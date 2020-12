El Tamarite sorprende al RZD Aragón

Partido de la jornada: TAMARITE 1-0 RZD ARAGÓN

El Tamarite sorprende al Deportivo Aragón. El balón echó a rodar en 'La Colomina' con el cuadro zaragozano tratando de ser dueño y señor de la medular, pero la fuerte presión de los literanos lo impedía. Los hombres de Iván Martínez mantenían el control, aunque no lograban inquietar a los zagueros locales. Sin embargo, cuando se acababa de superar el ecuador de la primera mitad, Javi Hernández pudo poner en ventaja a los suyos con un gran testarazo que se marchó rozando el palo. El Tamarite no tardó en contestar, y lo hizo con más acierto que el cuadro zaragocista: Bernado no perdonó ante Azón, colocando el cuero en el fondo de las mallas. El Deportivo Aragón intentó devolver el golpe antes del ecuador, pero el encuentro se marchó al descanso con el solitario tanto local campeando en el electrónico.

La segunda mitad comenzó con un Deportivo Aragón mucho más vertical. Castillo pudo igualar la contienda con un potente disparo, pero el balón no cogió portería por centímetros. Los locales, agazapados, esperaban su oportunidad para ampliar la distancia y poner tierra de por medio en el marcador. Azón impidió que el Tamarite pusiera el segundo con una tremenda parada. Los zaragocistas se volcaron con todo en busca del empate, generando peligro por banda, sobre todo con un activo Sola que era el más activo de los suyos. En un centro de Sola pudo llegar el tanto de la igualada, pero Jiménez se encontraba adelantado y la ocasión se fue al limbo. En los minutos finales lo intentó el cuadro blanquillo con más corazón que cabeza, pero los literanos se defendieron con uñas y dientes, consiguiendo amarrar los tres puntos

Tamarite: Salas, Cervera, Delgado, Ars, Varilla, Balue, Trota (Casals, 77), Felis (Espinosa, 89), Cons, Bernardo (Vales, 46) y Ciruela (Berbegal, 81).

Deportivo Aragón: Azón, Hernández, Gaixas, Sancho (Sola, 60), Castillo, Benedet, Vela (Torres, 73), Bernal, Marín (Puche, 73), Martín y Sebastián.

Gol: 1-0, min. 40: Bernardo.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a Bernardo, Ars, Balue, Trota, Salas, Felis, Delgado; Martín, Sola, Gaixas, Jiménez y Sebastián. Expulsó a Varilla (80')

VALDEFIERRO 0-0 FRAGA: Valdefierro y Fraga no logran ver portería.

Valdefierro: Artero, Serrano, Roldán (Lorente, 70), Roncea, Cardiel (Isern, 70), Urquizo (Ballester, 83), Sainz, Gazzoni, Refusta, Marín y Sánchez (Bernal, 70).

Fraga: Marc, García, Pirla, Chiné, Castilla, Sanjuan, Alexis (Óscar, 66), Cabistañ, Aldabo, Sasha y Leo (Taberner, 87).

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a los locales Sánchez, Cardiel y Marín; y a los visitantes Pirla, Sasha y Cabistañ.

Comentario: Reparto de puntos entre Valdefierro y Fraga. El balón echó a rodar en la capital maña con un Fraga bien plantado sobre el terreno de juego. Los rojillos dominaban en la medular e imponían su ley sobre el tapete. Pese a ello, el Valdefierro no se encontraban incómodo, pues los zagueros azulones no concedían llegadas con peligro a los oscenses. Cuando se acababa de superar la media hora de juego llegó la primera ocasión clara del choque: Leo se plantó solo frente a Artero, pero el meta se consiguió arrebatarle el cuero. Los fragatinos volvieron a gozar de dos oportunidades antes del ecuador, pero el disparo de Sasha no cogió portería por centímetro y el de Cabistañ lo escupió la madera. El segundo tiempo siguió con el mismo guion, pues el Valdefierro no conseguía arrebatar el dominio del juego a los rojillos. Sin embargo, en los segundos cuarenta y cinco minutos las ocasiones brillaron por su ausencia y el choque finalizó con el resultado inicial campeando en el electrónico.

HUESCA 1-0 MONZÓN: Un tanto de Barba da los tres puntos al Huesca frente al Monzón.

