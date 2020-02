El Juventud se queda con la miel en los labios tras empatar contra el Huesca

Resumen de la jornada:

Sábado de fútbol en una jornada 22 adelantada al mes de febrero. Varios encuentros de importancia se daban en esta fecha, el Juventud, segundo clasificado, recibía la siempre difícil visita del Huesca (0-0). Reparto de puntos que no dejó del todo contentos a los zaragozanos. Mientras el Oliver prolonga su buen estado de forma sumando ya once encuentros seguidos sin conocer la derrota. Los azulgrana superaban esta vez con solvencia a La Unión a domicilio (1-4).

El Teruel lograba amarrar los tres puntos en casa frente a un rival directo, el Ejea. Los turolenses abren más distancia con los puestos de descenso aprovechando los pinchazos del resto de equipos que viven en la parte baja de la tabla. Imagen positiva a pesar del resultado la dada por El Olivar contra el líder, el Real Zaragoza (0-4). Los blanquillos, por su parte, dejan atrás la derrota cosechada siete días atrás para volver a la senda de la victoria.

Sufrida victoria del Montecarlo ante un colista que solo en la última acción veía como no podía arañar nada positivo en su visita al José Luis Violeta. Segundo partido seguido para los hombres de Álvaro Francés que atan el triunfo en los últimos instantes.

Partido de la jornada: JUVENTUD 0-0 HUESCA

Reparto de puntos en el Joaquín González. Resultado que no empaña el entretenido encuentro con ocasiones por parte de los dos equipos. Los naranjas pusieron en serios aprietos a los oscenses en la recta final pero el empate acabó reinando en el luminoso.

Durante el primer acto, el Huesca tuvo un poco más de protagonismo. El Juventud por su parte aguardaba en campo propio. La verticalidad de los altoaragoneses daba paso a tres acciones claras que no terminaron de concretar. Un mano a mano contra el meta zaragozano fue la ocasión más clara de los azulgrana pero el disparo acabó arriba. Los anfitriones también gozaron de dos oportunidades durante este primer acto, jugadas que no acabaron de definir con éxito.

Tras el receso, el cuadro local daba un paso al frente y adelantaba líneas. El timón pasaba a estar en manos del Juventud que dominaba esta segunda mitad. A falta de aproximadamente quince minutos para el final, los naranjas tuvieron un penalti a favor. Lasheras asumía la responsabilidad desde los once metros pero el meta, Raúl, adivinó las intenciones del jugador. Los últimos minutos fueron un asedio total de los anfitriones que estuvieron muy cerca de anotar el tanto de la victoria. Cantero a bocajarro se topaba con el larguero. Aranaz con todo de cara a gol no definía entre los tres palos. Y la última acción del encuentro estuvo en las botas de Giménez, el futbolista local controlaba el esférico dentro del área pequeña y con el portero ya vencido disparaba fuera. Finalmente el empate dejó con sabor agridulce a un Juventud que tuvo las mejores ocasiones para haber amarrado la victoria en casa.

Juventud: Láinez, Mballo, Castuera (Rubén, 39), Lizaldez, Gumiel (Cantero, 76), Giménez, Medrano (Yuste, 59), Lasheras (Aranaz, 75), Cerón, Hugo Gómez y Charneca.

Huesca: Raúl, Sierra, Aznar (Bernués, 65), Anglada, Calvo, Oya (Calvo, 77), Gonzalo, Soria, Becerra, Bellón (Acín, 60)y Albero (Bardají, 47).

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a los locales Lizaldez, Floria y Rubén. Y al azulgrana Soria.

ESCALERILLAS 2-3 BALSAS

Escalerillas: Roy, Lázaro (Hagi, 62), Lapesa, Pablo, Sebastián, Leciñena, Hugo, Daniel Hernández, Bolea (Gaius, 57), Langarita (Vera, 41) y Alcañiz.

Balsas: Correas, Pablo García, Huerta (Val, 62), Mazas, Duato, Moreno (Sebastián, 77), Contreras, Soria (Raúl Pérez, 54), Vicén, David González (Calvo, 37) y Piqueras.

Goles: 0-1, min. 1: Soria. 0-2, min. 25: Vicén. 1-2, min. 45: Vera. 2-2, min. 50: Alcañiz. 2-3, min. 70: Val.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó al local Hugo y al visitante Huerta.

