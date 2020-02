El Villanueva y el Monzón empatan en un duelo directo por la permanencia

El Villanueva rescata un punto en los último minutos ante un rival directo como el Monzón. El balón echó a rodar en el Enrique Porta con ambos conjunto bien plantados sobre el terreno de juego. Los primeros minutos fueron de tanteo, pero a partir del primer cuarto de hora el cuadro local dio un paso al frente y comenzó a mandar en el control de la medular. Sin embargo, iba a golpear primero el conjunto visitante, que se adelantó pasada la media hora con un tanto de Medrano, que no perdonó en el mano a mano ante Lázaro. Los azulgranas no perdieron la cara al partido y trataron de igualar la contienda antes del descanso, pero el buen hacer de la zaga montisonense no permitió a los locales cambiar el signo del partido antes del ecuador.

El cuadro local gozó de numerosas ocasiones de gol

El paso por vestuarios mejoró a los hombres de Jorge Caraballo, que comenzaron a encadenar buenas combinaciones por dentro. Pudo anotar el Villanueva en un par de ocasiones, pero los remates de Vicente y Alcaine se encontraron con los guantes de un entonado Gracia, que permitía a los suyos seguir en ventaja. Los minutos pasaban y el tanto del empate no llegaba, por lo que los locales decidieron poner toda la carne en el asador y se volcaron en busca del partido con juego directo. Así, al borde del final, llegó el tanto que igualaba el encuentro: Edu Vicente recogió un balón suelto en el área y fusiló a Gracia, que nada pudo hacer para detener el potente disparo. No hubo tiempo para más y el reparto de puntos fue una realidad.

Ficha técnica:

Villanueva: Lázaro, Vera, Medrano (Lizarbe, 37), Osanz, Pascual (González, 63), Vicente, Lafuente (García, 78), Alcaine, Jiménez, Pérez y Aldair.

Monzón: Gracia, García, Valencia, Malo, Sellán (Song, 70), Puyer, Claver, Orús, Alamán, Iago (Espinar, 35) y Mesa (Michail, 83).

Goles: 0-1, min. 34: Sellán; 1-1, min. 87: Vicente.

Árbitro: Lara Ajona: Amonestó a los locales Pascual, Aldair y Osanz; y a los visitantes Claver, Mesa y García.

