El Real Zaragoza por primera vez no gana. Paso importante de Montecarlo y Racing

Resumen de la jornada: De los siete primeros, jornada propicia para el Montecarlo (segundo) y el Racing Zaragoza (cuarto) que han sido los únicos que han sido capaz de sacar adelante con victoria sus encuentros. Importante paso al frente de ambos, que demuestran llevar una buena dinámica de cara a la recta final de la temporada.

Sin duda, la jornada ha estado marcada por el espectacular duelo entre el Juventud y el Real Zaragoza. Por primera vez en lo que llevamos de liga, el conjunto zaragocista no ha sumado los tres puntos, frente a un rival que ha competido al máximo nivel. El resultado de 4-4 habla por sí solo.

Del octavo para abajo, tan solo el Hernán Cortés y el Casablanca han sido capaces de conseguir la victoria este fin de semana, lo que les hace situarse en una cómoda posición dentro de la zona media. Especialmente preocupante es la dinámica de derrotas del Actur Pablo Iglesias, mientras que el Valdefierro y San José rompen su racha de derrotas con un empate.

PARTIDO DESTACADO DE LA JORNADA: JUVENTUD 4-4 REAL ZARAGOZA

Auténtico partidazo entre el tercer clasificado, el Santo Domingo Juventud, y el Real Zaragoza, líder de la categoría, que se ha saldado con un espectacular empate a cuatro. De hecho, es la primera vez en veinte jornadas que el Real Zaragoza no consigue ganar su compromiso liguero, por lo que la satisfacción y el mérito era notable entre la plantilla y cuerpo técnico del Juventud. La clave ha estado en que después de cada uno de los goles de los de Raúl Goni, el equipo que dirige Alejandro Pardos conseguía reaccionar y volver a meterse en el partido.

El Zaragoza se adelantaba, y el Juventud iba empatando sucesivamente

Andrei aprovechaba una acción en la que un defensa y el portero del Juventud no terminan de entenderse para realizar un autopase brillante y definir a puerta vacía (0-1). Acto seguido, Sall empataba de cabeza a la salida de un córner (1-1). So Delgado transformaba un claro penalti cometido sobre él mismo y Betato firmaba un gran gol empalando un balón desde fuera del área (2-2).

En la segunda parte, volvía a adelantarse el Real Zaragoza después de que So Delgado regatease al guardameta Uche (2-3). El Juventud seguía mostrandose ambicioso y Sall cogía su propio rechace de un balón que despejaba Royo para poner el 3-3. So Delgado anotaba el 3-4 y el premio al Juventud llegaba con el tanto de Lacosta a la salida de un córner.

Juventud: Uche, Iglesias, Peña, Ceesay, Fuertes, Villalba, Lacosta, Abeso, Vall, Betato y Sall. También jugaron: Cantero, Sancho, Salomón, Urquizu y Tunkara.

Real Zaragoza: Royo, Abián, Lamaitre, Gomes, Vidal, Cilla, Casas, Pablos, Andrei, Bescos y So Delgado. También jugaron: Salazar, Manolache, Manero, Sánchez y Villabona.

Goles: 0-1 min. 15: Andrei, 1-1 min. 16: Sall, 1-2 min. 26: So Delgado de penalti, 2-2 min. 29: Betato, 2-3 min. 36: So Delgado, 3-3 min. 45: Sall, 3-4 min. 49: So Delgado, 4-4 min. 50: Lacosta.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a los locales Ceesay y Sall; y al visitante Manolache.

AMISTAD 0-2 CASABLANCA

Amistad: García, Ariza, Parra, Girona, Montesinos, Córcoles, Melo, Ariza, Pinilla, Ruiz y Gracia. También jugaron: Castaño, País, García, Hernando y Alvira.

Casablanca: Aranda, Sacramento, Pérez, Cantarero, Rufat, Gracia, Pérez, Antón, Villacampa y Martínez. También jugaron: Gracia, Segura, Tejero, De Francisco y Sánchez.

