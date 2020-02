Resultados de la decimoctava jornada de Benjamín Preferente

EBRO 1-2 AMISTAD

El Amistad salvó otro importantísimo escollo en esta parte tan exigente del calendario por la que están pasando, alzándose con tres puntos tan importantes en un terreno tan complicado y donde tantas teclas hay que tocar, como es el del Ebro. Los rojillos supieron leer bien el partido y adaptarse muy bien a las circunstancias en cada momento.

Mala digestión la que le queda de cuanto aconteció a un Ebro que pierde muchas de sus opciones de pelear por el título en otro final desgraciado, que tuvo grandes similitudes con el del Montecarlo de semanas atrás, en el que después de mucho remar y remar, una jugada de malísima suerte, les termina condenando.

Se esperaba un choque de máxima intensidad, en el que habría que aprovechar bien las oportunidades que se presentasen. Avisó el Amistad con un remate de Gorka sacado por Jorge, y que en segunda instancia Iván mandaba al larguero. Mismo destino que tuvo la intentona del Iván arlequinado poco después. El fútbol es cuestión de milímetros muchas veces, y a esa poca distancia se quedó el chut de Yasser, que pudo coger in extremis Parfect. De poder adelantarse los de La Almozara, al 0-1, en una peinada en el primer palo, que Corbinos, en el segundo, transformaba.

En la segunda mitad se vio a un Amistad muy seguro de si mismo. No concedían nada en defensa y en ataque se lanzaban con peligrosidad. Dos largueros más de Gorka, un remate de Corbinos que lamió el palo y las buenas actuaciones de Jorge, mantuvieron sano y salvo a un Ebro que necesitaba tener su momento. Y llegó. Fue en el 41, cuando Iván manda dirección portería una falta lejana, Parfect no puede blocar, y la pelota pareció entrar del todo, al menos así lo interpretó el árbitro.

Parecía abrirse otro partido distinto, y a pesar de haber tenido oportunidades mucho más claras, el Amistad se ponía delante en una jugada rocambolesca. Saque larguísimo de Parfect, Youssef, en el intento de despeje envía hacia su meta, y la pelota entraba en el arco pegada al travesaño.

Fue con todo el Ebro a por el empate, pero el Amistad capeó bien el chaparrón final para hacerse con tres auténticos puntazos.

Ebro: Jorge, Villarroya, Yasser, Casado, Iker, Iván, Youssef y De la Rosa. También jugaron: Guillermo, Adama y Lorien.

Amistad: Parfect, Rubén, Gorka, Santiago, Longares, Corbinos, Diego e Iván. También jugaron: Iker, Saúl y Álvaro.

Goles: 0-1, min. 16: Corbinos. 1-1, min. 41: Iván. 1-2, min. 43: Youssef, en propia puerta.

Árbitro: Ndong Nhuvar.

SAN GREGORIO 0-2 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Dos goles antes del cuarto de hora le valieron al Santo Domingo Juventud para salir victorioso de La Azucarera. Mejor los naranjas en el cómputo general, aprovechando mejor las no excesivas ocasiones que se vieron en el feudo del San Gregorio.

Entró con un punto más el Juventud al partido y eso le valió de mucho. En una jugada embarullada, con varios tiros y rebotes, Iker solventaba la papeleta con un último lanzamiento que acabó entrando. El gol en contra abrió los ojos del San Gregorio, que necesitaba algo más para equilibrar todo. Tuvieron un par de acercamientos aislados, pero el que volvió a acertar en la diana fue el conjunto visitante en un lanzamiento lejano, desde el centro del campo, y sin aparente peligro, pero que para sorpresa general se acabó convirtiendo en el 0-2. Los de casa tuvieron una clarísima opción en un testarazo de Daniel que fue directo al travesaño.

Poco pasó en el segundo tiempo, algo raro en una liga donde los partidos suelen animarse entonces. El San Gregorio buscó el gol de todas maneras, pero no pudieron conseguirlo. Una permanente insistencia, llevando el peso, pero sin fortuna ni acierto cara al gol. El Juventud manejó bien la renta adquirida para acabar desesperando a un rival que lo intentó, pero que se quedó sin anotar.

