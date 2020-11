Cebrián da la victoria al Alcañiz ante el IPC la Escuela en los últimos minutos

Partido destacado: ALCAÑIZ 1-0 IPC La Escuela

El Alcañiz inauguró el casillero de triunfos tras vencer al IPC La Escuela, que no suma los tres puntos desde su primer partido. El encuentro fue cuanto menos disputado, con pocas ocasiones de gol para ambos equipos, pero la falta de oportunidades claras se vio compensada por la alta intensidad en el juego.

Durante la primera mitad, el equipo oscense tuvo una mayor posesión del balón aunque se encontró con un conjunto local muy bien posicionado que se encargó de privar del premio del gol al IPC La Escuela. A los 10 minutos del pitido inicial, un disparo de Casado se estrelló contra el larguero. Los locales remataron el rechace aéreo, pero fue detenido sin excesivos problemas por el meta visitante. Por su parte, el IPC La Escuela también tuvo su oportunidad de ponerse por delante en el marcador aprovechando un error del meta del Alcañiz, pero Escriche sacó el balón bajo palos.

Un robo de balón en el centro del campo acabó en el gol de la victoria de los locales

La segunda parte comenzó con el mismo guion. Las ocasiones fueron escasas y con poco peligro con tiros desde distancias largas que resolvieron los porteros con mucha seguridad. Los minutos pasaban y bajaba la intensidad del juego. Se igualó la posesión del balón. Las líneas defensivas llevaron el protagonismo del partido resolviendo con autoridad todas las acciones de ataque de ambos equipos. Cuando el partido ya se acercaba a la recta final, un robo de balón en el centro del campo acabó en una jugada combinada que finalizó el local Cebrián con gol en el minuto 85 que serviría para dar la victoria a los locales.

Alcañiz: Fraga, Pueyo, Mchich (Cebrián, 79), Escriche, Casado (Andreu, 70), Tello (Dobato, 70), Herrero, Taboada (Bosque, 57), Ariño, Blasco, Llombart.

IPC La Escuela: Rodríguez, Benedet, Bautista, Torres, Sam (Estrada, 86), Diallo, Bernués, Escario (Magdalena, 73), El Hamdi (Vargas, 59), Tella (Albero, 59) y Vargas.

Goles: 1-0, min 85: Cebrián.

Árbitro. Haghiac Mihaita. Amonestó a Mchich, Escriche, Blasco; y Diallo.

BORJA 0-0 AMISTAD: Borja y Amistad no consiguen ver portería.

Borja: Puyod, Gómez, Insa, Aznar, Sanjuan, Lahuerta, Tejero (Sanmartín, 58), Ferrández (Aranda, 58), Yuste, de Pablo (Sola, 84) y Soro (Herrera, 24).

Amistad: García, Moreno, García, Gil (Álvarez, 7), Orga (Rico, 81), Romanos (Vela, 81), Antero, Montañés, Navarro, Petrisor y Ruíz (El Hafidi, 67).

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a Sanjuan; Montañés y Antero. Expulsó al local Aznar.

Comentario: Disputado partido el que ofrecieron los dos conjuntos que se entregaron en todas acciones de juego. En la primera mitad, el equipo local intentó tener control de juego ante un amistad que fue haciéndose fuerte y ganando espacio e hizo sufrir al equipo blanquillo. Se defendió de las acometidas rojillas. Con un fútbol eficaz y sencillo generaba situaciones de peligro. Donde no llegó la defensa local apareció Pablo, que realizó dos acciones de mérito llegándose con empate al descanso. La segunda parte el equipo local se hizo fuerte y respondió mejor al ritmo de partido y exigencia de los duelos. Incluso por momentos, encontró su mejor juego generando varias situaciones de peligro sobre la portería rojilla. La respuesta visitante no se hizo esperar y en un buen remate a la salida de un córner, Pablo volvió a llegar donde su defensa que realizo un partido casi impecable no llegaba. Ambos equipos ofrecieron una gran tarde de fútbol.

HELIOS 4-1 GINER: El Helios supera con comodidad al Giner.

Helios: Ruíz, Bartolomé (Navarro, 45), Sinusia, Cedano, Sadat, Burillo (Casas, 77), Belenguer (Madrid, 84), Aznar, Gay (Royo, 66), González (Abad, 45) y Urdaiz.

Giner: Casorrán, Bouras, Cabrera, Lavilla, Rodrigo (Burgos, 45), Bermúdez (Pérez, 46), Gabarre, Domínguez (Correas, 59), Indurain, Clavero (Vaquerizo, 45) y Benito (Calvo, 69).

Goles: 1-0, min 7: Burillo. 1-1, min 45: Domínguez. 2-1, min 51: Belenguer. 3-1, min 54: Cedano. 4-1, min 85: Casas.

Árbitro: Fernández González. Amonestó a Cedano; y Bouras.