Goles: 0-1 min. 40: Villacampa, 0-2 min. 46: Segura de penalti.

Árbitro: Justo Martín.

Comentario: Partido trabado, sin claras ocasiones en la primera parte, entre dos equipos que mantenían a raya a la delantera rival y tampoco querían asumir excesivos riesgos. Parecía que el primero que se adelantara iba a ganar y así fue. Villacampa era el jugador más atento para llevarse una serie de rechaces y adelantar al Casablanca en el electrónico. El Amistad reaccionó mostrándose más ofensivo y llegaron a inquietar a Aranda, pero un penalti transformado por Segura garantizaba los tres puntos a los visitantes.

SAN JOSÉ 0-0 LA UNIÓN

San José: Lasaosa, Rodríguez, Sanz, Chicomín, Benito, Lahoz, Conte, Alcázar, Marzo, Beltrán y Cantín. También jugaron: Bravo, Frontiñán, Sidibe y Romeo.

La Unión: Urgel, Perales, Portero, Funes, García, Abella, Rived, Ruiz, Megino, Ferrer y Cristóbal. También jugaron: Sanz, Larraz, Gordo, Cantero y Sánchez.

Árbitro: Garriga Vera.

Comentario: Justo empate entre San José y La Unión en un partido marcado por la falta de claridad de ideas en ambos conjuntos a la hora de conducir el balón jugado. Nadie se hacía con el control del partido y ambos recurrían al juego directo para evitar las pérdidas de balón, pero con escasa fortuna. Buenos minutos de Benito en los locales, mientras que Megino se mostraba el más incisivo en los visitantes. En los últimos quince minutos, LA Unión se mostró más cercana al gol que los locales.

MONTECARLO 3-0 CALATAYUD

Montecarlo: Ursu, Bello, Vicente, Martínez, Domínguez, Cajal, Lorén, Romero, Campo, Gotor y Ruiz. También jugaron: Crespo, Escuer, Borao, Casado y Garcés.

Calatayud: Pardos, Lorcas, Judez, Ibáñez, Gómez, Guillén, Zardoya, Lora, Martínez, El Aoud y Skendi. También jugaron: Roy, Calvo, Ramos, Chacón y Martínez.

Goles: 1-0 min. 29: Garcés, 2-0 min. 34: Domíguez, 3-0 min. 54: Domínguez.

Árbitro: Perdiguer Pérez.

Comentario: El Montecarlo ha impuesto su superioridad ante un competitivo Calatayud que en ningún momento dio su brazo a torcer. Los locales llevaban a la iniciativa, y especialmente a través de los balones que filtraban Martínez y Cajal llegaban los primeros acercamientos con peligro. Pardos mantenía el cerrojo para los suyos, pero no pudo evitar el tanto de Garcés justo antes del descanso. En tempranero gol de Domínguez, una de las estrellas de la categoría, suponía en que la segunda parte ya bajada su ritmo. El Calatayud buscaba su gol del honor, pero finalmente Domínguez volvía a ver puerta.

OLIVER 2-4 RACING ZARAGOZA

Oliver: Garrido, Garza, Jiménez, Bartibas, Becerril, Barril, Pérez, Carreras, Clavería, Berges y Seral. También jugaron: López, Ariño, Marín Eslava, Marín Galindo y Udrés.

Racing Zaragoza: Kirilov, del Río, Alonso, Maza, Aguilar, Moreno, Falcón, Navarro, Hamid, Fernández y Falcón.

Goles: 0-1 min.6: Moreno, 0-2 min. 10: Aguilar, 0-3 min. 18: Moreno, 0-4 min. 36: Lorao, 1-4 min. 43: Carreras de penalti, 2-4 min. 47: Carreras.

Árbitro: López Cirujeda.

