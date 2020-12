El Utebo se hace con el triunfo en la recta final ante el San José

El Utebo consiguió dar la vuelta al electrónico tras ver como el San José le remontaba de forma temporal. El viento tomo especial protagonismo a lo largo del encuentro.

Durante los primeros 45 minutos se pudo ver a un San José más replegado, cediéndole la posesión del balón a los locales. El Utebo empezó a generar peligro a través de jugadas desde atrás. En el minuto 19, un disparo de El Manosuri, que más bien parecía un centro, se envenenó y acabo convirtiéndose en el primer tanto del partido, llegándose al descanso con la ventaja para los locales.

El San José hizo méritos para puntuar

Una vez reanudado el juego, al Utebo le tocó jugar con el viento en contra. El San José, por su parte, salió a presionar y gracias a dos robos, Cazaña y Cantalejo anotaron un gol cada uno para darle la vuelta al marcador de forma momentánea, teniendo en sus botas la oportunidad de dejar el partido sentenciado, pero el uno a tres no llegó a consumarse. Conforme se acercaba el final del encuentro, el Utebo fue mejorando y gracias a un balón al espacio, Sanz devolvió el equilibrio al contador en el minuto 84. Al poco tiempo Salas devolvió la ventaja al conjunto local y de forma casi consecutiva Martínez remató un centro de Yago que dejaba sentenciada la victoria del Utebo.

Utebo: Ortí, Murati, Martos, Rizo (Lasierra, 82), Solanas (Martín, 66), Martínez, Latas, Carbonel (Yago, 59), El Mansouri (Sanz, 46), Gañarul y Rodríguez (Salas, 66).

San José: Guzmán, Monteagudo, Hernando, Seta, Caicedo (Escudero, 73), Pellejero, Cantalejo (Cuen, 73), Aranda (Cazaña, 46), Mendoza, Jied (Rebozo, 28) y Cendán (Pagán, 38).

Goles: 1-0, min. 19: El Mansouri. 1-1, min. 48: Cazaña. 1-2, min. 66: Cantalejo. 2-2, min. 84: Sanz. 3-2, min. 87: Salas. 4-2, min. 89: Martínez.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a Martínez; Hernando y Escudero.

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-0 MONZÓN: Reparto de puntos en un choque marcado por el fuerte viento

Actur Pablo Iglesias: Flores, Beamonte, Rubio, Pérez (Manuel, 82), Sánchez (Román, 82), Catalán, Boudaoud, Herrero, Marcelo, Álvarez y Sanjuan (Opoku, 35).

Monzón: Larraz, Abad, Fumanal, Español, Baringo, Morillo, Samitier, Pablo, Fofana (Roc, 64), Loncán (Rodríguez, 81) y Pereira (Torres, 46).

Árbitro: Baiges Dones. Amonestó a los visitantes Roc y Torres.

Comentario: Partido cuanto menos igualado entre el Actur Pablo Iglesias y el Monzón, tal y como acabó reflejando el electrónico. El protagonismo, en vez de llevarlo el juego, lo tomó el fuerte aire con el que se jugó. En una de las ocasiones más claras de la primera parte, un centro del conjunto local fue impulsado por el viento y acabó con el balón estrellándose contra el larguero. Los de Monzón también tuvieron su oportunidad de desequilibrar el marcador con un pase atrás que recibió Samitier, pero su disparo no encontró el premio del gol. De ahí en adelante, se impusieron las defensas y no se generó ninguna ocasión clara.

HERNÁN CORTÉS 0-1 REAL ZARAGOZA:Cortés le da los tres puntos al Real Zaragoza en el último suspiro

Hernán Cortés: Martos, Royo, Casans (Flores, 66), Gracia, Moreno (Delgado, 85), Yaret (Al Azem, 57), Conde (Fuertes, 57), Morcillo, Cardiel, Altelarrea y Gracia.

Real Zaragoza: De Cea, García (Cardiel, 83), Andrés, Esteban, Cortés, Lahoz, Montesinos (De Roque, 84), Julia, Aragués, Sans (Gracia, 64) y Gutiérrez (Alegre, 72).

