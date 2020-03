El Olivar vence y aprovecha el empate del Juventud ante el Real Zaragoza juvenil B

Resumen de la jornada:

La zona noble de la tabla sigue tan apasionante como las jornadas anteriores. El Olivar venció por la mínima a un Hernán Cortés afincado en puestos de descenso y que peleó con uñas y dientes para rascar algo positivo de la visita del líder. Sin embargo, el Juventud, máximo perseguidor del Olivar, no pudo pasar del empate en su visita a la Ciudad Deportiva, viendo como la distancia se marcha a los tres puntos.

El San Gregorio vio como un Ejea que ha mejorado notablemente en las últimas semanas asaltaba La Azucarera y se marchaba de la capital con tres puntos en el zurrón. Amistad y Actur no pudieron pasar del empate en un duelo muy igualado. El IPC, que está sorprendiendo por su potencial ofensivo, goleó a un San José que no tuvo opción. De este modo, los oscenses se aúpan a la sexta posición. El Stadium remontó en la segunda mitad a un necesitado Giner, que vio como se le escapaban tres puntos de oro. Monzón y Montecarlo empataron a tres en un partido marcado por el fútbol ofensivo de ambos cuadros.

El Olivar más líder tras el pinchazo del Juventud

La zona baja sigue igual, pues el único conjunto que consiguió sumar fue el Racing, que superó al colista tras remontar el tanto inicial de los chicos de Yvo Serrano. Marianistas cayó con estrépito ante el Helios y el Hernán Cortés se quedó con la miel en los labios ante el líder.

Partido destacado: Real Zaragoza 1 - 1 Juventud: El Juventud se deja dos puntos ante un buen Real Zaragoza

El Real Zaragoza y el Santo Domingo Juventud se reparten los puntos en un intensísimo choque entre dos de los mejores equipos de la categoría. Serrano adelantó a los visitantes, si bien escasos minutos después Mata igualó la contienda. Gran igualdad en todos los aspectos del juego. El partido pudo caer de lado de cualquiera de los dos conjuntos, ya que en el descuento los naranjas pudieron anotar el gol de la victoria.

En la primera mitad, gran presión del cuadro visitante a la salida de balón del filial zaragocista, que con gran densidad de jugadores en el centro del campo controló a los locales. Los naranjas se adelantaron en un córner a los 11 minutos que remató Serrano con un testarazo al que no pudo llegar Rodríguez. Sin embargo, Mata empató para los blanquillos, aprovechando un pase filtrado que le dio una oportunidad perfecta. El juego hasta el descanso sufrió numerosas interrupciones por la dureza del juego y la gran disputa en el medo campo.

En la segunda mitad, el Real Zaragoza se mostró superior ya que los visitantes habían efectuado un gran desgaste físico. Sin embargo, los de Jorge Abad no se mostraron acertados en los metros finales. En los últimos instantes, el Juventud dispuso de un mano a mano ante Rodríguez, que evitó con una gran intervención el gol que hubiese dado los tres puntos a los naranjas.

Real Zaragoza: Rodríguez, Héctor (Franco, 32), Mata, Malumbres, Vallejo, Royo (Julia, 55), Fernández, Caparrós (Ostariz, 65), Conte, Cortés y Jay.

Santo Domingo Juventud: Navarrete, Choren, Mballo, Júdez, Lacosta (Alejandro, 61), Serrano, Gómez (Bravo, 78), Barquilla, Garrido (Moreno, 44), Sánchez (Melendo, 89) y Taus.

Goles: 0-1, min. 11: Serrano; 1-1, min. 21: Mata.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a los locales Royo, Mata y Conte; y al visitante Taus. Expulsó al visitante Moreno.

Marianistas 0 - 6 Helios: El Helios respira tras golear al Marianistas

Marianistas: Usieto, García, Martínez, Pablo, Gimeno, Arrieta (Gil, 62), Calvo, Rodrigo, Tajada (Gutiérrez, 69), Martín (Montañés, 76) y Gracia.

Helios: Bielsa, García (Tortajada, 66), Aguarón, Omar, Durán (García, 61), Palomino, Sinusia, Ángel, Álvarez (Romea, 61), Gracia (Martínez, 66) y Mocanu.

Goles: 0-1, min. 5: Sinusia; 0-2, min. 35: Omar; 0-3, min. 57: Omar; 0-4, min. 60: Gracia; 0-5, min. 82: García; 0-6, min. 83: García.

Árbitro: Cristian Lixandru. Amonestó al local García y a los visitantes Sinusia y Álvarez. Expulsó al local Rodrigo.