Comentario: El Balsas sacaba petróleo en su visita al barrio Oliver. El cuadro avispa comenzó mucho más entonado al partido que su rival y fruto de ello se adelantaría ya en el marcador en el minuto uno. Un balón a la espalda de la zaga local lo aprovechaba Soria que de cabeza y tras la salida en falso del portero Roy inauguraba el marcador. Los del Picarral aumentarían su renta en el minuto veinticinco. Un nuevo pase cogía la espalda de los anfitriones y Vicén se plantaba solo ante el portero para establecer el (0-2). Alcañiz recortaba distancias en el electrónico ¨peinando¨ una falta lateral.

Tras el descanso, el Escalerillas optó por modificar su sistema. Cambio en el dibujo que propició una mejor imagen del equipo. Alcañiz volvía a ser protagonista haciendo un segundo tanto e igualando la contienda. El futbolista del equipo local con un tiro cruzado que se colaba por la escuadra dejaba todo por decidir en el minuto cincuenta. Y a falta de diez minutos para la conclusión, un saque de esquina acabó dando paso al tanto del Balsas. Los anfitriones apretaron en busca de la igualada pero los tres puntos se acabaron marchando al Picarral.

MONTECARLO 2-1 ALCAÑIZ

El Montecarlo se abona a vencer de nuevo en el último minuto

Montecarlo: Palacios, Sanz, Artigas, Alejandro, Bespín, Guillermo, Egea, Ciria, Pintre (Ríos, 41), Jesús Gómez (Marcos, 41) y Mor (López, 48).

Alcañiz: Sanz, Mario, Bosque, Fraga (Rivero, 59), Vallés, Agud (Paricio, 68), Boix, Losilla (Bielsa, 54), Molins (Gimeno, 59), Urrios y Magán (Adán, 42).

Goles: 0-1, min. 16: Vallés. 1-1, min. 50: Ríos. 2-1, min. 79: Ciria.

Árbitro: Perdiguer Pérez. Amonestó al local Pintre y a los visitantes Vallés, Magán, Gimeno, Fraga, Rivero y Urrios. Además expulsó por roja directa al turolense Mario (79) y por doble amarilla a Rivero (79).

Comentario: Victoria a la heroica la del Montecarlo este sábado frente al Alcañiz. Los turolenses lograron adelantarse en el marcador gracias a una acción a balón parado pasado el cuarto de hora de juego. Los zaragozanos no terminaban de encontrar su mejor versión con balón debido a la continuas interrupciones, propiciadas por el rival.

Tras el descanso, un balón largo a la espalda de la zaga del Alcañiz dejaba a Ríos solo ante el meta rival para igualar la contienda. Tan solo habían transcurrido cinco minutos desde la reanudación del choque en esta segunda mitad. Ciria tuvo dos ocasiones claras para adelantar al Montecarlo pero no logró acertar en gol. Y a la tercera fue la vencida. De nuevo Ciria en la última acción del partido estuvo atento dentro del área para marcar un nuevo gol que vale su peso en oro.

EL OLIVAR 0-4 REAL ZARAGOZA

El Olivar: Benito, Morte (Bernal, 56), Muñoz, Redondo, Sánchez, Garcés (Soro, 62), Marcos, Sancho (Remón, 62), Andaluz (Luis Miguel, 59), Ceperuelo y Yanguas.

Real Zaragoza: Martos, Eduardo, Joel, Álvaro, Izquierdo, Fadel (Lobede, 52), Montesinos (Sans, 57), Cardiel, Hugo (Serrano, 70), De Roque (Gutiérrez, 52) y Aragués.

Goles: 0-1, min. 28: Aragués. 0-2, min. 63: Hugo. 0-3, min. Aragués. 0-4, min. 78: Lobede.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga.

Comentario: Trabajada victoria del Real Zaragoza en su visita a El Olivar. Los zaragocistas se desquitan con este resultado de la derrota encajada la semana pasada. Resultado que no empaña la actuación del plantel local que tuvo ocasiones claras para haberse puesto por delante en la primera mitad. Morte, futbolista olivarero, por medio de un disparo cruzado estuvo muy cerca de hacer saltar la sorpresa. Cerca de la media hora Aragués ponía la puntera para tocar el balón y adelantar a los suyos (0-1). Los anfitriones no se vinieron abajo y Redondo a puerta vacía no concretaba con éxito la oportunidad más clara de los blanquiverdes en todo el choque.

