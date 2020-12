El Teruel aprovecha los pinchazos de Huesca 'B' y RZD Aragón

MONZÓN 3-1 FRAGA: El Monzón suma la primera victoria del curso

El Monzón venció con claridad al Fraga en un partido muy trabajado por parte del cuadro local. El Fraga, por su parte, llegó al choque con numerosas bajas, entre ellas las de su goleador César. El Fraga aguantó bien la mayor parte del partido pero terminó cayendo derrotado en la fase final del partido. Fran Mesa fue el jugador más destacado del partido con un doblete.

El jugador rojiblanco en el minuto 8 se marcaba una espectacular jugada para inagurar el marcador con un gol por encima del portero fragatino Marc. Poco le duraba la alegría a los locales, ya que en el minuto 13, Alesis Quibus, con un tiro colocado desde dentro del área, batía a Chavo. Dicho resultado se prolongó hasta el descanso, con un Monzón que generó mayor peligro y un Fraga que trató de aprovechar alguna que otra contra, incluso pudo lograr la ventaja por mediación de Genís, en la que supuso la acción más clara del primer tiempo.

El Fraga fue a menos en la segunda parte y el Monzón sentenció a balón parado

Tras la reanudación, en la segunda parte se mantuvo un guión similar, pero los fragatinos se fueron deshinchando en ataque y las ocasiones más peligrosas cayeron del lado local. Los locales se hicieron fuertes y terminaron dominando el juego ante un Fraga que fue notando el cansancion físico con el paso de los minutos. El cuadro local consiguió desnivelar el marcador con un cabezazo de Mesa en el minuto 70 a la salida de un córner. Poco antes la tuvo Petro pero no acertó a superar al meta fragatino. El delantero de Binaced fue de nuevo protagonista en el tercer gol, ya que con un sutil toque dejaba sólo a Marcio delante de la portería para establecer el 3-1 definitivo. Al final, victoria muy importante y de mucho mérito ante un Fraga mermado por las bajas que plantó cara en todo momento y realizó un buen partido.

Atlético Monzón: Claver, Campo, Carrera, Vieira, Sellán, Mesa (Malo, 79), Michail, Rausell (Puyer, 85), Solanilla, Carrasco (Llopis, 60) y Ramírez.

Fraga: Puigvert, García, Pirla (Gómez, 75), Castilla, Sanjuan, Puch (Ariño, 84), Quibus (Óscar, 53), Cabistañ, Rodríguez, Sasha y Genis.

Goles: 1-0, min. 10: Mesa. 1-1, min. 13: Quibus. 2-1, min. 70: Mesa. 3-1, min. 80: Vieira.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a Mesa, Carrera, Puyer; Cabistañ y García.

BELCHITE 1-1 RZD ARAGÓN: El RZD Aragón no pasa del empate ante un buen Belchite

Belchite 97: Cañón, López, Vera, Bolea, Sánchez, Casero, Jorge (Mike Sanz, 71), Rekrouk (Joaquin, 79), Diego (Alfonso, 66), Ariño y Saúl.

Deportivo Aragón: Azón, Sola, Hernández, Arnau, Sancho (Jiménez, 75), Castillo, Vela (Puche, 88), Bernal, Marín, Martín (Benedet, 66) y Ángel López (Juan Sebastián, 66).

Goles: 0-1, min. 5: Bernal. 1-1, min. 25: Diego, de penalti.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a Diego, Sánchez, Ariño, Casero; Jiménez, Arnau y Benedet.

Comentario: El partido comenzó con mucha intensidad por parte de ambos equipos, aunque fue el filial zaragocista el equipo que golpeó primero. A los cinco minutos del inicio del choque, Bernal logró abrir el marcador y poner por encima al cuadro visitante. En una primera parte marcada por el viento, reinó la igualdad sobre el césped. En el minuto 25, en una de las primeras aproximaciones del conjunto local, una mano en el área blanquilla fue sancionada con la pena máxima. Diego Fernández ejecutó el penalti y así se llegó al empate a uno con el que acabó la primera mitad. En el segundo tiempo el Deportivo Aragón trató de ponerse de nuevo por delante con buen juego y dominando la posesión. Les costó pasar de la zona de tres cuartos debido al gran esfuerzo defensivo que realizó la zaga del Belchite y en cuanto lo consiguieron, las ocasiones no se materializaron en gol. Los cambios trataron de darle un nuevo aire a ambos equipos pero la defensa férrea y compacta del equipo de casa y la falta de ideas del cuadro visitante supusieron que en la segunda parte no se moviera el marcador y el partido acabase con reparto de puntos. El RZD Aragón continúa ocupando los puestos de arriba de la tabla clasificatoria en una temporada en la que todavía no conoce la derrota. El Belchite, por su parte, sumó un valioso punto tras realizar un buen partido.

TERUEL 2-0 VALDEFIERRO: El Teruel combina el acierto y el muro defensivo

Teruel: Monforte, Hualde, Cabetas (Aparicio, 69), Redolar, Romero (Otín, 46), Barrero, Puertas (Torres, 82), Lacruz (Cámara, 46), Belenchón, Roy y Ribelles (Hernández, 56).

