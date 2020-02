El Montecarlo aguanta el asedio del Real Zaragoza juvenil B

Resumen de la jornada:

El Olivar, líder de la competición, volvió a la senda de la victoria tras golear al Monzón (6-0). Con esta goleada mantiene el punto de distancia con su perseguidor, el Juventud que mantiene su buena racha con otro gran resultado (8-1) ante un Marianistas metido en problemas. Por otro lado, el Real Zaragoza no pudo pasar del empate ante un defensivo Montecarlo y sigue en la tercera posición, aunque ha visto como el San Gregorio ha recortado dos puntos tras su buena victoria en el feudo del colista (2-3), donde tuvo que sufrir más de la cuenta.

El Actur Pablo Iglesias consiguió dejar los puntos en casa ante un gran Racing Club Zaragoza, que tuvo la victoria en su mano hasta el tiempo añadido, cuando el cuadro local remontó el choque con dos goles seguidos (2-1). El IPC asaltó el Gregorio Usabel con un juego muy físico y aprovechando sus ocasiones mejor que su rival, adelantando a los verderoles en la tabla.

En la zona baja de la tabla, el Hernán Cortés rescató un punto sobre la bocina tras empatar en el la última jugada de su choque contra el San José (1-1). Pese a ello, el cuadro rojiblanco sigue en puestos de descenso, aunque un punto más cerca de la permanencia, dado que el Giner cayó derrotado en su visita a Ejea (3-1). El Valdefierro, colista, no pudo puntuar ante un San Gregorio que encarriló el choque en la primera media hora, pero terminó sufriendo ante las acometidas locales.

Partido de la jornada: MONTECARLO 0-0 REAL ZARAGOZA

El Montecarlo aguanta las acometidas zaragocistas y salva un punto en un complicado duelo. El conjunto blanquillo saltó al verde del José Luis Violeta con ganas de mandar desde los primeros compases de choque, algo que no parecía incomodar al cuadro rojillo, que se limitaba a esperar en campo propio. El Real Zaragoza pudo adelantarse a los dos minutos de juego por medio de Montaño, que se encontró con los guantes de un inspirado Miralles, que salvó a su equipo durante todo el choque. La ocasión no pareció despertar a los locales, que no salían de su campo. Sin embargo, el entramado defensivo propuesto por Néstor Paricio no permitía generar peligro a los zaragocistas. Pese a ello, Fabio pudo adelantar a los suyos al filo del descanso, pero se volvió a encontrar con una parada salvadora del cancerbero local.

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del choque, pues eran los visitantes los que dominaban la posesión a su antojo mientras los rojillos esperaban su oportunidad. El Real Zaragoza, que no andaba muy fino en el último pase, no encontraba el hueco en la muralla local, por lo que lo intentaba desde lejos. En una de ellas, Cortés pudo poner a los suyos por delante con un tremendo trallazo a la escuadra, pero Miralles, con una tremenda palomita, despejó a córner. Lo intentó el cuadro blanquillo hasta el último instante, pero el marcador no se movió.

Montecarlo: Miralles, Velasco (Rocha, 71), Ferrer, Val (Santos, 74), Horno, Pelegrín, Mallor, Carreño (Rubira, 87), Arana, Gallego (Larraga, 81) y Omecaña.

Real Zaragoza: Calavia, Augusto, Franco, Malumbres, Mata, Fabio (Julia, 67), Fernández, Caparrós (Barrios, 77), Montaño (Ostáriz, 58), Cortés y Jay (Royo, 86).

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a los locales Rubira y Pelegrín; y a los visitantes Conte y Fernández.

SAN JOSÉ 1-1 HERNÁN CORTÉS: Serrano rescata un punto en el descuento para el Hernán Cortés

San José: Aranega, Rivaldo, Viamonte, Esparza, Kyei, Boza (Membrado, 68), Mendoza, Moreno, Fonseca, Romero (Bermúdez, 63) y Navaridas (Arambillet, 21).

Hernán Cortés: Neman, Sancho (Serrano, 77), Serban, Gracia, Claver (Medhi, 77), Carlos Martín, Alcubierre (Ortega, 72), Íñigo, Sánchez, Teresa (Royo, 77) y Dawlat.

Goles: 1-0, min. 59: Fonseca. 1-1, min. 89: Serrano.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a los locales Esparza, Boza y Bermúdez y a los visitantes Serban, Sánchez, Dawlat, Alcubierre y Ortega.

