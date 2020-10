La SD Ejea comienza su andadura con derrota ante el Tudelano

La SD Ejea sufrió una derrota ante el Tudelano en su primer partido de la nueva temporada en Segunda División B tras el parón deportivo producido por la emergencia sanitaria. El partido tuvo un ritmo muy alto desde el principio pero el Tudelano golpeó en la primera parte al conjunto cincovillés y aunque el Ejea lo intentó y tuvo ocasiones para acercarse en el marcador, les faltó acierto y se les acabó el tiempo de reacción.

El conjunto visitante lo intentó pero se encontró a un Tudelano muy bien colocado sobre el césped

El pitido inicial del colegiado dio lugar al comienzo de la nueva temporada. Los jugadores aragoneses saltaron al césped mostrando camisetas en apoyo a Miguel Linares, ex jugador del Real Zaragoza la pasada temporada, lesionado de gravedad. La SD Ejea, fiel a su estilo, desde el principio trató de jugar y combinar desde atrás. Por el contrario, el C.D. Tudelano no dudaba a la hora de presionar la salida de balón del equipo ejeano y salir rápido a la contra. La primera ocasión se hizo esperar hasta el minuto 16 de partido cuando Albert Torras enganchó un buen balón en la frontal del área y terminó jugada con golpeo de pierna derecha. Su tiro se marchó bastante desviado. La mejor ocasión de la primera mitad para la SD Ejea la tuvo el chipriota Theo Iosifidis. El 9 recibió un balón muerto dentro del área pequeña pero su definición se marchaba rozando el palo. En el minuto 19 comenzaba a torcerse el panorama para el Ejea. Diego Suárez filtró desde la izquierda un gran balón para Mikel Orbegozo que, tras un gran control, dejó sentado a Miguel Martínez y definió a placer. Los navarros se adelantaban en el marcador. El tanto dejó helado al equipo aragonés que no pudo rehacerse y, siete minutos después, en el minuto 26 del choque, encajaba el segundo gol. En esta ocasión era Diego Suárez quien aprovechaba un bonito pase de tacón de Orbegozo tras una gran jugada por derecha de Álex Sánchez. El 7 no se lo pensó y golpeó con pierna derecha desde la frontal del área. Su tiro se coló al fondo de la red, imposible para Miguel. En la segunda fase de la primera parte, el Ejea trató de darle la vuelta al choque, pero el Tudelano realizó un gran esfuerzo defensivo que le permitió mantener la ventaja, además de crear mucho peligro a la contra. Con el 2-0 en el electrónico se llegó al final de la primera mitad. La SD Ejea lo intentó durante los primeros 45 minutos pero el CD Tudelano estaba muy bien colocado sobre el verde.

La segunda mitad comenzó con una Sociedad Deportiva Ejea volcada en el ataque en busca de un gol rápido que les metiese en el partido lo antes posible. En apenas 10 minutos, el equipo de Jaime Molina consiguió disparar hasta en cinco ocasiones, pero sin encontrar los tres palos en ninguno de esos intentos. Sin embargo, en el minuto 60 de juego el que dispuso de una clara ocasión de gol fue Orbegozo del Tudelano, quien recibió un balón franco dentro del área pequeña y se estrelló contra Miguel. Paradón del guardameta riojano para mantener con vida al equipo. Jaime Molina intentó cambiar el panorama con varios cambios ofensivos, entre los que destaca el debut del joven uruguayo Correa, quien demostró en 15 minutos su clase y su buen toque de balón. Los minutos pasaban y el equipo de las Cinco Villas lo seguía intentando, pero no era el día y la fortuna no estaba de parte del conjunto visitante. En el minuto 82, Jesús Marrufo estrelló un lanzamiento de falta directa en el larguero. Todo el equipo se lamentó porque era una gran ocasión para meterse en el partido. El Tudelano supo anestesiar el partido los minutos finales y controló los últimos intentos del equipo visitante.

Ficha técnica

CD Tudelano: Otaño, Barrera, Lalaguna, Luso, Meseguer, Álex Gualda (Pablo Roig, 70), Sarriegui, Diego Suárez, Ángel Sánchez (Rodrigo Sanz, 63), Álex Sánchez (Royo, 79) y Mikel Orbegozo (Rudi, 79).

SD Ejea: Martínez, Juan Pérez (Correa, 72), Chechu Dorado, Lolo, Verdú (Piro, 63), Marrufo, Albert Torras, Areso (Javi Álamo, 45), David Moreno (Calin, 78), Corchado (Rafinha, 78) y Theo.

Árbitro: Barrio Salas.

Goles: 1-0, min. 19: Mikel Orbegozo. 2-0, min. 27: Diego Suárez.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición