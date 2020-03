El Fraga vence a un gran Borja y alarga su buena racha de resultados

Resumen de la jornada: Nueva jornada en Tercera Divisón que nos deja una sensación principal y es la igualdad que existe entre todos los equipos de la categoría y la posibilidad de que cualquiera sorprenda a cualquiera. De los diez partidos de esta jornada, cuatro acabaron en empate y en otros cinco el vencedor lo hizo por un único gol. Solamente el Tarazona logró poner tierra de por media en el marcador ante el Villanueva, que acusó las bajas con las que acudió al partido. El equipo de David Navarro sumó tres puntos que le permiten seguir defendiendo el liderato en solitario.

El San Juan venció al Robres en un partido en el que empezó un poco desconectado pero fue creciendo con el paso de los minutos para acabar sumando tres puntos que le permiten seguir en la lucha. El Brea sigue sin encontrar su mejor versión y empató sin goles ante un Sariñena que tampoco tuvo su mejor partido. El Belchite, por su parte, salvó un punto en los últimos minutos ante el Monzón para seguir enganchado a la lucha por evitar el descenso pese a que actualmente ocupe posiciones de pérdida de categoría. El Utebo cayó derrotado ante un Binéfar que le dio la vuelta al partido en apenas 4 minutos.

El Fraga venció al Borja en el partido destacado de la jornada y sigue demostrando su capacidad de competir contra cualquier equipo de la categoría. El Cuarte sacó un punto de su visita a Tamarite con un gol de De Sus en los últimos minutos que hizo justicia a lo visto sobre el césped. El Almudévar, colista de la categoría, logró sumar un punto ante el filial zaragocista con una gran actuación de Siro, su guardameta. El Illueca se redimió de su mal partido en la última jornada y venció a domicilio y por la mínima al Valdefierro.

Partido Destacado: FRAGA 2-1 BORJA.

El Fraga sumó tres puntos muy importantes ante un gran rival de la parte alta de la tabla clasificatoria con es el Borja, que no se lo puso nada fácil. A los pocos minutos del inicio, el cuadro Borjano optó por adueñarse de la posesión, arrinconando al Fraga y logrando tocar el balón en tres cuartos de campo. Bien es cierto, que pese al dominio inicial, los visitantes se fueron deshinchando con el paso de los minutos y el encuentro quedó igualado por momentos. Cumplido el minuto 15 de partido, una pérdida en el centro del campo propició la acción más clara de los borjanos, que pudieron adelantarse por mediación de Juanma, de no ser por una espléndida intervención de Marc que evitó el primer tanto de la tarde. En el minuto 30 la tuvo Gil, pero una astuta defensa visitante logró sacar el balón de la línea de gol. El Fraga fue creciendo en juego y en confianza, y obra de ello, cumplido el minuto 40, César no perdonaba un error defensivo del Borja y lo aprovechaba para mandar el balón al fondo de la red, tras ganarle la partida al meta Albero. Un tanto que sirvió de mucho, puesto que los fragatinos lograron irse a los vestuarios con la mínima ventaja de un gol y con la confianza de afrontar sin errores el segundo tramo del encuentro.

Tras la reanudación, siguió siendo el Fraga quien lograba inquietar en mayor medida a la defensa borjana, pero en el 57’, en una contra, Marc volvió a proclamarse santo tras lograr el “paradón” de la tarde en un uno contra uno con Juanma. Los fragatinos seguían creando peligro ante un Borja que trataba de ser efectivo a la contra. Aitor y César pudieron duplicar la ventaja, pero no fue hasta el 83’ cuando este último lograba ganarles la partida a los defensas en un balón aéreo y de un cañonazo conseguía el (2-0) al poco del final. Un minuto después llegaba la sorpresa, cuando Jorge Lahuerta, en una jugada totalmente aislada, lograba la recortada sin apenas resistencia (2-1). Ya en el tramo final, los borjanos buscaron el empate, pero una solvente defensa fragatina que supo cerrar cada espacio permitió que los tres puntos terminasen quedándose en La Estacada.

Ficha técnica

Fraga: Puigvert, Larroya (Sanz, 32) (Casanova, 81), Serra, Chine, Gil, Castilla, Sergio García, Cabistañ (Martín, 89), César, Puch y Aitor.

Borja: Albero, Sánchez, Martínez, Roncal (Gassama, 56), Alex Rubio, Tabala (Maldonado, 27), Dela, Mercadal, Motero, Barbero (Lahuerta, 79) y Moha.

Goles: 1-0, min. 40: César. 2-0, min. 83: César. 2-1, min. 85: Lahuerta.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a los locales Serra, Martín y Castilla y a los visitantes Roncal, Maldonado y Moha.

SAN JUAN 2-1 ROBRES: El San Juan sigue con paso firme y tumba al Robres.

San Juan: Ribas, Javi (Casas, 45), Navarro (Hamza, 45), Alex García, Rupérez, Berdún, Valero, Rotellar (Catalá, 71), Cano, Gotor y Rami.

Robres: Sebas, Villa, Abou, Muñoz, Juan, Ayneto, Juli (Nory, 51), Nory, Charlez, Kever y Yerai (Alex, 68).

Goles: 1-0, min. 26: Cano. 1-1, min. 41: Alex Muñoz. 2-1, min. 83: Alex García.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a los locales Berdún, Pérez, Valero y Cano y a los visitantes Uche y Juli.

Comentario: El San Juan logró un trabajado triunfo frente a un Robres que vio frenada la trayectoria ascendente que el pasado fin de semana le permitió salir del descenso. El encuentro comenzó con alternativas para ambos equipos, los visitantes tuvieron sus acercamientos hasta llegar al minuto 10, a partir de entonces los locales comenzaron a hacerse con el esférico. En el minuto 26, un centro desde banda derecha fue cabeceado por Cano al fondo de la red. Poco tiempo después, llegados al minuto 30, el Robres no aprovechó por poco un balón muerto dentro del área al que por centímetros no llegaros dos jugadores visitantes. En el minuto 41, un certero disparo de Álex Muñoz desde la frontal se coló en la potería defendida por Ribas y puso el empate en el marcador antes del descanso. En la segunda mitad, los locales se hicieron con el control absoluto del partido desde el inicio. Casas y Hamza saltaron al terreno de juego en sustitución de Alex Navarro y Javi Pérez. Los visitantes disfrutaron de aproximaciones sin peligro durante los primeros minutos, cuando mediada la segunda mitad, el juego se desarrolló en el centro siempre controlado por el San Juan, quien volvió a jugar en la frontal llegados al minuto 30. En el minuto 81, Alex García cabeceó al fondo de la red un córner sacado por Casas. No hubo tiempo para más, los locales sumaron un nuevo triunfo que le permite seguir luchando por entrar en los playoff.

UTEBO 1-2 BINÉFAR: El Utebo paga caro su falta de mordiente y cae derrotado ante el Binéfar.

Utebo: Abad, Capapé, Alvira, Félez, Manau, Magallón (Silva, 85), Pomareta, Sánchez, Giménez (Castelreanas, 65), Cavero (Cardo, 57)y Rafinha.

Binéfar: Ballarín, Cases, Márquez, Carbonell, Porta, Llopis, Suárez, Rusiñol, Xavi (Joel, 83), Diego Antonio (Pueyo, 88) y Batanas (Grau, 55).

Goles: 1-0, min. 32: Sánchez. 1-1, min. 77: Grau. 1-2, min. 80: Diego Antonio.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a los locales Pomareta y Sánchez y a los visitantes Márquez, Xavi y Carbonell. Expulsó por roja directa al local Abad en el minuto 89.

Comentario: El Utebo dejó escapar una gran oportunidad de volver a la senda de la victoria después de un partido en el que el Binéfar dio la vuelta al marcador en apenas tres minutos. El conjunto oscense cuajó una buena segunda parte, en la que supieron aprovechar sus oportunidades para que Grau y Diego Antonio anotaran los tantos de la victoria a falta de diez minutos para el final. Empezó golpeando primero el conjunto local, que tras media hora de anodino juego sobre Santa Ana, se adelantó con un balón a la espalda de la defensa que Sánchez cruzó para hacer el primer tanto del choque. Pudo empatar el Binéfar antes del descanso, pero Abad evitó el tanto tras una buena salida ante un mano a mano. Los visitantes pusieron un par de marchas más en la segunda mitad, algo que acusaron los azulones, que replegaron sus filas en busca de la contra. Sin embargo, los goles llegaron por parte del cuatro de La Litera. Primero, Grau aprovechó un despiste de la defensa rival para empatar el partido, mientras que poco después Diego Antonio completó la remontada a la contra. Aún se pudo mover más el marcador antes del final, pero ninguno de los dos equipos se volvió a encontrar con el fondo de la red.

TAMARITE 1-1 CUARTE: Un gol de De Sus en los compases finales salva un punto para el Cuarte en Tamarite.

Tamarite: Salas, Cervera (Gómez, 55), Jordi, Varilla, Pol, Alexis (Sergi, 80), Sanjuan, Romero, Sales, Gerard y Flo (Joel, 61).

Cuarte: Adri Buetas, Limbeck, Múzquiz (Leciñena, 73), Ginovés, Molina (Solbes, 15), Valdés, Guillén, Íñigo Pérez, Roberto, De Sus y Moreno (Merino, 63).

Goles: 1-0, min. 69: Romero. 1-1, min. 86: De Sus.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a los locales Sales, Jordi, Alexis, Romero y Gómez y a los visitantes Múzquiz y Leciñena.

Comentario: El Tamarite solo pudo sumar un punto en su partido contra el Cuarte, en el que jugó toda la segunda parte con diez por la polémica expulsión de Ars. Comenzó el encuentro con más presencia en ataque del cuadro arlequinado y, a los 9 minutos, llegó el primer acercamiento con una falta que despejó Buetas y, en el rechace, Ars lanzó la pelota fuera. Respondieron los visitantes con un mano a mano en el que el propio Ars llegó a tiempo para evitar el gol. Fue una primera parte de tanteo y sin ocasiones claras. La última fue un cabezazo desviado de Balue en un córner en el minuto 38. El Tamarite empezó con mal pie la segunda mitad, ya que en el minuto 47 fue expulsado Ars al ver la segunda amarilla en una acción con polémica, protestada por el conjunto local. En esa acción, Salas se lució para sacar el balón. El meta detuvo el tiro de Íñigo Pérez en el minuto 64 y, un minuto después, Sales no acertó en el mano a mano. El colegiado señaló un penalti a favor del Tamarite en el 70 que Romero no perdonó para adelantar a los locales, que aguantaron bien su renta y ya saboreaban la victoria cuando, en el minuto 86, De Sus puso el empate definitivo para el Cuarte.

VALDEFIERRO 0-1 ILLUECA: El Illueca prolonga la mala racha del Valdefierro en la recta final.

Valdefierro: Lainez, Megía, Roldán, Cardiel, Lorente (Urquizo, 75), Gomis (Giménez, 67), Latorre, Aso, Torres (Fernández, 62), Ortiz y Barbarín.

Illueca: Forcén, Pinto, Escolar, Losin, Cavero, García (Sacasa, 73), Suárez, Gimeno, Morales (Ormad, 86), Sanz y Gracia (Álvarez, 81).

Gol: 0-1, min. 84: Sanz.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a los locales Gomis, Lorente y Fernández y a los visitantes García, Gracia y Cavero.

Comentario: Encuentro igualado entre el Valdefierro y el Illueca que se acabó llevando el conjunto visitante por la mínima. Los azulones saltaron al terreno de juego con más velocidad e intensidad, siendo Ortiz el protagonista de las dos primeras ocasiones de gol del partido, primero con un remate desde dentro del área sin premio y después con un lanzamiento de falta que se marchó rozando la escuadra. Con el paso de los minutos, el Illueca se fue acomodando teniendo sus primeras oportunidades en las botas de Morales. Desde el banquillo del Valdefierro se protestaron dos posibles penaltis que Ramírez Marco no consideró como tal: uno al inicio del primer tiempo y otro tras el descanso. Ya en la segunda mitad, el Illueca empezó a mostrarse superior a su rival. La presión por la necesidad de los puntos de los locales les impidió crear peligro de forma clara mientras Morales seguía siendo el quebradero de cabeza de la defensa del Valdefierro. Con los jugadores que salieron de refresco desde el banquillo visitante el Illueca empezó a hacer daño a los azulones por las bandas gracias a Suárez y Álvarez. Cuando el partido ya agonizaba, Álvarez se encontró frente a Lainez, quien detuvo su disparo, pero Sanz recogió el rechace para deshacer el empate inicial. Ortiz tuvo el tanto del empate en el último minuto, pero su disparo se marchó directo a las manos de Forcén, siendo el cero a uno definitivo.

VILLANUEVA 0-5 TARAZONA: Un gran Tarazona pasa por encima de un Villanueva mermado.

Villanueva: Lázaro, Osanz, Pascual, Lafuente, Mapate, Jiménez, Lizarbe, González, Adri García, Aldair (Bernal, 87) y Angoy (Medrano, 57).

Tarazona: Álvarez, Dela, Ripa (González, 45), Carlos Javier, Juanma (Pepo, 55), Luis Costa (Torcal, 73), Sergio Sánchez, Santigosa, Espinar, Rausell y Martín.

Goles: 0-1, min. 14: Espinar. 0-2, min. 23: Sergio Sánchez. 0-3, min. 72: Luis Costa. 0-4, min. 85: Torcal. 0-5, min. 86: Espinar.

Árbitro: García Reyes. Amonestó al local Pascual y a los visitantes Martín y Carlos Javier. Expulsó por doble amonestación al local Lizarbe en el minuto 58.

