel logró su cuarta victoria consecutiva al imponerse al Binéfar, con un tanto en el minuto 91 de Javier Lanzuela. Los locales empezaron dominando y tuvieron las mejores oportunidades de la primera parte, obligando a Konate a emplearse al máximo para despejar los remates de Sidibe y Notario. La polémica llegó poco antes del descanso. En apenas un minuto, le anularon dos goles al Binéfar. Uno de ellos por fuera de juego y el otro por una supuesta falta cometida sobre el guardameta Konate que fue muy protestada por el conjunto oscense. Tras la reanudación, fue el Binéfar quien se adelantó de penalti cometido por Edu Cabetas. Julia Jou no falló desde los once metros, pero poco les duró la alegría a los binefarenses. Siete minutos después, Aparicio cruzó el balón al segundo palo, inalcanzable para Nelson, tras una gran asistencia de Dani Rueda. El gol desorientó a los locales que empezaron a dar por bueno el punto. El Teruel se volcó buscando la victoria y a punto estuvo de conseguirlo con una doble ocasión en el minuto 87 que se marchó rozando el palo. Finalmente, el empuje dio sus frutos en el minuto 91 con Javi Lanzuela fusilando a placer un balón muerto dentro del área.

