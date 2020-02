Tercera División: los seis primeros clasificados no fallan 

Resumen de la jornada:

Los seis primeros clasificados no fallaron y vencieron sus respectivos duelos para mantener la emoción y el nivel competitivo en la zona alta de la tabla clasificatoria. En el partido destacado de la jornada, el RZD Aragón superó por la mínima al San Juan en la Ciudad Deportiva. Un solitario gol de Baselga fue suficiente para que el filial zaragocista sume su segunda victoria consecutiva y siga el ritmo de los tres primeros clasificados, ocupando al finalizar esta jornada la cuarta posición.

El Teruel sigue defendiendo el liderato tras golear al Tamarite en un partido que comenzó perdiendo, seguido de cerca del Tarazona, que venció al Almudévar en su feudo. También venció el Brea, que puso fin a su mala racha de cinco partidos consecutivos sin ganar y doblegó al Belchite. Un solitario gol de Motero fue suficiente para que el Borja sumase tres puntos ante el Calamocha en un partido muy disputado.

En la zona media-baja de la clasificación, el Utebo continúa con su buena racha de juego, sensaciones y resultados y venció a domicilio al Robres, certificando de esta manera su tercera victoria consecutiva. El Barbastro se impuso a domicilio al Sariñena y acumula cinco jornadas consecutivas sumando, lo que le ha llevado a escapar de manera casi definitiva de posiciones de descenso y mirar alto. El Monzón y el Fraga empataron a un gol y mantienen la distancia entre ellos. El Villanueva cayó derrotado frente al Binéfar y continúa ocupando posiciones de descenso.

Partido destacado. RZD ARAGÓN 1-0 SAN JUAN : Triunfo del RZD Aragón para seguir en los puestos de promoción de ascenso

Ficha técnica

RZD Aragón: Azón, David, Marcén, Nick, Álvarez, Marc Aguado, Carlos, Arnau, Baselga (Andreu, 80), Ahmed (Benedet, 87) y Forcén (Joel, 73).

San Juan: Ribas, Javier (Alejandro García, 83), Navarro, Rupérez, Berdún, Valero, Cano, Hamza (Rotellar, 65), Gotor, Catalá y Rodrigo (Falo, 80).

Gol: 1-0, min. 56: Baselga.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a los locales Arnau, Marcén y Andreu. Y a los visitantes Hamza, Rotellar, Falo, Catalá, Valero y Ribas. Además expulsó por doble amonestación al rojillo Navarro (32).

El Deportivo Aragón venció por la mínima en casa al San Juan gracias a un gol de Baselga en la segunda parte. Encuentro donde los blanquillos dispusieron de numerosas ocasiones llegando a fallar un penalti. Tres puntos que permiten a los hombres de Javier Garcés continuar en el cuarto puesto.

Arrancó el partido con un filial dominando y con la posesión del balón. A los pocos minutos del inicio, avisó el cuadro zaragocista con un saque de esquina ejecutado por Aguado que remató Arnau a las manos del portero. Diez minutos más tarde, tras tirar una pared con Ahmed, Forcén tuvo un mano a mano con el guardameta, pero este desvió con la pierna izquierda a córner. A la media hora de partido, el San Juan se quedó con un hombre menos por doble amarilla de Navarro. Tras la expulsión, el partido se decantó aún más para los blanquillos, que tuvieron una ocasión muy clara para ponerse por delante, pero Baselga falló la pena máxima y finalizó la primera mitad sin goles en el marcador.

Finalmente, a la tercera fue la vencida, y tras un magnífico control de Carlos Vicente dentro del área, el extremo blanquillo sacó un zurdazo que se topó con el portero, pero Baselga estuvo atento al rechace y logró marcar el primer tanto del encuentro.

Cuatro minutos después, el mismo Baselga pudo hacer el segundo, pero su remate de cabeza se marchó rozando el palo. Pasados los primeros minutos de asedio zaragocista, el partido se trabó con muchas faltas y poco juego. En los últimos minutos los visitantes apretaron pero el conjunto local se mantuvo sólido y firme.