Comentario: El Tarazona no dio opción al Villanueva y le supero con mucha claridad a domicilio para mantenter el liderato. El conjunto local acusó las numerosas bajas con las que llegó al choque y no fue capaz de competir ante su rival, que mostró una de sus mejores versiones. Comenzó el choque y pronto los visitantes se hicieron con la posesión de balón. Apenas se había cumplido el primer cuarto de hora de partido y Espinar inauguró el marcador finalizando una gran jugada combinada de los jugadores de ataque del Tarazona. Sergio Sánchez amplió distancias pocos minutos después con un gol tras un saque de esquina, para dejar a su equipo con una clara ventaja antes del paso por vestuarios. Mapate tuvo la ocasión más clara para los locales durante los primeros 45 minutos pero no acertó. La segunda mitad fue un paseo del conjunto visitante. Además, al VIllanueva se le puso más cuesta arriba todavía el partido con la expulsión de Lizarbe en el minuto 58. Luis Costa, Torcal y de nuevo Espinar, que certificó su doblete, ampliaron distancias en el marcador haciendo constancia de la diferencia que hubo entre estos dos equipos durante los 90 minutos.

BREA 0-0 SARIÑENA: El Brea prolonga su mala racha y no pasa del empate ante el Sariñena.

Brea: Calavia, Subías, Marco, Velasco, Martínez (Rubio, 57), González (Montejo, 71), Guillén, Pérez, Parada, Carrasco y Veintemilla.

Sariñena: Claver, Ibra, Laguarta, Vilellas, Cabellud, Rodríguez (Yeboah, 77), Larios, Peralta, Sempe, Simpara y Siva (López, 87).

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó con amarilla a los jugadores del equipo local Veintemilla, Subías y Marco; y a los visitantes Sempe, Cabellud, Rodríguez, Larios y Simpara.

Comentario: Igualado partido entre el Brea y Sariñena que se ha saldado con un justo empate. Ambos equipos dispusieron de claras ocasiones, especialmente en la primera parte. Ibra estuvo muy cerca de adelantar a los visitantes, pero su remate a bocajarro fue salvado de forma provindencial por Unai. Poco después, al filo de la media hora de juego, el delantero local Jorge Pérez estrellaba un balón en el larguero. La segunda parte baja algo el ritmo, con más balones divididos y muchas disputas dentro de un clima de juego muy respetuoso En el último cuarto de hora, el Brea buscó el gol con mayor ahínco, fruto de sus cambios ofensivos. No obstante, era con más corazón que cabeza y el Sariñena supo aguantar el marcador. Empate que deja al Brea tercero con 54 puntos y al Sariñena noveno con 43.

BELCHITE 1-1 MONZÓN: El Belchite salva un punto ante el Monzón para seguir luchando por la salvación.

Belchite: Viorreta, López, Sanz, Molina (Sánchez, 26), Blasco, Casero, Val (Espinosa, 71), Espejo, Rekrouk, Borbón (Sañinas, 82) y Fernández.

Monzón: Gracia, García, Mendinueta, Valencia, Malo, Claver, Orus, Espinar (Sellán, 54), Alamán, Díaz (Puyer, 84) y Mesa (Mixaha, 77).

Goles: 0-1, min. 79: Mixaha. 1-1, min. 84: Fernández de penalti.

Árbitro: Lixandru. Amonestó a los locales González, Fernández, Casero y Salinas y al visitante Alamán.

Comentario: El Belchite y el Monzón se repartieron un punto en un partido cuanto menos disputado. Durante la primera media hora los locales fueron quienes llevaronla iniciativa, aunque sin ocasiones claras de gol, a excepción de una jugada por la banda derecha que culminó con un pase atrás de Val que Borbón no pudo transformar en el primer tanto. Más tarde, Fernández lo intentó por la banda izquierda, pero esta vez fue Val quien disparo fuera. En el minuto 79, Díaz envío un balón atrás para que Mixaha adelantara a los de Monzón. 5 minutos más tarde, Lixandru señaló penalti tras producirse una mano en una saque de esquina, siendo Fernández el autor del gol del empate. A partir de ahí, fue un "querer y no poder" de los dos conjuntos, siendo incapaces de anotar el tanto que valiera los tres puntos.

BARBASTRO 1-2 TERUEL: Victoria del Teruel en un final de partido apoteósico.

Barbastro: Hugo Gistau, Alvarado, Sánchez, Lasaosa (Saravia, 77), Pirla (García, 89), Ballesteros, Fumanal, Roma (Jaime, 66), Conte, Perso, Agustín.

