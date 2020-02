El Olivar pincha en la Ciudad Deportiva y el Juventud recorta distancias

Resumen de la jornada:

La vigesimoprimera jornada de Liga Nacional Juvenil no fue apta para cardíacos, pues tuvo emoción a raudales tanto en la zona noble de la tabla como en la batalla por eludir el descenso. El Olivar, líder de la competición, cayó derrotado por (2-0) en su visita a la Ciudad Deportiva, donde los blanquillos se mostraron superiores a los visitantes en todas las facetas del juego. El patinazo del líder lo aprovechó el Santo Domingo Juventud, que con su victoria ante el Amistad se coloca a tan solo un punto del liderato.

Por otro lado, una de las imágenes de la jornada se vio en La Azucarera, donde el San Gregorio realizó un parón de un minuto, con la colaboración del cuadro visitante, para protestar por la mala gestión del club que ha sido penalizada con la retirada de puntos a varios equipos del club. En dicho partido, el Actur Pablo Iglesias se llevó la victoria en un choque muy igualado que se decidió por pequeños detalles.

El resultado loco de la jornada lo encontramos en el Gregorio Usábel, donde el Stadium Casablanca y el Ejea empataron (3-3) en un partido que hizo las delicias de los espectadores allí presentes. Además, en la batalla por el descenso, Marianistas sumó tres puntos de oro tras vencer con claridad al Montecarlo. Otro de los que se mete en problemas es el Hernán Cortés, que cayó goleado en su visita al feudo del IPC La Escuela. El Racing Club Zaragoza consiguió tres puntos vitales que les permiten seguir soñando con la salvación. Y por último, el Valdefierro consiguió sus tres primeros puntos de la temporada tras vencer al Giner a domicilio.

Partido destacado: REAL ZARAGOZA 2 - 0 EL OLIVAR: El líder se deja tres puntos en la Ciudad Deportiva

RZ - Olivar @RZcantera

Auténtico partidazo de poder a poder entre el Real Zaragoza y el Estadio Miralbueno El Olivar, dos de los grandes de la categoría. El Olivar ha sido claramente el mejor equipo que ha pasado esta temporada por la Ciudad Deportiva, ante un Real Zaragoza que ha hecho un formidable encuentro. Los visitantes presionaban y los blanquillos movían de lado a lado buscando huecos. El partido tenía una alta intensidad pero al mismo tiempo era muy noble y limpio. De forma latente, flotaba en el ambiente la sensación de que ante todo ningún equipo quería encajar y por tanto no había muchas llegadas en la primera parte.

68’ |1-0| ¡GOOOOOOL! Marca Jay, se adelanta el Real Zaragoza 🤩#RZcantera 💙🦁 pic.twitter.com/GxJ9qLjuIv — Ciudad Deportiva - Cantera Real Zaragoza (@RZcantera) February 15, 2020

En la segunda parte, Pablo Cortés, que protagonizó un extraordinario partido, servía un centro preciso al área que Jay remataba a gol. Fabio Conte no terminaba con acierto en el mano a mano, pero el Real Zaragoza lograba el segundo por medio de Rubén Fernández, que lograba un extraordinario golazo desde unos diez metros fuera del área, tras ver adelantado al portero, poniendo el cuero en la misma escuadra. No hubo tiempo para más y los puntos se quedaron en la Ciudad Deportiva.

68’ |1-0| ¡GOOOOOOL! Marca Jay, se adelanta el Real Zaragoza 🤩#RZcantera 💙🦁 pic.twitter.com/GxJ9qLjuIv — Ciudad Deportiva - Cantera Real Zaragoza (@RZcantera) February 15, 2020

Real Zaragoza: Calavia, Augusto, Mata (Franco, 63), Vallejo, Malumbres, Conte, Fernández, Caparrós (Royo, 78), Montaño (Julia, 71), Cortés, y Jay Agustín (Barrios, 69).

El Olivar: Gil (Bautista, 55), Gómez, Castán, Rodríguez, Vaquero (Láinez, 71), Torres, Baena (Seguí, 61), Sebastián, Ferruz, Losfablos (Sierra, 89) y González.

Goles: 1-0, min. 68: Jay Agustín, 2-0, min. 81: Rubén Fernández.

Árbitro: David Ruiz Esquinas. Amonestó a los locales Conte y Fernández; y al visitante Diego Torres. Expulsó al visitante Adán Sebastián.

MARIANISTAS 2 - 0 MONTECARLO: El Marianistas sigue creyendo en la salvación tras vencer al Montecarlo

Marianistas: Ruíz, García, Martínez, Echeverribar, Usieto (Tajada, 69), Gimeno, Arrieta, Calvo (Fernández, 72), De Castro (Gutiérrez, 84), Lucea (Aisa, 76) y Gracia.

Montecarlo: Miralles, Velasco (Rubira, 87), Ferrer, Val, Horno, Pelegrín, Carreño (Larraga, 81), Rocha (Mallor, 59), Santos (Arana, 59), Gallego y Omeñaca.

Goles: 1-0, min 55: De Castro. 2-0, min 66: De Castro.