CUARTE 3-0 VALDEFIERRO : El Cuarte doblega al Valdefierro y vuelve a la senda de la victoria

Cuarte: Montaner, Limbeck, Múzquiz (Molina, 69), Ginovés, Roldán, Leciñena, Merino (Rosell, 65), Íñigo Pérez (Solbes, 76), Esteban, De Sus y Moreno.

Valdefierro: Láinez, Megía, Bugui, Gutiérrez, Giménez (López, 75), Roldán (Amir, 69), Hernández, Cardiel, Latorre, Moreno (Torres, 61) y Ortiz.

Goles: 1-0, min. 24: Múzquiz. 2-0, min. 47: De Sus. 3-0, min. 69: Roldán.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a los locales Múzquiz, Gil y Limbeck y a los visitantes Moreno, Giménez, Megía, Cardiel, Fernández y Latorre.

Comentario: El Cuarte venció a un Valdefierro con muchas bajas en un partido cómodo para los locales que solventaron con facilidad. Sin embargo, la primera ocasión clara fue para el Valdefierro después de que Bugui realizase un fuerte disparo a bote pronto que se estrelló con la cruceta. Poco después, se adelantaron los locales gracias a un balón peinado por Múzquiz tras un gran centro de Merino en una falta lateral. La segunda parte comenzó con un tempranero gol local que les permitió ampliar distancias en el marcador, después de que De Sus rematase en boca de gol otro gran centro de Merino. Roldán puso la sentencia de cabeza tras un centro de Rosell. Los últimos 20 minutos del partido ambos equipos bajaron el ritmo y dieron por bueno el resultado, que permitió al Cuarte sumar tres puntos casi dos meses después.

TARAZONA 2-0 ALMUDÉVAR : El Tarazona no pierde fuelle

Tarazona: Álvarez, De la Mata, González (Ripa, 79), Juanma, Sánchez, Ortiz (Espinar, 44), Santiago (Costa, 61), Santigosa, Rausell, Rosa y Martín.

Almudévar: Arbe, Lardiés, Ainoza, Paules, Bailo (Osanz, 34), García, Trujillo, Casero, Salcedo, Hernández (Gallego, 66) y Beltrán (Avellanas, 80).

Goles: 1-0, min. 48: Sánchez. 2-0, min. 89: González.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a los locales Rosa y Espinar; y a los visitantes Beltrán, Justes, Osanz, Ainoza, García y Paules.

Comentario: El Tarazona continúa al acecho del liderato tras vencer por 2-0 al Almudévar en un partido que se decidió en la segunda mitad. El cuadro oscense resistió los ataques rojillos en una primera parte, donde los locales llevaron la iniciativa, si bien la buena organización defensiva de los de Diego Allueva hizo que se llegara al descanso con empate a cero. Tras el paso por vestuarios, el Tarazona hizo valer su superioridad y Sánchez hizo el 1-0 tras una buena jugada personal de Espinar. Este tanto hizo reaccionar al Almudévar, que adelantó líneas en busca del empate, aumentando así el ritmo del partido. Tras varias jugadas de peligro en ambas áreas, incluido un gol anulado al local Sergio Sánchez a diez minutos del final, llegó la sentencia en el minuto 89: Juanma, solo ante Arbe, no perdonó y puso el definitivo 2-0 en el luminoso del Municipal turiasonense.

ROBRES 0-2 UTEBO : El Utebo prolonga su buena racha con un buen resultado en su visita al Robres

Robres: Usai, Villa, Abou, Merino (Herrero, minuto 39), Julián Ramos, Muñoz, Aitor (Yerai, minuto 74), Ayneto, Gonçalves (Mory, minuto 63), Chárlez y Kéver.

Utebo: Aarón, Capapé (Martín, minuto 90), Alvira, Félez, Manau, Magallón, Pomareta, Sánchez, Rodri (Cavero, minuto 65), Cardó (Castelreanas, minuto 85) y Rafinha.

Goles: 0-1 Minuto 81: Alvira. 0-2 Minuto 88: Sánchez.