Comentario: El Hernán Cortés rescata un punto de oro en el último suspiro. El encuentro comenzó con ambos equipos bien plantados sobre el verde, aunque ninguno lograba llegar a zonas de peligro con claridad. Los minutos pasaban y la necesidad de puntos del cuadro visitante se hacía patente, por lo que los rojiblancos dieron un paso adelante. Tras la reanudación, el partido se volvió más dinámico, con más ritmo y llegadas de peligro. En una de ellas, tras una buena jugada de los locales, llegó el primer tanto, obra de Fonseca, que abría la lata con un buen disparo. El tanto fue un mazazo para los del Pirulí, que necesitaban sacar puntos para alejarse de la zona de peligro. Los de Nico Pedraza se volcaron al ataque, colgando balones al área en busca del tanto del empate. Y cuando el partido parecía visto para sentencia, llegó el tanto de la igualada, obra de Serrano que desató la euforia del conjunto visitante.

EL OLIVAR 6-0 MONZÓN: Un gran Olivar le endosa un set al Monzón

El Olivar: Fuertes, Gómez, Castán (Sierra, 72), Rodríguez, Torres (Ciriano, 74), Segui, Ferruz, Losfablos, González, Láinez (Morcillo, 70) y García.

Monzón: Moriano, Nadal, García, Bernardez, Fofana, Torres (Burgos, 65), Morillo, Solanilla, Samitier, Miñana y Gan (Fernández, 57).

Goles: 1-0, min. 23: Segui; 2-0, min. 49: García; 3-0, min. 53: Segui; 4-0, min. 65: Torres; 5-0; Losfablos; 6-0, min. 75: Losfablos.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó al local Torres y a los visitantes Moriano, Solanilla, Morillo y Fofana.

Comentario: Cómoda victoria de un Olivar que no dio opción a su rival. El cuadro local comenzó mandando, teniendo el cuero y moviéndolo a sus anchas. Los rojiblancos apenas podían contener el buen juego de los locales, que se adelantaron desde los once metros con un disparo de Segui, que engañó con maestría a Moriano. Escasos minutos más tarde los locales volvieron a disponer de una pena máxima, aunque esta vez Moriano adivinó la intención y atajó el lanzamiento. El paso por vestuarios mejoró al Olivar, que amplió la renta con un testarazo de García, que debutaba con los locales. El gol hizo mucho daño al Monzón, que vio como Segui anotaba el tercero a los cuatro minutos. Torres puso el cuarto en una buena jugada colectiva y Losfablos cerró la cuenta con dos goles aprovechando el espacio a la espalda de la zaga. De este modo, el líder olvida el pinchazo de la semana pasada y sigue en cabeza en su particular pulso con el Juventud.

HELIOS 1-2 AMISTAD: Candial da los tres puntos al Amistad

Helios: Bielsa, García (Arostegui, 69), Rubio, Tortajada (Romea, 60), Aguarón, Durán, Díaz (Palomino, 60), Martínez, Álvarez (Gracia, 69), García y Mocanu.

Amistad: Martínez, Ibáñez, Candau, Martínez (Mañanes, 76), Requelme, Tena, Marcos (Borao, 86), Izquierdo (Íbero, 75), López, Candial (Urgel, 79) y Morlanes.

Goles: 1-0, min. 23: Tortajada; 1-1, min. 33: Candial; 1-2, min. 43: Candial.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó a los locales Díaz y Romea.

Comentario: Los locales, fieles a su estilo, trataban de combinar y acercarse a las inmediaciones del área contraria a través del juego vistoso. Por su parte, el Amistad imponía una presión adelantada. En una de estas acciones, Diego Tena se plantaba solo ante la meta rival y se encontraba con una prodigiosa mano de Bielsa. Tortajada adelantaba a los suyos tras una gran jugada por banda. El Amistad no tardó en reponerse del gol, y Tena, desde dentro del área, dejaba un balón de cara para que Candial fusilara para empatar. Poco antes del descanso, una gran acción desde la banda derecha culminaba con un remate de cabeza de Candial para establecer el 1-2. En la segunda parte, el Amistad dispuso de dos contras claras. No obstante, el portero local salvó a los suyos y esto permitió llevar el choque con vida a los últimos minutos, donde el Helios encerró en el último tramo a su oponente, pero el tanto no llegó.

