El Teruel y el Huesca 'B' muestran su fortaleza y pegada ofensiva

PARTIDO DESTACADO: ILLUECA 1-4 TERUEL

El Teruel ha mostrado una gran efectividad ofensiva en su victoria ante el Illueca, donde ha logrado imponerse por 1-4. El cuadro de Javier Romero arrancó el encuentro con poca intensidad y el cuadro visitante lo aprovechó. En el minuto 3, Romero abrió el marcador al culminar una jugada trenzada en la que la falta de contundencia y la pasividad defensiva de los locales quedó en evidencia, que entraron al partido algo desconectados.

El cuadro turolense prolongó su dominio y amplió distancias en el 37. En esta ocasión, el infortunio se cebaba con los locales por medio de un gol en propia meta de Losin, al intentar despejar un centro lateral. Una desviación del balón que sorprendía al guardameta Cerdán y ya no pudo reaccionar a tiempo.

En la segunda mitad, el Illueca se mostró mejor que en la primera parte y por momentos se quitó el agobio y la presión que les provocaba el Teruel. Tuvieron acciones en las que el balón rondaba el área e incluso llegaba a pasearse por el área pequeña sin encontrar rematador. El Teruel tampoco quería arriesgar, aunque no por ello iba a renunciar al contragolpe cuando se presentaba la ocasión. De esta manera, los visitantes sentenciaron la contienda con un doblete de Hernández en dos minutos en fugaces contragolpes cuando más estaba apretando el Illueca.

Los locales maquillaron el resultado con un gol de Morales en el minuto 77 de juego. De esta manera, el Teruel suma la segunda victoria de la temporada en tres partidos, mientras que el Illueca acumula 5 puntos en cuatro partidos jugados.

Illueca: Cerdán, Pinto, Escolar (Pérez, 64), Losín (Marín, 64), López (García, 78), Sanz (Ormad, 64), Morales, Gracia, Merino, Gimeno (Simón, 78) y Selio.

Teruel: Konate, Hualde, Cabetas, Redolar, Romero (Lanzuela, 78), Barrero, Aparicio (Belenchón, 52), Lacruz, Rami, Roy (Puertas, 78) y Ribelles (Hernández, 71).

Goles: 0-1, min 3: Romero. 0-2, min 37: Losín, en propia puerta. 0-3, min 73: Hernández. 0-4, min 75. Hernández. 1-4, min 77: Morales.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Losín, López, Seijo, Gracia, Simón, Ormad y al visitante Hualde.

El Valdefierro muestra se lleva la victoria en los últimos minutos de un igualado encuentro

VALDEFIERRO 2-0 BINÉFAR: Victoria local en los últimos instantes

Valdefierro: Artero, Martínez, Bernal, Serrano (Sánchez, 72), Molina, Lorente, George (Muñoz, 68), Cardiel (Roldán, 68), Urquizo (Ballester, 85), Refusta y Marín.

Binéfar: Ballarín, Cases, Porte (Sidibé, 58), Aminé, Valencia, Carbonell (Bayona, 87), Gómez, Barreda, Suárez, Sergi y Notario (Grau, 87).

Goles: 1-0, min. 82: Roldán; 2-0, min. 90: Ballester.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a los locales Cardiel, Torres, Refusta y Urquizo; y a los visitantes Notario.

Comentario: El Valdefierro supera al Binéfar en los últimos minutos. El balón echó a rodar con ambos equipos desplegando un fútbol vistoso y el que el balón era el bien más preciado sobre el terreno de juego. El Binéfar era el dominador del cuero, pero eran los azulones los que llevaban peligro en área rival. Cardiel y Bernal pudieron anotar en dos ocasiones, pero sus disparos se marcharon por centímetros. Nelson salvó a los suyos con una intervención espectacular en un mano a mano con Urquizo. El Binéfar llevaba peligro a balón parado, pero la zaga azulona resolvió con solvencia. El paso por vestuarios mejoró al Binéfar, que seguía llevando el control del choque. Sin embargo, los cambios revolucionaron a los locales: Roldán anotó el primero desde los once metros y Ballester, que acababa de ingresar al terreno de juego, sentenció el choque en el tiempo de descuento.

CARIÑENA 2-4 HUESCA: El Huesca se sobrepone a las adversidades

Cariñena: Ortiz, Utrilla, Ventura, Monge, Gomes, Alcántara (Lázaro, 86), Barriendos, Sow (López, 63) Abreu (Castilla, 65), Balde y Cortés.