Comentario: El Helios corta su mala racha con una goleada a un Marianistas que no termina de despertar y sigue en descenso. El cuadro azulón saltó con ganas de mandar desde los primeros compases del choque, algo que no tardó en hacerse patente en el resultado, pues los visitantes abrieron la lata a los cinco minutos con un buen tanto de Sinusia. Los locales intentaron reaccionar, pero no conseguían llegar con peligro a la meta de Bielsa. Sin embargo, los visitantes ampliaron la renta con un gran gol de un inspirado Omar, que fue un puñal para los locales. Tras la reanudación, los chicos de Óscar Aso saltaron con una marcha más y pusieron tierra de por medio con otro tanto de Omar. Acto seguido llegó el cuarto por medio de Gracia, que sentenciaba el choque cuando restaba media hora. La puntilla la puso Sergio García con un doblete en dos minutos.

Racing Club Zaragoza 4 - 1 Valdefierro: Remontada del Racing para seguir soñando con la salvación

Racing: Varela, Moreno, Eloy, Bozal, Modrego, Enseñat (Bernad, 54), Castillón (Tabuenca, 54), Barrachina, Amicizia (Gómez, 59), García y Gran.

Valdefierro: Morte, Alfonso (Marín, 63), Tiestos, Belloc (Arauzo, 74), Lasheras, Martos (Gálvez, 63), Sans, Fernández, Urquizo, Mena (Vega, 73) y Carazo.

Goles: 0-1, min. 65: Sans; 1-1, min. 71: Gran; 2-1, min. 78: Carazo (p.p.); 3-1, min. 80: Bernad; 4-1, min. 83: Gómez.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a los locales García y Gómez; y a los visitantes Mena, Gálvez y Vega.

Comentario: Remontada del Racing para seguir soñando con la permanencia. Comenzó el partido como se esperaba, con ambos conjuntos sin tomar riesgos innecesarios, pues los dos entrenadores eran conscientes de la importancia del choque, pues una derrota prácticamente les condenaba al descenso. Tras unos minutos de tanteo, los visitantes comenzaron a mandar en el choque, pero sin incomodar demasiado la meta de un Varela que apenas tenía que intervenir. Sin embargo, tras la reanudación todo cambió. Sans adelantó al conjunto azulón tras un buen remate. Pese a ello, el Racing Club no bajó los brazos e igualó la contienda desde los once metros con un gran disparo de Gran. El tanto cayó como un jarro de agua fría en los visitantes, que además carecen de la fortuna necesaria, pues se veían por detrás tras un gol en propia puerta de Carazo. El Valdefierro se lanzó a por el partido, pero se encontró con dos tantos, uno de Bernad y otro de Gómez que cerraron el choque y dan vida al Racing.

IPC La Escuela 4 - 1 San José: El IPC impone su ley ante el San José

IPC: Laborda, Vargas, Margalejo, Benedet, Correa, Diallo, El Hamdi, Escario, Sekou, Arizón (Alejandro, 65) y Saravia.

San José: Aranega, Viamonte (Arambillet, 65), Esparza (Petrisor, 65), Roché, Membrado, Boza, Bermúdez, Tudor, Mendoza, Fonseca (Moreno, 65) y Navaridas (Romero, 65).

Goles: 1-0, min. 34: Diallo; 2-0, min. 36: Sekou; 3-0, min. 49: El Hamdi; 4-0, min. 73: Saravia; 4-1, min- 87: Romero.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a los locales Arizón, Saravia, Vargas y Correa; y a los visitantes Esparza, Fonseca, Viamonte, Boza y Moreno.

Comentario: El IPC no da opción a un San José superado. Comenzó el choque con los oscenses dispuestos a imponer su juego físico desde los primeros compases. El centro del campo de los locales, comandado por un tremendo Diallo, que imponía su jerarquía en la medular, no daba opción al cuadro zaragozano. El propio Diallo iba a poner por delante a los suyos con un gran remate ante el que nada pudo hacer Laborda. Dos minutos después el mazazo sería doble para los visitantes, pues Sekou aprovechó un buen balón para hacer el segundo. El paso por vestuarios no cambió la dinámica del choque, pues los locales seguían imponiendo ese fútbol físico que tan buenos resultados les está dando. Además, a los cinco minutos llegó el tercer tanto, obra de El Hamdi, que daba tranquilidad a los suyos. No faltó a su cita con el gol el estadounidense Jeremy Saravia, que está dejando grandes sensaciones. El San José recortó distancias en los últimos minutos con un tanto de Romero que puso el 4-1 final.