Árbitro: Almenara Martínez. Amonestó a los locales Gracia y De Castro.

Comentario: El Marianistas se llevó tres puntos muy trabajados ante un rival complicado como el Montecarlo. Un doblete de De Castro tumbó al cuadro visitante en dos jugadas muy similares en la segunda mitad. Ambos equipos alternaron fases de dominio, aunque la efectividad de los locales fue fundamental para dejar los tres valiosos puntos en el Pedro Iturmendi.

GINER 0 - 2 VALDEFIERRO: Primera victoria de la temporada para un necesitado Valdefierro

Giner Torrero: Jiménez, Canterero, Martínez, Floría, Catalán (Zhu, 89), Gabarre, Martínez, Alloza, Vera Montes de Oca, Castillo y Reinoso (Calvo, 55).

Valdefierro: Morte, Alfonso (Marín, 69), Belloc, Lasheras, Martos (Vega, 72), Sans, Fernández, Gálvez, Urquizo (Arauzo, 84), Sarasa y Mena.

Goles: 0-1 min. 5: Urquizo, 0-2 min. 46: Sans.

Árbitro: David Nivela González. Amonestó al local Ignacio Castillo Fernández y a los visitantes Fernández y Belloc.

Comentario: Primera victoria de la temporada de un Valdefierro que mostró su mejor cara. Se adelantó por medio de Urquizo que cabeceó a la red un buen centro lateral. También tuvo que sufrir el cuadro visitante, pues Morte tuvo que detener un penalti en la primera mitad. Tras el descanso, Sanz ponía el segundo tras una buena jugada colectiva. A partir de entonces, el partido se jugó a lo que el Valdefierro quiso, certificando así la victoria.

IPC LA ESCUELA 4 - 1 HERNÁN CORTÉS: El IPC golea a un Hernán Cortés en problemas

IPC la Escuela: Laborda, Bautista, Margalejo, Benedet, Morrán, Correa (Escario, 46), Sanagustín (El Hamdi, 58), Diallo, Kouma (Villatoro, 71), Arizon (Georgios, 76) y Saravia.

Hernán Cortés: Sotkic, Royo, Sancho (Villuendas, 15), Sainctavic, Gracia (Al Azem, 66), Alcubierre (Serrano, 66), Íñigo, Torcal, Sánchez, Teresa (Claver, 19) y Castillo.

Goles: 1-0, min 9: Saravia. 2-0, min 16: Sanagustín. 2-1, min 36: Alcubierre. 3-1, min 46: Kouma. 4-1, min 77: Saravia.

Árbitro: Pérez Navarro. Amonestó a los locales Correa, Benedet, Diallo y a los visitantes, Royo, Villuendas. Expulsó a los visitantes Castillo y Torcal.

Comentario: El IPC la Escuela se llevó los tres puntos ante el Hernán Cortés por (4-1) en un encuentro que lideraron cómodamente. Se adelantó el cuadro local por medio del estadounidense Saravia. Acto seguido llegó el segundo, obra de San Agustín. Alcubierre recortó distancias a la media hora de choque. El IPC puso el tercero nada más salir de vestuarios y sentenció el encuentro con un nuevo tanto de Saravia.

RACING CLUB ZARAGOZA 3 - 2 HELIOS: Victoria del Racing Club Zaragoza que le permite seguir soñando

Racing Club Zaragoza: Varela, Embarba (Enrique Gran, 45), Araguas, Moreno, Bozal, Tabuenca (Modrego, 89), Castillón, Gómez, Amicizia (Hernando, 70), García (Enseñat, 75) y Bernad.

Helios: Bielsa, García, Afekir (Aguarón, 65), Romea (García, 65), Durán, Díaz de Terán, Sinusia (Tortajada, 71), García, Martínez, Álvarez (Gracia, 71) y Mocanu.

Goles: 0-1 min. 38: Durán, 1-1 min. 58: Castillón, 2-1 min. 60: Gómez, 3-1 min. 69: Enrique Gran, de penalti, 3-2 min. 78: Durán.

Árbitro: Aarón Suberbiola Zuñiga. Amonestó los locales Araguas y Modrego; y a los visitantes Sinusia y García.

Comentario: Gran partido de un Racing que rompió su mala dinámica. El Helios iba a golpear primero con un tanto de Durán poco antes del descanso. La reanudación mejoró a los locales, que igualaron la contienda con un tanto de Castillón y remontaron dos minutos más tarde gracias a un buen gol de Gómez. Amplió la renta Gran desde los once metros, pero aún tuvo que sufrir el cuadro local tras un nuevo tanto de Durán.

AMISTAD 1 - 2 JUVENTUD: El Juventud aprovecha el pinchazo del líder

Amistad: Esteban, Ibáñez, Ángel (Pablo, 78), Borao, Martínez, Requelme (Izquierdo, 78), Rena, Ibero (García, 60), Marcos, López y Urgel (Candial, 60).

Santo Domingo Juventud: Navarrete, Choren, Sadou, Júdez, Sampietro (Moreno, 77), Lacosta (Alejandro, 89), Serrano, Hugo, Barquilla (Sánchez, 89), Garrido y Rodrigo.