San Gregorio: Adrián, Daniel, Alfonso, Valverde, Darío, Sika, Álvaro y Héctor. También jugaron: Abdel, Pablo e Izan (ps).

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Bruno, José Manuel, Santiago, Aarón, Samuel, Mario e Isaac. También jugaron: Diego, Iker, Stanley y Manuel.

Goles: 0-1, min. 7: Iker. 0-2, min. 13: Isaac.

Árbitro: Penón Villalba.

VALDEFIERRO 1-6 MONTECARLO

Salió a por todas el Montecarlo, situándose pronto por delante después de una buena jugada combinativa del equipo, finiquitada por el pichichi de la categoría, Hugo Garcés. Cuatro minutos después, era Sancho, el que con un certero cabezazo situaba el 0-2, marcador con el que se llegaría al intermedio, en un partido que estuvo claramente marcado por ese par de tantos tempraneros de los del José Luis Violeta.

Parecían las cosas bien encaminadas para el Montecarlo, pero el Valdefierro no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer tan fácilmente, y en la primera jugada nada más reanudarse todo, Daniel rebajaba las distancias, metía a los suyos de lleno en la pelea y dando rienda libre a soñar con un posible resultado positivo.

El Montecarlo se vio obligado a apretar el pedal del acelerador para evitar sofocones y así fueron llegando los goles y ampliando las distancias para superar a un ordenado Valdefierro que complicó las cosas durante un buen tramo, pero que acabó siendo superado por la pegada del más poderoso ataque de la competición.

Valdefierro: Eduardo, Guillermo, Luis, Vives, Álvaro, Unai, Aarón y Javier. También jugaron: Mario, Gabriel, Daniel y Marcos.

Montecarlo: Izan, Iannis, Tena, Mateo, Escalona, Tello, Garcés y Sancho. También jugaron: Lucas, Gianluca, Zenzano, Yarón y Adrián (ps).

Goles: 0-1, min. 2: Garcés. 0-2, min. 6: Sancho. 1-2, min. 26: Daniel. 1-3, min. 32: Garcés. 1-4, min. 37: Sancho. 1-5, min. 39: Garcés. 1-6, min. 49: Gianluca.

Árbitro: Jiménez Cebolla.

EL OLIVAR 2-2 BALSAS PICARRAL

Emocionantísimo desenlace en el Estadio Miralbueno El Olivar, con un gol en el minuto de descuento que el árbitro había decretado de Lucas, que permitió a los olivareros rescatar un punto con el que ya casi ni contaban y dejar con la miel en los labios a un Balsas que estaba a poquísima distancia de llevarse tres puntos de muchísimo valor para ellos.

Encuentro muy competido, en el que el Olivar buscó llevar el peso, pero se encontró con el tanteador en contra, al acertar David en la primera aproximación de los del Picarral al área local. Fue un gol que dio mucha confianza a los visitantes y que hizo ir a remolque a un Olivar que pudo reponerse bien, empatando Lucas cinco minutos después de haberse adelantado el Balsas.

El Balsas seguía cómodo, y el Olivar lo intentaba con algún disparo con poco acierto. Así se llegaría a un apasionante final, en el que Hugo Sanz ponía por delante a los avispas sin tiempo de que pasara ya poco más, pero aún hubo lo suficiente para que Lucas, con un bonito gol, pusiera el empate final.

El Olivar: Luis, Diego, Velilla, Adrián, Lucas, Tiago, Pardillos y Álex. También jugaron: Marcos, Álvaro, David y Diego (ps).

Balsas Picarral: Iván, Mario, Aguarón, David, Mariñosa, Javier, Hugo Aguiló y Raúl. También jugaron: Eric, Miguel, Pablo, Hugo Sanz y Juan.

