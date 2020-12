El Brea asalta el liderato tras superar al Utebo

Partido destacado: Brea 1 - 0 Utebo

El Brea asalta el liderato tras vencer al Utebo. Triunfo vital de los hombres de Raúl Jardiel, que saltaron al verde del Piedrabuena con intención de dominar a un duro rival. El cuadro visitante, no permitía que los celestes llevaran el peso del partido, por lo que la lucha en la medular era encarnizada. El cuadro celeste seguía gestionando con criterio las posesiones, aunque las llegadas a la meta visitantes apenas inquietaban a los zagueros, que se encargaban de dar al traste con los ataques del Brea. Los minutos pasaban y las defensas seguían imponiéndose a los ataque, por lo que el choque llegó al ecuador con todo por decidir.

Dieste anotó el único tanto del encuentro

El paso por vestuarios mejoró al conjunto local, que consiguió adelantarse con un tanto de Javi Dieste, que aprovechó una serie de errores en el despeje de la zaga visitante para superar la estirada de Aure. El cuadro utebero se lanzó a por el empate, pero el Brea se defendía con uñas y dientes. Los locales se quedaron con nueve tras las expulsiones de Roteller y Calavia, que vio la roja directa tras una falta en la frontal del área. Lafita probó fortuna, pero su disparo no superó la poblada barrera y los tres puntos se quedaron en el casillero local, aupando al Brea al liderato tras la derrota del Sariñena.

Brea: Calavia, Adán, Marco, Rotellar, Pérez (García, 90), Oliver, González, Parada, Rubio (Sarvisé, 80), Veintemilla y Dieste.

Utebo: Aure, Capapé (Marín, 82), Alvira, Félez, Pomareta (Giménez, 60), Manau (Cavero, 67), Lafita, Magallón, Cardo, Aznar (Castelreanas, 67) y Osanz.

Gol: 1-0, min. 54: Dieste.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a los locales González, Pérez, Oliver y Marco; y a los visitantes Aznar y Cavero. Expulsó a los locales Rotellar y Calavia.

Barbastro 1 - 1 Calamocha

El Barbastro empató con el Calamocha y no pudo conseguir la primera victoria en el Municipal de los Deportes. El Barbastro entró con mucha intensidad en el partido y pronto consiguió adelantarse en el marcador. Fumanal se internó por la banda derecha y su centro lo remató Barrero que abrió el marcador. Conte y Alonso tuvieron dos oportunidades que el guardameta Israel evitó que se convirtieran en gol. El Calamocha poco a poco se fue estirando y llegó con peligro en remates de Motero, Jona y Yerai. El conjunto visitante dominó la segunda parte y no dio ninguna opción a los barbastrenses a lo largo de los segundos 45 minutos. Aso envío un balón al poste y ,tres minutos después, Dela empató el choque con un buen remate. El Barbastro intentó crear peligro aunque no tuvo ninguna ocasión de gol.

Barbastro: Otín, Alonso, Borja, Barrero ( Saravia, 89), Conte, Ballesteros, Alvarado ( Ruíz, 36), Ara, Ramos ( Gorka, 64), Fumanal ( Perso, 64) y Agustín.

Calamocha: Israel, Dela, Yerai, Mele, Sancho, Gassama ( Sebastián, 77), Puri, Motero, Rubi, Calero ( Ayneto, 32) y Aso (Gea, 89).

Goles: 1-0, min. 5: Barrero. 1-1, min. 51: Dela.

Árbitro: Haghiac. Amonestó a Borja, Ruíz, Conte y Perso; Motero, Ayneto y Dela.

Villanueva 2 - 1 Cuarte

Victoria de mérito del Villanueva frente al Cuarte. Comenzó vibrante el choque en el Enrique Porta, con los verderoles intentando mandar en el centro del campo. Los hombres de Ricardo Gil pudieron adelantarse con un disparo de Roldán que despejó Lairla con una buena intervención, Los azulgranas no tardaron en reaccionar con un disparo de Alcaine que se encontró con los guantes de Buetas. Ligorred iba a poner por delante a los suyos tras enganchar una volea descomunal en la frontal del área. Sin embargo, la alegría local duró poco, pues el Cuarte neutralizó el tanto con un remate de Ginovés a la salida de un córner. El paso por vestuarios mejoró a los locales, que se volvieron a poner por delante en una acción a balón parado: Miki González remató a placer un balón al segundo palo. El conjunto verderol lo intentó a la desesperada, pero el Villanueva aguantó y gestionó bien el resultado.

Villanueva: Lairla, Ballarín (Corellano, 46), Vidal (Orús, 42), Laguarta, Ligorred (Peralta, 63), Lafuente, Zumeta (Concha, 74), Alcaine, Prat, Miguel González y Abad.

Cuarte: Buetas, Esteban (Lagos, 84), Solbes, Roldán (Leciñena, 64), Valdés, Rosell (Moreno, 64), Ginovés, Diego Ibañez, Roberto (Molina, 84), Andreu y De Sus (Guillén, 78).

Goles: 1-0, min. 30: Ligorred. 1-1, min. 39: Ginovés. 2-1, min. 56: Miguel González.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a los locales Vidal, Alcaine, Laguarta, Corellano; a los visitantes Andreu, Roberto y Diego Ibáñez. Expulsó por doble amonestación al local Prat.

