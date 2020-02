El Huesca y el Sabiñánigo no ceden  prolongando su pugna por el liderato

Resumen de la jornada:

En una nueva jornada de Regional Preferente, los dos equipos de cabeza no pierden el ritmo, aunque el Santa Anastasia de descuelga de la pugna por el liderato. El Huesca continuará líder con 50 puntos, tras conseguir dos victorias que le han devuelto la confianza, seguido muy de cerca por el Sabiñánigo, en un gran estado de forma, encadenando nueve jornadas sin conocer la derrota. Los perseguidores más inmediatos, Santa anastasia, Peñas Oscenses y Huesca, se dejan puntos en sus respectivos enfrentamientos.

En la zona media de la clasificación, toman aire el Delicias y especialmente la Peña Ferranca, que vuelve a la senda de la victoria, tras cinco derrotas consecutivas. Sus respectivas victorias les sacan de los puestos de peligro, aunque están todos ellos igualados en puntos. Dura pelea por los puestos de salvación, donde cada equipo tendrá que pelear por no dejarse ni un punto

En la zona baja de la tabla se abre una dura pelea por no caer a los puestos de descenso

En los puestos de peligro se colocan esta jornada la Peña Fragatina, que ha sumado un punto clave ante un rival directo como el San Lorenzo; el Biescas y el Zaragoza 2014, que han caído frente al Huesca y al Sabiñánigo respectivamente; y como colista el Mequinenza, que ha sumado un punto ante el Peñas Oescenses, de un partido que parecía que tenía ganado y se le ha escapado en los últimos minutos.

Partido destacado. SABIÑÁNIGO 7-0 ZARAGOZA 2014: El Zaragoza 2014 encaja una dura goleada ante el Sabiñánigo

El Sabiñánigo endosó una tremenda goleada al Zaragoza 2014, un rival del que recelaba porque empató hace unas jornadas a cero en Huesca. Pero una vez comenzado el partido, en apenas quince minutos, el Sabiñánigo hizo dos goles. El primero en una jugada de Zamora que culmina solo César bajo palos y el segundo, un penalti sobre Borja que el mismo marca engañando al portero. Fueron dos goles en frío que desdibujaron al contrario, que había empezado jugando bien y tocando el balón, aunque sin peligro.

El tercer tanto, cerca del descanso, dejó a los visitantes bloqueados. Y a punto estuvo de incrementar el Sabi su cuenta con dos buenas ocasiones desaprovechadas. En la continuación llegó el cuarto, lo que rompió el partido de forma definitiva. Fue una impresionante vaselina de Ángel Luis desde el centro del campo. Vio al portero adelantado y colocó el balón en la escuadra. En el Sabiñánigo se estrenó Zamora, que llega del Monzón, y que consiguió un doblete y dio también asistencias, demostrando su valía para la causa.

El entrenador local, viendo la superioridad de su equipo, movió el banquillo. Los cambios hicieron que el Sabi no fuera ya tan agresivo. Pero la salida de Blasco, máximo goleador del equipo, y la presencia de Zamora llevaron constante peligro. Al final, el Sabi dejó en siete su goleada, que pudieron ser incluso más, vistas sus ocasiones. La jornada, además, le resultó redonda por los resultados de sus rivales directos.

Ficha técnica:

Sabiñánigo: Navarro, Cabrero, Ivá Toro, Alcvoba, Gorgas (Ara), Diego Grasa (Luismi), Angel Luis, Borja (Gabi), Chema Zamora, Erick y César (Blasco).

Zaragoza 2014: Mayo, Vidal, Iván, Milovanovic, Stokic, Rodrigo (Rochdi), Gracia, Ferreira, Broto, García (Naval) y Sánchez.

Goles: 1-0 Minuto 16 César. 2-0 Minuto 20: Borja. 3-0 Minuto 44: César. 4-0 Minuto 48: Ángel Luis. 5-0 Minuto 53: Zamora. 6-0 Minuto 69: Blasco. 7-0 Minuto 80: Zamora.

Árbitro: González Madroñero. Amonesto a Gracia, Tarongi y Diego Sánchez, del Zaragoza.

MAGALLÓN 1-2 CASETAS: Navarro guía la remontada del Casetas con un doblete

Magallón: Peña, Adri Aznar, Broto, Aibar, Pardo (Aranda, 82), Zalaya, Segura, Alex Aznar, Jorge Aznar, Pardo y Arilla (Yuste, 68).

