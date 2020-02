El Real Zaragoza juvenil B supera al Hernán Cortés con claridad

El balón echó a rodar en la Ciudad Deportiva con el conjunto zaragocista mejor plantado sobre el verde, intentando dominar el encuentro desde los primeros compases. Los visitantes, que venían de golear a un rival directo como el Marianistas, intentaban estirarse y quitarse de encima el dominio de los blanquillos, pero no conseguían pisar el área rival. Los chicos de Jorge Abad querían olvidar la dura derrota en Monzón y buscaban las bandas con rápidas combinaciones. Los minutos pasaban y los goles no llegaban, pero cuando el partido parecía condenado a marcharse al descanso con el resultado gafas llegó el primer tanto: Cortés aprovechó un buen balón para superar en el remate a Neman. El gol cayó como un jarro de agua fría en las filas rojiblancas, que vieron como los blanquillos ampliaban la renta justo antes del pitido del colegiado por medio de Martínez.

Los blanquillos vuelven a la senda del triunfo

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del choque , pues eran los blanquillos los que seguían empujando en busca de la meta rival. Caparrós puso la puntilla al choque a los ocho minutos de la segunda mitad con un remate ante el que nada pudo hacer Neman. Los blanquillos, que se veían con los tres puntos en el zurrón, bajaron el ritmo del juego, algo que los del Pirulí aprovecharon para tratar de meterse en el partido, aunque las intentonas de los de Nicolás Pedraza no fueron fructíferas y el resultado no se movió.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Nico, Augusto (Franco, 73), Mata, Malumbres, Martínez, Royo (Julia, 69), Conte, Fernández, Barrios (Garrido, 66), Cortés y Caparrós (Ostáriz, 66).

Hernán Cortés: Neman, Arnal (Sancho, 31), Gracia, Claver, Carlos, Villuendas, Íñigo, Ali (Yaret, 60), Sánchez, Castillo (Pablo, 56) y Gracia (Serrano, 60).

Goles: 1-0, min. 42: Cortés; 2-0, min. 45: Martínez; 3-0, min. 53: Caparrós.

Árbitro: Baigés Donés. Amonestó a los visitantes Arnal, Castillo, Gracia y Sánchez.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.