Goles: 0-1, min. 7: David. 1-1, min. 12: Lucas. 1-2, min. 49: Hugo Sanz. 2-2, min. 50+1: Lucas.

Árbitro: Balongo Arroyo.

ESCALERILLAS 1-2 OLIVER

Al igual que sucedió en la ida, el derbi del barrio Oliver se lo acabó llevando el cuadro azulgrana, aunque el Escalerillas estuvo y seguramente mereció haberse llevado algo positivo a su casillero de puntos, con una imagen muy buena y tremendamente competitiva.

Quiso jugar y mantener la posesión el Oliver, pero la fuerte y alta presión que ejerció el Escalerillas, complicó mucho la elaboración, con pérdidas a la hora de construir. Tuvo que ser en una jugada en la que rompieron la línea defensiva donde se adelantarían, con un tiro dentro del área de Alonso tras servicio de Pascu. Aún sin aproximaciones peligrosas, las sensaciones que destilaba el encuentro es que el Escalerillas podía empatar en cualquier momento, y tal cual fue: casi llegando al descanso, chutazo de Abibakr desde fuera del área, pasa entre varios jugadores y tras tocar en el palo, entra.

Apretó mucho el Oliver con una fase potente de juego, pero que pudo capear bien el Escalerillas. Cuando ya había pasado lo peor para los del Parque Oliver, en un saque de esquina, Álvaro Ros, en el segundo palo y tras lanzamiento de Iván volvía a situar por delante a los suyos. Dispusieron de un par de faltas los de Raúl Guillén para haber rascado por lo menos un punto, pero ninguna finalizó de manera positiva.

El derbi del barrio Oliver acaba con victoria azulgrana

Escalerillas: Eduardo, Daniel, Fabio, Abibakr, Javier, Alejandro, Aarón e Iker. También jugaron: Muslim y Ronald.

Oliver: David, Unax, Álvaro Parra, Pascu, Iván, Hugo, Nando y Alonso. También jugaron: Adrián, Samuel, Álvaro Ros, Cristian y Andrés (ps).

Goles: 0-1, min. 9: Alonso. 1-1, min. 24: Abibakr. 1-2, min. 40: Álvaro Ros.

Árbitro: Serrano Rodríguez.

STADIUM VENECIA 1-9 VILLANUEVA

Soñaba el Stadium Venecia con lograr el que hubiera sido su segundo triunfo consecutivo, tras el logrado la semana pasada ante el Alfindén, y ese sueño tuvo forma durante 20 minutos. Un periodo en el que el equipo estuvo muy bien situado en el campo, con la energía y la moral por las nubes y además viniendo en dinámica positiva. Toda esa suma se tradujo en situarse por delante gracias a la diana de Antonio. Pero el Villanueva destila calidad a raudales y en un visto y no visto logró girar la dinámica de la situación, en una fase en la que todo cambió, pasando de la ventaja del Venecia a un 1-4 al descanso, que pocos hubieran situado como resultado definitivo a la conclusión del primer acto.

En la segunda mitad el Villanueva remató lo que había dejado bien encaminado, dejando una imagen muy buena, la misma que están dejando en una temporada de ensueño, a su paso por las instalaciones del Stadium. Quizá el castigo fue excesivo para los chicos del Venecia, sobre todo por el buen trabajo efectuado con anterioridad.

Stadium Venecia: Javier, Álvaro, Antonio, Nicolás, Leo, Burillo, Karim y Sergio. También jugaron: Aryen, Andrés y Unay.

Villanueva: Javier, Pedro, Lahoz, Abad, Jonás, Erik, Rodrigo y Lorien. También jugaron: Demian, Mateo y Nicolás (ps).

Goles: 1-0, min. 10: Antonio. 1-1, min. 19: Rodrigo. 1-2, min. 20: Lahoz. 1-3, min. 22: Demian. 1-4, min. 23: Mateo. 1-5, min. 28: Erik. 1-6, min. 30: Abad. 1-7, min. 32: Mateo. 1-8, min. 42: Lahoz. 1-9, min. 48: Demian.

