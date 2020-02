El Real Zaragoza se exhibe y el Huesca gana sufriendo

PARTIDO DESTACADO DE LA JORNADA: JUVENTUD 2–8 REAL ZARAGOZA

El Juventud llegaba como cuarto clasificado a esta cita, dispuesto a plantarle cara al todopoderoso Real Zaragoza. Sin embargo no ha podido mantener el ritmo de los visitantes y ha terminado goleado. Durante el primer cuarto de hora, el Real Zaragoza no encontraba espacios ante un buen Juventud que jugaba sus cartas y evitaba que la línea medular zaragocista pudiera combinar con facilidad. No obstante, en el momento en el que Rufo abría la lata, se desataba el Real Zaragoza. Diez minutos de ensueño en los que los blanquillos conseguían ponerse 0-6. Cuatro de los goles eran de Sergio Sánchez.

El Juventud se había quedado claramente tocado para la segunda parte, donde se le vio con ganas de que terminara el partido cuanto antes. Su juego se había ido diluyendo progresivamente e incluso se encontraban con la mala fortuna en una acción en la que Morón introducía el balón en su propia portería. Ruiz y Fanlo terminaban sacando el honor de los locales para maquillar el resultado y dejar el 2-8 definitivo.

Juventud: Molina, De Alfonso (Fanlo, 40), Battiato, Morón, Borrego, Santarromana (Lasierra, 40), Navaridas (Vidal, 45), Palos, Mustienes, Bernad (Garcés, 47) y Ruiz.

Real Zaragoza: Berrar (Golet, 36), Santiago, Hernández, Barrachina, Perales, Navarro, Monserrate (Cortés, 36), Checa, Rufo (Tolosa, 36), Cantero (Abenia, 36) y Sánchez (Pinilla, 36).

Goles: 0-1 min. 19: Rufo, 0-2 min. 20: Sánchez, 0-3 min. 22: Sánchez, 0-4 min. 25: Cantero, 0-5 min. 26: Sánchez, 0-6 min. 29: Sánchez, 0-7 min. 38: Pinilla, 0-8 min. 39: Morón en propia portería, 1-8 min. 54: Ruiz, 2-8 min. 60: Fanlo.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó con amarilla al local Battiato.

HUESCA 2-0 BALSAS PICARRAL

Huesca: Subías, Sauvage, Teixeira, Santolaria, Gómez (Torralba, 42), Fernández (Bazago, 50), Matas, Rico, Izquierdo (Benítez, 45), Martín (Lasheras, 51) y Torralba.

Balsas Picarral: Portero, Biel, Martínez, del Río, Pérez, Cuevas (Gracia, 40), Asín, Carbonel, García, Galve (Suriñach, 46) y Lausín (Piñón, 46).

Goles: 1-0 min. 5: Biel en propia meta, 2-0 min. 28: Izquierdo.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó con amarilla al local Gómez y a los visitantes Biel y Pérez. Expulsó al visitante Carbonel.

Comentario: A la SD Huesca le ha costado mucho más de lo previsto imponerse a un muy competitivo Balsas Picarral. Los altoaragoneses se adelantaban muy pronto, con un lanzamiento que trataba de despejar Biel pero se introducía en su propia portería. Pero el Balsas, pese a su complicada situación en la tabla, encontraba espacios y pillaba al Huesca a la contra. Los locales no se encontraban cómodos y sintieron alivio con el segundo tanto, obra de Izquierdo. En la segunda parte, el Balsas trató de meterse en el partido, pero sin fortuna de cara a puerta; y el Huesca no fue capaz de sentenciar.

MONTECARLO 2-1 OLIVER

Montecarlo: Valero (Pardo, 36), Ingalaturre, Castro, Ruiz, Sánchez (Colas, 36), Labordeta, Plaza (Casorrán, 36), Álvarez, Barranco, Hernández y Fontán.

Oliver: Gabardos, Pérez, Berenguer, Fernández, Llorente (Cavero, 64), Nerín, López (Albesa, 48), Hillera (González, 45), Paniego, Calvo y Vivas.

Goles: 1-0 min. 7: Barranco, 1-1 min. 8: Llorente, 2-1 min. 69: Barranco.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Plaza, Fontán, Escos y Peñas; y a los visitantes Nerín y Pérez.

Comentario: El Montecarlo ha sufrido muchísimo para doblegar a un Oliver que ha merecido algo más. De hecho, el gol del triunfo de Barranco llegaba en el último minuto. Igualada primera parte de idas y venidas constante, con dominio alterno. Llorente empataba justo después del tanto inicial de Barranco. En la segunda parte, el Olivar dispuso de dos claras ocasiones para marcar, pero finalmente fue el Montecarlo quien se encontraba con el gol en las postrimerías del encuentro.

