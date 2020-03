Punto de mérito del Monzón en el feudo de un Juventud que se aleja del ascenso

Resumen de la jornada:

Jornada clave en la lucha por el ascenso. El líder se marcha en la clasificación tras su victoria (5-1) frente al San José y el pinchazo del Juventud en casa frente a un Monzón que siempre realiza un gran juego (2-2). El Olivar se distancia hasta los 5 puntos y sigue con paso firme hacia el ascenso a División de Honor. El Real Zaragoza sufrió para vence a un aguerrido Helios, que vendió cara su derrota (0-1). Por otro lado, el Amistad, cuarto clasificado, venció con claridad al colista de la competición, el Valdefierro, que no encuentra la manera de salir del farolillo rojo (0-3).

El Stadium Casablanca remontó un partido loco frente al San Gregorio (2-1) gracias a dos goles en los últimos cinco minutos. El IPC sigue con su buena racha tras superar con claridad al Giner (0-3), lo que le permite auparse hasta la sexta plaza de la tabla. El Montecarlo sufrió para dejar los puntos en casa ante un Hernán Cortés que no acaba de tener fortuna (2-1).

La zona baja de la tabla se mantiene como la jornada pasada, pues ninguno de sus inquilinos consiguió sumar. El Hernán Cortés, pese a su buen partido, no logró rascar punto alguno de su visita al José Luis Violeta. El Racing Club cayó por la mínima en su desplazamiento a Ejea. Por su parte, Marianistas se vio superado por un gran Actur Pablo Iglesias (5-1) y el Valdefierro sigue sin conseguir darle la vuelta a su situación.

Partido destacado:

El Monzón sorprendió al poderoso Juventud logrando un meritorio empate a dos goles sobre el césped del Joaquín González. El choque fue realmente igualado, con alternativas en el juego y el marcador y con un ligero dominio de los visitantes en la primera parte, frente a un Juventud que buscaba el juego directo. En una acción a balón parado, llegó el primer tanto de los locales: los zagueros visitantes, que trataron de dejar en fuera de juego a los atacantes locales, no tuvieron la coordinación necesaria entre su línea defensiva y Javier Serrano terminó por abrir el marcador desde el borde del área pequeña.

El cuadro visitante sorprendió al Juventud con un fútbol combinativo

Tras la reanudación, se pasó del 1-0 al 2-2 con el que concluía el partido en apenas ocho minutos. Una gran triangulación del Monzón sacando el balón desde su propia portería, era finalizada con un potente disparo de Solanilla tras un pase atrás de un compañero ante el que nada pudo hacer el meta local. Sin embargo, los locales no bajaron los brazos y se volvieron a poner por delante escasos minutos después. El gol del Juventud llegó en una falta lateral mal defendida por el Monzón: El balón quedó muerto en el área sin que nadie acertase a despejar y en la segunda jugada Melendo volvía a adelantar a los locales. Minutos después, otra brillante triangulación del Monzón concluía con un tiro cruzado de Samitier que se colaba pegado al palo para empatar a dos. En la media hora restante, hubo ocasiones para ambos, pero especialmente tras la expulsión por doble amarilla de Diego Torres. El Monzón se encerró atrás para conservar el resultado, cosa que consiguió pese a las frecuentes llegadas al área del Juventud.

Juventud: Navarrete, Choren, Sadou, Júdez, Serrano (Garrido, 60), Hugo (Melendo, 46), Barquilla, Láinez, Bravo (Óscar, 81), Sánchez y Rodrigo.

Monzón: Moriano, Abad, Irigoyen (Marcos, 58), Bernardez, Fofana, Torres, Morillo, Solanilla, Samitier, Fernández (Miñana, 66) y Gan (Nadal, 46).

Goles: 1-0, min. 36: Serrano; 1-1, min. 51: Solanilla; 2-1, min. 53: Melendo; 2-2, min. 59: Samitier.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local Gómez y a los visitantes Bernardez, Solanilla y Marcos. Expulsó a los visitantes Torres (80') y Fofana (90').

Helios 0 - 1 Real Zaragoza: Martínez rescata tres puntos para el Real Zaragoza.

Helios: Bielsa, García (Gracia, 74), Tortajada (García, 63), Aguaron, Afekir (Martínez, 74), Durán (Arostegui, 75), Palomino, Díaz, Sinusia, García y Mocanu.

