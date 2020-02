Resultados de la vigésima jornada en División de Honor Cadete

JUVENTUD 2-1 REAL ZARAGOZA

La sorpresa de la jornada saltaba en el Joaquín González. El Santo Domingo Juventud era capaz de superar a todo un líder, el Real Zaragoza. Los naranjas acaban así con una racha zaragocista de cuatro años sin ser derrotados en esta categoría. Arrancaba el duelo con un cuadro visitante intentado llevar el peso del partido. La escuadra dirigida por Rubén Floria tuvo las ideas muy claras y cerraba espacios sin balón incomodando a su rival.

Un Juventud concentrado tuvo las ocasiones más claras durante el primer acto. Charneca no era capaz de armar un buen disparo con todo a favor y el esférico no acabó cogiendo portería. Lasheras también pudo hacer saltar las alarmas blanquillas pero su mano a mano contra el meta rival se marchó alto. Achuchaba el plantel local ante un Real Zaragoza que no lograba inquietar la meta custodiada por Láinez.

Tras el receso llegarían los goles. Jesús Giménez definía bien dentro del área para inaugurar el marcador cerca de la hora de juego (1-0). Solo cinco minutos después, los visitantes encontraron el premio del empate. González centraba un balón sobre el área rival y Gutiérrez estaba atento para empalar el balón alojándolo en el fondo de las mallas (1-1). Prácticamente en la siguiente jugada, el futbolista de casa, Gumiel trazaba una buena conducción siendo derribado dando paso al penalti que decantaría el duelo. Lasheras asumía la responsabilidad y lograba engañar al portero Martos tirando el esférico al lado opuesto de su estirada. Restaban más de veinte minutos para la conclusión pero el Juventud amarró un valioso triunfo a costa del primer clasificado, imbatido hasta la fecha.

Lasheras desde el punto de penalti anotaba el gol de la victoria frente al líder

Juventud: Láinez, Mballo, Castuera, Lizaldez, Gumiel (Cantero, 79), Jesús Giménez (Calvo, 76), Medrano (Marco, 59), Lasheras (Yuste, 66), Cerón (Alhajas, 79), Hugo y Charneca.

Real Zaragoza: Martos, Cardiel, González, Lahoz, Daniel Martínez, Fadel, Lobede (Eduardo, 71), Alegre (Espinal, 60), Gracia, Gutiérrez (Serrano, 78) y Aragués.

Goles: 1-0, min. 57: Jesús Giménez. 1-1, min. 63: Gutiérrez. 2-1, min. 65: Lasheras, de penalti.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a los naranjas Jesús Giménez y Cerón. Y por otro lado, mostró la amarilla al visitante Gracia.

STADIUM CASABLANCA 2-1 SD HUESCA

Stadium Casablaca: Abbad, Mallén, Andújar, Trías, Nosellas, Sesma (Liso, 56), Belenguer, Gelabert, Daniel Fernández (Álvaro, 64), Morell (Mateos, 57) y Glera (Íker, 71).

Huesca: Raúl, Bernues (Sierra, 49), Albero (Aznar, 64), Anglada, Calvo, Soria, Gonzalo, Bellón, Becerra, Calvo (Oya, 56) y Bardají (Javier López, 53).

Goles: 0-1, min. 34: Becerra. 1-1, min. 47: Sesma. 2-1, min. 71: Álvaro.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los verderoles Morell y Andújar.

EL OLIVAR 2-3 AMISTAD

Trabajado triunfo del Amistad a domicilio. Los rojillos lograron adueñarse de la posesión del balón ante un repliegue medio planteado por los olivareros. Los visitantes lograrían adelantarse pronto con un tanto de córner directo. Una falta directa ejecutada por Melo aumentaba la renta de ventaja para los de San Pantaleón.

Tras el paso por vestuarios, Daniel García culminaba una jugada del Amistad rematando de cabeza un buen centro cerca de la hora de juego (0-3). Todo parecía muy cuesta arriba para los blaquiverdes pero a falta de cuatro minutos recortaban distancias. Álvaro metía la punta de la bota aprovechando un centro y hacer el (1-3). Acto seguido, Andrés se hacía con un rechace del meta rival y poner el (2-3). Apretó la escuadra local en estos últimos instantes pero el empate no llegaría a producirse.

El Olivar: Lahuerta, Cobzariu (Remón, 59), Serrano, Redondo, Miguel Martínez (Andrés, 51), Marcos, Sancho (Yanguas, 51), Bernal (Ignacio, 59), Pablo (Morte, 59), Andaluz y Ceperuelo.