Almudévar 0 - 2 Robres

El Robres se llevó una clara y merecida victoria de su visita al Almudévar en el único derbi altoaragonés de la jornada. No obstante, salió mejor el cuadro local, que tuvo el primer acercamiento de peligro con un acercamiento de Bailo, que dejó atrás a varios rivales, pero que vio cómo le quitaron la pelota en el área pequeña. Reaccionaron los visitantes con un tiro raso que Siro despejó. El dominio fue alterno, con ambos equipos buscando portería contraria en una fase del partido trepidante. El cuadro monegrino, muy joven, puso una marcha más a partir del minuto 25 y poco después llegó el primer gol, obra de Chárlez, pasada la media hora. Muñoz hizo el segundo en un rechace de un córner poco después y el Robres acrecentó su intensidad en el juego hasta el descanso.

Sin duda en la primera parte el equipo monegrino fue superior; sin duda este Robres pareció mucho mejor que el de temporadas anteriores. Tras el descanso, el equipo visitante casi marcó tercero en un trallazo desde fuera del área, que Siro, en una gran estirada envió a córner. El Almudévar pareció reaccionar y buscó el gol que le metiera en el partido, pero, pese a tener el control del balón, no generó peligro real. El Almudévar siguió buscando el tanto colgando la pelota al área, pero la zaga del Robres estuvo siempre muy firme y mantuvo su renta hasta el final.

Almudévar: Siro; Gumiel, Luisja, Alex, Ainoza, Bailo (Tambo, 54), Juan (Lato, 82), Nacho (Vila, 72), Salcedo, Avellanas (Juliá, 72) y Noah.

Robres: Musa, Pérez, Pol, Muñoz, Charlez, Israel, Patricio (Cabrero, 83), Algaba, Rodríguez, Aisa (Alex Gil, 78) y Rey (Uche, 85).

Goles: 0-1 Min. 31: Chárlez. 0-2 Min. 37: Muñoz.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Juan, Luisja, Salcedo y Ainoza por el Almudévar y a Pol Blay, del Robres.

Borja 2 - 0 Sabiñánigo

El Borja vuelve a la senda de la victoria tras superar al Sabiñánigo. El partido comenzó con un Sabiñánigo bien ordenado, conocedor de que la necesidad de puntos empieza a ser alarmante. Los locales controlaban la medular, pero sin inquietar la meta de los rojiblancos. Sin embargo, al cuarto de hora, Adán Pérez iba a inaugurar el casillero local tras un buen disparo. El gol mejoró a los locales, que volvieron a encontrar premio a la media hora: Mario Grande anotó a placer al segundo palo tras un gran envío de Adán Pérez. Tras la reanudación, el cuadro serrablés saltó con ganas de igualar la contienda, generando numerosas ocasiones de peligro. Sin embargo, fue el conjunto local el que pudo ampliar la renta, pero Fran salvó al Sabiñánigo de una goleada mayor.

Borja: Albero (Sanz, 89), Sánchez, Adán (Mamblona, 89), Maldonado, Mainz (Lahuerta, 68), Rubio, Moha (Riyad, 80), Gotor, Velasco, Navarro (Cirac, 80) y Garde.

Sabiñánigo: Navarro, Echevarría, Alcoba, Villar (Herranz, 70), Muñoz, Blasco (Zamora, 89), Óscar, Goez (Grasa, 46), Ferruz, Villalba (Berrendo, 46) y Cabrero.

Goles: 1-0, min. 15: Adán. 2-0, min. 30: Garde.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a los visitantes Goez, Herranz y Berrendo.

Sariñena 1 - Épila 2

El Sariñena sufrió su segunda derrota de la temporada en un encuentro en el que acusó la falta de efectivos en la recta final y en el que el Épila le dio la vuelta al marcador. Los monegrinos fueron claros dominadores durante la primera media hora, circulando el balón, llegando al área rival y abriendo el marcador por medio de Rodrigo, quien recibió de David Martínez y batió a Fabre picando el balón por encima del meta. Pudieron ampliar su ventaja los locales, pero Fabre detuvo un penalti a Jordi Ferrer y ,en la siguiente acción, el Épila lanzó una falta al larguero. Esa doble acción trastocó al Sariñena, mientras que el cuadro zaragozano adelantó sus líneas e igualó el juego, aunque el marcador no se movió en el primer tiempo. La segunda parte estuvo más pareja, con un Épila cómodo y el conjunto local teniendo la pelota, pero un penalti por mano lo aprovechó Valero para empatar. Ambos equipos tuvieron sus opciones hasta el final y el Épila fue el que se llevó el gato al agua en una contra que acabó con Hamza cazando un balón muerto para marcar.

Sariñena: Ribas, Mercadal, David Martínez, David Villellas, Sergio Cota, Cotoño, Rodrigo, Fonsi, Edu Vicente (Álex Vaillalba, 72), Tolo y Jordi Ferrer.

Épila: Fabre, Garrido, Gil, Rupérez, Berdún (Turrubia, 88), Obere, Hamza (Chafiq, 88), Luis Costa (Falo, 60), Roncal, Marcos Sánchez (Manuel, 60) y Valero (Jorge García, 90).

Goles: 1-0, min. 17: Rodrigo. 1-1, min. 66: Valero. 1-2, min. 87: Hamza.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Fonsi, David Martínez y Mercadal; Gil y Manuel.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.