Casetas: Laborda, Abad (Santiago, 89), Palacios (Buil, 68), Gesse (Ballestín, 71), Sierra, Beltrán, Guerrero, Gil, Da Costa, Vidal (Bernal, 68) y Esapa (Navarro, 59).

Goles: 1-0, min. 11: Zalaya. 1-1, min. 70: Navarro. 1-2, min. 76: Navarro.

Árbitro: Dueso Guerrero. Amonestó a los locales Adri Aznar y Broto y a los visitantes Gil, Palacios, Guerrero, Laborda, Gesse y Ballestín.

Comentario: El Magallón cae en casa ante el Casetas por (1-2), en un encuentro muy igualado y en el que los visitantes tuvieron que remontar en la segunda mitad. Navarro lideró esa remontada con un doblete. El inicio del encuentro para el Magallón fue inmejorable, con un tanto de Julio Zalaya que ponía por delante a los locales a los once minutos de juego. Los dos equipos se mostraron ineficaces en los minutos restantes, no consiguiendo ampliar distancias, en el caso de los locales, o igualar el choque, en el caso de los visitantes. Ya en la segunda mitad, fue el Casetas donde dio la vuelta al encuentro, con un tanto de Navarro en el 70, que metía al Casetas de lleno en la lucha por la victoria. Tan solo seis minutos después de su primer gol, Navarro repetía con otro en el 76 para mandar los tres puntos a Casetas y seguir con su buena racha

MEQUINENZA 1-1 PEÑAS OSCENSES: El Mequinenza cede y se deja dos puntos en los últimos instantes

Mequinenza: Djiby, Brahim (Michel, 78’), Aarón, Toni, Omodere (Mamadú, 51’), Jon (Raúl, 76’), Joel, Mario, Pau, Noel, Sergio

Peñas Oscenses: Campo, Torrecilla, Montull, Muñoz (Perroche, 56’), López, Diallo (Beltrán, 63’), Puértolas, Pascual (Ramos, 80’), Ninah (Gómez, 72’), Muñoz, Lasaosa

Goles: 1-0, min 11: Campo. 1-1, min 87: Lasaosa.

Árbitro: Jelti Salhi. Amonestó a los locales Stegherr, Novials, Dellal, Cabrera, Soler, Campo y Mendes y a los visitantes Ninah, Torrecilla, Pascual, Lasaosa.

Comentario: El Mequinenza se quedó a un solo minuto de conseguir su primera victoria del año ante un complicado rival, el Peñas Oscenses. Los verdes comenzaron el partido con buenas sensaciones ante un rival que en los primeros 45 minutos. Toni en el 11 adelantaba al Mequinenza de penalti después de que Diallo derribara en el área visitante a Mario tras una buena jugada por la derecha. En la segunda mitad el Peñas Oscenses se mostró más peligroso con desplazamientos largos buscando la espalda de la defensa local. El Mequinenza no se arrugaba a pesar del desgaste físico del partido y también dispuso de alguna ocasión en los segundos 45 minutos aunque sin excesiva fortuna. Quedaban apenas dos minutos de partido cuando los visitantes hacían la igualada por mediación de Lasaosa en una desafortunada jugada cuando el partido estaba prácticamente acabado. Jarro de agua fría para los locales.

ACTUR PI 1-1 ZUERA: Reparto de puntos entre Actur y Zuera en un duro choque entre rivales directos

Actur Pablo Iglesias: Nacho, Guillén, Úrquiz, Lozano, Herrejón (García, 77 (Ollés, 89)), Piñero (Frías, 89), Burgui, Puigdevall, Serrano, Avellana (Fernández, 46) y Duato.

Zuera: Edu, López (Bernier, 85), Cartié (Esparza, 64), Mallada, Ligorred, García, Gracia, Hernández (Lucientes, 73), Sanjuan, Perea y Deza (Negredo, 57).

Goles: 0-1, min. 43: Ligorred; 1-1, min. 50: Serrano.

Árbitro: Ballesteros Rubio. Amonestó a los locales Guillén, Avellana, Úrquiz y Serrano; y a los visitantes Perea, Mallada, Esparza, Deza y Bernier.