Valdefierro: Artero, Martínez (García, 68), Bernal, Serrano (Roldán, 56), Molina, Lorente (Sofi, 68), Roncea (Ballester, 56), Cardiel, Urquizo (Torres, 56), Refusta y Marín.

Goles: 1-0 min. 10: Romero, 2-0 min. 41: Ribelles.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó con amarilla a los locales Roy y Belenchón; y al visitante Molina.

Comentario: El Teruel mostró su pegada y se llevó con merecimiento el duelo ante el Valdefierro tras haber dominado las dos áreas y en ningún momento ha corrido peligro la victoria, sustentada en una gran primera parte en la que lograron los dos goles. El primero fue a los diez minutos por medio de Borja Romero rematando a la red un buen centro lateral. Los de Víctor Bravo siguieron controlando el centro del campo, con buenas combinaciones entre Kevin Lacruz, Roy y Belenchón. El Valdefierro no se encontraba cómodo y recurrió al juego directo y balones en largo, con escaso acierto, mérito también de la buena defensa local. El Teruel buscó la profundidad por la banda, especialmente en la derecha, y hubo varios balones en los que sin llegar a rematar, se notaba que el peligro rondaba la meta de Artero. Poco antes del descanso llegó el segundo tanto local. Ribelles controlaba dentro del área después de un buen centro de Belenchón, regateaba al defensor y terminaba batiendo a Artero de un seco disparo colocado al poste. En la segunda parte, el Teruel dominó y por medio de los cambios buscó consolidar su presencia en el centro del campo para no dar opción a la sorpresa.

HUESCA 'B' 0-2 ILLUECA: El Illueca acaba con la racha del Huesca

SD Huesca B: Adriá, Manu Galán, Mora, Rodrigo (Biel, 77), Carlos Kevin, Carlos Calvo (Oriol, 46), Gustavo Abizanda, Ismael, Carrasco, Barba y Gonzaga (Tomeo, 46).

Illueca: Roberto, Pinto, Karol, Jorge, Álvaro (Simón, 71), Ormad (Cavero, 88), Marín, Merino, Morales (Alejandro, 83), Suso y Asier (Suárez, 71).

Goles: 0-1, Min. 36: Morales; 0-2 Min. 94: Alejandro.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Merino y Alejandro, del Illueca

Comentario: El Illueca cortó de raíz la racha triunfal que llevaba el Huesca B en el arranque liguero. El conjunto zaragozano entró muy bien en el partido. Atrevido y vertical, con una presión alta sobre un Huesca que se vio superado en la primera jugada, con apenas un minuto en juego, cuando ya dio muestras de peligrosidad con Morales en un ataque fallido. En el toma y daca inicial el Huesca respondió poco después con una combinación de Carlos Kevin con Gonzaga que obligó a Roberto a intervenir.

Se sentía más cómodo en el campo el Illueca. El Huesca se mostraba un tanto espeso, sin mordiente ni profundidad en su fútbol ofensivo. Barba y Abizanda, por el costado izquierdo, estuvieron en este periodo lejos de ser los puñales que acostumbran. El Illueca, sin concesiones atrás, dio otro aviso con una doble ocasión a cargo de Álvaro y el omnipresente Morales, que desbarató como pudo la zaga azulgrana.

Fue el preludio del 0-1, que llegó en el minuto 36, tras un despeje fallido de la zaga local. Se hizo con el balón Morales y el ariete, a la salida del portero, le superó con una vaselina. En la reanudación mejoró el Huesca B. Movió con más criterio el balón, tuvo más velocidad y dominó, pero le faltó pegada para superar al Illueca. El equipo rojiblanco se hizo fuerte en defensa, juntó bien sus líneas y salvó con éxito una y otra vez el constante asedio al que le sometió el Huesca. En la última jugada, ya en el descuento, llegó la puntilla con el 0-2 con el filial oscense volcado a por el empate.

BINÉFAR 2-2 TAMARITE: Sales y Brunet intercambian los goles

Binéfar: Ballarín, Cases, Porte, Laghrissi, Valencia, Carbonell, Grau (Bayona, 83), Barreda (Gómez, 70), Brunet, Notario (Gandara, 58) y Sidibe (Suárez, 83).

Tamarite: Salas, Cervera, Ars (Rivera, 86), Varilla, Vales, Raluy (Casals, 81), Romero, Sales, Trota, Felis y Ciruela (Bernardo, 22).

Goles: 1-0 min. 6: Brunet, 1-1 min. 13: Sales, 2-1 min. 77: Brunet, 22-2 min. 87: Sales.

Árbitro: Mihaita Marius. Amonestó a los locales Brunet, Casses, Laghrissi, Porte y Suárez; y a los visitantes Ars, Trota, Delgado, Felis, Casals, Sales y Bernardo.

Comentario: Reparto de puntos entre Binéfar y Tamarite en un bronco partido, con dureza por parte de ambos conjuntos y en el que pudo ganar cualquiera. El Binéfar mantuvo algo más la iniciativa en la primera parte, a diferencia de la segunda donde el Tamarite gozó de más presencia en campo contrario, sin excesivo contrario. Con los cambios, el partido se volvió trabado y ambos optaron por colgar balones aéreos y las segundas jugadas y los rechaces fueron decisivos. Brunet marcó los dos goles locales y Sales los dos tantos visitantes.