Teruel: Uros; Crespo (Cota, 63), Julen, Cabetas, Adán, Romero, Barrero (Aparicio, 89, Peña, Domingo, Hernández, Pérez (Adil, 76).

Goles: 0-1, min 71: Domingo. 1-1, min 92: Perso. 1-2, min 93: Aparicio

Árbitro: Alfredo Ramos. Tarjetas amarillas a Sánchez y Alvarado (2) en el minuto 57, del Barbastro, Crespo, Barrero, Domingo, roja directa a Romero en el minuto 89, del Teruel.

Comentario: Los rojiblancos sufrieron los efectos de la crueldad de un partido de fútbol que el Barbastro empató en el minuto 92 y lo perdió en el 93. El Barbastro afrontó el partido con bajas y tuvo los jugadores justos para completar la convocatoria. La derrota no tiene remedio, pero los rojiblancos lucharon hasta el último minuto para no perder frente a un buen equipo que llevó el peso del encuentro. La primera parte fue, casi, un monólogo del Teruel por dominio, iniciativa y ocasiones de marcar frente al Barbastro que aguantó el tipo. Hugo Gistau salvó los muebles en dos ocasiones. En la segunda mitad, llegaron los goles. En el minuto 71, Domingo adelantó al Teruel. Los rojiblancos, sin nada que perder, se fueron en busca del empate que llegó a balón parado por medio de Perso, en el minuto 92. En la jugada siguiente, Aparicio marcó el 1-2 sin más tiempo para jugar.

ALMUDÉVAR 0-0 RZD ARAGÓN: El colista le pone las cosas complicadas al filial zaragocista y suma un buen punto.

Almudévar: Siro, Toñín, Lardiés, Ainoza, Paúles, Bailo, Junior (Gállego, 84), Israel (Trujillo, 59), Casero, Salcedo y Tambo (Osanz, 73).

RZD Aragón: Sergio, David Vicente (Arnau, 18), Marcen, Castillo, Hernández, Aguado, Carlos Vicente (Sancho, 83), Alvarez, Joel, Benedet y Ahmed (Forcén, 72).

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Tambo, Salcedo, Israel, Ainoza, Paúles, Siro y Trujillo del Almudévar y a Castillo y Benedet del Aragón.

Comentario: El Almudévar estuvo a punto de dar la sopresa ante el Deportivo Aragón. La primera ocasión la tuvo el equipo local en una falta directa lanzada por Junior a la que respondió Sergio con una buena parada. Una de las mejores ocasiones del Aragón en la primera parte fue un remate de Joel que se marchó fuera por poco. El partido que había sido igualado, fue dominado poco a poco por el equipo visitante. En el 32, Joel pudo marcar, se plantó sólo ante Siro y la envío fuera. En los últimos minutos de la primera parte el Almudévar le fue cogiendo la medida a un Aragón que abusaba del juego directo y de la velocidad de sus puntas, pero que elaboraba muy poco fútbol. En el 36, Salcedo controló un balón en el área y su tiro raso lo paró bien Sergio. La última también la tuvo el Almudévar en un tiro de Junior que despejó el portero visitante. Si la primera parte estuvo entretenida y disputada la segunda mitad fue un toma y daca continuo, con 6 ó 7 ocasiones de gol para cada equipo. La primera en el 47 para el Aragón mediante un tiro al palo de Benedet. La réplica del Almudévar en el 51, en un error de la defensa zaragozana, un buen centro de Junior y Tambo no consigue sacar un buen remate y tira fuera. En el 62, un paradón de Siro evita el gol, en una jugada de Ahmed que remató Carlos a placer sólo en el segundo palo pero no pudo superar al portero del Almudévar. En el 69, un centro de de Junior casi lo introduce un defensa del Aragón en su propia meta. Dos penaltis dudosos pudieron haber cambiado el resultado del partido. En el 77, se le pitó mano a Lardiés, ante la reclamación de un jugador del Aragón. El penalti fue lanzado por Aguado en el 77 y lo detuvo Siro. Cinco minutos después, Castillo toca dentro del área a un delantero "amarillo" y el penalti lanzado por Ainoza es detenido por Sergio. Esta jugada de gol perdonada por el Almudévar, espoleó al equipo local y tuvo dos ocasiones seguidas para haberse llevado el partido. En el 88, una falta lanzada por Ainoza que un defensa despejó a corner bajo palos y un minuto después un remate de cabeza de Casero en un saque de esquina que se marchó por encima del larguero. En el minuto 96, Siro salvó a su equipo de la derrota parando un cabezazo a bocajarro de un delantero visitante tras el saque de una falta.