El Almudévar suma su primera victoria tras superar al Calamocha

Partido de la jornada: Calamocha 0 - 1 Almudévar

Victoria del Almudévar para inaugurar su casillero de victorias. Quizás para mitigar el intenso frío que se sentía en Jumaya, Almudévar y Calamocha impusieron un intenso ritmo desde los primeros compases de juego, con internadas en las dos áreas buscando la tranquilidad de un gol que les permitiera, a cualquiera de los dos, afrontar el resto del encuentro con otro ánimo y menos urgencia. Aunque las dos primeras llegadas fueron en el área defendida por Israel Salgueiro, no tardó el Calamocha en concentrar el peligro en la portería de Siro.

El tanto de Montaño permitió al Almudévar llevarse la primera victoria de la temporada

El entrenador calamochino no sorprendió con su esquema de partido, apostando por el habitual 4-1-4-1, con Gassama y Jona como sus puntas de lanza. Los hombres de Lagunas campearon el empuje de sus rivales a fuerza de organización. Diciplinados en defensa, los de rojo supieron abortar cualquier intento de sus contrarios por llegar a la portería de Salgueiro para, a continuación, imprimir velocidad al balón y llegar en pocos toques al área enemiga. El primer disparo con peligro llegó en el minuto 20 tras una internada por la banda derecha de Gassama, deshaciéndose de su par, para colgar el balón en el área, en la que tras tres toques en corto de los calamochinos buscando la mejor opción terminó disparando la diestra de Ayneto un balón ajustado al poste que, no obstante, interceptó Siro sin demasiados problemas. No fue hasta el minuto 35 cuando Salgueiro tuvo que despejar el primer peligro de su puerta cuando, tras dos saques de esquina consecutivos, los remates de los rivales le obligaron a usar las manos.

A partir de ahí empezó su calvario. Salcedo y Marqués empezaron a encontrar el camino hasta su portería y, a fuerza de insistir, terminaron generando un balón suelto tras un rebote que aprovechó Juan para abrir el marcador con un tremendo zapatazo a media altura que Israel no logró atajar a cinco minutos del descanso. Con el marcador en contra (0-1), el Calamocha saltó del vestuario a por todas, buscando más profundidad por la banda izquierda con Motero. Sin embargo, los visitantes, crecidos con el gol, demostraron mucha ambición y no cesaron en su asedio al área de Salgueiro, y solo el orden defensivo dictado por Mele pudo impedir más goles. Antes del primer cuarto de hora de la segunda mitad, los de Lagunas avisaron con un robo de Puri en el centro del campo que centró con precisión a Gassama pero no que no llegó a convertirse en el empate. A nueve minutos del final, Gassama tuvo el gol en las botas tras un pase de Pablo Sebastián y un robo de Durán en banda derecha.

Los minutos finales fueron de infarto, con el Calamocha volcado sobre la portería contraria y el Almudévar pidiendo la hora y parando el juego en cada ocasión al tiempo que reunía a todos sus hombres en su mitad del campo. El encierro al que sometió el Calamocha a su contrario en los últimos minutos de juego no obtuvo recompensa, incluso a pesar de que el último balón fuera cabeceado por el propio Salgueiro que había subido al último saque de esquina del partido, aunque sin éxito.

Ficha técnica:

Calamocha: Israel, Sánchez, Dela (Pablo, 57), David (Gea, 77), Sancho, Gassama, Puri (Durán, 73), Motero, Ayneto, Rubi y Aso.

Almudévar: Siro, Gumiel, Lizarbe, García (Juliá, 57), Ainoza, Montaño, Martínez (Hernández, 75), Marqués, Salcedo, Avellanas (Bailó, 63) y Kamé.

Gol: 0-1, min. 40: Montaño.

Árbitro: Cenís Martínez. Amonestó al local David; y a los visitantes Martínez, Avellanas y Siro.

Utebo 0 - 2 Borja

Un Borja bien plantado sorprende al Utebo. Comenzó vibrante el choque, con ambos equipos buscando llevar el peso del partido. Los visitantes buscaban generar peligro con acciones por banda y a balón parado, pero los hombres de Rubén Zapater se defendían bien. Sin embargo, en una falta lateral el colegiado señalaría el punto de penalti tras una mano de la zaga local. Mainz asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros, poniendo al Borja por delante. El Utebo no bajó los brazos y pudo empatar antes del ecuador, pero el disparo de Aznar se topó con una fantástica intervención de Albero.

