El Belchite alarga su buena racha y suma tres puntos tras vencer al Fraga

FRAGA 0-1 BELCHITE: El portero visitante lo paró todo, incluso un penalti.

Derrota por 0-1 del Fraga ante el Belchite. Los locales llevaron la batuta de los primeros compases de encuentro. Con la iniciativa en ataque y un juego combinativo los fragatinos lograban por momentos encerrar a los belchitanos. Tras varias aproximaciones de Alexis, el Belchite respondió en el minuto 12 con un remate aéreo de Diego que terminó marchándose desviado. Poco después, un posible penalti cometido a Ramón, en una jugada de ataque de la UD Fraga, no fue señalado por el colegiado y, en el 20, Alexis tuvo la ocasión más clara del encuentro, pero un defensa visitante logró arrebatarle el balón en línea de gol, cuando ya se cantaba el tanto en el banquillo fragatino.

Poco después llegaría el castigo, cuando en el 35 Pablo lograba la ventaja para el Belchite, con un disparo cruzado, raso y desde el borde del área que terminó colándose en la portería defendida por Marc (0-1). Minutos después, el pitido del colegiado ponía fin a un primer tiempo en el que los fragatinos fueron superiores, pero el premio del gol terminó cayendo del lado opuesto. Con la reanudación, el cuadro belchitano trató de defender ordenadamente y aprovechar las contras, ante un Fraga que fue cayendo en la desesperación con el paso de los minutos. En el 47, Genís mandó el balón al larguero tras un cañonazo de falta, otra ocasión que terminaba escapándose para los fragatinos. Poco después, los visitantes pudieron duplicar la ventaja en una contra, pero Marc y Castilla terminaron evitando el gol en una peligrosísima jugada que tuvo hasta tres rechaces.

Ya en los últimos instantes de encuentro, Chiné pudo mandar el balón al fondo de las mallas, pero su cabezazo terminó en paradón de Saúl. Un guardameta visitante que poco después terminaría convirtiéndose en el héroe de la tarde para el Belchite, cuando cumplido el 86 lograba detener un penalti disparado por Leo y ya no hubo tiempo para más.

Fraga: Puigvert, García (Albado, 58), Sierra, Castila, Sanjuan, Puch, Litwin, Cabistañ (Chine, 46), Gómez (Ariño, 78), Labrador (Rodríguez, 46) y Berenguer.

Belchite: Gracia, López, Vera, Sánchez (Blasco, 69), Casero, Martínez (Rekrouk, 73), Borbón (Artigas, 79), Fernández, Sanz, Nieto (Val, 79) y Rodrigo.

Goles: 0-1 min 35: López.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a los locales Aldabo y Quibus; y a los visitantes Nieto, Vera, Fernández y Rodrigo.

TAMARITE 0-2 TERUEL: El Tamarite perdonó a un Teruel dubitativo al inicio.

Tamarite: David Salas, Edu Cons, Carru (Carlos, 75), Jordi Ars, Cervera, Eric Vales (Berbegal, 61), Trota (Gerard, 75), Pol, Varilla, Pau Rivera (Joel, 54) y Adriá

Teruel: Taliby, Kevin, Cabetas, Borja, Julen, Rami (Jaime Barrero, 81), Ibra, Roy, Aparicio (Belenchón, 67), Adrián (Puertas, 81) y Héctor Otín (Dani Rueda, 73).

Goles: 0-1, min. 26: Roy. 0-2, min. 73: Belenchón.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó al local Carru y al visitante Julen.

Comentario: El CD Teruel ha ganado esta tarde en el campo del Tamarite por 0-2 después de que en la primera mitad los visitantes tuvieran el juego completamente controlado gracias a que iban a favor del viento. En el minuto 35 Roy adelantó a los turolenses tras controlar un balón en el interior del área oscense. Pudo igualar el conjunto local en el minuto 43, pero la defensa desbarató la acción. Hasta el descanso, el viento no dejó pensar a los protagonistas. En la segunda parte, Belenchón sentenció en el minuto 72 en un choque que ofrecía ocasiones para los dos equipos. A partir del gol los visitantes ya dominaron con claridad.

VALDEFIERRO 1-4 HUESCA 'B': Al son de Kevin y Biel.

Valdefierro: Artero (Rosado, 46), Marcos, Bernal, Molina (Cardiel, 67), Roldán, Roncea, Urquizo (Muñoz, 81), Gazzoni, Refusta (Lorente, 67), Marín (Jabato, 58) y Sánchez.