Comentario: Reparto de puntos entre un aguerrido Actur Pablo Iglesias y el Zuera. Ninguno de los dos equipos conseguía llevar peligro a las áreas, haciendo de la primera mitad una batalla por la medular. Avisó Mallada cuando corría el minuto 30, pues su lanzamiento de falta se estrelló contra el larguero. Y justo cuando el partido parecía condenado a marcharse con empate al descanso, llegó el tanto que abría la lata: Ligorred recogió el cuero en tres cuartos, dribló a su par, se marchó de dos más y la cruzó con la puntera, haciendo inútil la estirada de Nacho. El gol cayó como un jarro de agua fría en los locales. La reanudación trajo consigo varios cambios tácticos, pues el Actur Pablo Iglesias dio un paso adelante en busca del tanto del empate, un gol que no tardó demasiado en llegar, pues a los cinco minutos Serrano puso la igualada aprovechando un buen balón de Jacob.

MALLÉN 1-1 TARDIENTA: El Mallén muestra su mejor cara y consigue un trabajado empate

Mallén: Blasco, Laínez, Pamplona, Marco, Traoré (Galusca, 55), Moreno, González, Eworo, Añaños, Bermejo (Martínez, 87) y Mancia (Pascual, 85).

Tardienta: Cervello, Laborda (Ángeles, 79), Quilez, Puri (Mendoza, 89), Rekrouk, Okon, Lorente (Rodrigo, 79), Hernández, Perales (Torres, 85), Dias y Rami (Pellicer, 69).

Goles: 0-1, min 49: Perales. 1-1, min 75: Galusca

Árbitro: Enfedaque Franco. Amonestó a los locales Moreno, Santa y Pérez y a los visitantes Okon, Laborda, Quilez y Acirón.

Comentario: El Mallén y el Tardienta se reparten los puntos en un encuentro igualado. En el primer tiempo, la igualdad imperó en el juego, con gran presencia de los jugadores de medio del campo. El Tardienta tuvo la primera ocasión del encuentro en una transición colectiva. Posteriormente el Mallén respondió con un mano a mano que finalmente no fue exitoso. En la segunda mitad, el Tardienta dio un paso al frente y consiguió generar ocasiones desde los primeros instantes. En el minuto 49, Perales abrió el marcador del encuentro para poner por delante al Tardienta. El Mallén fue mejorando y los cambio introducidos dio una mayor verticalidad al juego, acumulando un gran número de ocasiones en pocos minutos, a balón parado y un disparo que acabó en el larguero fueron las principales. En el minuto 75, Galusca igualó la contienda desde los once metros, para igualar el encuentro y darle emoción a los minutos restantes de choque.

PEÑA FERRANCA 2-0 VILLA DE ALAGÓN: La Peña Ferranca rompe la sequía goleadora en su feudo

Peña Ferranca Tella: Callizo; Millera, Trallero, Guaus (Pera), Cristian (Arroyos); Aitor; Aarón, Lasús, Isaac (Naya), Rausell; Cabrero (Naval).

Villa de Alagón: Navarro; Iván, Ibáñez (Bernal), Alejandro, Iglesias (Fernández); Carlos; Ávila, Sanz (Martínez), Eneko, Botero (Bazán); Tomás.

Goles: 1-0 Minuto 35: Isaac. 2-0 Minuto 84: Isaac

Árbitro: Hurtado, Tarjetas amarillas a Cristian, Aitor y Arroyos de Ferranca Tella, Alejandro de Villa de Alagón

Comentario: Dos goles de Isaac rompieron la sequía de 300 minutos sin marcar en casa, donde la Peña Ferranca no ganaba desde septiembre, y cerraron una racha de cinco derrotas. El gol de Isaac fue lo más reseñable de una primera parte tediosa con más posesión de los ferranqueros, aunque sin ocasiones salvo la del gol. La segunda fue muy diferente, con dos equipos en busca del partido. Los visitantes tuvieron tres ocasiones de Bernal e Iván, resueltas por Callizo. A partir de ahí, Ferranca tuvo más control y sacó rentabilidad a su buen juego con el segundo gol de Isaac.

PEÑA FRAGATINA 3-3 SAN LORENZO: Reparto de puntos en un encuentro atípico

Peña Fragatina: Presa, Cartagena, Orus, Cofreces, Espitia, Quibus, Grego (Sanz, 61), Ortega, Polo (Ponti, 66), Polo y Foncillas (Jover, 37).

San Lorenzo: Gaibor, Blasco (Latorre, 65), Aranda, Casado, Beired (Martínez, 89), Santiago, Alonso, Arnal, Sampere, Mirallas y Juste.