El paso por vestuarios no cambió la dinámica, pues eran los locales los que buscaban controlar el choque, pero la intensidad de los borsaenenses no lo permitía. El Utebo fue volcándose al ataque con el paso de los minutos y pudo encontrar el premio en un mano a mano, pero Albero volvió a hacerse gigante. Acto seguido sentenciaría el choque el cuadro visitante con un buen tanto de Riyad que aprovechó los espacios de la zaga local para encontrar las redes.

Utebo: Abad, Capapé, Alvira, Félez, Pomareta (Cavero, 46), Manau (Cardo, 67), Lafita, Magallón, Aznar, Osanz y Lambán (Marín, 63).

Borja: Albero, Lou (Navarro, 41), Sánchez, Pérez, Cirac, Maldonado (Velasco, 76), Mainz (Garde, 86), Rubio, Moha (Riyad, 86), Gotor y Cano (Roncal, 76).

Goles: 0-1, min. 18: Mainz; 0-2, min. 90: Riyad.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a los locales Magallón, Manu y Alvira; y a los visitantes Cano, Mainz y Roncal.

Cuarte 2 - 2 Sariñena

El Cuarte y el Sariñena empataron a dos goles, resultado que se puede considerar justo tras lo visto sobre el césped. Ambos equipos saltaron al verde con mucha intensidad y generando acercamientos peligrosos desde los primeros minutos. El Sariñena disfrutó de numerosas ocasiones pero una brillante actuación de Buetas, guardameta local, mantuvo la portería a cero durante los primeros 45 minutos. La primera parte reinó la igualdad y el Cuarte llegó al descanso con una ventaja de dos goles, demasiado premio tras lo visto sobre el césped. Rosell inauguró el marcador con un gol desde los 11 metros después de que el colegiado señalase un claro penalti favorable a los locales. Al filo del descanso, el ariete local Diego Ibáñez, de 16 años, amplió distancias tras adelantarse a la defensa y rematar con clase. En la segunda parte el Sariñena jugó muy bien al fútbol y fue muy superior a los locales hasta que consiguió un merecido empate gracias a los goles de Ferrer y Cota tras dominar los primeros 25 minutos del segundo asalto, dejando el partido muy igualado y muy abierto. En la última fase del partido ambos equipos introdujeron cambios en el equipo en busca de la victoria y fue el Cuarte el equipo que tuvo más opciones para llevarse la victoria, especialmente con ocasiones a balón parado.

Cuarte: Buetas, Esteban (Limbeck, 85), Solbes (Leciñena, 65), Rosell, Múzquiz, Ginovés, Ibáñez (Guillén, 85), Pérez, Andreu (Roldán, 60), De Sus, Moreno (Valdés, 60).

Sariñena: Ribas, Mercadal, Navarro (Cota, 44), Martínez, Villellas, Ambroj, López, Villalba (Rodri, 46), Vicente (Coscolla, 86), Tolo y Ferrer.

Goles: 1-0, min. 19: Rosell, de penalti. 2-0, min. 44: Ibáñez. 2-1, min. 56: Ferrer. 2-2, min. 65: Cota.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a los locales Pérez, Solbes y Muzquiz; y a los visitantes Tolo, Navarro, López, Villellas, Martínez y Mercadal.

Robres 2 - 0 Villanueva

Comenzó el encuentro con una internada de Chárlez por la derecha, un centro y disparo de Herrero que impactó en la mano de un defensa visitante. Penalti que transformó en el minuto 1 Pol Blay engañando a Lázaro, guardameta visitante. Muy bien comenzaron las cosas para el Robres, que en los primeros 45 minutos pudo hacer más sangre y estirar la ventaja pero no estuvieron muy acertados. Chárlez, muy incisivo por la derecha, desbordaba una y otra vez a Corellano, y Herrero y Muñoz llegaban muy sueltos en segunda línea. Los visitantes dispusieron de una clara ocasión de peligro. El veterano Laguarta se cruzó el campo con el balón en los pies y, al llegar a la frontal, disparó y obligó a lucirse a Musa. El resultado al descanso parecía corto tras las ocasiones malogradas por Muñoz y Aísa. Tras el receso y con los cambios, el Villanueva dio un paso arriba. Se adueñó del encuentro, creando alguna ocasión con tiros lejanos y ajustados. En el minuto 53, los visitantes reclamaron una pena máxima por derribo en el área monegrina. Arturo Peralta manejaba al Villanueva con criterio y el Robres entró en una fase de sufrimiento, dando un paso atrás llevado por el devenir del choque, con los centrales arropando a su portero y buscando una réplica ganadora que pillara a su oponente con la guardia baja. Y lo consiguió Cabrero, tras entrar cuando la defensa salía y enganchar una volea imposible para Lázaro. De aquí al final, se repetía el patrón: el Villanueva atacando y el Robres haciendo daño a la contra y marrando ocasiones clarísimas para dejar el resultado más abultado.

