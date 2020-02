Un Zuera entonado golea al Mallén al compás de Mallada

Cómoda victoria del Zuera ante el Mallén. El cuadro local saltó al terreno de juego con ganas de mandar desde los primeros minutos, algo que incomodaba al Mallén, acostumbrado a llevar el peso del partido. La fuerte presión de los locales complicaba la vida a un cuadro mallenero que no lograba encadenar jugadas de peligro. El Zuera, con un estelar Mallada, generaba ocasiones con facilidad. Así, desde la esquina, llegó el primer tanto de la tarde: Mallada lanzó un córner al segundo palo y allí apareció García para rematar a la red. El tanto mejoró aún más a los locales, que pudieron ampliar la renta con un disparo de Mallada que se marchó fuera por centímetros y con una combinación de Cartié y Ligorred que no encontró rematador. El Mallén se estiró en los últimos compases de la primera mitad pero no inquietó a la zaga local.

El Zuera no dio opción al cuadro visitante

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del choque, pues la fuerte presión local seguía incomodando al Mallén. Prueba de ello fue el segundo gol de la tarde: el Zuera robó en campo contrario, Gracia se plantó solo y no falló en el mano a mano. El Mallén se lanzó al ataque, dejando huecos atrás, aunque no conseguía incomodar a López, que tan solo tenía que intervenir para descolgar balones en jugadas ensayadas. El Zuera aprovechó los espacios a la espalda de la zaga para anotar el tercero de la tarde tras un remate de Lucientes, que empujó a gol un fantástico pase de Esparza. Tres puntos que permiten al Zuera seguir en la zona noble de la tabla.

Ficha técnica:

Zuera: López, José Miguel, Cartié (Negredo, 73), Mallada, Ligorred (Esparza, 65), García, Gracia (Lucientes, 77), Hernández, Sanjuan, Perea (Marco, 68) y Deza.

Mallén: Blasco, Lainez, Pamplona, Marco, Traore (Añaños, 46), Pascual (Sergio, 73), Moreno, González, Eworo, Bermejo y Martínez (Galusca, 46).

Goles: 1-0, min. 7: García; 2-0, min. 53: Gracia, 53; 3-0, min. 90: Lucientes.

Árbitro: Pérez Navarro. Amonestó a los locales Perea, García, Sanjuan y Mallada; y al visitante Añaños.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.