VALDEFIERRO 2-3 SAN GREGORIO: El San Gregorio termina pidiendo la hora ante el Valdefierro

Valdefierro: Morte, Alfonso (Marín, 89), Tiestos, Belloc, Lasheras, Martos, Sans, Fernández, Urquizo, Sarasa y Mena (Carazo, 46).

San Gregorio: Moya, López, Montañés, Tella, Navarro (Bosqued, 77), Couto (Escudero, 40), Oñoa, Abenía, Salas, López (Tenorio, 89) y Huerva.

Goles: 0-1, min. 9: Oñoa; 0-2, min. 22: Couto; 0-3, min. 30: Oñoa; 1-3, min. 49: Mena; 2-3, min. 68: Mena.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a los locales Mena, Belloc y Tiestos; y a los visitantes Huerva, López, Oñoa y Escudero. Expulsó al visitante Abenía.

Comentario: El San Gregorio derrota por 2-3 al Valdefierro gracias a una primera parte en la que fue especialmente brillante a la hora de robar y salir al contraataque. De esta manera llegaron los tres primeros goles de los visitantes en apenas media hora de juego, donde aprovechaban su alta presión para provocar errores de un Valdefierro que dispuso de mayor posesión. A la salida de un córner, Mena anotaba con el pie para acortar distancias, y de nuevo Mena culminaba una gran acción colectiva para poner el 2-3 en el minuto 68. Los últimos veinte minutos estuvieron marcados por el dominio de los locales, que no consiguieron perforar la portería de Moyá ante un San Gregorio que sufrió para acometer los envites del Valdefierro. Sin embargo, los locales carecieron de acierto y los tres puntos se marcharon para San Gregorio.

JUVENTUD 8-1 MARIANISTAS: El Juventud se da un homenaje a costa del Marianistas

Juventud: Chamorro, Choren, Júdez, Lacosta, Serrano (Sadou, 68), Gómez (Megino, 46), Moreno, Láinez, Garrido (Barquilla, 58), Sánchez (Sampietro, 46) y Rodrigo.

Marianistas: Usieto, Claver, Montañés (Martín, 48), García, Martínez, Usieto, Gimeno, Calvo, Gutiérrez, Lucea y Gracia.

Goles: 1-0, min. 14: Sánchez; 2-0, min. 17: Láinez; 2-1, min- 27: Usieto: 3-1, min. 32: Láinez; 4-1, min. 35: Taus; 5-1, min. 40. Lacosta; 6-1, min. 45: Láinez; 7-1, min. 46: Láinez; 8-1, min. 83: Barquilla.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó al local Taus y al visitante Maldonado.

Comentario: El Juventud comenzó con una marcha más que si rival, sabedor de la importancia de los puntos en su batalla por el ascenso. Sánchez abrió la lata con un buen tanto justo antes de llegar al primer cuarto de hora. El gol cayó como un jarro de agua fría en los visitantes, que vieron como Láinez, que dio un auténtico clinic goleador, ponía el segundo en el luminoso. Marianistas supo reaccionar y recortó distancias con un tanto de Usieto. Sin embargo, los naranjas no estaban por la labor de dar esperanza a los colegiales y ampliaron la renta con un nuevo tanto de Láinez. Los del Joaquín González no quitaron el pie del acelerador y completaron el set antes del descanso. Tras la reanudación, Láinez, que parecía estar en estado de gracia, anotó el cuarto en su cuenta particular. Los locales cerraron la goleada con un tanto de Barquilla en los minutos finales.

ACTUR PABLO IGLESIAS 2-1 RACING: El Actur Pablo Iglesias remonta en el tiempo añadido

Actur Pablo Iglesias: Flores, Navarro (Marcelo, 82), Montalbán, Nelson, Sánchez, Becerril, Catalán (Marín, 68), Molinero (Escolano, 86), Isaac, Martínez y Mari.

Racing: Miranda, Bernad (Amicizia, 89), Araguas, Moreno, Bozal, Tabuenca, Castillón, Barrachina (Enseñat, 79), Gómez, García (Embarba, 80) y Gran.

Goles: 0-1, min. 2: Gómez. 1-1, min. 90: Escolano. 2-1, min. 92: Isaac.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local Sánchez y al visitante Embarba.