Árbitro: Gabriel Manta.

HERNÁN CORTÉS 7-0 ACTUR PABLO IGLESIAS

El Hernán Cortés se sitúa a solo tres puntos de la tercera plaza después de un amplio triunfo sobre el Actur Pablo Iglesias. Los del García Traid tuvieron un explosivo arranque, con dos buenas llegadas en las que Cristian estuvo fantástico, abortando ambas con buenas intervenciones, aunque en el rechace de la segunda, Adrián hacía el primero de la mañana. Después de encajar el gol, se estiró el Actur, rondando la meta de Mateo. Cuando mejor estaban, un tiro ajustado al palo de Álvaro, aumentaba la ventaja. Y en una jugada casi calcada, José también ajustaba la mirilla de la bota para hacer imposible el intento de despeje de Cristian.

Dos jugadas rápidas dejaron todo sentenciado. Un penalti y un carrerón de muchos metros de Mikel, que llegó con las energías suficientes para no precipitarse y culminar de manera adecuada. Se entró en una fase de menos intensidad. El Actur lo seguía intentando, para al menos no marcharse de vacío en el capítulo anotador, pero no lo lograron. La monotonía en lo que al resultado definitivo se refiere, solo se rompió al final, con dos tantos más del Hernán Cortés.

Acabó el Actur con el jugador de campo Subías como portero después que Cristian tuviera que retirarse por un golpe en la mano que le imposibilitó continuar bajo palos.

Hernán Cortés: Mateo, Nicolás, Javier, Álvaro, Roberto, Iker, Mikel y Adrián. También jugaron: José y Miguel.

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Ricardo, Iker, Santiago, Marcos, Ausere, Mario y Piñeiro. También jugaron: Sergio, Emmanuel y Subías.

Goles: 1-0, min. 4: Adrián. 2-0, min. 14: Álvaro. 3-0, min. 25: José. 4-0, min. 27: Mikel, de penalti. 5-0, min. 28: Mikel. 6-0, min. 48: José, de penalti. 7-0, min. 50: Nicolás.

Árbitro: Bernad Martín.

EFB ALFINDÉN 0-9 STADIUM CASABLANCA

Una victoria más y ya van seis de manera ininterrumpida para un Stadium Casablanca al que pocos pueden toser en este momento de la liga. Ésta llegó de manera muy plácida, en un partido de guante blanco, en el que hubo bastante diferencia entre unos y otros.

Apenas habían transcurrido unos minutos desde el pitido inicial y el Stadium ya iba por delante, dejando bien a las claras que querían mandar desde muy pronto. El gol dejó sin reacción a la Escuela de Alfindén, que veía con desesperación como la renta verderola iba aumentando progresivamente en un inicio inmaculado. Aunque quedaba una eternidad por jugarse, casí que ahí concluyó todo.

El choque fue perdiendo gas conforme discurría, por lo que el segundo tiempo casi que fue un mero trámite, en el que lo mejor que pudo llegar fue el silbatazo final para que ni unos recibiesen más castigo ni los otros hicieran más ni consiguieran igualar o superar la misma cifra de goles que lograron en el encuentro de ida.

EFB Alfindén: Mario, Nathan, Marcos, Álex, Raúl, Iván, Joel y Beltrán. También jugaron: Izan, Adrián, Alfonso, Fran y Celia.

Stadium Casablanca: Alberto, Gonzalo, Sisa, Álvaro, Miguel, Nicolás, Javi y Marcos. También jugaron: Valero, Hugo y Samuel.

Goles: 0-1, min. 2: Gonzalo. 0-2, min. 7: Álvaro. 0-3, min. 9: Javi. 0-4, min. 11: Nicolás. 0-5, min. 21: Álvaro. 0-6, min. 30: Gonzalo. 0-7, min. 40: Marcos. 0-8, min. 46: Samuel. 0-9, min. 49: Javi.

Árbitro: Alonso Martínez.