VENECIA 4-0 EJEA

Venecia: Pérez, Sarrato, Gregorio, Ferrando, Villuendas (Somalo, 42), Serrano, Anechina, Cubillo, Sabater (Colas, 43), Pardillos y del Campo (Suils, 48).

Ejea: Berges, Loscos (Fumanal, 12), Castro (Abadía, 44), Valero, Sanjuán, Fau, Laura, Laborda (González, 49), Cortés, Opoku y Puyod.

Goles: 1-0 min. 18: Gregorio, 2-0 min. 25: Gregorio, 3-0 min. 29: Cubillo, 4-0 min. 32: Gregorio.

Árbitro: Andrés Ara.

Comentario: El Venecia ha goleado al colista Ejea por 4 goles a 0, en un encuentro donde los visitantes han estado a merced en toda la primera parte. Gregorio ha sido el gran protagonista y ha terminado el duelo con un hat trick de goles en su casillero particular. En la segunda parte, el Venecia bajó el ritmo y la intensidad del juego, pero el Ejea no pudo lograr el tanto del honor.

Borja da la victoria al Actur Pablo Iglesias

EL OLIVAR 0-1 ACTUR PABLO IGLESIAS

El Olivar: Sisamón, Ramos, Carmona, Sanz, Puerto (Puertas, 50), Uldemolins, Gravante, Fredes, Alejandre, Martínez (Puerto, 47) y Solanas.

Actur Pablo Iglesias: Serrano, Martínez (Martín, 57), Díaz, Royo, Roche, Sanjuán, Marcelo (Ara, 54), Pablo, Cacho (Betore, 56), Lezcano y Borja.

Goles: 0-1 min. 49: Borja.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó al visitante Cuartero.

Comentario: El Actur Pablo Iglesias ha sufrido más de lo previsto para doblegar a El Olivar, que nunca se entregó y mantuvo el tipo en todo momento. El partido ha sido trabado, con muchas imprecisiones y segundas jugadas, sin que ninguno de los dos se hiciera con el timón del choque. El Olivar se replegaba con eficacia y trataba de salir a la contra, pero era Borja quien con un potente disparo se llevaba los tres puntos para el Actur Pablo Iglesias.

CASABLANCA 2-1 PEÑAS OSCENSAS

Casablanca: Vaquero, Joven, Molero (Floristán, 36), Terreu, Lázaro, Aliaga, Martínez (Gómez, 36), Echechiquia, Berges (Gil, 46), Grima y Teresa.

Peñas Oscenses: Franco, Ferrando (Jordan, 46), Mur, Marín (Oliva, 46), Escario (Sarasa, 59), Montaner, Arto, Arazo, Almerge, Camañes y Escobar.

Goles: 0-1 min. 30: Montaner, 1-1 min. 36: Aliaga, 2-1 min. 53: Aliaga.

Árbitro: Almarcegui Boza. Amonestó con amarilla a los visitantes Franco, Ferrando y Camañes. Expulsó con roja directa al visitante Montaner.

Comentario: Igualado partido en el que el Stadium Casablanca ha sabido remontar a un Peñas Oscenses que brilló especialmente en la primera media hora de juego. Los locales no estaban cómodos y perdían el balón fruto de la precipitación, ante un Peñas que forzaba un error al Stadium para adelantarse con tanto de Montaner. Javier Aliaga remontaba en apenas un cuarto de hora y fruto de la frustración, Montaner terminaba expulsado en el conjunto oscense.

EBRO – SAN JOSÉ (17.30)

RACING ZARAGOZA 0–1 AMISTAD

Racing Zaragoza: Blánquez, Serrano (Molinero, 49), Camín, Gómez, Vilchez (Marín, 49), Vilella, Salmerón, Merchante, Khoualed, Castillo y Lozano (Pereira, 40).

Amistad: Martínez, Mariblanca, Duato, Villagrasa, Aguilar, Castro, Ortiz, Gracia (Celemín, 63), Martínez (Rodrigo, 42), Vijuesca (Esquina, 50) y Palacio.

Goles: 0-1 min. 32: Gracia.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó con amarilla a los locales Gómez, Carmona y Serrano.

Comentario: El Racing Zaragoza ha empezado mejor en el partido, con llegadas principalmente por el costado diestro pero sin acierto a la hora de dar el último paso. El Amistad, sin brillo, no cometía errores pero en ataque no estaba tan fluido como el Racing. Sin embargo, eran los visitantes quienes se adelantaban por medio de Gracia. En la segunda parte, el Racing entraba en mayores precipitaciones y el Amistad tampoco estaba atento a la hora de aprovecharlo en alguna contra. Hubo ocasiones para los dos, pero el marcador ya no se movió y el Amistad sale victorioso.