Árbitro: Cenis Martínez. Amarillas al local Abou y al visitante Alvira.

Comentario: El Robres vio truncada su racha ascendente en un mal partido ante un ordenado y trabajado Utebo que no dejó maniobrar en ningún momento a los amarillos. El Robres corría en la brega, pero no veía huecos. La primera mitad acabó con paridad en el marcador, pero con alguna llegada más por parte visitante. Tras el descanso, las ocasiones crecieron y en la recta final llegaron los goles. Tras un barullo en el área local, Alvira cogió un rechace en la frontal y su tiro, raso y centrado propició el primer tanto visitante. El Robres se fue arriba en busca del empate, aunque en el 88, el propio Rafinha ganó la línea de fondo y se la puso a Sánchez, que llegó en ventaja y solo tuvo que empujarla. Justa victoria visitante ante un Robres que no estuvo fino y al que se vio algo cansado.

SARIÑENA 0-2 BARBASTRO : El Barbastro se llevó los tres puntos de su visita a un Sariñena que hizo méritos para sumar en El Carmen

Sariñena: Chavo, Laguarta, Garrido (Jeboah, minuto 84), Villellas, Cabellud (Cléber, minuto 67), Mauro, Larios, Muñoz, Arturo (Ibra, minuto 58), Mati y Abou.

Barbastro: Gistau, Perso, Pirla, Lucas, Alonso, Roma (Ramos, minuto 61), Conte (Ara, minuto 83), Ferrandis (Álvaro Barrero, minuto 71), Ballesteros, Alvarado y Agus.

Gol: 0-1 Minuto 45: Agus.

Árbitro: Gómez Mur. Expulsó a Abou, del Sariñena, por doble amonestación en el minuto 44. Además, amarillas a los locales Muñoz, Mati, Mauro e Ibra y a los visitantes Roma, Ramos, Alonso y Conte.

Comentario: Los monegrinos comenzaron controlando el choque. El conjunto local, con Miki Sierra debutando como primer entrenador del equipo, tenía la pelota y tuvo dos ocasiones claras. El Barbastro equilibró el partido y hubo mucho juego en el centro del campo y sin apenas acercamientos de peligro. Cuando parecía que se iba a llegar al descanso con tablas en el marcador, se produjo la acción clave del encuentro: Abou fue expulsado al ver su segunda amarilla y en la falta se adelantaron los visitantes. Roma puso un buen centro y Agus batió a Chavo para adelantar a los de Dani Martínez. En la reanudación, los locales, pese a estar con diez jugadores, fueron los dominadores, pero no pudieron batir a su rival. El Sariñena hizo méritos para sacar al menos un punto, pero no aprovechó sus oportunidades.

BREA 2-0 BELCHITE : El Brea vence con sufrimiento al Belchite y pone fin a su mala racha

Brea: Calavia, Subias, Sicilia (Dieste, 60), Martínez, González, Guillén, Pérez, Parada, Moreno (Velasco, 70), Carrasco, Veintemilla (Montejo, 61).

Belchite: Cañón, López, Bolea (Borbón, 63), Sanz, Blasco (Salinas, 80), Molina, Fernández, Sofi, Val (Andreu, 80), Espejo y Espinosa.

Goles: 1-0, min 54: Pérez. 2-0, min 77: Carrasco, de penalti,

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a los locales González, Martínez, Sicilia, Calavia y a los visitantes Blasco y Borbón. Expulsó al local González y a los visitantes Sanz.

Comentario: El Brea se lleva los tres puntos en su recibimiento al Belchite, en un encuentro que dominó la mayor parte del tiempo, pero que no sentenció hasta la recta final. El Brea desde los primeros minutos buscó generar ocasiones de peligro por medio de jugadas elaboradas, mientras el Belchite se mantuvo replegado y esperando en su campo. El colegiado anuló en la primer mitad un tanto a favor del Brea y, además, los locales desecharon un amplio número de ocasiones. En un error de la defensa local, llegó la acción más clara de los visitantes en todo el partido. En la segunda mitad, salida intensa de los locales, que anotaron el primer tanto con un remate de cabeza de Pérez en el segundo palo. El Belchite reaccionó y dispuso de una ocasión clara, aunque la defensa solucionó la situación. Carrasco amplió distancias y sentenció el encuentro desde los once metros a los 77 minutos.