Goles: 1-0, min 9: Aranda, en propia meta. 1-1, min 15. Alonso, de penalti. 1-2, min 42: Juste. 2-2, min 51: Polo. 2-3, min 69: Arnal. 3-3, min 75: Ponti

Árbitro: Bolea Huerto. Amonestó a los locales uibus, Presa, ortega, Espitia, Orus y Cartagena y a los visitantes Arnal, Mirallas, Blasco, Sampere y Latorre.

Comentario: La Peña Fragatina y el San Lorenso se reparten los puntos en un partido loco, donde su pudieron ver un amplio abanico de goles. Aranda, en propia meta, adelantó a los locales, aunque instantes después, Jorge Alonso, de penalti, igualó el choque. Poco antes del descanso, Juste puso por delante al San Lorenzo. Tras la reanudación, Polo igualó el choque, de nuevo, aunque minutos después Arnal puso por delante a los de Sergio Valero. Ponti, en el 75, puso el definitivo (3-3) en el electrónico.

HUESCA 1-0 BIESCAS: El Huesca conserva el liderato con una trabajada victoria

Huesca B: Otín, Villellas (David Cortés, 78), Loren, Darío, Espiérrez, Fernando, Gustavo, Carlos Calvo (Puente, 26), Cabrero (Suso, 62), Dani Arnedillo y Gorka (Figueras, 74).

Biescas: Edu, Jorge, Carlos (Rubén, 89), Raúl, Rubén Aso, Richi, Daniel, Miguel, Marín (Aitor, 79), Gonzalo y Urieta.

Goles: 1-0, min. 25: Cabrero.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a los visitantes Edu, Miguel y Raúl.

Comentario: El Huesca B pudo pagar la penitencia en el pecado. Éste no fue otro, como ha sucedido otras veces esta temporada, en no finiquitar el partido cuando tuvo tiempo y ocasiones para ello. Así fue cómo el Biescas se mantuvo vivo hasta el final. Gracias también a la actuación del meta Edu, que estuvo muy solvente y se convirtió en un auténtico frontón en las ocasiones del Huesca. El conjunto azulgrana llevó la iniciativa y el dominio del balón ante un Biescas ordenado e impasible, sin volverse loco y sin importarle no contar con su hombre-gol, Dylan. Tuvieron los locales varias acciones de peligro hasta que llegó el gol, en el minuto 25, tras una acción bien elaborada con una asistencia de Loren que Cabrero remató a la red desde el punto de penalti. Un tiro lejano de Daniel fue toda la respuesta del Biescas en el primer tiempo. El Huesca, ya sin Calvo por lesión, pudo ampliar en un gol anulado a Fernando tras pase de su Dani. Además, dispuso de dos claras ocasiones al inicio del segundo tiempo, una de Dani Arnedillo por la derecha y otra de Gustavo por la izquierda. El Huesca recuperó el balón, que lo había perdido, y aguantó sin problemas el descuento.

SANTA ANASTASIA 0-3 DELICIAS: Victoria clave del Delicias en su visita al Santa Anastasia

Santa Anastasia: Pérez, Tenías(Soteras, 64), Ros, Murillo, Oliva, Recio, Asensio (Cardiel, 51), Abadía (Compaired, 46), Biota, Almuzara (Miana, 75) y Maqueda.

Delicias: García, Foz, Sánchez, Aldea, Nguema (Pina, 75), Navales (Millán, 62), Bezares (Cuchi, 89), Pilaces, Gracia, Dani y Barquín (García, 84).

Goles: 0-1, min. 17: Nguema; 0-2, min. 78: Millán; 0-3, min. 89: Pina.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó al local Miana y a los visitantes Bezares y Pilace

Comentario: Victoria sin paliativos del Delicias ante el Santa Anastasia. El balón echó a rodar en la Fontanaza con dos conjuntos que tenían claro su plan de partido. Los locales manejaban el balón a su antojo, algo que no parecía incomodar al Delicias, que se mostraba muy serio en defensa, evitando que el juego de los amarillos fuese profundo. Además, la suerte sonreía a los visitantes, pues Nguema iba a anotar un auténtico golazo tras empalar un balón suelto en la frontal del área. Tras la reanudación mejoraron los locales, que comenzaron a generar peligro por banda. Sin embargo, no conseguían superar a la zaga comandada por Rubén. El Delicias aprovechó los espacios para anotar el segundo tras una gran jugada de Millán y para poner la puntilla en una contra de Pina.

