Resultados de la decimonovena jornada en División de Honor Infantil

EL OLIVAR 0-7 HUESCA

La SD Huesca mantiene su liderato tras imponerse de forma contundente en el campo de El Olivar en un choque en el que impuso su mayor ritmo desde el primer momento, con los tempraneros goles de Gómez y Benítez que desarbolaban el entramado de los locales. Pese a que estuvieron cerca de acortar distancias en una acción tras una serie de rechaces, el Huesca no se amedrentó y la entraba de Sauvage especialmente refrescaba el equipo en la recta final, donde ofreció unos brillantes minutos hasta el 0-7 final.

El Olivar: Sisamón, Hernández (Puerto, 36), Hernández, Sanz, Uldemolins, Puertas (Dumitrescu, 36), Martín, Alejandre, Romero, Torcal y Solanas.

Huesca: Subías, Lasheras, Rico, Pinilla, Gómez (Fernández, 36), Bazago, Torralba (Sauvage, 51), Gómez, Benítez, Martín y Pueyo (Teixeira, 36).

Goles: 0-1 min. 6: Gómez, 0-2 min. 8: Benítez, 0-3 min. 24: Martín, 0-4 min. 33: Benítez, 0-5 min. 39: Rico, 0-6 min. 61: Martín, 0-7 min. 68: Sauvage

Árbitro: Martínez Romo. Amonestó a los locales Hernández, Uldemolins y Sisamón; y al visitante Bazago.

RACING ZARAGOZA 0-3 ACTUR PABLO IGLESIAS

El Racing Zaragoza sufrió el lema de “quien perdona, paga”. Unos veinte primeros minutos de los locales de muy alto nivel, con defensa sin miedo y generando buenas situaciones de peligro en área contraria, no se traducía en ningún gol. Hubo ocasiones para ello, pero ya sea por el portero o la falta de puntería, el balón no entraba. El Actur Pablo Iglesias también demostraba los motivos de su quinta posición y en una magnífica actuación de Merchante y Khoualed conseguían nutrirle a Sanjuán para que anotara. Con el 0-1, pudo llegar el empate, perode nuevo no acertaban los locales y Roche y Marcelo anotaban otros dos goles en los últimos minutos.

Racing Zaragoza: Arellano, Gómez, Serrano (Molinero, 60), Vilchez (Lozano, 24), Elena, Vilella (Marín, 47), Salmerón, Merchante, Khoualed, Castillo y Pereira.

Pablo Iglesias: Girón, Martínez, Díaz, Royo, Roche, Sanjuán, Marcelo, Martín (Cacho, 56), Pablo, Borja y Betore (Lezcano, 65).

Goles: 0-1 min. 31 Sanjuán, 0-2 min. 63: Roche, 0-3 min. 65: Marcelo

Árbitro: Ceamanos Sobradiel

STADIUM VENECIA 3-1 BALSAS PICARRAL

El Stadium Venecia ha llevado la iniciativa ante un Balsas Picarral bien plantado en su zona de confort sin asumir riesgos. Tenían más posesión los locales pero el Balsas disponía de jugadas a la contra y un peligroso remate desde fuera del área. Poco a poco, el campo se inclinaba en favor de los locales y la clase de Villuendas y Anechina se imponía. Los visitantes pudieron reducir diferencias poco después del 2-0, pero en una contra Ferrando cerraba el partido. Piñón lograba el gol del honor.

Stadium Venecia: Quintana, Burgos, Sarrato, Gregorio, Somalo (Colas, 36), Ferrando, Villuendas, Serrano, Sabater (Anechina, 43), Piñel y Suils (del Campo, 54).

Balsas Picarral: Portero, Martínez, Pérez, Cuevas, Asín, Carbonel, García (Piñón, 45), Martínez, Lafuente, Galve y Lausín (Suriñach, 56).

Goles: 1-0 min. 37: Villuendas, 2-0 min. 49: Anechina, 3-0 min. 65: Ferrando, 3-1 min. 67: Piñón.

Árbitro: Hernández Zaragoza.

EBRO 6-1 OLIVER

El Ebro ha impuesto su mayor talento y fondo físico en un encuentro en el que el Oliver ha concedido demasiado. Casi sin darse cuenta, a los 11 minutos ya dominaban los arlequinados por dos goles a cero tras sendos errores de la zaga defensiva del Oliver que había entrado al campo notablemente desconectada. Vivas acortaba distancias, pero resultaba ser un espejismo. El Ebro volvía a la carga, y especialmente con Sagante en la primera parte y Krallkallah en la segunda, generaba peligro y descolocaba a la defensa visitante. Así fueron cayendo más goles hasta el 6-1 final.

