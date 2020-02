El Montecarlo golea al Racing Club Zaragoza en la segunda mitad

El Montecarlo no da opción a un Racing Club Zaragoza que sigue en puestos de descenso. El partido comenzó con ambos conjuntos bien plantados sobre el verde del Parque Deportivo Ebro. Los locales, sabedores de la importancia del choque, no corrían demasiados riesgos para no cometer errores que pudieran condenar el partido. Por otro lado, los rojillos intentaban desarbolar el buen entramado defensivo local, aunque la falta de precisión en los últimos metros no permitía a los de Néstor Paricio llevar peligro a la meta de Varela. El paso de los minutos no parecía hacer mella en los locales, que se encontraban cómodos sobre el verde. Así, con el resultado inicial campeando en el electrónico se marchó el encuentro al descanso.

El Montecarlo encadena su tercera victoria

El paso por vestuarios cambió la dinámica del choque, pues los rojillos comenzaron a hilvanar jugadas de peligro, hasta que nada más superar el primer cuarto de hora de la segunda mitad llegó el primer tanto: Pelegrín encontró las redes con su preciso remate. El tanto dio alas al Montecarlo, que por fin conseguía desarbolar la correosa defensa local. Los visitantes no tardaron en ampliar la renta, pues cinco minutos después llegaba el segundo, obra de Santos, que no perdonó ante Varela. El tanto cayó como un jarro de agua fría en los locales, que no encontraban opción de meterse en el partido. Arana anotó el tercero y Pelegrín cerró la cuenta con un buen gol a falta de cinco minutos para el final.

Ficha técnica:

Racing Club Zaragoza: Varela, Embarba, Araguas, Moreno, Araguas, Moreno, Bozal, Barrachina (Tabuenca, 83), Castillón, Gómez (Amicizia, 69), Gran, Enseñat (Moreno, 66) y Pina (García, 45).

Montecarlo: Miralles, Velasco, Lorente, Val, Pelegrín, Mallor, Carreño (Larraga, 75), Rocha (Horno, 68), Arana, Santos (Gallego, 69) y Omeñaca (Ferrer, 51).

Goles: 0-1, min. 60: Pelegrín; 0-2, min. 65: Santos; 0-3, min. 82: Arana; 0-4, min. 85: Pelegrín.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a los locales Bozal y García; y a los visitantes Omeñaca y Arana.