Amistad: Iván, Beamonte, Liarte, Castello, Salcedo, Gonzalo (Soro, 52), Varela, Daniel García (Bratasanu, 66), Melo (Notivoli, 63), Soler (Samuel, 52) y Erik.

Goles: 0-1, min. 13: Melo. 0-2, min. 39: Melo. 0-3, min. 58: Daniel García. 1-3, min. 76: Álvaro. 2-3, min. 77: Andrés.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó al visitante Liarte y expulsó por doble amarilla al local Serrano.

MONTECARLO 2-1 EJEA

Remontada del Montecarlo en el último suspiro. Los rojillos lograron sobreponerse a un tanto inicial del rival en el primer acto para acabar de dejar los puntos en el José Luis Violeta. Una primera parte donde el plantel de casa no terminó de desplegar su juego combinativo errando pases en corto. Mientras los cincovilleses defendían en campo propio. El tanto inaugural llegaba para el bando ejano. Un futbolista visitante progresaba por banda hasta pisar línea de fondo y asistir con un pase atrás a San Martín. Se cumplía la media hora de juego y saltaba una nueva sorpresa en la capital del Ebro.

El paso por vestuarios trajo consigo un Montecarlo más enchufado. Los anfitriones terminaron de encontrar su mejor versión jugando gran parte del tiempo en campo rival. Entrando en los últimos diez minutos de juego los zaragozanos verían puerta. Ciria lograba hacerse con un balón al espacio entre la zaga adversaria para igualar la contienda en el minuto setenta y uno. Este arreón de los rojillos no tuvo freno y Abadía en el tiempo de prolongación daba la vuelta al marcador. Ciria se echaba el equipo a la espalda y una galopada suya a la contra se saldaba con un centro al segundo palo raso donde Abadía llegaba para establecer el definitivo (2-1).

Montecarlo: Alba, Sanz, Artigas, Alejandro Gracia, Guillermo, Egea (Mor, 55), Ríos (Bespín, 76), Ciria, Abadía, Marcos (Pintre, 48) y López Hernández.

Ejea: Manuel, Daniel Martínez (De La Torre, 70), Samper, Vidarte, Hualde, Mateo, Izuel (David, 74), Javier Gracia, Pablo Gómez, San Martín y Betore (Kirilov, 61).

Goles: 0-1, min. 29: San Martín. 1-1, min. 71: Ciria. 2-1, min. 82: Abadía.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó al local Abadía y al visitante Hualde.

ESCALERILLAS 3-4 OLIVER

El derbi del barrio Oliver se saldaba con triunfo visitante. El Escalerillas salía con mucha intensidad presionando a su rival. Los azulgrana por su parte se precipitaron durante este primer acto y no terminaban de salir jugando desde atrás. Pronto se adelantarían los anfitriones con un cambio de orientación donde Hagi recibía solo haciendo el (1-0). El cuadro de Diego Cabeza tuvo varias acciones a balón parado donde pudo igualar la contienda pero se llegaría al descanso con ventaja por la mínima para los locales.

El Oliver aprovechó el descanso para realizar tres sustituciones, cambios que dieron un nuevo aire a mejor al equipo de La Camisera. Gustrán, futbolista azulgrana, ganaba un balón a la espalda de la zaga rival y definía raso igualando la contienda ya en el primer minuto tras la reanudación. Tres minutos después, Gustrán volvía a ser protagonista aprovechando un balón sin dueño en el área local y haciendo un chut mordido, disparo un tanto defectuoso en prinicipio, solo en principio porque el esférico lograba pasar por encima del portero Aliaga y alojarse en el fondo de las mallas (1-2).

No se vinieron abajo los hombres de Unai Gómez que lograban empatar el partido. Un saque de esquina botado al palo corto era ¨peinado¨ hasta el segundo palo donde aguardaba atento Lapesa que con el pecho hacía el (2-2). La euforia local se desataba con una falta en la frontal del área visitante pasada la hora de encuentro. Hagi golpeó el libre directo enviándolo al fondo de la red para volver a poner a su equipo por delante (3-2). Sin embargo, el plantel azulgrana sería capaz de dar la vuelta a la contienda. Un balón largo al espacio dejaba a Bak en ventaja y era zancadilleado dentro del área rival dando paso a un penalti. La pena máxima sería transformada por el mismo futbolista (3-3). Y cuando restaban cuatro minutos para el final, un nuevo pase largo a la espalda de la zaga del Escalerillas era cazado por Bak que volvería a ser derribado dentro del área. De nuevo el futbolista del Oliver asumía la responsabilidad desde el punto fatídico para decantar el derbi a favor de los de La Camisera.