Goles: 0-1, min. 3: Hugo; 0-2, min. 88: Hugo; 1-2, min. 90: Borao.

Árbitro: Florin Gherghiceanu.

Comentario: El juventud aprovechó la derrota del Olivar para volver a meterse de lleno en la batalla por el ascenso. El cuadro naranja se adelantó a los pocos minutos con un tanto de Hugo, que no falló ante Esteban. Los visitantes se encontraban cómodos sobre el verde y no permitían que los locales realizaran su juego. Volvió a anotar Hugo en los minutos finales, ahora desde los once metros. Pese a todo, el Amistad no bajó los brazos y se volvió a meter en el partido con un tanto de Borao en el añadido.

ST. CASABLANCA 3 - 3 EJEA: El Ejea rescata un punto en el último suspiro

St. Casablanca: Soto, Cuartero (Delgado, 75), De Blas, Betes, Galindo, Baciero, Lera (Lizer, 73), Trullén, Danil (Izan, 77), Aznar y Said (Joven, 62).

Ejea: Sanjuan, Valiente (Florian, 46), Bericat, Cortias, García, Mayayo, Bueno (Alex Giménez, 64), Marcellán, Izan, Iker (Diego Giménez, 64) y Néstor.

Goles: 0-1, min. 14: Izan. 1-1, min. 25: De Blas, de penalti. 2-1, min. 27: Said. 3-1, min. 32: Said. 3-2, min. 36: Mayayo. 3-3, min. 90: Marcellán.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó al local Galindo y a los visitantes Bericat y García.

Comentario: Un gol de Marcellán en los últimos compases del choque entre el Stadium Casablanca y el Ejea dio un punto importante al conjunto visitante en el Gregorio Usabel. El partido estuvo muy disputado en todo momento. Se adelantó el Ejea con un soberbio golazo de Izan. Sin embargo, el cuadro local remontó en ocho minutos con tantos de De Blas y un doblete de Said. Mayayo recortó distancias justo antes del ecuador. En la segunda mitad el Ejea se lanzó al ataque y encontró el gol en el tiempo añadido.

SAN GREGORIO 2 - 3 ACTUR PABLO IGLESIAS: El Actur Pablo Iglesias asalta La Azucarera

San Gregorio: Martínez, López (Bosqued, 73), Navarro (Montañés, 73), Couto (Salas, 60), Oñoa, Abenia, Leiton, Escudero, Hugo, Tenas y Huerva (Tella, 57).

Actur: Badía, Navarro, Montalbán, Dabo, Sánchez (Romeo, 83), Becerril, Molinero (Sissoko, 77), Isaac, Martínez, Sanneh y Giménez (Catalán, 67).

Goles: 0-1, min. 15: Sánchez; 0-2, min. 43: Martínez; 1-2, min. 74: Bosqued; 1-3, min. 75: Becerril; 2-3, min. 86: Bosqued.

Árbitro: Cristian Lixandru. Amonestó a los locales Leiton y Montañes; y al visitante Becerril. Expulsó al local Casaus por doble amonestación (80').

Comentario: Partido con muchos goles que empezó con un parón de un minuto de los jugadores para protestar por la mala gestión del club rojillo. El Actur Pablo Iglesias saltó con una marcha más y se adelantó por medio de Sánchez. Además, los visitantes ampliarían la renta justo antes del descanso con un gran tanto de Martínez. Bosqued recortó distancias desde el punto fatídico en la segunda mitad, aunque acto seguido, Becerril volvía a poner tierra de por medio. Bosqued, otra vez de penalti, volvió a meter a los suyos en el partido, pero no hubo tiempo para más.

MONZÓN 3 - 0 SAN JOSÉ: El Monzón respira tras golear al San José

Monzón - San José Mario Silva

Monzón: Moriano, Fumanal, García, Bernardez, Fofana, Torres, Morillo, Solanilla, Samitier, Miñana y Abad.

San José: Azuara, Rivaldo, Viamonte, Moreno, Nana Kwame, Membrado, Boza, Bermúdez, Tudor, Fonseca y Romero.

Goles: 1-0, min. 62: Bernardez; 2-0, min. 67: Solanilla; 3-0, min. 90: Samitier.

Árbitro: Civiac Escudero. Amonestó a los locales Solanilla, Sánchez, Fumanal, Samitier, Fofana y García; y a los visitantes Viamonte, Membrado y Azuara. Expulsó al local Abad (39') y al visitante Tudor (89')

Comentario: Partido clave para un Monzón que toma aire tras su goleada al San José. La igualdad fue la tónica dominante durante el primer acto, pese a que el cuadro local se quedó con un hombre menos cinco minutos antes del intermedio. Pese a ello, el Monzón saltó mejor al verde y se adelantó tras una buena jugada de Bernardez, que superó por bajo al portero. Acto seguido, Solanilla transformaba un lanzamiento de penalti y ponía tierra de por medio. Samitier puso la puntilla en el añadido.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.