Comentario: El Helios se llevó un partido de gran intensidad ante el Giner. El partido de puso de cara para los locales, cuando en el minuto de 8, en una acción individual de Randy por banda, consigue sacar el centro que remata Burillo para hacer el primer gol. Hasta el minuto 25, el dominio fue local pero sin generar ocasiones. Fue a partir de ahí cuando el Giner fue superior y se hizo con el control del juego y empezó a tener profundidad hasta que, casi en el descanso y en un córner, consiguió empatar el partido. Al comienzo de la segunda parte, el Helios se adelantó en otro córner, y en una contra que coge adelantado al Giner, Randy consigue hacer el tercero. De ahí al final, el Giner lo intentó sin suerte y el cuadro azulón mantuvo el control. Casi al final, en una acción individual, Matheus remataba el partido.

S.D. JUVENTUD 4-1 EBRO: El Juventud no da opción al Ebro

Santo Domingo Juventud: Navarrete, Pérez, Pardo, Moreno (Celiméndiz, 78), Posa, Escartín, Plaza, Insusquiza, Hernández (Fernández, 84), Abella (Fle, 88) y Mballo.

Ebro: Foronda, Valenzuela, Cebrián (Gil, 57), Asensio, González (Cortés, 82), Castro, Porroche (Sancho, 52), Slavov (Pérez, 52), Mari, Calvo y Villanueva (Laborda, 57).

Goles: 1-0, min 14: Hernández. 2-0, min 49: Escartín. 3-0, min 56: Moreno. 3-1, min 59: Calvo. 4-1, min 89: Fle.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó al visitante Sancho y expulsó a Valenzuela.

Comentario: El Santo Domingo Juventud consigue la victoria ante el Ebro por (4-1) en un choque con clara superioridad de los naranjas ante un equipo visitante que poco pudo hacer para detener los precisos y efectivos ataques del cuadro local. En el minuto 14, el cuadro loca se adelantó en el electrónico con un gran tanto de Hernández. En la segunda mitad, el cuadro visitante amplió distancias en el 49, con un gran remate de Escartín a un centro desde la banda izquierda. Poco después, Moreno remataba un centro que venía de banda derecha para sentenciar, todavía más, el choque. El cuadro blanquiazul recortó diferencias en el 59, con un fallo defensivo local que permitió anotar a Calvo. Ya en la prolongación, Fle cerraba la goleada con una gran acción individual.

EJEA 1-0 VALDEFIERRO: Un tanto de Marco da la victoria al Ejea frente al Valdefierro

El Ejea se queda con los tres puntos ante un ordenado Valdefierro. El balón echó a rodar con los locales tratando de mandar desde los primeros compases del choque. Los zaragozanos se resguardaban atrás y no pugnaban por la posesión del esférico. Las ocasiones no llegaban y pese al control de los locales, la zaga azulona no sufría demasiado. Sin embargo, el guion iba a cambiar justo antes del descanso: Sergio San Martín se internó por banda, levantó la cabeza y colgó un balón a Marco que alojó el balón en las redes. El paso por vestuarios cambió la dinámica del choque por completo, pues el Valdefierro comenzó a llevar el peso del partido, aunque no conseguía llevar peligro a la meta defendida por Valero. Sin embargo, pese al dominio azulón, la más clara la tuvo el conjunto local con un lanzamiento de penalti que Fenollé lanzó alto. El Valdefierro lo intentó a la desesperada y pudo rascar un empate en el último suspiro, pero el balón se marchó a escasos centímetros de la madera.

Ejea: Valero, Franco, San Martín, Andrés, Aragués, Marcellán, Marco (Izuel, 86), Eloy (Mena, 65), Ruiz (Sentis, 65), Arellano (Pérez, 65) y Salcedo (Aritz, 71).

Valdefierro: David, Peralta (Bretos, 46), Lasheras, González, Vidal, Adrián, Sánchez (Gómez, 65), Hassani (Morlanes, 46), Sissoko, Javier y Marín (Ali, 54).

Gol: 1-0, min. 42: Marco.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a los locales Mena y Marcellán y a los visitantes Lasheras y Peralta.

RACING CLUB ZARAGOZA 0-0 STADIUM CASABLANCA: La falta de acierto priva de la victoria al Racing Club Zaragoza ante el Stadium Casablanca

Racing Club Zaragoza: Miranda, Araguas, Martínez, Bozal, Modrego, Gran (Campos, 46), Nazar, Hernando (Hernández, 71), Gómez (Gutiérrez, 65), Tabuenca (Lacambra, 75) y Badías.

Stadium Casablanca: Fernández, Lera, Aliaga, Rodrigo, Gonzalvo, Rivas (Cortés, 67), Jiménez, Lozano, Mene (Ankudinov, 46) (Gelabert, 87), Ramírez (Teresa, 46) y Glera (Nosellas, 82).

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Martínez; Aliaga.

Comentario: Partido dominado durante los 90 minutos por el Racing Club Zaragoza, que ese estrelló con Fernández, el guardameta de los visitantes, una y otra vez. La ocasión más clara de los celestes sucedió en el primer periodo desde los 11 metros, pero el disparo de penalti de Gómez no se materializó en gol. Por su parte, los verderoles pudieron haber inaugurado el electrónico con un remate de Gonzalvo tras un rechace que tampoco desequilibró el marcador. Ya en la segunda mitad, el Racing Club Zaragoza tuvo un sinfín de ocasiones, pero la falta de acierto y el meta verderol se aliaron para que el empate inicial se mantuviera durante los 90 minutos.