Huesca: Rojas, Galán, Mora, Omoruyi, Calvo (Abizanda, 67), Rodríguez (Henando, 76), Tomeo (Pujadas, 67), Álvarez (Arnedillo, 87), Carrasco, Barba y Delage (Almerge, 87).

Goles: 1-0 minuto 17: Alcántara, 1-1 minuto 22: Delage de penalti, 2-1 minuto 39: Abreu, 2-2 minuto 72: Abizanda, 2-3 minuto 76: Ventura en propia meta, 2-4 minuto 90: Abizanda.

Comentario: Gran encuentro entre el Cariñena y el filial del Huesca en un duelo marcado por el alto ritmo y las constantes alternativas que se han podido ver. Los dos equipos han jugado sin miedo, tratando de proponer y sabiendo potenciar sus virtudes. Empezaba mejor el Cariñena, que se iba con ventaja al descanso con los goles de Alcántara y Abreu, en sendas jugabas aprovechando la velocidad del equipo. Entre medio, Delage había anotado de penalti. En la segunda parte, el Huesca dispuso de mayor presencia en campo contrario merced a su buena gestión de los cambios. Las paradas de Rojas evitaron lo que pudo ser la sentencia del Cariñena. Quien perdona, lo paga, y eso es lo que le terminó pasando a los locales. En una serie de imprecisiones a la hora de despejar llegaba el empate y en una acción de mala fortuna Ventura se introducía el balón en su propia meta. El Cariñena se volcaba a la desesperaba tratando de empatar, algo que aprovechaba Abizanda a la contra en el tiempo añadido.

TAMARITE 0-0 BELCHITE: Las defensa se imponen a los ataques

Tamarite: Salas, Cervera, Ars, Varilla, Eric (Casals, 65), Pol, Romero, David, Felis, Cons y Bernado (Ciruela, 55).

Belchite: Cañón, López, Vera, Bolea, Sánchez, Casero, Radwan (Joaquín, 72), Borbón (Sanz, 78), Fernández, Ariño (Nieto, 83) y Rodrigo.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a los visitantes Casero, Sánchez, Vera, Rodrigo y Nieto.

Comentario: Tamarite y Belchite no logran encontrar el gol. El balón echó a rodar con un ritmo alto desde el minuto uno. El Belchite comenzó mejor que su rival con un buen entramado defensivo, no permitiendo que el Tamarite llevase peligro. Sini un juego excesivamente fluido, lo que no faltaban eran las ocasiones: Diego Fernández se topó con la madera tras un potente disparo y minutos más tarde fue Felis el que se encontró con el palo. Tras la reanudació, el Tamarite comenzó a imponer su fútbol y con una aseada salida de balón. Las ocasiones se sucedían por parte de ambos equipos, aunque las más claras fueron para el cuadro local, que pudo ponerse por delante tras dos claras ocasiones de Casals. El Belchite también gozó de ocasiones, pero Salas se mostró muy seguro y echó el candado a la portería local.

RZD ARAGÓN 1-1 MONZÓN: El Monzón saca un punto de oro en su visita a la Ciudad Deportiva.

RZD Aragón: Acín, Sola, Gaixas, Castillo, Jiménez (Carbonell, 62), Vela (Sancho, 82), Esteban, Bernal (Puche, 78), Marín (Benedet, 62), Martín y López.

Monzón AT: Claver, Campo, Carrera, Vieira (Puyer, 83), Mesa (Samitier, 74), Patsiavouras (Claver, 65), Rausell, Solanilla (Sellan, 65), Carrasco (Malo, 83), Ramíez y Díaz.

Goles: 0-1, min 35: Carrera. 1-1, min 62: Castillo.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Álvarez, Castillo; Ramírez, Solanilla, Patsiavouras y Campo.

Comentario: El Monzón sorprende al Real Zaragoza Deportivo Aragón y logra sacar un sufrido y trabajado empate de la Ciudad Deportiva. Desde el arranque del encuentro, los dos equipos trataron de disponer de la posesión y tuvieron ocasiones de gol a partes iguales. En el minuto 35, el Monzón se adelantó en el electrónico con un remate de cabeza de Carrera. Ya en la segunda mitad, el cuadro blanquillo aumentó la intensidad y comenzó a generar un mayor número de ocasiones. Cuando se sobrepasaba la hora de juego, Castillo aprovechó un rechace en la frontal para hacer el tanto del empate. El filial zaragocista se lanzó al ataque los minutos restantes, aunque la defensa del Monzón se mostró compacta y evitó que el punto se les escapase.

FRAGA 3-0 SAN JUAN (retirado de la competición)