BINÉFAR 3-1 VILLANUEVA : El Binéfar vence al Villanueva y alarga su buena racha

Binéfar: Nelson, Genís, Amine, Leo, Guillem, Llopis (Gómez-Pantoja, 72), Chicho, Fran Suárez (Pueyo, 88), Rusi, Cesc (Franki, 65) y Feliu.

Villanueva: Lázaro, Vera, Osanz, Pascual (Mapate, 77), Edu, Lafuente (Ruiz, 56), Toño, Rubén Pérez, Lizarbe (Gracia, 64), González y Angoy.

Goles: 1-0, min. 29: Amine. 1-1, min. 37: Edu. 2-1, min. 60: Leo. 3-1, min. 84: Guillem.

Árbitro: Agustín moreno. Amonestó a los visitantes Lizarbe y Ruiz.

Comentario: El cuadro zaragozano fue el que gozó de las primeras ocasiones claras. El primer aviso fue de Edu con un disparo cruzado en el mano a mano con Nelson que se estrelló en el lateral de la red y la defensa despejó una pelota muerta antes de que Toño pudiera marcar. Los celestes se adelantaron a la salida de un córner con un buen remate de cabeza de Amine desde el punto de penalti. El gol dio tranquilidad a los locales, pero, en un despiste defensivo, Edu empató con un disparo a bocajarro para poner las tablas en el marcador. En la reanudación, el Binéfar salió más enchufado que el que Villanueva y, al contrario que en la primera parte, los celestes tuvieron más profundidad en sus ataques. Se empezaron a suceder las ocasiones de gol: Llopis tuvo un cabezazo que se fue por encima del larguero y un tiro de Chicho desde la frontal salió ligeramente desviado. Fueron los mejores minutos del equipo local, mientras que el visitante apenas llegaba al área de Nelson. Y en otra acción a balón parado, el balón le cayó en el segundo palo a Leo, quien, muy atento, volvía a poner por delante al Binéfar. Tras este 2-1, el Villanueva quedó tocado y los de Giménez tuvieron diez minutos de dominio total en los que no aprovecharon para sentenciar. Tras una jugada de banda de Suárez, Guillem puso el tercero tras un disparo desde la frontal.

TERUEL 6-1 TAMARITE : El Teruel se da un festín ante el Tamarite

Adil remata a portería. Bykofoto/Antonio García

CD Teruel: Uros, Crespo, Julen, Edu Cabetas, Durán, Borja Romero, Luis Hernáiz, Jaime Barrero, Fran Pérez (Borja Peña, 86), Adil (Adrián, 76) y Aparicio (Sergio Cota, 60).

Tamarite: Salas, Balué, Varilla, Ars, Romero, Xesi (Rives, 66), Espinosa, Jorge (Casals, 62), Sales, Bernardó y Eric (Kamate, 76).

Goles: 0-1, min. 15: Sales. 1-1, min. 41: Adil. 2-1, min. 58: Adil. 3-1, min. 71: Sergio Cota. 4-1, min. 76: Luis Hernáiz. 5-1, min, 89: Sergio Cota. 6-1, min. 89 Adrián.

Árbitro: Esteban Hernández. Amonestó a Fran Pérez en las filas locales y a Eric y Salas en las visitantes.