Real Zaragoza: Montorio, Augusto (Cardiel, 65), Mata (Franco, 69), Vallejo, Nicolescu, Julia (Caparrós, 74), Martínez, Fernández, Barrios (Montaño, 80), Ostáriz y Jay.

Goles: 0-1 min. 79: Martínez.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó con amarilla a los locales García y Palomino y al visitante Vallejo.

Comentario: El Real Zaragoza ha sufrido para derrotar a un competitivo Helios en un encuentro que ha atravesado diversas fases, con dominio alterno. Principalmente dominaba y proponía el Real Zaragoza, especialmente a partir del primer cuarto de hora, donde han llegado las mejores ocasiones para Martínez y Barrios. Bielsa completaba un gran encuentro bajo palos en el conjunto local, que sabía aprovechar sus oportunidades al contragolpe y a balón parado para generar peligro. En la segunda parte, el partido entraba en una fase de más juego dividido y segundas jugadas, donde daba la sensación de que el primer en marcar sería quien se llevara los tres puntos. Y en efecto así sucedió con el tanto de Martínez para los zaragocistas.

Valdefierro 0 - 3 Amistad: El Amistad somete al Valdefierro.

Valdefierro: Morte, Alfonso (Acedo, 66), Tiestos, Belloc (Arauzo, 37), Lasheras (Marín, 46), Martos, Fernández, Gálvez, Urquizo (Vega, 73), Mena y Carazo.

Amistad: Martínez, Mañanes (Ibáñez, 74), Borao, Candau, Morlanes, Requelme (Marco, 74), Tena, Marcos, Izquierdo (García, 80), López y Urgel (Candial, 68).

Goles: 0-1 min. 13: Urgel, 0-2 min. 49: Tena, 0-3 min. 70: Tena.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó al local Tiestos y a los visitantes Marcos y Requelme.

Comentario: El Amistad sometió al colista Valdefierro con una intensa presión que cortocircuitaba la salida de balón de los locales. El Valdefierro, tras un error propio en la conducción que derivó en el primer gol, se llenaba de pérdidas e imprecisiones ante un Amistad cada vez más fluido sobre el césped que iba decidido a por el segundo tanto. Las buenas intervenciones de Morte lo evitaron en la primera parte, pero en la segunda no tardaba Tena en ampliar la renta. El 0-2 era una losa demasiado pesada para un Valdefierro que lo intentaba con más corazón que cabeza y de nuevo Tena, de un potente disparo, llevaba el 0-3 al electrónico.

Actur Pablo Iglesias 5 - 1 Marianistas: Placido triunfo del Actur frente al Marianistas.

Actur Pablo Iglesias: Badía, Navarro (Giménez, 65), Montalbán, Marín, Bos (Marcelo, 61), Sánchez (Sanneh, 76), Becerril (Embid, 73), Catalán, Molinero, Boudaoud y Martínez.

Marianistas: Ruiz, Claver, García, Martínez (Montañés, 84), Usieto, Gimeno, Arrieta, Calvo (Aisa, 54), Tajada, Lucea (Gutiérrez, 76) y Gracia.

Goles: 1-0 min. 8: Martínez, 2-0 min. 52: Molinero, 3-0 min. 58: Martínez, 3-1 min. 66: Gracia, 4-1 min. 75: Molinero, 5-1 min. 79: Molinero.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó con amarilla al local Sánchez.

Comentario: Triunfo del Actur Pablo Iglesias ante Marianistas en un partido con dos partes claramente diferenciadas. En la primera, el férreo bloque defensivo de los visitantes no dejaba tener claridad de ideas al Actur a la hora de culminar y dar el último pase. En la segunda, la lógica se imponía y el Actur, con brillantes minutos de Catalán, Molinero y Martínez, terminaba goleando al penúltimo y se consolida en la sexta posición. Gracia anotaba el tanto del honor para los visitantes, pero Molinero cerraba el duelo logrando el hat-trick en su cuenta personal.

El Olivar 5 - 1 San José: El Olivar vence y toma distancia con el Juventud.

Olivar: Gil, Gómez (Castán, 60), Rodríguez (Vaquero, 63), Torres, Mario, Baena (Duque, 66), Adán (Sierra, 71), Ferruz, Losfablos, González y García.

San José: Aranega, Petrisor, Esparza, Roché, Moreno (Bermúdez, 46), Kwame, Membrado, Tudor (Boza, 74), Fonseca (Mendoza, 74), Romero (Viamonte, 79) y Arambillet.

