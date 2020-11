El Calamocha vence a domicilio al Cuarte y suma sus primeros puntos de la temporada

Partido de la jornada: CUARTE 1-3 CALAMOCHA.

El Cuarte cayó en su feudo ante un gran Calamocha por (1-3). El cuadro local se vio superado por el buen juego de los de Lagunas, que generaron acciones de peligro desde el comienzo del choque. Los dos tantos en la primera media hora de juego pusieron la contienda de cara a los visitantes. El Cuarte hubo fases del juego en las que se vio superado.

Cuando el juego llegaba a los 15 minutos, Jonatan Aso adelantó al cuadro visitante gracias a una internada por banda que remató desde la frontal del área con un disparo magistral. El gol supuso un gran incremento en la moral visitante, lo que le permitió ampliar distancias en el 33 de la primera mitad, gracias a un tanto de Motero fruto de una internada por banda. El Cuarte aguantó los minutos restantes de la primera mitad sin encajar más tantos pese a la insistencia del cuadro visitante.

Una buena primera parte por parte del cuadro visitante fue suficiente para llevarse el partido

En el segundo tiempo, el Cuarte incrementó la intensidad y el choque se igualó notablemente. El cuadro local buscó acciones de peligro por medio del balón parado o de centro laterales para recortar distancias en el electrónico, lográndolo en el minuto 86 de partido con un remate de Lagos desde el segundo palo.

En el descuento, el cuadro local trató de igualar el electrónico por medio del balón parado y acciones con centros laterales, aunque sin éxito. Cuando más centrados estaban los locales en el gol del empate, el Calamocha sentenció el choque al contragolpe con una transición rápida con una acción culminada por Durán. Intenso choque donde el Calamocha hizo todo lo que estaba en su mano para vencer y el Cuarte intentó tener alguna oportunidad de empatar, aunque una floja primera parte mermó sus opciones.

Cuarte: Buetas, Limbeck, Muzquiz, Esteban (Ibáñez, 66), Roldán, Leciñena (Valdés, 58), Rosell, Pérez, Ginovés, de Sus (Lagos, 83) y Moreno (Guillén, 58).

Calamocha: Salgueiro, Sánchez, de la Fuente (Gea, 89), Sánchez, Sancho, Gassama (Jaraba, 78), Puri, Motero, Ayneto (Durán, 78), Rubi y Aso (Sebastián, 80).

Goles: 0-1, min 15: Aso. 0-2, min 33: Motero. 1-2, min 86: Lagos. 1-3, min 90: Durán.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a los locales Limbeck, Valdés, Muzquiz y a los visitantes Puri, Sancho, Sánchez, de la Fuente y Sebastián.

BARBASTRO 1-1 BORJA: El Barbastro domina pero no logra pasar del empate ante el Borja.

UD Barbastro: Hugo, Perso (Álvaro, 47), Jorge (Ferrandis, 78), Mendi, Elbaile, Guille, Gorka (Fumanal, 75), Borja, Conte, Ballesteros y Agustín.

Borja: Albero, Lou (Navarro, 74), Sánchez, Maldonado, Mainz (Adán, 74), Rubio, Rekrouk (Terre,80), Gotor, Velasco, Garde y Cano (Othmane, 59).

Goles: 0-1, min 20: Gotor. 1-1, min 35: Conte, de penalti.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a los visitante Cano, Lou, Maldonado y Othmane; explusó por doble amarilla al local Agustín.

Comentario: El Barbastro y el Borja empataron en un partido que dominó en la primera mitad el Borja, mientras que en la segunda parte, el Barbastro estuvo mejor situado y llegó con peligro al área de Albero. Los rojiblancos no estuvieron cómodos debido a la presión del rival que impidió la salida del balón con una intensa presión. Los visitantes crearon peligro con las internadas de Cano, Moha y Mainz. Gotor adelantó al Borja al rematar de cabeza un centro de Moha. Tras el gol, el Barbastro adelantó líneas. En el minuto 35, Guille fue derribado dentro del área y Conte empató el partido desde los once metros. En la segunda parte, los barbastrenses pasaron a dominar el encuentro. El árbitro anuló un gol al Barbastro, Guille se internó por la banda y su centro lo remató Mendi en fuera de juego. El cuadro visitante tuvo la última ocasión del partido en las botas de Adán que lanzó una falta al borde del área pero el balón salió alto.

ALMUDEVAR 1-1 BREA: El Brea sufre para lograr el empate en Almudévar.

Almudévar: Siro; Julià, Gumiel, Luisja, Ainoza (Bailo, 88), Juan Montaño, Nacho, Marqués (Vila, 60) (Tambo, 84), Pablo Moreno, Salcedo y Noah.

Brea: Unai; Sola (Dieste, 77), Adán, Subías, Navarro, Rotellar (Miki, 59), Sarvisé, Pérez (Marco, 78), Oli, Parada (Veintemilla, 59) y Rubio.

Goles: 1-0, min 17: Marqués. 1-1, min 66. Miki, de penalti.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Salcedo, Noah, Ainoza, Nacho y Juliá por el Almudévar y a Veintemilla y Adán por el Brea.

Comentario: El Brea se hizo con el balón desde el principio el equipo zaragozano, pero el Almudévar no les dejaba desarrollar el juego de toque. El jugador local Marqués, en una rápida escapada, se fue de varios contrarios y de un tiro raso y ajustado al palo batió a Unai. El primer tiro del Brea a puerta en todo el primer periodo lo detuvo Siro, sin problemas, cinco minutos después del gol local. A partir de aquí el Brea dominó. Ya en la segunda mitad, Salcedo cabeceó fuera en el 46 y un minuto después Unai paraba un remate del mismo delantero local. A partir del minuto 55 el Brea se hizo con el balón y comenzó a jugar en busca del empate. En un claro, pero inocente penalti, cometido por un defensa local al borde del área grande, permitió a Miki empatar el encuentro, lanzando la pena máxima. Quedaba mucho partido y fue el Almudévar quien reaccionó en busca del gol de la victoria. Finalmente, el marcador no se movió.

