El Ejea y el IPC empatan en un partido de idas y venidas

Reparto de puntos entre el Ejea y el IPC La Escuela. Comenzó mejor el cuadro visitante, que buscaba combinar desde su propio área, algo que intentaba evitar el cuadro local con una presión alta que no incomodaba la salida de balón de los oscenses. El dominio del IPC se hacía evidente, aunque no conseguía generar ocasiones de peligro en los primeros minutos. Sin embargo, se iba a adelantar el cuadro visitante con un golazo de Diallo, que se sacó un disparo certero desde la frontal ante el que nada pudo hacer Sanjuan. El Ejea lo intentaba de manera más directa, con balones al área o a la espalda de la zaga. El cuadro local iba a igualar la contienda con un tanto de Izan, que aprovechó un rechace de Sorinas para anotar el primero en su cuenta particular. Sin embargo, poco iba a durar la alegría en el banquillo local, pues Sekou iba a volver a adelantar al IPC al aprovechar un balón suelto en el área pequeña justo antes del descanso.

Ambos conjuntos pudieron llevarse los tres puntos

El paso por vestuarios mejoró al Ejea, que comenzó a inquietar a su rival con juego directo en busca de Néstor, referencia durante todo el choque. En una de ellas, Néstor conseguía peinar el cuero, dejando solo a Izan que superaba con una sutil vaselina la salida del cancerbero visitante. El empate terminó por romper el partido, que se volvió loco hasta el final del encuentro, con numerosas ocasiones a la contra para ambos equipos. Pese a ello, el marcador no se movió y el empate se convirtió en el resultado definitivo.

Ficha técnica:

Ejea: Sanjuan, Valiente, Bericat, Cortías, García, Mayayo (Giménez, 72), Bese (Villagrasa, 51), Barrena (Florián, 46), García, Pérez (Bueno, 60) y Néstor .

IPC: Sorinas, Bautista, Margalejo, Benedet, Morán, Diallo, El Hamdi (Alejandro, 64), Escario, Sekou, Arizón (Villatoro, 87) y Georgios (Vargas, 68).

Goles: 0-1, min. 11: Diallo; 1-1, min. 33: García; 1-2, min. 40: Sekou; 2-2, min. 67: García.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a los locales Pérez y Mayayo; y a los visitantes Arizón, Sekou y Diallo.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.