Hernán Cortés 1 - 2 El Olivar: El Olivar vence por la mínima a un Hernán Cortés que se mete en problemas

Hernán Cortés: Stokic, Sancho (Gracia, 71), Gracia, Claver (Torcal, 71), Sainctavit, Alcubierre (Ortega, 62), Íñigo, Serban, Serrano (Villuendas, 62), Teresa y Al.

Olivar: Fuertes, Gómez, Rodríguez, Segui, Baena, Sebastián, Ferruz (Sierra, 58), Losfablos, González, Laínez (Ciriano, 75) y García.

Goles: 0-1, min 51: Seguí. 0-2, min 61: González. 1-2, min 68: Teresa, de penalti.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a los locales Teresa, Serban, Torcal, Claver y Stokic y al visitante Roríguez.

Comentario: El Olivar se lleva los tres puntos ante el Hernán Cortés por (1-2) en un intenso encuentro que se decidió por acciones concretas. El choque pudo caer de lado de cualquiera de los dos conjuntos. Durante la primera mitad se pudo ver un gran juego en ambos equipos y con un amplio abanico de ocasiones. En la segunda mitad, llegaron todos los goles del encuentro. Sainctavit tuvo una ocasión muy clara para los rojiblancos, si bien el meta del Olivar evitó el tanto. Un minuto después Mario Seguí anotó el primer gol de los visitantes con un gran disparo desde la frontal. En el 61, González amplió distancias con una gran acción individual. Teresa recortó diferencias desde los once metros. En los últimos minutos, el cuadro de Pedraza pudo igualar el choque, si bien no estuvo acertado en los metros finales.

Amistad 1 - 1 Actur Pablo Iglesias: Igualdad total entre el Amistad y el Actur

Amistad: Martínez, Ibáñez, Mañanes, Borau, Candau (Requelme, 61), Martínez, Ibero (Teno, 61), Marcos (López, 81), Izquierdo, Candial (Urgel, 61) y Morlanes.

Actur Pablo Iglesias: Badía, Navarro, Montalbán, Dabo, Becerril (Escolano, 87), Catalán (Giménez, 66), Molinero (Marcelo, 75), Boudaoud, Sánchez, Martínez y Sanneh (Boss, 46).

Goles: 1-0 min. 13: Ibero, 1-1 min. 33: Molinero.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó con cartulina amarilla al local Candau y expulso con doble amarilla al local Morlanes. Del mismo modo, amonestó a los jugadores visitantes Dabo, Izuel y Escolano.

Comentario: Igualado encuentro de la zona noble entre dos equipos que han ido de más a menos. Ambos salieron de forma fulgurante a por los tres puntos, sin un dominador claro pero con la clara premisa de ir a buscar el gol con idas y venidas para los dos conjuntos. Quien acertaba primero era Ibero para los locales. El gol no cambió la dinámica de la primera parte, donde había muchas segundas jugadas y balones divididos. Molinero aprovechaba una gran acción colectiva para terminar igualando desde dentro del área. En la segunda parte, el cansancio empezaba a hacer mella en los jugadores y el choque perdía vistosidad. Las imprecisiones eran más frecuentes en el centro del campo, pero tanto Martínez como Badía completaron un notable encuentro bajo palos.

Giner 2 - 5 St. Casablanca: Remontada exprés del Stadium ante un combativo Giner

Giner: Echeverría (Jiménez, 68), Cantarero (Calvo, 62), Ayadi, Martínez, Jiménez, Floria, Catalán (Martínez, 58), Gabarre, Pacheco, Vera (Balde, 78) y Castillo.

St. Casablanca: Abadía, De Blas, Betes (Cuartero, 38), Sanz, Gonzales, Galindo, Caro, Lera (Escós, 46), Trullén (Danil, 72), Aznar y Said (Baciero, 46).

Goles: 1-0, min. 13: Gabarre; 2-0, min. 43: Gabarre; 2-1, min. 54: Sanz; 2-2, min. 69: Sanz; 2-3, min. 70: Caro; 2-4, min. 74: Danil; 2-5, min. 84: Cuartero.

Árbitro: Amonestó a los locales Jiménez y Martínez; y a los visitantes De Blas y Danil.

