Un incisivo San José rasca un punto en Alcañiz

El Alcañiz no pudo pasar del empate ante el San José en un duelo de estilos que no encontró vencedor. Los turolenses fueron los encargados de tener el balón y llevar la iniciativa del juego, mientras que el cuadro azulón supo sacar partido de las contras y causó más de un problema a Raimundo, que fue determinante en un par de acciones en las que evitó la victoria visitante.

El partido comenzaba con buenas noticias para un San José que tenía claro cómo tenía que jugar a su rival para sacar algo positivo de la Ciudad Deportiva Santa María. Así, Cea remató de cabeza un centro de córner al primer palo para poner a los suyos por delante cuando apenas habían transcurrido seis minutos. Esto hizo reaccionar al conjunto local, que empezó a presionar en campo contrario y a dominar la posesión del esférico, encerrando a su rival en el borde del área, aunque sin profundizar en los metros finales del campo.

El Alcañiz tuvo la posesión, pero le faltó verticalidad

Apenas tocaba el esférico el cuadro azulón, pero cuando tenía la oportunidad lo hacía con muchísimo peligro, lanzando rápidas contras que pudieron suponer más de un susto. Finalmente, y con el Alcañiz decidido a lograr el empate, se llegaba al término de una primera parte que dejaba a los zaragozanos por delante en el luminoso.

No duró mucho esta situación ,ya que nada más reanudarse el juego un balón profundo a la banda izquierda fue aprovechado por Rosagaray para hacer el empate tras una buen disparo cruzado. Con las tablas en el marcador, el cuadro local no renunció al balón, merodeando la meta de Gracia en varias ocasiones. Sin embargo, quien más peligro llevaba era el San José, que tuvo dos claras ocasiones para volver a ponerse por delante. Jhonnatan tuvo un mano a mano ante Raimundo, que desbarató la ocasión. Idéntico final tuvo una claro tres para uno del propio Jhonnatan, Vicioso y Abreu, que no lograron finalizar con acierto.

Además, Abreu protestó un posible penalti en el tramo final del encuentro, pero el resultado no se movió más a pesar de los intentos de los dos equipos, que suman así un punto que les mantiene en sus respectivas posiciones: Alcañiz en la 5ª plaza y San José en la 11ª, con dos partidos menos.

Ficha técnica:

Alcañiz: Raimundo, Carbo, Aguilar, Pellicer, Tadili, Rosagaray, Dapaah (Delgado, 77), Carbo, Lacueva (Popa, 66), Martín (Llombart, 83) y Bagán.

San José: Gracia, González (Marín, 61), Corcodel, Cea, Abreu, García, Jimeno (Sus, 47), Soria, Vicioso (Madurga, 75), Solans y Rodríguez (Ruberte, 78).

Goles: 0-1, min. 6: Cea. 1-1, min. 46: Rosagaray.

Árbitro: Giménez Barrera. Amonestó a los locales Aguilar, Tadili, Popa y Bagan; y a los visitantes Abreu, Rincón, Vicioso y Marín.

Toda la información del deporte aragonés en la web de Afición.