Comentario: El Actur Pablo Iglesias sufre más de lo previsto para doblegar a un competitivo Racing Zaragoza. Un tanto inicial de Axel para los visitantes en el minuto dos cambió las expectativas del partido. El Racing supo defenderse en su área y mantener el resultado, a la vez que buscaban salir a la contra. El nerviosismo se iba apoderando progresivamente del Actur, que trataba de combinar pero con escasa fortuna. A partir del minuto 70, se vio otra cara más decidida de los locales, que terminaron encerrando en su área al Racing. Miranda tenía grandes intervenciones, manteniendo con vida a los suyos todo lo posible. Sin embargo, no pudo evitar el tanto de Escolano en el minuto 90 tras una buena combinación de los locales. Dos minutos después, en el tiempo añadido, era Bouadoud, quien tras una serie de rechaces terminaba empujando el balón al fondo de las mallas para generar el delirio en la afición local.

EJEA 3-1 GINER: El Ejea se hace fuerte en casa y no da opción al Giner

Ejea: Sanjuan, Florián, Bericat, Giménez, García, Mayayo (Cortías, 57), Bese (Bueno, 70), Marcellán, Izan, Pérez (Azuara, 84) y Néstor (Valiente, 87).

Giner: Echeverría, Cantarero, Martínez, Jiménez (Reinoso, 84), Floría (Castillo, 46), Catalán (Calvo, 78), Gabarre, José Antonio, Alloza, Junior y Pacheco.

Goles: 1-0, min. 40: Izan. 2-0, min. 52: Marcellán. 2-1, min. 62: Castillo. 3-1, min. 87: Cortías.

Árbitro: Almenara Martínez. Amonestó a los locales Gerico, Mayayo, Sanjuan, Cortías y Bueno y a los visitantes Jiménez, Pacheco y Cantarero.

Comentario: El Ejea no da opción a un Giner que se mete en problemas. Saltó mejor el conjunto local al verde, buscando un juego directo que los visitantes no lograban quitarse de encima. Sin embargo, el cuadro local no lograba perforar la meta de un inspirado Echeverría, que mantenía a los suyos con buenas paradas. Izan adelantó al Ejea tras aprovechar un rechace en el área justo antes del descanso. El paso por vestuarios mejoró notablemente al cuadro visitante, que comenzó a dominar el choque, metiendo a los locales en su propio campo. Sin embargo, Pablo Marcellán se sacó de la chistera un potente disparo para poner el segundo cuando peor lo pasaba su equipo. El Giner no bajó los brazos y consiguió recortar distancias con un tanto de Castillo en segunda jugada. El Ejea supo sufrir y anotó el tercero con un gran testarazo de Cortías en la recta final del choque.

STADIUM CASABLANCA 1-2 IPC LA ESCUELA: Un buen IPC asalta el Gregorio Usabel

Stadium Casablanca: Almenara Martínez. Amonestó a los locales Gerico, Mayayo, Sanjuan, Cortías y Bueno y a los visitantes Jiménez, Pacheco y Cantarero.

IPC La Escuela: Laborda, Bautista, Margalejo, Benedet, Moran, Correa (Bader, 74), Sanagustín (Escario, 45), Mamadou, Sekou, Joel y Jeremy.

Goles: 0-1, min. 12: Sekou. 1-1, min. 56: Caro. 1-2, min. 80: Moran.

Árbitro: García Fernández. Amonestó al local Escós y a los visitantes Vargas, Bautista y Correa.

Comentario: La efectividad del IPC condena al Casablanca. Saltó mejor al verde el cuadro visitante, que con su típica presión alta incomodaba la salida de balón del conjunto verderol. Los oscenses dominaban y consiguieron adelantarse a la salida de un córner con un gran testarazo de Sekou, omnipresente durante todo el encuentro. El tanto mejoró al Casablanca, que consiguió cambiar las tornas y comenzar a desplegar su fútbol asociativo. Sin embargo, el dominio no se traducía en ocasiones de peligro. La reanudación cambió la dinámica, pues los locales consiguieron ser más verticales y llegar con más peligro a la meta de Laborda. Caro anotó tras una buena jugada por banda. El IPC bajó al barro y comenzó a desplegar ese fútbol físico tan habitual en los oscenses, consiguiendo ponerse por delante en una jugada ensayada que culminó Moran con un gran remate en boca de gol. Los locales lo intentaron hasta el último segundo, pero el buen hacer defensivo del IPC no permitió que el signo cambiara.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.