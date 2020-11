El Ebro remonta a domicilio y vence al Haro Deportivo para ponerse líder

El Club Deportivo Ebro prosigue con su gran momento de forma y logró remontar ante el Haro Deportivo un encuentro que le sirve para ponerse líder en la clasificación del Subgrupo B del Grupo 2. Los de Manolo Sanlúcar dieron la vuelta al marcador (1-2) en una segunda parte muy completa en la que Espín y Jairo fueron los goleadores de un conjunto que se mantiene invicto en este arranque liguero.

El comienzo del encuentro dio buena cuenta de cómo sería el guion de la primera parte. Muchos balones en largo buscando los errores de las defensas y poco juego combinativo que daría como resultado unos primeros 45 minutos con muy pocas ocasiones. El Haro intentó llevar la iniciativa en el juego, pero la seriedad defensiva del Ebro lograba alejar el peligro de las inmediaciones de Loscos. Tras unos primeros compases de poco control y continuidad en las posesiones, Echaide tuvo la primera ocasión clara del partido, tras peinar de cabeza en el primer palo un saque de esquina que se perdió rozando el poste izquierdo de la meta arlequinada. Esta ocasión sirvió como preludio al tanto local, que llegó en el minuto 34 tras un zapatazo de Jon Iru desde más de 20 metros que entró por la escuadra tras rebotar en un defensor. Intentó recuperarse el Ebro de este golpe antes del descanso, pero las continuas idas y venidas del juego no favorecieron a los aragoneses.

Tras el descanso el Ebro despertó y el guión del partido cambió radicalmente, lo que permitió la remontada del conjunto arlequinado

Tras el paso por vestuarios, los arlequinados despertaron y el partido cambió diametralmente de guion. Las ocasiones se comenzaron a suceder por parte de ambos conjuntos, si bien fueron los zaragozanos los que más partido sacaron de ellas. Carri, que había entrado al terreno de juego tras el descanso, puso un saque de esquina en la cabeza de Espín, que dirigió milimétricamente su remate al fondo de la red de Sobrón. No se frenaron ahí los hombres de Manolo Sanlúcar, que ganaron confianza en su juego y adelantaron líneas. Esta nueva dinámica de partido se ajustó como un guante a las intenciones de los arlequinados, que en un balón largo que la defensa rival no acertó a despejar encontró la culminación de su remontada. Jairo aprovechó el fallo local y, con una bonita vaselina, hizo el 1-2. Jarro de agua fría para los locales, que en apenas diez minutos habían perdido la iniciativa del choque y del marcador. El Ebro fue poco a poco replegando líneas pero sin renunciar al ataque, donde Sebas Moyano encontró en Carri a su socio ideal para desbordar por la banda izquierda y seguir llevando el peligro al área local. El Haro buscaba el empate con más corazón que cabeza, pero el muro arlequinado y la sobriedad de Loscos evitaban que los riojanos estuvieran cerca de conseguir la igualada. Quien sí que estuvo cerca de conseguir el gol fue Darío Guti, que en el añadido cazó un balón a la espalda de la defensa, pero su pase dentro del área no encontró rematador. Así se llegó al final de un encuentro que deja al Ebro líder del Subgrupo y manteniendo su condición de invicto tras seis jornadas.

Ficha técnica

Haro Deportivo: Sobrón, Kevin Calle, Martín (Urrecho, 70), Echaide, Javi Duro, Borja García, Manjón (Butzke, 58), Garrido (Joseba, 70), Jon Iru, Eizmendi y Gaizka Martínez (Yoshimura, 78).

CD Ebro: Loscos, Palomares (Blas, 46), Manel Royo, Espín, Xiker (Carri, 46), Carlos López, Juan Gutiérrez, Jonxa, Sebas Moyano (Leira, 89), Joserra y Jairo Morillas (Darío Guti, 64).

Goles: 1-0, min. 34: Jon Iru. 1-1, min. 51: Espín. 1-2, min. 56: Jairo Morillas.

Árbitro: Fuente Martín (Comité Cántabro). Amonestó a los locales Sobrón y Butzke; y a los visitantes Carri, Jonxa y Sebas Moyano.