Goles: 1-0, min. 9: Mario; 1-1, min. 10: Kwame; 2-1, min. 31: González; 3-1, min. 37: Baena; 4-1, min. 40: Gómez; 5-1, min. 63: González.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó al local Rodríguez y a los visitantes Viamonte, Membrado y Esparza.

Comentario: Puntos de oro para un Olivar que sigue metiendo puntos a sus perseguidores. El balón echó a rodar sobre el verde con dos conjuntos bien plantados en el terreno de juego. Los locales trataban de tener la posesión, pero los azulones no parecían incómodos con la situación. Sin embargo, los chicos de Víctor Chaure se adelantaron por medio de Mario, que no falló ante Aranega. Pese al tanto, los visitantes no bajaron los brazos y consiguieron igualar el choque en un minuto gracias al tanto de un inspirado Kwame. El empate tranquilizó el encuentro, que entró en unos minutos de tanteo, que se acabaron de romper a la media hora con un gran gol de González, que rompía el empate con un ajustado remate. El tanto cayó como un jarro de agua fría en el San José, que además vio como Baena y Gómez ampliaban dos veces la distancia antes del descanso. Tras la reanudación, los locales trataron de dormir el choque y no sufrir las acometidas de los azulones, algo que consiguieron tras el tanto de González, que cerró el resultado a la hora de juego.

Montecarlo 2 - 1 Hernán Cortés: Ajustada victoria del Montecarlo ante un buen Hernán Cortés.

Montecarlo: Miralles, Velasco, Ferrer, Val (Rubira, 77), Horno, Mallor, Arana, Santos (Pelegrín, 67), Gallego, Larraga (Carreño, 63) y Omeñaca (Lorente, 68).

Hernán Cortés: Neman, Sancho, Gracia, Alcubierre (Nacho, 51), Villuendas, Íñigo, Serbán (Sainctavit, 51), Dawlat, Torcal, Serrano (Sánchez, 51) y Teresa.

Goles: 1-0, min. 37: Omecaña; 2-0, min. 42: Arana; 2-1, min. 62: Dawlat.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a los locales Velasco, Omeñaca y Rubira; y a los visitantes Serbán y Neman. Expulsó al visitante Gracia (66').

Comentario: El Montecarlo se lleva tres puntos en un partido muy igualado. Comenzó el choque con los dos conjuntos bien plantados sobre el terreno de juego. El cuadro visitante mandaba en la medular y conseguía llevar el esférico a campo contrario, pero sin generar peligro sobre la meta de Miralles. El paso de los minutos despertó a un Montecarlo que logró cambiar las tornar y comenzó a llevar el peso del partido, adelantándose con un buen tanto de Omecaña. Además, el conjunto rojillo amplió la renta tras un desafortunado penalti que transformó Arana con frialdad. La reanudación trajo consigo los mejores minutos de los visitantes, que recortaron distancias con un buen tanto de Dawlat. Sin embargo, escasos minutos después el Hernán Cortés se quedaba con un hombre menos tras la expulsión de Gracia. Pese a ello, los visitantes no bajaron los brazos y pudieron empatar a balón parado, pero los puntos terminaron quedándose en el José Luis Violeta.

Giner 0 - 3 IPC La Escuela: Los oscenses vencen al ritmo de un gran Arizón.

Giner: David, Ilyass, Martínez, Jiménez, Arbe, Gabarre (Soriano, 58), José (Catalán, 69), Simón (Castillo, 52), Pacheco (Balde, 63), Alloza y Vera.

IPC: Sorinas, Bautista, Margalejo, Correa, Benedet, Diallo, El Hamdi, Vargas, Sekou, Arizón y Alejandro.

Goles: 0-1, min. 34: Arizón; 0-2, min. 40: Arizón; 0-3, min. 57: Alejandro.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó al local Pacheco y a los visitantes Correa y Benedet.