Comentario: El Oliver ha tratado de llevar la iniciativa frente a un Racing Zaragoza mucho más efectivo que conseguía sus tres primeros goles a la contra en apenas 18 minutos. Sin duda, la falta de contundencia arriba de los locales era una losa que les condicionaba todo el partido. El 0-4 de Lorao llegaba de una espectacular chilena. Carreras, primero de penalti y luego aprovechando un pase a la espalda, conseguía maquillar el resultado.

EBRO 2-2 BALSAS PICARRAL

Ebro: Iravedra, Martín, Sanz, Sebastián, Val, Abad, Sierra, Vicente, Nuñez, Chadli y González. También jugaron: De Lope, Pardos, Rodrigo, Manu y César.

Balsas Picarral: Alba, Martínez, Berges, Vallano, Báez, Domingo, Clavero, Barea, Del Barrio, Alloza y Reche. También jugaron: Muñoz, Forcén, Meléndez, Lorén y García.

Goles: 1-0 min. 26: Manu, 2-0 min. 34: Martín, 2-1 min. 40: Ballano, 2-2 min. 53: Barea.

Árbitro: Clavería Alejandre.

Comentario: El Ebro ha dejado escapar dos puntos frenta al Balsas Picarral en un encuentro que tenía dominado y controlado con dos goles de renta. Buen juego, control y posesión le servían para dominar a un Balsas Picarral que carecía de eficacia, hasta que en el minuto 40 Ballano abría el partido con su gol (2-1). A partir de entonces, las pérdidas e imprecisiones se apoderaron del Ebro. El nerviosismo iba en aumento y permitieron que el Balsas se lo creyera cada vez más y encontró el premio a su esfuerzo con el tanto de Barea para un punto de enorme mérito.

VALDEFIERRO 2-2 EL OLIVAR

Valdefierro: Pescador, Castro, Capapey, Cristóbal, Gascón, Lorente, Manzano, Anquela, Gómez, Serrano y Ruiz. También jugaron: Ayed, Martímez, Monsec, Pardos y Montero.

El Olivar: Sogero, Iritia, Cabero, Duce, Emperador, Cerezo, Yus, Murillo, García, Moreno y Acevedo. También jugaron: Turón, Redolar, Lorente, Ortín y Azua.

Goles: 0-1 min. 14: Iritia, 1-1 min. 22: Anquela, 1-2 min. 35: Yus, 2-2 min. 48: Anquela.

Árbitro: Martínez Peralta.

Comentario: El Valdefierro ha sorprendido a El Olivar y ha sido capaz de arañarle un punto en un choque en el que los visitantes se adelantaron hasta en dos ocasiones y en ambas volvió a empatar el Valdefierro. El Olivar atacaba a ráfagas, de forma intermitente y esas lagunas y desconexiones eran aprovechadas por los locales que sacaban partido de los fallos defensivos de El Olivar. Anquela, autor de dos goles, ha sido el mejor del Valdefierro.

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-1 HERNÁN CORTÉS

Actur Pablo Iglesias: Pérez, Cioc, Aznar, Ibáñez, Caso, Artigas, Gonzalvo, Vicente, Montagud, Ingalaturre y Hernández. También jugaron: Lorén, Pérez, Vicen, Liarte y Santiago.

Hernán Cortés: Blasco, Gómez, Patru, García, Comes, Glaría, Lasheras, Rozas, Jiménez, Palomera, Zabaleta. También jugaron: Morales, Artigas, Larriba, Rosales.

Goles: 0-1 min. 20: Glaría.

Árbitro: Zuera Tomey.

Comentario: Insulso partido entre el Actur Pablo Iglesias y el Hernán Cortés que se ha resulto con un solitario tanto de Glaría en el minuto 20. Las desconexiones y las imprecisiones han sido la tónica general del partido, sin que ninguno de los dos contendientes pudiera dominar el timón del encuentro. Patru ha destacado en el Hernán Cortés con una buena salida del balón y con cierto criterio, aunque en general los equipos estaban espesos.

Más información El Mann Filter recibe este domingo al poderoso Valencia Basket

Más información del deporte aragonés en la web de Afición