Comentario: El Teruel quiso tomar las riendas del choque desde el pitido inicial, pero la presión del conjunto literano les generaba un buen número de dudas. Primero avisó el Teruel con un disparo alto de David Aparicio tras una larga jugada, pero el primer gol cayó del lado visitante. Sales perforó la defensa local y por fuerza y calidad se metió entre el central y el lateral diestro para batir a Uros con un disparo por bajo. Con el descanso cerca llegó el empate. Luis Hernáiz realizó un gran control para deshacerse de su par, su servicio lo cabeceo Fran para dejársela a Adil que igualaba la contienda tras un remate por bajo. Tras la reanudación, el Teruel saltó al césped en busca de la victoria y del gol que pudo llegar en la primera acción de este periodo pero el remate de Aparicio lo despejó un defensa de la misma línea de gol. Quién lo consiguió fue de nuevo Adil en tras un saque de esquina, para poner por delante a su equipo. A partir de ese momento el Teruel fue un vendaval y tuvo mucho acierto de cara a puerta, anotando hasta seis goles y retomando buenas sensaciones tras una mala racha.

MONZÓN 1-1 FRAGA : Reparto de puntos en el Isidro Calderón

Monzón: Alfonso, Ramón, Valencia, Malo, Sellán (Ronny, 29), Puyer, Orus, Espinar, Alamán, Mesa (Christian, 70) y Michail (Carrera, 83).

Fraga: Marc, Victor, Larroya, Chine, Gil, Castilla, García (César, 70), Cabistañ, Leo (Casanova, 89), Aitor y Alexis (Axel, 83).

Goles: 0-1, min. 54: Leo. 1-1, min. 55: Michail.

Árbitro: Estallo Alcubierre. Amonestó a los locales Sellán y Malo y a los visitantes Víctor, Castilla, García, Gil y Casanova.

Comentario: Apretó el Monzón desde el inicio en busca del gol. Un centro que no encontró rematador puso contra las cuerdas a los fragatinos en los primeros compases del partido. Petro sería el protagonista de la escuadra local llevando a cabo dos acciones ofensivas que no terminaron en gol por poco. Se llegó al descanso con el resultado inicial. Tras el paso por vestuarios, los montisonenses erraron varias acciones de gol. Cerca de la hora de juego el Fraga se adelantaba en el marcador. Leo estuvo astuto y sorprendía al meta adversario colándole un disparo por arriba cuando este estaba adelantado. La respuesta del Monzón no tardó en llegar. Un testarazo de Michail igualó la contienda pocos minutos después. Ya en los últimos compases del choque, los anfitriones buscaron incesantemente el gol pero la falta de puntería y el buen hacer defensivo visitante rubricaban las tablas.

BORJA 1-0 CALAMOCHA : Motero saca su cañón a relucir para dar la victoria al Borja

Borja: Albero, Lou, Machote, Rubio, Jiménez (Barbero, 46), Adrián (Roncal, 83), Dela, Mercadal (Barinovs, 71), Motero, Moha y Albajara.

Calamocha: Iso, Utrilla, Herrando (Algás, 88), Sánchez (Zumeta, 70), Vidal, Edo, Cotoño (Gonzalvo, 81), Belenchón, Pablo, Hornero y Gálvez.

Goles: 1-0, min. 69: Motero.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Adrián, Motero; Hornero, Sánchez y Utrilla.

Comentario: El Borja se impuso por la mínima al Calamocha en un choque que se decidió por un espectacular tanto de Motero en el minuto 69, confirmando así las buenas sensaciones que ya dejó el equipo la semana pasada en su triunfo ante el Almudévar. El cuadro vinatero fue superior a su rival, que planteó una estrategia defensiva que surtió efecto en una primera mitad en la que apenas hubo ocasiones. Solo Moha inquietó a Iso en una internada por la banda izquierda que acabó por línea de fondo. Los locales tenían la posesión, pero faltaba la verticalidad que sí encontrarían en la segunda mitad, donde el ritmo del partido creció exponencialmente. Así, llegaron varias ocasiones para el Borja hasta que, en el minuto 69, Motero hacía el 1-0 con una espectacular volea lejana ante la que nada pudo hacer el meta visitante. No se frenaron ahí los blanquillos, que aprovecharon las ansias de empate de su rival turolense para encontrar espacios a la contra. Así llegaría el tanto de Barbero, que posteriormente anuló el árbitro por fuera de juego. De este modo, se llegó al final de un partido en el que el Borja mereció una renta mayor, mientras que con esta derrota el Calamocha se mete de lleno en la lucha por evitar el descenso.