VILLANUEVA 1-1 UTEBO: Reparto de puntos en un igualado choque entre el Villanueva y el Utebo.

Villanueva: Laira, Ballarín, Corellano, Vidal, Laguarta (Orus, 68), Peralta, Ligorred, Zumeta (Prat, 62), Alcaine (Lafuente, 90), González y Concha (Gascón, 90).

Utebo: Aure, Capape (Sánchez, 63), Alvira, Félez, Pomareta, Manau (Aznar, 73), Lafita, Magallón (Castelreanas, 85), Giménez, Cardo (Marín, 46) y Osanz (Cavero, 85).

Goles: 1-0, min 69: Peralta. 1-1, min 89: Giménez, de penalti.

Árbitro: Gherghiceanu. Amonestó a los locales Alcaine y Corellano y a los visitantes Capape, Manua, Cardo y Magallón. Expulsó al local Orus.

Comentario: El Villanueva y el Utebo se reparten los puntos en un intenso e igualado choque. En la primera mitad, ninguno de los dos equipos supo imponer su juego con claridad ni generar peligro sobre la meta de sus rivales. Sin embargo, el descanso supuso un punto de inflexión en el cuadro local. Tras el paso por vestuarios, el Villanueva impuso su juego y, en una jugada combinada, Peralta adelantó a los azulgranas gracias a una gran acción entre Alcaine y Concha. El gol incrementó las oportunidades de los locales, aunque la férrea defensa del Utebo complicó las oportunidades del cuadro local de incrementar su ventaja. El no poder ampliar la renta por parte de los locales supuso que en la recta final del choque se les escapase el partido y se tuvieran que conformar con un solo punto. En el descuento, el cuadro azulgrana cometió penalti sobre uno de los atacantes visitantes y Giménez empató desde los once metros.

SARIÑENA 3-2 SABIÑÁNIGO: El Sariñena logra una trabajada victoria ante un Sabiñánigo.

Sariñena: Ribas, Mercadal (Villellas, 56), Navarro, Martínez, Tolo, Ferrer (Murillo, 78), Albajara (Villellas, 78), Cota, Rodrigo, López, Villalba (Ambroj, 54).

Sabiñánigo: Navarro, Gorgas, Echevarría, Ortiz, Villar, David Muñoz, Grasa (Toro, 82), Cabrero, Zamora (Blasco, 62), Berrendo (Villalba, 82) y Ángel Luis (Kenta, 62).

Goles: 1-0, min 27: Ferrer. 1-1, min 31: Berrendo. 2-1, min 39: Ferrer. 2-2, min 48: Muñoz. 3-2, min 64: Carlos Villellas.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Cota; Graasa y Ángel Luis.

Comentario: El Sariñena se llevó los tres puntos ante el Sabiñánigo, después de dominar, pero sufriendo la efectividad de su rival. Los monegrinos tomaron el mando y empezaron a llegar a la portería visitante. Tras varias ocasiones, llegó el primer gol en un buen centro de Fonsi, que cabeceó Jordi Ferrer a la red. El Sabiñánigo, en una buena acción por banda, forzó un penalti por derribo que le valió para empatar. Se rehízo el Sariñena y volvió a apretar. El 2-1 vino en una buena jugada en la que Fonsi conectó con Jordi para que, por abajo, definiera ante el portero. Nada más comenzar la segunda parte, llegó otro penalti para el Sabiñánigo, también en acción por banda y un empate que hizo al Sariñena tener que volver a empezar. Carlos Villellas en una gran acción individual el que se plantó ante el portero y la picó para el 3-2 definitivo.

ÉPILA 1-1 ROBRES: El Robres aguanta ante el Épila para sumar un punto.

Épila: Moreno, Garrido, Molina (Bouasri, 60), Gil, Bouayadi (Chueca, 71), Obere, Falo (Berdún, 71), Redondo, Turrubia, Sánchez y Costa.

Robres: Dibaga, Pérez, Barrio, Blay, Muñoz, Gil (Cabrero, 70), Real (García, 73), Charlez (Aisa, 46), Herrero (García, 73), Espierrez y Rodríguez.

Goles: 0-1, min 4: Rodríguez. 1-1, min 36: Costa, de penalti.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a los locales Molina, Obere, Gil, Garrido y Turrubia y a los visitantes Chárlez, Real y Muñoz.

Comentario: Reparto de puntos entre el Épila y el Robres en un choque muy igualado. El Robres se adelantó en el arranque del partido, a los cuatro minutos, con un remate fruto de una falta lateral que remató Rodríguez libre de marca. Sin embargo, el Épila incrementó la intensidad del choque y comenzó a generar acciones de peligro sobre la portería de Dibaga. El cuadro de Luis Leal igualó el choque desde los once metros. Costa fue derribado dentro del área y él mismo trasformaría la pena máxima. En la segunda mitad, el juego no experimentó grandes cambios con respecto a la primera. Ambos equipos generaron acciones sobre la meta de sus rivales, no sin gran peligro. Finalmente, las defensas de ambos conjuntos impidieron el tanto de sus rivales. Además, el terreno de juego no benefició al juego de ninguno de los dos equipos.