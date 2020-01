El Ebro olvida la Copa con tres puntos fundamentales ante el Badalona

Conquistó el Ebro tres puntos fundamentales, en un partido que se antojaba de suma importancia, ya que se podía dar mucha vida al Badalona o bien dejarlo a siete puntos de distancia, como acabó sucediendo.

Tras un mal primer tiempo, la expulsión al inicio del segundo de Valentín resultó clave para que los arlequinados pudieran darle la vuelta a una situación que se antojaba más que comprometida.

Salvo contados minutos, el Ebro siempre estuvo a merced de su contrincante a los largo del primer acto. Volvía a la que fue su ciudad de trabajo el entrenador Manolo González, que demostró tener estudiado al dedillo como cortocircuitar a su ex equipo. Los escapulados fueron mejores desde muy temprano, haciendo trabajar a un Edu Loscos que mantuvo que vida a los suyos. El meta tuvo que intervenir atrapando un disparo de Carbó y repeliendo el siguiente de Toni Jou, en el que en la segunda jugada, Joel Lasso mandaba cruzado sin encontrar rematador.

Empezó a dar señales de vida el Ebro a la contra. Una que pintaba muy bien de tres contra uno, que dilapidó Fran García, queriendo meter el gol con un disparo casi desde el centro del campo. En otra mejor terminada, entre el mismo Fran García y Álvaro González se entendieron bien, y Pelón tuvo que salvar el chut del primero.

Cuando más asentados parecían los de Manolo Sanlúcar, llegaba el 0-1. Chema Moreno alcanzaba la pelota antes que saliera por la línea de fondo, veía la incorporación de Cris Montes, que con espacio y tiempo para pensar, conectaba un zurdazo imparable. El equipo se volvió a ver superado y Loscos le dio una vida extra, salvando de manera impecable un mano a mano a Chema Moreno. El Ebro llegaba perdiendo, pero sano y salvo al descanso.

Aunque el entrenador local dio entrada a Víctor Andrés por Liam, el arranque del segundo periodo vio otra gran actuación de Loscos, atajando un lanzamiento de Chema Moreno bien ajustado al palo. El panorama, que pintaba bien oscuro, se iba a iluminar con la segunda cartulina amarilla que se llevaba Valentín en el minuto 49 y que fue muy protestada por el conjunto catalán al entender que era exagerada.

El partido tomó un rumbo totalmente distinto en situación de once contra diez. Los de casa se hicieron con la pelota, y al Badalona no le quedó otra que recular. No tardó en venir el empate, obra de Fran García, que remachó aprovechando el generoso esfuerzo de Barreda por llegar al balón y servir al segundo poste. El Badalona, en inferioridad, intentó dar algún zarpazo, y en su oportunidad más clara, Espín se tuvo que lanzar a ras de suelo para evitar que Kilian empujase. Volvieron a reclamar los escapulados, esta vez la segunda amarilla a Lolo Garrido, en una jugada donde solicitaron mano del mediocampista.

Quería la remontada a toda costa el Ebro, lo que hizo que el equipo se precipitase en sus acciones por momentos. Manolo Sanlúcar se desesperaba en el banquillo porque sus pupilos no estaban interpretando bien como había que actuar. Quien si lo hizo fue Álvaro González, que desde unos 25 metros sacaba un potentísimo golpeo, que entraba como un cohete en la meta de Morales.

Jesús Rubio y Fran García perdonaron la sentencia en dos opciones clarísimas, pero por fortuna no hubo que lamentar estos errores.

Tres puntos más al saco para afrontar con más tranquilidad una semana en la que habrá incorporaciones a una plantilla que se ha quedado muy corta de efectivos.

Ficha técnica:

Ebro: Loscos, Barreda, Espín, Aguza, Lolo Garrido, Fran García, Álvaro González (Palomares, 83), Jesús Rubio, Tiago Portuga, Emaná y Liam (Víctor Andrés, 46).

Badalona: Morales, Robert, Robusté, Pelón, Valentín, Marc Carbó, Toni Jou, Cris Montes (Del Moral, 70), Joel Lasso (Kilian, 51), Abel (Iván Malón, 78) y Chema Moreno.

Goles: 0-1, min. 32: Cris Montes. 1-1, min. 57: Fran García. 2-1, min. 73: Álvaro González.

Árbitro: Cueto Amigo (Comité castellano-leonés). Amonestó a los locales Lolo Garrido, Tiago Portuga y Fran García y a los visitantes Robusté y Robert. Expulsó por doble amarilla a Valentín (49’).