El Real Zaragoza llegaba con ventaja por la mínima al descanso. Ya en el segundo acto, el potencial ofensivo del líder salió a relucir anotando tres goles más. Resultado que no deja mal sabor de boca del todo a los hombres de Gonzalo Piñero, los olivareros mostraron una grata imagen frente al mejor equipo de la categoría, buenas sensaciones de cara a seguir el resto del curso en busca de la salvación.

MONZÓN 1-2 AMISTAD

Monzón: Monter, Antúnez (Suelves, 73), Navarro (Ferrer, 63), Daniel, Wael, Sorinas, Tomás, Recio, Marco, Hugo y Luis (Colomina, 56).

Amistad: Sisamón, Beamonte, Liarte, Castillo (Soler, 60), Soro (Notivoli, 66), Salcedo, Gonzalo, Varela, Melo, Erik y Daniel García (Bratasanu, 71).

Goles: 0-1, min. 49:Castillo. 1-1, min. 55: Sorinas. 1-2, min. 62: Gonzalo.

Árbitro: Estallo Alcubierre. Amonestó al local Antúnez y al visitante Bratasanu.

TERUEL 3-1 EJEA

Teruel: Herrer, Pescador, Llorens (Salesa, 45), (Pérez, 77), Beltrán, Soriano, Lafuente, Calvo (Fandos, 65), Herrero, Alberto López, Soriano (David, 78) y Saiz.

Ejea: Manuel, Daniel Martínez (Kirilov, 60), Samper (Bravo, 50), Vidarte, Hualde, Mateo (Ciudad, 79), Izuel (David, 65), Javier Gracia, Gómez (De La Torre, 41), San Martín y Betore.

Goles: 1-0, min. 8: Alberto López. 1-1, min. 43: Soriano, en propia puerta. 2-1, min. 60: Salesa. 3-1, min. 71: Salesa.

Árbitro: González García. Amonestó a los turolenses Llorens, Beltrán, Alberto López y Soriano. Mientras mostró la cartulina amarilla a los visitantes Kirilov, San Martín, Carrillo, e Izuel.

LA UNIÓN 1-4 OLIVER

La Unión: Carrillo, Tapias, Serrano (Mario, 63), Galán, Lasarte (Belsué, 47), Casado, Cerrato, Darío (Marcos, 47), Traba (Andrés, 52), Lorente y Blanco (De Cea, 74).

Oliver: Brosed, Berdiel, Ros (Martín, 56), Pedro José, Puigdevall, De Gregorio, Lucas (Bak, 46), Unai (Gustrán, 64), Mime (Raúl, 51), Casañal y Mihail.

Goles: 0-1, min. 30: Mihail. 0-2, min. 37: De Gregorio. 0-3, min. 67: Gustrán. 1-3, min. 69: Belsué. 1-4, min. 73: De Gregorio.

Árbitro: David Ruiz Esquinas.

Comentario: El Oliver sacaba el máximo botín en su visita al feudo de La Unión. Los azulgrana controlaron un choque donde se adelantarían a la media hora de encuentro. Mihail remataba un córner y tras golpear el esférico en un defensa, el balón se introducía dentro de la meta unionista (0-1). Antes de llegar al descanso, un nuevo córner a favor de los visitantes daba paso a un nuevo gol. Mihail controlaba dentro del área y cedía el esférico a De Gregorio que con un disparo ajustado al palo batía a Carrillo.

Durante el segundo acto, el Oliver empezó a mostrarse más cómodo generando más ocasiones. Gustrán ponía más tierra de por medio para los visitantes con el (0-3). Sin embargo, la Unión recortaba distancias en una de sus escasas aproximaciones gracias a Belsué cuando restaban veinte minutos para acabar. Unos minutos después una buena jugada colectiva la culminaba De Gregorio para zanjar el duelo (1-4).

EBRO 0-0 STADIUM CASABLANCA

Ebro: Esteban, Domínguez, Fuentes, Baeyens, Rubén Pérez, Rodrigo (Daniel, 50), Cortés, Corellano, Atienza (Millán, 74), Ara y González.

Stadium Casablanca: Beltrán, Mateos, Mallén (Romeo, 74), Andújar, Trías (Liso, 51), Nosellas, Sesma (Silva, 60), Belenguer, Gelabert, Sin Lapetra (Daniel, 45) y Glera.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a los verderoles Andújar y Mallén.