Gol: 0-1, min. 90: Cortés.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a los locales Casans, Al Azem y Royo; y a los visitantes García y Sans.

Comentario: El Real Zaragoza se lleva los tres puntos en el último suspiro. El cuadro blanquillo saltó al García Traid con ganas de agradar, logrando controlar la posesión del esférico y encerrando a su rival en campo propio. Sin embargo, el cuadro local se mostraba cómodo, aguantando con las líneas juntas y basculando ante los cambios de juego del Real Zaragoza. Así, con mucho control pero sin ocasiones, finalizaron los primeros cuarenta y cinco minutos. El paso por vestuarios mejoró a los locales, que dieron un paso adelante y pudieron abrir la lata con una clara ocasión de Yaret, que perdonó en el mano a mano. El Real Zaragoza no tardó en responder, pero el remate de Aragués se topó con el cuerpo de un gigante Martos. Y cuando el partido parecía destinado al empate llegó el tanto de la victoria zaragocista: Cortés remató al fondo de la red un servicio desde la esquina en la última jugada del partido. Resultado cruel para un Hernán Cortés que ve como se le escapa un punto en el último segundo.

PEÑAS OSCENSES 1-2 SAN GREGORIO: El San Gregorio remonta al Peñas Oscenses y prolonga su buen estado de forma

Peñas Oscenses: Vidal, Bozas (Nasarre, 59), Ciprés, Piedrafita, Escartín (Ripalda, 74), Lores, Ena, Barreda (Juan, 59), Bielsa, Canudas y Cano.

San Gregorio: Zapata, Tenorio, Algas, Pérez, Juberías, Navarro, Escanero (Estévez, 89), Chouaf (Anglés, 65), Joven, Alejandre (Sucunza, 54) y Novillo (Fernández, 54).

Goles: 1-0, min. 58: Barreda. 1-1, min. 62: Escanero. 1-2, min. 69: Fernández.

Árbitro: Montaner Solans.

Comentario: Partido muy igualado entre el Peñas Oscenses y el San Gregorio en el que durante la primera parte no hubo ocasiones claras de gol por parte de ninguno de los equipos. Tras el paso por vestuarios, el conjunto oscense consiguió adelantarse en el marcador gracias a una salida a la contra bien finalizada por Barreda. Poco tiempo después, a través de un buen disparo desde la frontal del área, el San Gregorio logró empatar el partido por mediación de Escanero. Tras una jugada de mala fortuna en el área local, los visitantes recogieron un rechace para acabar haciendo el uno a dos definitivo, obra de Fernández. El Peñas Oscenses intentó igualar el choque creando alguna ocasión, pero no fueron capaces de empatar.

MARIANISTAS 0-1 MONTECARLO: El Montecarlo sufre para llevarse los tres puntos ante el Marianistas

Marianistas: Ruiz, Betes (Seva, 37), Montañés (Urdiain, 46), Fernández, Acedo, Usieto, Pérez, Gutiérrez (Martí, 58), Tajada, De Castro (Aisa, 46) y Labarta (Torres, 76).

Montecarlo: Rael , Martínez, Lóbez, Pérez, Velasco, García (Arana, 64), Aznar, Val (Boza, 71), Gallego, Gotor y Gracia.

Gol: 0-1, min. 12: Val.

Árbitro: Almarcegui Bozal. AMonestó a Usieto; Pérez y Arana.

Comentario: Partido disputado entre el Marianistas y el Montecarlo en el que cada conjunto se repartió una mitad del encuentro. Los rojillos no tardaron en adelantarse en el marcador. En el minuto 12, Val finalizó una buena jugada por banda que desembocó en el único gol del choque. Antes del descanso, el Montecarlo tuvo varias oportunidades de aumentar su ventaja, pero Ruiz se encargó de mantener la esperanza para el Marianistas. Una vez reanudado el juego, los cambios en las filas locales dieron sus frutos y empezaron a acorralar a su rival llegando al área defendida por Rael. El gol del Marianistas no llegó, pero eso no evitó que el Montecarlo acabara sufriendo para quedarse con los tres puntos.