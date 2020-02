El Juventud se engancha a la batalla por el ascenso tras vence al Amistad

El Juventud se lleva un partido de poder a poder. El encuentro comenzó con el cuadro visitante mejor plantado sobre el verde, evidenciando la importancia del partido, pues era vital aprovechar el pinchazo del Olivar y colocarse a tan solo un punto de la cabeza de la tabla. Por ello, el Juventud metió una marcha más desde los primeros instantes y no tardó en adelantarse en el marcador gracias a un tempranero gol de Hugo, que ponía a los suyos por delante cuando aún no se había llegado al minuto cinco de juego. A partir de ese momento, el Juventud comenzó a mandar en la medular y a dominar el juego a su antojo, algo que no gustaba a los locales, que trataban de llegar a la meta de Navarrete con un juego más directo. Sin embargo, el marcador no se volvió a mover en el primer tiempo.

Hugo Gómez anotó un doblete para los visitantes

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del choque, pues los naranjas se encontraban cómodos sobre el verde, sabedores de la ventaja que tenían y de la importancia capital de los tres puntos. Los minutos pasaban y, pese a la insistencia local, el empate no llegaba y el Juventud seguía mandando en el electrónico. Cuando el partido entraba en la recta final llegó la sentencia de los visitantes, que anotaron desde los once metros con un certero disparo de Hugo, que completaba su doblete particular. Sin embargo, el Amistad aún no había dicho la última palabra y consiguió volver a meterse en el partido con un tanto de Borao en el descuento, pero no hubo tiempo para más y los puntos se quedaron en el zurrón de los visitantes.

Ficha técnica:

Amistad: Esteban, Ibáñez, Ángel (Pablo, 78), Borao, Martínez, Requelme (Izquierdo, 78), Rena, Ibero (García, 60), Marcos, López y Urgel (Candial, 60).

Santo Domingo Juventud: Navarrete, Choren, Sadou, Júdez, Sampietro (Moreno, 77), Lacosta (Alejandro, 89), Serrano, Hugo, Barquilla (Sánchez, 89), Garrido y Rodrigo.

Goles: 0-1, min. 3: Hugo; 0-2, min. 88: Hugo; 1-2, min. 90: Borao.

Árbitro: Florin Gherghiceanu.