Huesca: Rojas, Galán, Mora, Arnedillo, Pujadas, Abizanda (Hernando, 55), Rodríguez (Carlos Kevin, 55), Carrasco (Tomeo, 73), Cofrades, Barba y Delage (Álvarez, 73).

At. Monzón: Claver, Campo, Hernández, Marcio, Mesa (Iago, 52), Patsiavouras (Carrera, 80), Rausell, Solanilla (Claver, 64), Carrasco (Sellán, 64), Ramírez y Llopis (Malo, 80).

Gol: 1-0, min. 68: Barba.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó al local Carlos Kevin y a los visitantes Marcio, Solanilla y Mesa.

Comentario: Un gol de Barba da los tres puntos al Huesca frente al Monzón. Partido muy disputado entre dos conjuntos que saltaron al césped del Joaquín Ascaso. Los locales buscaban llevar la iniciativa e imponerle ritmo al choque, pero el buen hacer defensivo del Monzón se imponía. El encuentro se fue al intermedio con escasas ocasiones. Tras la reanudación y algunos ajustes tácticos, el Huesca consiguió llevar el peso del partido y comenzar a generar ocasiones de peligro. La salida al campo de Carlos Kevin puso en jaque a la zaga visitante. En una combinación entre los hombres de ataque azulgranas iba a llegar el primer y único tanto del choque: Barba recogió un buen balón y lo alojó en el fondo de las mallas. El Atlético Monzón intentó devolver el golpe a los locales, pero no pudo superar el orden de los oscenses.

TERUEL 1-0 BELCHITE: Hernández da la victoria 'in extremis' al Teruel frente al Belchite

Teruel: Konate, Hualde, Cabetas, Redolar, Romero, Berrero, Aparicio, Otín (Ribelles, 58), Lacruz, Belenchón (Hernández, 46) y Roy (Rami, 75).

Belchite: Gracia, López, Vera, Bolea, Sánchez, Casero, Martínez (Rekrouk, 46), Borbón (Álvarez, 59), Fernández (Sanz, 66), Nieto (Artigas, 83) y Rodrigo.

Goles: 1-0, min 89: Hernández.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Roy, Otín, Redolar, Romero, Hernández; Nieto, Álvarez, Sanz y Rodrigo.

Comentario: El Teruel se lleva 'in extremis' los tres puntos ante el Belchite. La primera acción de peligro fue para el cuadro turolense, con un disparo de Romero desde la frontal del área. La primera media hora de encuentro tuvo un dominio claro del cuadro local, aunque la defensa cerrada del Belchite no les permitió generar ocasiones claras. Cabetas estuvo cerca de anotar con un disparo por encima del larguero. La más clara de la primera mitad fue para el Belchite, con una falta desde la frontal que se fue por muy poco. En la segunda mitad, Dani Rueda avisó con un disparo dentro del área que detuvo Gracia. Cabetas volvió a rozar el gol con un remate de cabeza que se fue rozando el palo. Ya en el tiempo de prolongación, Hernández remató al fondo de la red una falta colgada por Barrero.

CARIÑENA 0-0 BINÉFAR: Cariñena y Binéfar no logran ver portería

Cariñena: Ortiz, Utrilla (Balde, 63), Marín, Ventura, Monge, Gomes, Alcántara (Lázaro, 75), Barriendos, Castilla, Cortés e Ibáñez (Abreu, 63).

Binéfar: Fofana, Cases, Porte, Laghrissi, Carbonell, Gómez, Brunet, Bayona, Notario (Jou, 84), Sidibe y Gandara (Tounkara, 73).

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a Cortés, Monge; Bayona y Carbonell.

Comentario: Cariñena y Binéfar no logran ver portería en un choque muy igualado y donde el viento fue el gran protagonista del choque, condicionando el juego ofensivo de ambos. Ninguno de los dos conjuntos supo imponer su estilo de juego y, además, las defensas se mostraron muy superiores a los jugadores de ataque. Ni locales ni visitantes han estado acertados en el último pase. Las acciones de peligro llegaron por medio de centro laterales y disparos lejanos, el más claro uno de Javier Barriendos, en la primera mitad, que no vio portería.

Más información El Cuarte se eleva a la segunda posición tras vencer al Utebo

Más información del deporte aragonés en la web de Afición