Comentario: El Stadium Casablanca le da la vuelta al partido en cuarenta y cinco minutos de oro. Comenzó vibrante el encuentro, pues los locales saltaron al verde con ganas de dejar los importantísimos puntos en casa. Prueba de ello fue el tanto de Gabarre, que adelantó a los suyos cuando aún no se había cumplido el primer cuarto de hora. Los verderoles no conseguían llevar peligro a la meta defendida por Echeverría, pues los locales conseguían incomodar a Cano y Trullén. Gabarre ponía tierra de por medio justo antes del descanso con otro gran gol. El paso por vestuarios cambió el choque de manera radical, pues el triple cambio del Stadium les aportó verticalidad para llevar más peligro. Sanz recortó distancias a los pocos minutos y puso la igualada quince minutos más tarde. El tanto dolió y mucho a los locales, que vieron como Caro ponía por delante a los suyos un minuto después. Danil puso el cuarto a los cinco minutos y Cuartero cerró la remontada a seis para el final, permitiendo a los visitantes llevarse el choque.

Monzón 3 - 3 Montecarlo: El Monzón y el Montecarlo empatan en un partido frenético

Monzón: Moriano, Fumanal, García, Bernárdez, Fofana, Torres, Gan (Martínez, 70), Solanilla, Samitier, Miñana (Fernández, 60) y Abad.

Montecarlo: Miralles, Velasco, Ferrer, Val, Horno (Gotor, 70), Mallor, Arana, Santos (Rubira, 81), Gallego, Larraga (Carreño, 64) y Omeñaca.

Goles: 0-1 min. 8: Gallego, 0-2 min. 26: Mallor, 1-2 min. 41: Samitier, 2-2 min. 54: Bernárdez, 2-3 min. 85: Gotor, 3-3 min. 86: Fernández.

Árbitro: Alonso de Ena. Expulsó por doble amonestación al entrenador local Sánchez y al jugador Fumanal. Además, amonestó con amarilla a los locales García, Bernárdez, Torres, Samitier y Fofana. Amonestó con amarilla a los visitantes Horno y Mallor.

Comentario: El Monzón y el Montecarlo se reparten los puntos en un partido de idas y vueltas, con escaso orden, en el que los locales supieron igualar el marcador en varias ocasiones pese a tener una situación desfavorable. Gallego aprovechó para los visitantes un pase filtrado, con el que adelantó a los visitantes; en el 26, Mallor con un disparo desde el medio campo amplió la renta. El Monzón, tras los dos goles, cambió el dibujo por uno con mayor profundidad ofensiva. Samitier recortó distancias con una buena jugada combinada. En el segundo tiempo, intenso arranque de los locales. En una jugada colectiva, Bernárdez remató un envío para igualar el choque. Con el paso de los minutos, el encuentro perdió el orden y la táctica inicial y en un fallo defensivo Gotor anotó el (2-3). Sin embargo un minuto después, Fernández igualó definitivamente el partido gracias a otra buena jugada colectiva. Justo reparto de puntos en un encuentro en el que ninguno de los dos supo imponer su juego.

San Gregorio 0 - 1 Ejea: Un ordenado Ejea supera al San Gregorio a domicilio

San Gregorio: Muro, López, Montañés, Tella, Navarro, Oñoa, Leiton (Couto, 80), Salas (Bosqued, 64), Escudero, López y Huerva (Ramírez, 64).

Ejea: Sanjuan, Valiente, Bericat, Giménez (García, 82), Florian, Dani, Bese (Villagrasa, 70), Marcellán, Izan, Iker (Azuara, 55) y Nestor (Bueno, 80).

Goles: 0-1, min. 53: Giménez.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a los locales Leiton, Navarro, Oñoa y Muro; y a los visitantes Daniel, Bericat e Iker. Expulsó a los locales Bosqued y Ramírez.

Comentario: El Ejea vence por la mínima y asalta La Azucarera. Ambos conjuntos saltaron al verde sin querer tomar riesgos y el juego se centraba en balones largos y segundas jugadas, donde el Ejea se encontraba más cómodo. Néstor pudo adelantar a los suyos desde la frontal, pero el remate no encontró las redes. Giménez encontró el tanto tras un gran centro de Marcellán que superó a toda la zaga rojilla. Tras la reanudación, el guion no cambió, aunque los locales adelantaron las líneas en busca de la igualada. Bosqued se marchó antes a vestuarios tras ver la segunda amarilla por sus protestas, lo que sacó del partido a los locales, que no supieron hacer daño a la ordenada zaga ejeana, que se mostró muy solida durante los noventa minutos. Los visitantes pudieron matar el choque a la contra, pero no estuvo fino en los metros finales y terminó pidiendo la hora ante un rival en inferioridad.