Comentario: El IPC La Escuela no da opción al Giner y mantiene su buena racha. Comenzó vibrante el choque, con un cuadro oscense que saltó con la intención de mandar desde el primer minuto. Arizón avisó a los tres minutos con un buen disparo, pero el cuero no encontró portería. El conjunto local no tardó en reaccionar aplicando la misma medicina que los visitantes, pues un buen disparo de Gabarre no encontró puerta por centímetros. Los azulones, además, llevaban peligro a balón parado, aunque Sorinas no necesitaba intervenir. Pese a ello, los oscenses fueron los primeros en golpear con un sensacional disparo de Arizón que se coló en la meta defendida por David. Escasos minutos después llegaba el segundo, obra, otra vez, de Arizón, que estaba dando un auténtico clínic sobre el verde. El paso por vestuarios no cambió la dinámica del choque, pues Hugo estuvo cerca de hacer el tercero a la salida de un córner. El Giner reaccionó con un gran remate de Simón, pero Sorinas sacó una mano sensacional al disparo. Iba a cerrar el resultado Sana tras aprovechar un pase de la muerte desde la derecha.

Casablanca 2 - 1 San Gregorio: Danil remonta el partido en cuatro minutos

Casablanca: Soto, De Blas (Cuartero, 82), Escós, Gonzales, Baciero, Caro, Joven (Galindo, 46), Trullén (Danil, 76), Chipriana (Said, 63), Aznar y Hugo.

San Gregorio: Moya, Montañés, Tella (López, 74), Navarro, Couto (Zazurca, 84), Abenía, Leiton, Salas (Tenas, 56), Escudero, López y Huerva.

Goles: 0-1, min. 33: Couto; 1-1, min. 87: Danil; 2-1, min. 90: Danil.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a los locales Joven, Escós y Gonzales; y a los visitantes Salas, Leiton y Huerva.

Comentario: El Casablanca se lleva los tres puntos en los minutos finales. Comenzó el choque con el cuadro local intentando ser fiel a su estilo de posesión y toque, aunque los rojillos trataban de hacer frente con un juego más vertical. El paso de los minutos permitió al San Gregorio adelantarse en el marcador por mediación de un Couto que manejó los tiempos a su antojo. Los locales intentaron reaccionar antes del descanso, pero el buen hacer de los de La Azucarera no lo permitió. La reanudación no cambió la dinámica, pues los rojillos seguían cómodos con su renta y no permitían a los de Carlos Basarte meterse en el partido. Sin embargo, todo cambió en la recta final, pues Danil, gran revulsivo en la segunda mitad, igualó el choque con un poderoso remate. Cuando el partido parecía visto para sentencia llegó el gol de la victoria local, otra vez obra de un Danil que desató la locura en el Gregorio Usabel.

Ejea 3 - 2 Racing Club Zaragoza: El Ejea remonta a un valiente Racing

Ejea: Sanjuan, Valiente (García, 57), Bericat, Giménez, Florián, Mayayo (Dani, 77), Collins (Villagrasa, 72), Marcellán, Izan, Pérez (Azuara, 77) y Néstor.

Racing: Varela, Moreno, Bernad (Tabuenca, 54), Bozal, Modrego, Enseñat (Araguas, 54), Castillón (Embarba, 75), Barrachina, Gómez, García (Amicizia, 81) y Gran.

Goles: 0-1, min. 15: Enseñat; 1-1, min. 47: Collins; 1-2, min. 52: Gómez; 2-2, min. 65: Izan García; 3-2, min. 80: Giménez.

Árbitro: García Fernández. Amonestó al local García y a los visitantes Modrego y Moreno.

Comentario: Remontada del Ejea que deja al Racing Club al borde del precipicio. Los visitantes saltaron al verde con ganas de sumar e intentar la complicada tarea de salir del descenso. Enseñat conseguía adelantar a los suyos al cuarto de hora con un buen remate tras segunda jugada. Los locales no conseguían reaccionar y el encuentro se marchó al descanso con los zaragozanos mandando en el electrónico. La reanudación cambió el guion del choque, pues los ejeanos consiguieron igualar la contienda a los dos minutos con un gran tanto de Collins, que superó a Varela con un preciso disparo cruzado. Sin embargo, los chicos de Goran Drulic no se vinieron abajo y volvieron a despegarse en el luminoso tras un mano a mano que acabó con Gómez empujando a puerta vacía. El Ejea no cambió su estilo y siguió buscando balones a Néstor, que solía ganar los duelos a los zagueros. Izan García igualó la contienda a los pocos minutos con un tremendo lanzamiento de falta que se coló por la escuadra. A los pocos minutos, Giménez, a balón parado, puso por delante a los chicos de Carlos Aguerri. Los visitantes lo intentaron a la desesperada, pero el tanto no llegó y los puntos se quedaron en casa.