Huesca B: Adriá, Galán, Mora, Arnedillo, Oriol, Kevin (Vivas, 81), Abizanda (Rodrigo, 81), Biel (Cofrades, 86), Tomeo (Calvo, 66), Barba (Fonte, 86) y Delage.

Goles: 0-1, min. 14: Delage. 0-2, min. 39: Biel. 0-3, min. 51: Kevin. 1-3, min. 56: Roncea. 1-4, min. 79: Delage.

Árbitro: Lixandru. Amonestó a Bernal, Roncea, Marcos, Refusta, Cardiel; y Arnedillo. Expulsó al local Sánchez (77').

Comentario: Contundente triunfo de la SD Huesca 'B' que presentó sus credenciales para optar al primer puesto del grupo. Los hombres de Daniel Aso han aplicado una intensa presión arriba que cortocircuitaba la salida del balón de los locales, que optaban por el juego directo. Los visitantes combinaban y trenzabas buenas jugadas, con un Kevin inconmensurable recuperando balones, y la ventaja era de 0-2 al descanso, en una renta que pudo ser mayor. Biel también tuvo un papel muy destacado. El Valdefierro se mostró más ambicioso en la segunda parte, sabedor de que tenía poco que perder. Kevin de un potente disparo puso el 0-3 y el tanto de Roncea tras un rechace dio algo de emoción al tramo final. Delage sentenció con el 1-4.

CARIÑENA 1-2 ILLUECA: La pegada del Illueca decide un duelo igualado.

Cariñena: Giménez, Utrilla (Cortés, 43), Marín, Ventura, López, Nilton Barriendos, Sidy, Castilla (Leiva, 87), Modou (Abreu, 57) e Ibáñez (Alcántara, 57).

Illueca: Cerdán, Pinto, Karol, López, Suárez, Sanz (Pérez, 57), Morales, Gracia (Gracia, 70) Peña, Marín, Merino y Gimeno (Cavero, 81).

Goles: 0-1 minuto 4: López, 0-2 minuto 55: Gracia, 1-2 minuto 74: Barriendos.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a los locales Gómez, Sow y López; y a los visitantes Merino y Marín.

Comentario: La mayor pegada del Illueca fue suficiente para llevarse los tres puntos del estadio Tenerías de La Almunia en un disputado encuentro en el que ambos conjuntos han disfrutado de ocasiones. Tal vez lo más justo hubiera sido un empate, pero quien estuvo más acertado de cara a puerta fueron los visitantes. López aprovechó la falta de contundencia de la zaga para hacer el primero. El Illueca supo defenderse de los balones colgados del Cariñena y Gracia hacía el segundo cuando más lo estaba mereciendo el Cariñena. El tanto de Barriendos hizo que el último cuarto de hora estuviera repleto de tensión.

RZD ARAGÓN 0-0 BINÉFAR: El Binéfar sabe defenderse.

RZD Aragón: Acín, Sola, Javi Hernández (Martín, 61), Gaixas, Castillo, Benedet, Vela, Marc (Puche, 77), Bernal (Jiménez, 79), Marín (Sancho, 61) y Ángel.

Binéfar: Bouba, Genís, Joel (Bayona, 67), Mohammed, Carlos, Franc, Juliá (Modest, 59), Chicho (Makan, 11), Sergi, Sidibe, Arturo (Cesc, 45).

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Gaixas, Javi Hernández, Benedet, Marc; Sergio, Genis, Valencia.

Comentario: El Deportivo Aragón no logró pasar del empate a cero frente al Binéfar y suma un punto en un partido en el que mereció más. El filial zaragocista salió al campo con ambición e intensidad y se encontró con un Binéfar defensivo. La primera ocasión tardó en llegar y fue en el minuto 24 tras un pase filtrado de Marín al que Bernal llegaba antes que el portero para picar el balón pero no logró meterlo. Las siguientes ocasiones las aportó Benedet con dos grandes cabezazos, el primero se marchó alto y el segundo lo paró Bouba con una excelente estirada. La zaga blanquilla por su parte solventó cualquier conato de peligro. El filial salió a por todas tras la reanudación, disparando a puerta tres veces en apenas cinco minutos. Las ocasiones se sucedieron, pero no lograron encontrar portería pese al dominio blanquillo. En el 60' tuvo lugar la más clara. Bouba despejó el tiro de Bernal y el rechace fue para Javi Hernández que picó el balón y se marchó por centímetros. El Aragón lo intentó desde fuera del área con disparos potentes, con centros y remates, pero ninguno fue efectivo.

SAN JUAN 0-3 ATLÉTICO MONZÓN: Por abandono de la competición

Más información del deporte aragonés en la web de Afición