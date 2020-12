La SD Huesca vence por la mínima a El Olivar con un solitario gol de Cortés

PARTIDO DE LA JORNADA: SD Huesca 1-0 El Olivar.

La SD Huesca consiguió un valioso triunfo ante El Olivar en un derbi muy igualado y en para el que ambos equipos llegaban con una necesidad palpable de sumar tres puntos para escapar de la zona baja de la tabla clasificatoria. Los de Víctor Chaure volvieron a realizar un buen partido y dejaron buenas sensaciones pero ni el acierto ni la suerte ni los resultados les están acompañando en este inicio de temporada y siguen sin saber lo que es ganar en la presente temporada. Las fuertes rachas de viento marcaron el desarrollo del encuentro entre los dos equipos aragoneses.

Ambos equipos comenzaron el partido muy intensos y con un juego muy posicional que evitase errores que pudiera aprovechar su rival. La primera ocasión clara fue para el conjunto visitante en el minuto 22 por medio de Martínez tras el lanzamiento de un libre directo al borde del área que se marchó fuera por muy poco. Apenas tres minutos después, golpearon los locales. Ramos puso un gran centro en una falta lateral que remató Anglada sin oposición en un fallo de marcaje de la defensa visitante. Gil, guardameta de El Olivar, sacó una mano milagrosa pero no pudo evitar dejar el balón suelto para que Cortés rematase a placer con la portería vacía para poner por delante al equipo oscense. A partir de ese momento existió mucho medio campo y pocos acercamientos peligrosos por parte de ambos equipos.

En la segunda parte El Olivar dio un paso hacia adelante pero no encontró el tanto del empate

Tras el paso por vestuarios, El Olivar dio un paso hacia adelante en busca del gol del empate y el Huesca se replegó en campo propio con el objetivo de no dejar espacios y buscar su oportunidad con rápidas contras. Augusto tuvo la primera ocasión para El Olivar con un remate de cabeza pero no acertó. Los de Victor Chaure realizaban buenas jugadas combinativas que terminaban en centros laterales pero les fallaba el último pase y el acierto de cara a portería. Con el paso de los minutos, el cansacio físico por parte de ambos equipos comenzó a aparecer y el Huesca tuvo opciones para sentenciar a la contra pero se estrellaron con el guardameta zaragozano. Baena tuvo la más clara de la segunda parte para conseguir el empate, tras un remate en un córner que sacó la defensa oscense bajo palos. Finalmente, el tiempo terminó y El Olivar no encontró recompensa a su insistencia y a sus ocasiones y acumuló una nueva derrota ante un Huesca que comienza a carburar.

SD Huesca: Mateo, Fernández, Ramos, Anglada, Periáñez, Lajarín, Barquilla (Juárez, 90), Jaime, Mallén, Mallor (Bernárdez, 78) y Cortés (Gayán, 58).

El Olivar: Gil, Losfablos, Gómez, García (Garcés, 84), Baena, Sebastián, Camañes (Cirano, 77), Láinez (Martínez, 77), Martínez, Augusto (Caparrós, 66) y Candau (Sierra, 66).

Goles: 1-0, min. 25: Cortés.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Anglada, Mallor, Cortés, Barquilla; García.

NÁSTIC DE TARRAGONA 3-0 STADIUM CASABLANCA: Un triplete de Romero destroza al Stadium Casablanca en su visita a Tarragona.

Nástic de Tarragona: Martínez, Fábregas, Samper, Munells (Siles, 37), Halleblek, Montalvo, Querol, Lorca (De Las Heras, 80), Romero, Grela (Benamar, 86) y Grygoriv.

Stadium Casablanca: Rodríguez, Guillén, Rodríguez, Sanz, Larhlid (Baciero, 61), Cortés, Caro, Coloma (Tena, 61), Chipriana (Pelegrín, 46), Aznar y Horno (Briz, 68).

Goles: 1-0, min. 17: Romero. 2-0, min. 29: Romero. 3-0, min. 88: Romero.

Árbitro: Masip Vidal. Amonestó a Hellebeek, Lorca; Cortés y Horno.

Comentario: El Stadium Casablanca cayó derrotado con claridad en su visita al Nástic de Tarragona, uno de los equipos punteros de la categoría, con un triplete de Romero, ariete y capitán del equipo catalán. El partido comenzó con superioridad local desde el primer minuto. El conjunto zaragozano, que no pudo contar con su atacante Izan por sanción, saltó al césped con la idea de estar replegado en campo propio y buscar sus opciones a la contra o mediante el balón parado. El cuadro dirigido por Carlos Basarte aguantó bien las acometidas de su rival durante el primer cuarto de hora, pero en el minuto 17, Romero inauguró el marcador aprovechando un rechace tras un centro desde la banda izquierda para marcar a placer. Pocos minutos después, el propio Romero amplió distancias en un córner, poniendo el partido muy cuesta arriba para el Stadium. En la segunda parte Carlos Basarte introdujo a Pelegrín con el objetivo de meterse en el partido cuanto antes pero se encontro con una férrea defensa catalana. En el minuto 78 tuvieron una clara ocasión para reducir distancias tras una falta lateral pero no acertaron. Con el paso de los minutos la esperanza de puntuar se fue esfumando hasta que se evaporó del todo con el tercer tanto de Romero con un disparo dentro del área tras una gran jugada colectiva. De esta manera el Stadium acumuló su segunda derrota de la temporada y ocupa puestos medios de la tabla clasificatoria.