Robres: Musa, Pérez, Fran Barrio (Cabrero, 72), Pol Blay, Muñoz, Chárlez, Herrero (Algaba, 72), Patri (Antonio, 50), Espiérrez, Javi Rodríguez y Aísa (Rey, 58).

Villanueva: Lázaro, Sergio Ballarín (Prat, 68), Corellano (Lafuente, 46), Vidal, Laguarta, Arturo Peralta, Ligorred, Zumeta, Alcaine (Abad, 46), Orús (González, 80) y Concha.

Goles: 1-0, min. 1: Pol Blay, de penalti. 2-0, min. 78: Cabrero.

Árbitro: Muroto. Amarillas a Aísa, Fran Barrio, Chárlez y Algaba; Ballarín, Alcaine y Abad.

Brea 1 - 0 Épila

El Brea se lleva la victoria con un solitario gol de Veintemilla. El balón echó a rodar en el Municipal del Piedrabuena con ambos equipos queriendo tener protagonismo. El cuadro visitante se mostraba cauteloso, pues la necesidad de puntos ya comienza a imperar en el conjunto epilense, pero no le perdía la cara al control del cuero. Los minutos pasaban y ninguno de los dos conjuntos era capaz de maniatar a su rival. Sin embargo, nada más comenzar la segunda mitad iba a llegar el único tanto del partido: Veintemilla no falló en el remate y superó a Moreno. El Épila intentó buscar el empate, pero el buen hacer defensivo de los locales no permitió a los visitantes conseguir la igualada.

Brea: Calavia, Sola, Adán, Marco, Sarvisé (Puig, 63), Oliver, González, Parada, Rubio (Pérez, 90), Veintemilla (Rotellar, 79) y Dieste.

Épila: Moreno, González, Garrido, Rupérez, Berdún, Obere, Hamza, Falo (Marcos, 63), Redondo, Turrubia (Chafiq, 81), Sima (Costa, 63).

Gol: 1-0, min. 50: Veintemilla.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a los locales Sola y Rotellar; y a los visitantes Obere, Garrido y Costa.

Sabiñánigo 1 - 5 Barbastro

El Barbastro se lleva los tres puntos de un Joaquín Ascaso nevado. El cuadro visitante saltó al verde, hoy blanco, con ganas de mandar y prueba de ello fue el primer tanto de Barrero. El paso de los minutos no cambió la dinámica del choque, pero el segundo tanto de los visitantes no llegaba. El Sabiñánigo lo aprovechó para volver a poner las tablas en el marcador con un tanto de Paco Blasco al filo del descanso. El paso por vestuarios espoleó a los visitantes, que saltaron al verde con una marcha más. Perso puso el segundo con un sensacional disparo de falta ante el que nada pudo hacer Iván Pérez. Los locales se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Gorgas por doble amarilla. Perso firmó el tercero, otra vez con un preciso lanzamiento de falta, y el cuarto y completó un hat-trick. Tuvo tiempo para anotar el quinto el conjunto visitante tras un buen remate de Peña.

Sabiñánigo: Pérez, Toro (Ortiz, 46), Gorgas, Alcoba, Villar, Muñoz, Grasa, Blasco (Goez, 79), Kentaui (Ferruz, 79), Herranz (Villalba, 69) y Cabrero.

Barbastro: Gistau, Pérez (Fumanal, 70), Elbaile, Peña (Morán, 87), Barrero (Torres, 87), Conte, Ballesteros, Alvarado, Ara (Jorge, 87), Ramos (Alonso, 53) y González.

Goles: 0-1, min. 3: Barrero; 1-1, min. 44: Blasco; 1-2, min. 51: Perso; 1-3, min. 54: Perso; 1-4, min. 68: Perso; 1-5, min. 86: Peña.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a los locales Alcoba y Pueyo; y a los visitantes Conte, Martínez y Elbaile. Expulsó al local Gorgas por doble amonestación (53).