No le tembló el pulso a Bak para marcar los dos penaltis y decantar el derbi del barrio Oliver

Escalerillas: Aliaga, Vera, Monje, Benítez, Opoku (Lapesa, 41), Daniel Hernánndez, Sebastián (Leciñena, 51), Hagi, Villarroya (Pablo, 51), Bolea (Langarita, 51) y Alcañiz.

Oliver: Eduardo, Berdiel, Ros (Adrián, 78), Gustrán, Pedro José, Puigdevall (Aguiar, 41), Manuel Jesús (Unai, 41), Mime, Achab (Lucas Gómez, 41), Bak y Casañal.

Goles: 1-0, min. 7: Hagi. 1-1, min. 42: Gustrán. 1-2, min. 45: Gustrán. 2-2, min. 49: Lapesa. 3-2, min. 63: Hagi. 3-3, min. 66: Bak, de penalti. 3-4, min. 74: Bak, de penalti.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a los locales Bolea, Benítez, Daniel Hernández. Por otro lado, mostró la amarilla a los visitantes Pedro José y Bak. Mientrás expulsó por doble amonestación al local Monje (75).

TERUEL 0-0 BALSAS

Reparto de puntos en la capital mudéjar. Los turolenses salieron mejor al terreno de juego pero el cuadro avispa poco a poco fue entrando en dinámica de partido. Raúl Pérez, futbolista visitante, obligó a intervenir al meta rival para mantener el resultado inicial. Manu Duato también probó suerte con un disparo desde fuera del área que se marchó rozando el palo.

Tras el receso, el plantel zaragozano modificó su sistema, un cambio de dibujo que acabó por dar el protagonismo del encuentro a los del Picarral. Una jugada de estrategia a balón parado terminó estrellándose en la madera, el rechace también quedó para el Balsas pero no encontró portería. Vicén, jugador foráneo, no se lo pensó dos veces y armó un gran disparo que por poco no acabó en gol. Y a falta de cuatro minutos para concluir, el Teruel dispuso de su gran ocasión. Un mano a mano que buscaron definir por medio de una vaselina pero el esférico acabó fuera para alivio de los visitantes.

Teruel: Herrer, Víctor Pérez (Pescador, 45), Jiménez, Salesa, Beltrán (Calvo, 73), Soriano, Lafuente, Alejandro, Alberto López (Llorens, 54), Sergio Soriano y Hugo.

Balsas: Correas, Pablo García, Huerta, Val, Duato (Sebastián, 63), Contreras, Asier (Calvo, 8), (Soria, 66), Vicén, David González, Piqueras y Raúl Pérez (Moreno, 46).

Árbitro: Pérez Saz. Amonestó a los turolenses Soriano y Sergio Soriano. Además de al visitante Val.

MONZÓN 1-2 LA UNIÓN

Encuentro marcado por dos partes bien diferenciadas. El primer acto, los zaragozanos llevaron más protagonismo con balón mientras los oscenses aguardaban atrás y saliendo a la contra. Un robo de los altoaragoneses en el centro del campo era seguido de un pase de Roc a la espalda de la defensa visitante, Tomás solo contra el portero establecía el (1-0). Un primer tanto que llegaba en el minuto diez. La respuesta unionista llegaba tras un despiste local que dejaba un balón sin dueño en la frontal del área, Arce se hacía con el esférico para igualar la contienda. La Unión llevaba la iniciativa y las ocasiones llegaban más por parte de los rojiblancos, oportunidades en las botas de Colomina y Tomás por medio de acciones individuales.

La segunda mitad comenzaba muy de cara para los visitantes. Una jugada de estrategia era culminada por Jorge Gracia y poner así a su equipo por delante en el electrónico (1-2). Este resultado obligó al Monzón a arriesgar más y los zaragozanos dejaron de tener tanto peso en ataque. Los montisonenses jugaban más en campo rival pero los tres puntos se acabarían marchando a Zaragoza.

Monzón: Kassimi, Monteagudo, Navarro, Antúnez (Daniel, 76), Wael, Sorinas (Marco, 61), Tomás, Recio (Ferrer, 71), Albas, Roc y Colomina (Solano, 54).

La Unión: De Cea, Jorge Gracia, Serrano, Galán, Casado, Cerrato (Lasarte, 70), Bueno (Daniel, 76), Arce, Traba, Andrés Martínez (Blanco, 53) y Lorente.

Goles: 1-0, min. 10: Tomás. 1-1, min. 22: Arce. 1-2, min. 44: Jorge Gracia.

Árbitro: González Madroñero.

EBRO VS. ALCAÑIZ / DOMINGO 11:15