Ebro: Barrachina, De Lope, Baquero, Del Río, Tobajas, Clavería (Cavero, 51), Rodríguez, Saganta, García (Fernández, 51), Gil (Krallkallah, 44) y Manzanero.

Oliver: Jiménez, Cavero (Santisteve, 45), Pérez, Albesa, Berenguer (Llorente, 47), Fernández, Nerín, López, Paniego, Calvo y Vivas.

Goles: 1-0 min. 3: Manzanero, 2-0 min. 11: del Río, 2-1 min. 16: Vivas, 3-1 min. 34 Clavería, 4-1 min. 59: Manzanero, 5-1 min. 54: Krallkahllah, 6-1 min. 67: Tobajas.

Árbitro: Pérez Álvarez.

STADIUM CASABLANCA 0-7 REAL ZARAGOZA

El Real Zaragoza ha impuesto su ley sobre el césped del Stadium Casablanca, donde ya conseguía adelantarse mediante el tanto de Sánchez. El Stadium aguantaba el tipo y se recomponía por momentos, pero en cuanto Monserrate, Pinilla y Rufo empezaban a tocar generaban ocasiones con suma facilidad que Sánchez convertía. De nuevo Monserrate anotaba de penalti. Abenia, Rufo y Cantero culminaban la goleada hasta el 0-7 final.

Casablanca: Vaquero, Joven, Terreu (Grima, 50), Aliaga (Echechiquia, 48), Cascán (Molero, 44), Floristán (Berges, 48), Segura, Martínez, Gómez, Teresa y García.

Real Zaragoza: Golet, Santiago, Sánchez, Barrachina, Sancho, Hernández, Monserrate, Pinilla, Rufo, Cantero y Sánchez.

Goles: 0-1 min. 2: Sánchez, 0-2 min. 22: Sánchez, 0-3 min. 31 Monserrate de penalti, 0-4 min. 34: Sánchez, 0-5 min. 48: Abenia, 0-6 min. 60: Rufo, 0-7 min. 69: Cantero.

Árbitro: Monne Romero.

PEÑAS OSCENSES 1-2 SAN JOSÉ

Igualado encuentro entre el Peñas Oscenses y el San José que se ha resuelto por detalles. Detalles como por ejemplo la falta de concentración por alto nada más empezar el partido de los locales, que derivaba en el tanto de Radu en el minuto 5. Precisamente Radu, se encargaba de transformar un penalti protestado al filo de la media hora de juego. Arazo acortaba distancias cuatro minutos después, y pese al bombardeo de balones al área del Peña Oscenses, el San José aguantó estoicamente para salvar los tres puntos.

Peñas Oscenses: Azagra, Mur, Abadía, Sarrasi, Oliva (Ferrando, 36), Escario (Sarasa, 56), Montaner, Arto, Arazo, Gascón (Jordan, 58) y Camañes.

San José: Helguera, Lafuente, Sáez, Gordo, Arambillet, Borruecos (Ramón, 36), Zamora, Radu, Sarr, Melero y Pérez (Barbuta, 46).

Goles: 0-1 min. 5: Radu, 0-2 min. 34: Radu de penalti, 1-2 min. 38: Arazo.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a los locales Mur, Buil y Sarrasi; y al visitante Sáez.

JUVENTUD 5-0 EJEA

El Juventud ha sabido mantener la calma hasta encontrar las fragilidades del Ejea, que pese a su complicada situación clasificatoria ha plantado cara de la mejor forma posible. Dos goles en dos minutos de Fanlo y Santarromana caían como un jarro de agua fría para los de las Cinco Villas y le daban la tranquilidad necesaria al Juventud. Tras unos minutos de toma y daca, en la recta final sentenciaba el Juventud con tres goles en apenas cuatro minutos.

Juventud: Aliaga, Sow (Muestienes, 41), Battiato, Morón, Santarromana, Navaridas, Fanlo, Palos, Vidal, Bernad (Borrego, 41) y Lasierra.

Ejea: Berges, Castro (Idiope, 46), Valero (González, 54), Fau, Abadía, Laura, Laborda, Kande (Loscos, 59), Cortés, Opoku y Puyod.

Goles: 1-0 min. 18: Fanlo, 2-0 min. 19 Santarromana, 3-0 min. 60: Fanlo, 4-0 min. 62: Mustienes, 5-0 min. 64: Palos.

Árbitro: Pérez Gutiérrez.

